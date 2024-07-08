Smart TV LG 42” OLED evo AI C6 4K 2026

3*La pantalla LG OLED está certificada por Intertek por su Fidelidad de Color al 100% medida según CIE DE2000 con 125 patrones de color.

*El Volumen de Gama de Color (CGV) de la pantalla es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, según verificación independiente de Intertek.

*La pantalla LG OLED está verificada por UL por ofrecer niveles de negro ≤0,24 nits hasta 500 lux, basado en la medición de reflejo de luz de anillo de la Sección 11.5 de IDMS.

*La pantalla LG OLED está verificada por UL por ofrecer niveles de consistencia de color >99% hasta 500 lux, basado en la medición de reflejo de luz de anillo de las Secciones 11.5 de IDMS.

*El rendimiento real puede variar dependiendo de la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

4)*Las pantallas LG OLED TV han sido verificadas como Low Blue Light Platinum por UL.

5)*Comparado con el Procesador Alpha 9 AI Gen8 de 2025, según una comparación de especificaciones internas.

6)*AI Picture Pro es compatible con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se mejoran hasta alcanzar una calidad similar a la 4K. Los resultados pueden variar en función de la resolución de origen.

*Procesamiento más rápido en comparación con el Procesador Alpha 9 AI Gen8 de 2025, según una comparación de especificaciones internas.»

7)*Debe activarse a través del menú de modos de sonido. El sonido puede variar en función del entorno de escucha.

8)*El sonido puede variar en función del ambiente en el que se escuche.

9)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD habilitados para el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados desde 2022.

*Se requiere conexión a internet. Los servicios de AI de terceros pueden cambiar o requerir suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

10)*Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'En esta escena' está disponible en países que soportan EPG (Guía Electrónica de Programas).

*La tarjeta 'En vivo' no está disponible en Netflix y otras aplicaciones de CP (Proveedor de Contenido), por lo que la tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta 'IA Generativa' está disponible en ciertas regiones o modelos.

11)*El contenido mostrado puede ser reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*El soporte de Voice ID puede variar según la región y el país; está disponible en TVs OLED, QNED, NANO 4K UHD lanzados desde 2024, así como en TVs MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Funciona solo con aplicaciones que admitan la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar; si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar correctamente.

*Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o discontinuación sin previo aviso.

*My Page aplica a TVs OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD de 2026.

12)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular el AI Chatbot con el servicio al cliente.

*En países donde no hay soporte de NLP, el acceso y uso de aplicaciones por voz puede no estar disponible.

14)*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible solo en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El cronograma de actualización, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

15)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del TV, pero no tiene procesamiento de IA integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma admitido, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El Reconocimiento de Voz de IA solo está disponible en países que cuentan con soporte NLP en su idioma nativo.

16)*Solo funciona con juegos o entradas de PC que admitan 165Hz.

*NVIDIA G-Sync es compatible con tarjetas gráficas RTX 20, RTX 30, RTX 40 y GTX 16. Las GPU más antiguas no son compatibles con G-Sync.

17)*Las pantallas LG OLED han sido certificadas con "tiempos de respuesta de 0,1 ms (Gris a Gris) y Rendimiento de Juego Cualificado" por Intertek.

18)*HGiG es un grupo voluntario de empresas de las industrias de videojuegos y pantallas de TV que se reúnen para definir y publicar directrices que mejoren las experiencias de gaming en HDR para los consumidores.

*El soporte de HGiG puede variar según el país.

*Solo los OLED C6 de 83/77/65/55/48/42 pulgadas tienen certificación ClearMR 10000.

*ClearMR es un programa de certificación de VESA para evaluar el rendimiento de motion blur de las pantallas.

21)*El soporte para servicios de cloud gaming puede variar.

*Algunos servicios de gaming pueden requerir suscripción y gamepad.

*El gamepad se vende por separado.

22)*Los requisitos de instalación pueden variar.

23)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*El servicio está disponible mediante suscripción paga. Prueba gratuita de un mes disponible con inicio de sesión y registro de método de pago. La suscripción se renueva automáticamente a un plan pago a menos que se cancele antes de que termine el período de prueba. La suscripción puede cancelarse en cualquier momento durante el período de prueba.

24)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y funciones completas.

25)*Se proporcionan 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas al cruzar datos con cada tipo de perfil.

26)*La función de AI Generativa solo está disponible en ciertas regiones o modelos.

*Una suscripción incluye 20 créditos por mes. Un crédito permite generar una imagen.

*Según el rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y la velocidad de red, la velocidad de transferencia de archivos de LG Link puede variar.

*Algunas extensiones de archivo pueden no ser compatibles con LG Link según las especificaciones de tu dispositivo.

*LG Link puede usar un dispositivo de almacenamiento externo cuando se usa según las especificaciones de memoria del dispositivo.

27)*La función opera cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la app.

28)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo y el país.

29)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

30)*El soporte para ciertos canales de LG Channels varía según la región.

31)*LG soporta dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la app móvil de ThinQ.

32)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*Se soporta FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en las apps de AppleTV+ y Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz.

33)*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten la guía electrónica de programación (EPG).

*Las prestaciones pueden variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge tiene únicamente fines informativos generales y puede no ser exacta. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones que se tomen basándose en dicha información.

34)*El modelo de Sound Suite compatible puede variar según el país, la región y el modelo de TV.

*La soundbar puede adquirirse por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Al conectar una soundbar, se admiten hasta 13.1.7 canales. Las configuraciones de canales admitidas pueden variar según el modelo de soundbar.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión a red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del LG TV está limitado a ciertas funciones.

35)*La soundbar puede adquirirse por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión a red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del LG TV está limitado a ciertas funciones.

36)*Los televisores LG OLED han sido certificados como DSC por VESA.

37)*Se requiere suscripción. La oferta de servicios puede variar según el plan de membresía.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6 y MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión por Ethernet o Wi-Fi 5GHz.

38)*En modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión por Ethernet o Wi-Fi 5GHz.

39)*El ahorro de energía aplica solo cuando el Modo Galería y Siempre Listo están activados. Si Siempre Listo está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma energía que cuando el TV está encendido.