About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Smart TV LG 77" OLED evo AI G6 4K 2026

Smart TV LG 77" OLED evo AI G6 4K 2026

OLED77G6PSA
Vista frontal de Smart TV LG 77" OLED evo AI G6 4K 2026 OLED77G6PSA
LG OLED evo AI G6 shown in front and side views highlights a 77-inch display with a 1712 mm-wide screen, 982 mm screen height, 1039 mm height with stand, a 24.8 mm depth, and a stand footprint measuring 501 by 321 mm.
OLED77G6PSA
LG OLED evo AI G6, driven by Hyper Radiant Color Tech, shows X3.9 Brighter visuals with alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium, and Perfect Black and Perfect Color badges in a pentagon layout.
LG OLED evo AI G6 with Brightness Booster Ultra shows a dark scene where a brightly illuminated whale silhouette stands out amid glowing particles, delivering 3.9x Brighter luminance with clearer detail.
LG OLED evo AI G6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing Other OLED TVs Matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color accuracy and Reflection-Free.
LG OLED evo AI G6 with Reflection Free Premium shows a side-by-side comparison against Other OLED TVs Matte display, keeping the black jaguar image clear with deep blacks and fine texture, especially in bright environments, with an Intertek certification mark shown.
LG OLED evo G6 AI TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG OLED evo AI G6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Shield, applied to LG OLED evo AI G6, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG OLED evo AI G6 for Unbeatable Gameplay in 4K 165Hz shows a high-speed racing game with a yellow open-wheel car in motion, bold “WIN” text on screen, and NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos at the top.
LG OLED evo AI G6, shown from the side, highlights its Flush Fit Gallery Design with a zero-gap wall-mounted installation, displaying a night scene of a lit bridge with reflections on water.
Vista frontal de Smart TV LG 77" OLED evo AI G6 4K 2026 OLED77G6PSA
LG OLED evo AI G6 shown in front and side views highlights a 77-inch display with a 1712 mm-wide screen, 982 mm screen height, 1039 mm height with stand, a 24.8 mm depth, and a stand footprint measuring 501 by 321 mm.
OLED77G6PSA
LG OLED evo AI G6, driven by Hyper Radiant Color Tech, shows X3.9 Brighter visuals with alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium, and Perfect Black and Perfect Color badges in a pentagon layout.
LG OLED evo AI G6 with Brightness Booster Ultra shows a dark scene where a brightly illuminated whale silhouette stands out amid glowing particles, delivering 3.9x Brighter luminance with clearer detail.
LG OLED evo AI G6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing Other OLED TVs Matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color accuracy and Reflection-Free.
LG OLED evo AI G6 with Reflection Free Premium shows a side-by-side comparison against Other OLED TVs Matte display, keeping the black jaguar image clear with deep blacks and fine texture, especially in bright environments, with an Intertek certification mark shown.
LG OLED evo G6 AI TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG OLED evo AI G6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Shield, applied to LG OLED evo AI G6, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG OLED evo AI G6 for Unbeatable Gameplay in 4K 165Hz shows a high-speed racing game with a yellow open-wheel car in motion, bold “WIN” text on screen, and NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos at the top.
LG OLED evo AI G6, shown from the side, highlights its Flush Fit Gallery Design with a zero-gap wall-mounted installation, displaying a night scene of a lit bridge with reflections on water.

Funciones principales

  • Hyper Radiant Color Tech, una tecnología OLED de última generación que ofrece un nuevo nivel de calidad de imagen
  • Brillo máximo 3,9 veces superior gracias al Procesador Alpha 11 AI Gen3, para obtener luces altas y detalles nítidos
  • Perfect Black y Perfect Color con tecnología Reflection Free Premium garantizan un mayor contraste y colores vivos y precisos con cualquier iluminación
  • Hasta 165 Hz en 4K con compatibilidad con G-SYNC y FreeSync Premium para una experiencia de juego fluida y sin interrupciones
  • El premiado webOS ofrece experiencias avanzadas de IA, potenciadas por Google Gemini y Microsoft Copilot, y ahora protegido por LG Shield
Más
Insignia de Ganador CES Innovation Awards 2026 en la categoría de Ciberseguridad para LG Shield

Premios a la Innovación CES – Premiado en 2026

Plataforma de sistema operativo para televisores con LG Shield

Insignia de Ganador CES Innovation Awards 2026 en la categoría de Inteligencia Artificial para Multi-AI

Premios a la Innovación CES – Premiado en 2026

Arquitectura Multi-AI

Insignia AVForums Editor's Choice como Mejor Sistema de Smart TV por 8 años consecutivos, incluyendo 2025/26

Elegido por los editores de AVForums: El mejor sistema de Smart TV 2025/26

"8 años como el mejor sistema de Smart TV"

*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. CTA no verificó la veracidad de los materiales presentados ni de las afirmaciones realizadas, ni realizó pruebas al producto premiado.

¿Por qué el LG OLED evo G6?

El LG OLED evo AI G6, impulsado por Hyper Radiant Color Tech, muestra imágenes X3.9 más brillantes con el procesador alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium y las insignias de Perfect Black y Perfect Color en una disposición pentagonal.

Hyper Radiant Color Tech

El LG OLED evo AI G6, con Perfect Black y Perfect Color con Reflection Free, muestra una escena planetaria dividida que contrasta negros más débiles a la izquierda con mayor detalle, negros más profundos y expresión de color más vívida a la derecha.

Perfect Black y Perfect Color con Reflection Free

El LG OLED evo AI G6 para Gaming Inigualable en 4K 165Hz muestra un videojuego de carreras de alta velocidad con un auto monoplaza amarillo en movimiento, con los logos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium visibles en la parte superior de la pantalla.

Gaming Inigualable en 4K 165Hz

El LG OLED evo AI G6 con webOS Multi-AI galardonado se presenta sobre un fondo oscuro con los logos de Microsoft Copilot y Google Gemini, indicando compatibilidad con servicios de IA accesibles desde la interfaz del televisor.

Premiado Multi AI webOS

El LG OLED evo AI G6 cuenta con AI Hub para personalización, con un símbolo de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, Asistente de AI, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

AI Hub para Personalización

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema.

Protegido por LG Shield

¿En qué consiste Hyper Radiant Color Tech?

Hyper Radiant Color Tech es nuestra tecnología OLED de nueva generación que lleva cada aspecto de la calidad de imagen a un nivel completamente nuevo. Ofrece un brillo incomparable, Negro y Color perfectos en cualquier condición de luz, preservando impresionantes imágenes 4K con nuestro mejor Procesador alpha 11 AI Gen3. Experimenta el OLED como nunca antes: ve la diferencia, siente el brillo y descubre un nuevo estándar en entretenimiento.

El LG OLED evo AI G6, impulsado por Hyper Radiant Color Tech, muestra una vívida imagen de arte en papel abstracto con iconos para brillo pico X3.9 más brillante, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine y Reflection Free Premium.

El LG OLED evo AI G6, impulsado por Hyper Radiant Color Tech, muestra una vívida imagen de arte en papel abstracto con iconos para brillo pico X3.9 más brillante, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine y Reflection Free Premium.

Hyper Radiant Color Tech The Next OLED TV

*Las imágenes son únicamente ilustrativas.

*Omdia. Número 1 en unidades vendidas durante 13 años, de 2013 a 2025. Este resultado no supone ningún respaldo a LGE ni a sus productos. Visite https://www.omdia.com/ para obtener más información.»

Brightness Booster Ultra

X3.9 más brillante, alcanzando el máximo nivel de brillo

El nuevo algoritmo Light Boosting y la arquitectura Light Control del procesador Alpha 11 AI Gen3 ofrecen un brillo máximo hasta x3,9 superior, lo que permite apreciar luces altas más intensas y detalles más nítidos.1)

 

El LG OLED evo AI G6 con Brightness Booster Ultra muestra una escena oscura con partículas luminosas alrededor de la silueta de una ballena, ofreciendo hasta 3.9x más brillo pico con mayor luminancia y detalles más nítidos.

LG OLED evo AI G6, powered by Hyper Radiant Color Tech, displays a vivid abstract paper art image on screen with icons for X3.9 Brighter peak brightness, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, and Reflection Free Premium.

Perfect Black & Perfect Color

Negro absoluto y color perfecto con cualquier iluminación, siempre

El LG OLED TV cuenta con Perfect Black y Perfect Color verificados por UL, ofreciendo un contraste más profundo, mayor brillo y colores vívidos y precisos. Ve cada estrella con claridad, incluso en una habitación iluminada.4)

 

El LG OLED evo AI G6 muestra una escena de planetas y estrellas en pantalla dividida, comparando la pantalla mate de Otros OLED TV con su pantalla Perfect Black y Perfect Color para una calidad de imagen más nítida en cualquier luz, respaldada por certificaciones de UL e Intertek para precisión de color y Reflection-Free.

Reflection Free Premium

La certificación Reflection-Free Premium garantiza un negro absoluto y uniforme, incluso en una habitación iluminada

La pantalla OLED con certificación Reflection Free Premium de LG minimiza la reflectancia mientras preserva la transmitancia para un negro y color sin compromisos, mientras que otros OLED TV con pantalla mate absorben y dispersan la luz, cambiando el negro a gris y distorsionando los colores, especialmente en entornos muy iluminados.6)

 

El LG OLED evo AI G6 presenta la insignia de certificación Eyesafe RPF 40 de UL, indicando un rendimiento verificado de reducción de luz azul.

El LG OLED evo AI G6 presenta la insignia de certificación Eyesafe RPF 40 de UL, indicando un rendimiento verificado de reducción de luz azul.

Certificación "Eyesafe" para reducción de luz azul: cada fotograma cuida tus ojos7)

Procesador Alpha 11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine

La máxima calidad de imagen 4K gracias al procesador Alpha 11 AI más avanzado de LG, con Dual AI Engine

El Procesador Alpha 11 AI Gen3 lleva el rendimiento de la tecnología OLED más allá de los límites, controlando con precisión 8,3 millones de píxeles autoiluminados; ahora es aún más potente gracias al Motor Dual AI. Más allá de un único motor de IA, este avanzado sistema de procesamiento perfecciona simultáneamente la nitidez y la textura, ofreciendo una calidad de imagen 4K más nítida y natural.8)

 

El Processor alpha 11 AI 4K Gen3 del LG OLED evo G6 AI TV brilla en luz púrpura y azul sobre un circuito oscuro, resaltando el Dual AI Engine y ofreciendo una NPU hasta x5.6 más rápida, CPU 50% más veloz y GPU 70% más potente.

OLED Care+

5 años de cobertura confiable y sin preocupaciones para el panel OLED

Tu panel LG OLED está protegido durante cinco años con una cobertura confiable y sin preocupaciones.9)

 

¿Por qué LG AI TV?

El LG AI TV optimiza la imagen y el sonido, y hace tu día a día más inteligente con el AI Hub personalizado

Descubre más sobre el LG AI TV

AI HDR Remastering

Mejora cada fotograma a calidad HDR

La IA optimiza automáticamente el color, el brillo y el contraste, y eleva la calidad de imagen SDR a niveles HDR para ofrecer imágenes más nítidas y realistas.

Descubre 3 beneficios destacados de AI Hub

Búsqueda avanzada Multi AI con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente di lo que estás buscando y selecciona el modelo de IA que mejor se adapte a ti. El sistema se conecta a múltiples modelos de IA para ofrecer resultados más amplios y relevantes.13)

 

Obtén recomendaciones de contenido e información personalizadas

Asistente de AI sugiere contenido y actualizaciones adaptados a tus intereses. En "Esta Escena" ofrece recomendaciones e información relevante según lo que estás viendo, mientras que la IA Generativa permite buscar y crear imágenes.14)

 

¡El LG AI TV reconoce tu voz y te lleva a My Page, personalizada exclusivamente para ti!

En My Page puedes verlo todo de un vistazo: clima, calendario, widgets y los marcadores de tus deportes favoritos.15)

 

La insignia de Ganador CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La arquitectura Multi-AI es reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia de Ganador CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La arquitectura Multi-AI es reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

Premiado Multi-AI webOS

El premiado webOS, ahora protegido por LG Shield

La insignia AVForums Editor's Choice se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

La insignia AVForums Editor's Choice se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

8 Años como el Mejor Sistema de Smart TV

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema. También se muestra la insignia de Ganador CES Innovation Awards 2026.

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema. También se muestra la insignia de Ganador CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Seguridad en la que puedes confiar

Las 7 tecnologías principales de LG Shield garantizan la seguridad de tus datos mediante almacenamiento y gestión segura de datos, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software garantizada, autenticación de usuarios y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta ante eventos de seguridad, y gestión de actualizaciones seguras.

Seguridad en la que puedes confiar Descubre más sobre LG Shield

webOS Re:New Program

Actualiza tu TV hasta por 5 años de forma gratuita17)

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono representa Protección contra Rayos, Protección contra Humedad, Protección contra Sobretensiones y Protección de webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono representa Protección contra Rayos, Protección contra Humedad, Protección contra Sobretensiones y Protección de webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Tu LG TV está diseñado para durar con LG Quad Protection

Desde el hardware hasta el software, tu LG TV está protegido. Los capacitores integrados protegen contra altas tensiones, incluyendo rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores resguardan los chipsets de la humedad, y tus datos permanecen seguros con LG Shield.

AI Magic Remote

Navega y apunta fácilmente como un mouse en el aire para disfrutar del AI Hub

Controla tu TV fácilmente con el AI Magic Remote. Con sensor de movimiento y rueda de desplazamiento, haz clic, arrastra y suelta como si fuera un mouse en el aire, o simplemente habla para dar comandos de voz.18)

El LG OLED evo AI G6 cuenta con AI Hub para personalización, con un ícono de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, Asistente de AI, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

¿Por qué el LG OLED evo Gaming TV?

Gaming ultra fluido y sin cortes de imagen

Juega en 4K 165Hz compatible con G-Sync y AMD FreeSync

Hasta 165Hz ofrece una acción más nítida y fluida en cada juego. G-Sync Compatible y AMD FreeSync Premium mantienen el movimiento estable y sin cortes de imagen, mientras que VRR y latencia ultra baja garantizan que cada movimiento sea fluido y reactivo, dándote una ventaja clara en cada partida.19)

El LG OLED evo AI G6 para Gaming Inigualable en 4K 165Hz muestra un videojuego de carreras de alta velocidad con un auto monoplaza amarillo en movimiento, el texto "WIN" en pantalla y los logos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium en la parte superior.

El primero del mundo con certificación VESA DSC, sin pérdida de calidad visual y de baja latencia

Con la certificación VESA DSC, obtienes detalles visualmente sin pérdidas y respuesta en tiempo real para gaming a través de HDMI 2.1, ofreciendo gameplay fluido y en alta resolución con imágenes limpias y sin distorsión.41)

 

El primer servicio de juegos en la nube del mundo con 4K, 120 Hz y HDR

Juega títulos en 4K 120Hz HDR en tu TV sin necesidad de un dispositivo adicional a través de NVIDIA GeForce NOW. Con arquitectura NVIDIA Blackwell, disfruta de cloud gaming de alta gama con el rendimiento de la GeForce RTX 5080.42)

 

Primer TV del mundo compatible con controladores Bluetooth Ultra Low Latency

Experimenta cloud gaming de alto rendimiento con latencia ultra baja gracias al soporte de controladores Bluetooth Ultra Low Latency, reduciendo el retardo de entrada a menos de 3,0 ms. Disfruta de un control fluido y responsivo que se siente igual que una conexión por cable, incluso jugando en la nube.43)

 

Tiempo de respuesta certificado de 0,1 ms: el OLED responde al instante sin ghosting

Con su tiempo de respuesta de píxel de 0,1 ms y ALLM para latencia ultra baja, cada comando se ejecuta con precisión inmediata. Esta alta capacidad de respuesta mantiene el gameplay rápido claro y controlado, ofreciendo una ventaja competitiva clara.21)

 

Sigue cada movimiento con total claridad, respaldado por la certificación VESA ClearMR 10000

Cuando la acción va rápido, mantener el detalle a la vista es esencial. El LG OLED evo, certificado ClearMR 10000, minimiza el motion blur entre fotogramas para mantener el movimiento nítido y legible en movimientos rápidos, mientras que HGiG preserva el mapeo de tonos HDR tal como lo concibió el creador del juego, manteniendo luces precisas, sombras profundas y color equilibrado. Juntos, la certificación ClearMR y HGiG garantizan que el movimiento se vea claro y el HDR permanezca preciso, para que cada escena se muestre exactamente como fue concebida.22)

 

El LG OLED evo AI G6 muestra el LG Gaming Portal en la pantalla de webOS, presentando un hub de gaming con una interfaz de un solo paso que ofrece acceso a múltiples aplicaciones de juegos a través de servicios de gaming en la nube como NVIDIA GeForce NOW y aplicaciones webOS.

LG OLED evo AI G6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

Portal de Juegos LG

Tu centro de gaming en un solo lugar, sin necesidad de consola

Explora miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, aplicaciones nativas de webOS y mucho más. Encuentra fácilmente juegos para control remoto o gamepad, e incluso compite con otros jugadores a través del Modo Desafío.26)

 

El LG OLED evo AI G6 con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar la configuración de gameplay como tasa de actualización, latencia y modos visuales en tiempo real.

El LG OLED evo AI G6 con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar la configuración de gameplay como tasa de actualización, latencia y modos visuales en tiempo real.

Game Dashboard y Optimizer

Ajusta fácilmente la configuración del juego según tu estilo de juego

Personaliza tu experiencia de gaming fácilmente con el Game Dashboard para control rápido en tiempo real y el Game Optimizer para ajustar tus configuraciones preferidas. Regula la tasa de refresco, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego.

¿Por qué el LG OLED evo es una excelente opción para los amantes del diseño?

El LG OLED evo AI G6 está montado al ras de la pared en una sala de estar moderna, mostrando una vívida aurora sobre un pueblo costero nevado mientras un hombre y una mujer miran desde el sofá con un control en mano.

Diseño Gallery a ras para un estilo minimalista

Una pantalla delgada y refinada se integra naturalmente en tu espacio, creando una presencia similar a una galería sin espacio visible con la pared.27)

 

El LG OLED evo AI G6 se muestra montado al ras de la pared desde un ángulo lateral con un paisaje de puente brillante en pantalla. A la derecha, está montado en la pared sin espacio en una sala de estar minimalista, mostrando un paisaje de estilo pictórico colorido que se combina con un interior de tonos madera.

Descubre obras maestras sin límites con LG Gallery+

LG Gallery+

Decora tu espacio con una amplia variedad de contenidos

LG Gallery+ te da acceso a más de 100 obras de arte, videos ambientales y otros contenidos visuales para elevar tu espacio. Con actualizaciones regulares de la biblioteca, personaliza tu hogar con contenido curado que refleje tu estilo.29)

El LG OLED evo AI G6 con LG Gallery+ y Music Lounge muestra la escena de lago en el bosque "Forest Evening" en pantalla, con un panel de interfaz de Music Lounge visible para música ambiental, reproducción por Bluetooth y controles.

BGM con Music Lounge

Crea el ambiente perfecto con música

Crea el ambiente ideal con música que combine con tus visuales. Usa música recomendada según tus preferencias o conéctate por Bluetooth para reproducir tus propias canciones.

El LG OLED evo AI G6 muestra una cuadrícula de Google Photos con fotografías familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el álbum "Family Trip" activado.

El LG OLED evo AI G6 muestra una cuadrícula de Google Photos con fotografías familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el álbum "Family Trip" activado.

Mis Fotos

Accede fácilmente a Google Fotos y exhibe tus recuerdos

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu TV solo con tu teléfono. Personaliza tu espacio sin esfuerzo usando contenido de tu propia biblioteca de fotos.32)

 

El LG OLED evo AI G6 está montado en la pared sobre una consola roja, mostrando un panel de información con clima, marcadores deportivos, programador de TV y Home Hub.

LG OLED evo AI G6 is wall-mounted on a green wall above a red console, displaying an information board including weather, sports scores, TV Scheduler, and Home Hub.

Panel de Información

Mantente al día con un panel personalizado todo en uno

Ve información importante de un vistazo. Recibe actualizaciones del clima, alertas deportivas, consulta tu Google Calendar e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservas de contenido y más.

Modo Galería

Cambia del TV a una obra de arte sin interrupciones

Con el Modo Galería activado, tu TV puede seguir ahorrando energía mientras muestra tus obras de arte seleccionadas, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.44)

Control Automático de Brillo

Brillo óptimo en cualquier condición de luz

El Control de Brillo ajusta automáticamente la salida de pantalla según la iluminación ambiental, garantizando una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.33)

 

Sensor de Movimiento

Responde a tu presencia

La detección de movimiento permite que tu TV responda de forma inteligente, cambiando de modo según si estás cerca o no.34)

 

LG Channels

Entretenimiento sin límites de forma gratuita

LG Channels reúne contenido diverso de plataformas en vivo y bajo demanda en un solo hub, haciendo más fácil que nunca encontrar el contenido que te encanta.35)

 

El LG OLED evo AI G6 con Conectividad Inteligente muestra la interfaz de Home Hub en pantalla, con conexiones a Google Home y LG ThinQ, y paneles para TV, dispositivos y aplicaciones en un solo centro de control.

Conectividad Inteligente

Home Hub, tu plataforma de hogar inteligente todo en uno

Home Hub reúne todos tus dispositivos inteligentes. Conecta, controla e interactúa de forma fluida con tus dispositivos IoT del hogar a través de Google Home y más.36)

 

Cine auténtico, preservado con total fidelidad

Dolby Vision y FILMMAKER Ambient Mode

Experimenta el cine tal como lo concibió el director con Dolby Vision y FILMMAKER MODE con compensación de luz ambiental que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más cercanas posible a su forma original.37)

 

Dolby Atmos

Al procesar el sonido como objetos de audio inmersivos en 360° en lugar de canales estáticos, el sistema crea un entorno de cine en casa donde el detalle y la profundidad se mantienen fieles a la escena.

Sumérgete en cada partido deportivo

La barra de sonido LG eleva cada escena con un sonido envolvente más completo

WOW Orchestra

Sistema de sonido envolvente completo con LG TV y soundbar sincronizados

Al sincronizar el TV y la soundbar como uno solo, el sistema amplía la profundidad y la direccionalidad para una experiencia envolvente más completa.40)

 

El LG OLED evo AI G6 con WOW Orchestra y WOWCAST muestra una escena de concierto con una barra de sonido debajo de la pantalla, mientras las ondas de sonido gráficas se extienden por la sala de estar para transmitir sonido envolvente sincronizado de forma inalámbrica.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá en una sala de estar iluminada, sosteniendo un control mientras ven televisión.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá en una sala de estar iluminada, sosteniendo un control mientras ven televisión.

Accesibilidad

Las funciones de asistencia hacen la visualización más inclusiva

Los TV LG están diseñados con la accesibilidad en mente, con funciones como el Filtro de Ajuste de Color, una Guía de Lenguaje de Señas y soporte de conectividad directa para dispositivos de asistencia auditiva.

Descargo de responsabilidad

 

*Las imágenes en esta página de detalles del producto son solo con fines ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Las especificaciones y funciones varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una Cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin Cuenta LG, solo está disponible la conexión de dispositivos externos (por ejemplo, vía HDMI) y la TV terrestre/por aire (solo para TV con sintonizadores). No hay costo para crear una Cuenta LG.

1)*El brillo puede variar en función del modelo, el tamaño de la pantalla y la región de comercialización.

*El brillo máximo es 3,9 veces superior al de las pantallas OLED convencionales con un 3% de apertura, según mediciones internas.

*La indicación 3,9 veces más brillante se aplica a los modelos OLED G6 de 83, 77, 65 y 55 pulgadas, mientras que la indicación 2,1 veces más brillante se aplica al modelo OLED G6 de 48 pulgadas.

 

4)*La pantalla OLED de LG cuenta con la certificación de Intertek que acredita una fidelidad del color del 100%, medida según el estándar CIE DE2000 con 125 patrones de color.

*El volumen de la gama de colores (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según ha verificado de forma independiente Intertek.

*La pantalla OLED de LG ha sido verificada por UL para ofrecer niveles de negro ≤0,24 nits hasta 500 lux, según la medición de reflexión con luz anular de la sección 11.5 del IDMS.

*La pantalla OLED de LG ha sido verificada por UL para ofrecer niveles de consistencia del color >99 % hasta 500 lux, según la medición de reflexión con luz anular de la sección 11.5 del IDMS.

*El OLED G6 de 83/77/65/55 pulgadas solo cuenta con la certificación Reflection Free Premium.

*El rendimiento real puede variar en función de la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

 

6)*La reflectancia se mide como el valor del Componente Especular Incluido (SCI) a 550 nm, según pruebas independientes realizadas por Intertek. 

*Se ha medido que la pantalla OLED de LG tiene una reflectancia inferior al 0,5 % utilizando el método de esfera de muestreo IDMS 11.2.2. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones.

*Solo el modelo OLED G6 de 83/77/65/55 pulgadas cuenta con la certificación Reflection Free Premium.

 

7)*Las pantallas LG OLED TV han sido verificadas como Low Blue Light Platinum por UL.

 

8)*Comparado con el Procesador Alpha 9 AI Gen8 de 2025, según una comparación de especificaciones internas.

 

9)*En el primer año de garantía, se cubren paneles, piezas y mano de obra. Del segundo al quinto año, solo se cubren paneles y piezas, y aplican cargos de mano de obra. La cobertura de garantía está sujeta a los términos y condiciones aplicables.

*OLED Care+ aplica a los modelos OLED W6 y G6.

 

10)*AI Picture Pro es compatible con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se mejoran hasta alcanzar una calidad similar a la 4K. Los resultados pueden variar en función de la resolución de origen.

*Procesamiento más rápido en comparación con el Procesador Alpha 9 AI Gen8 de 2025, según una comparación de especificaciones internas.»

 

11)*Debe activarse a través del menú de modos de sonido. El sonido puede variar en función del entorno de escucha.

 

12)*El sonido puede variar en función del ambiente en el que se escuche.

 

13)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD habilitados con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados desde 2022.

*Se requiere conexión a internet y los servicios de IA asociados pueden cambiar o requerir suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se cuenta con soporte LLM.

 

14)*Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden diferir al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'En Esta Escena' está disponible en países con Guía Electrónica de Programación (EPG).

*La tarjeta 'En Vivo' no está disponible en Netflix y otras aplicaciones de proveedores de contenido.

*La tarjeta de 'IA Generativa' está disponible en ciertas regiones o modelos.

 

15)*El contenido mostrado puede ser reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*El soporte de Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en los OLED, QNED, NANO 4K UHD TV lanzados desde 2024, así como en los MRGB y FHD TV lanzados desde 2026.

*Solo funciona con aplicaciones que admiten la cuenta Voice ID.

*La pantalla puede ser desbloqueada por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por razones de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar correctamente.

*Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*My Page aplica a los TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD de 2026.

 

16)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular el AI Chatbot con el servicio al cliente.

*En países donde no hay soporte de NLP, el acceso y uso de aplicaciones por voz puede no estar disponible.

 

17)*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible solo en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El cronograma de actualización, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

 

18)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del TV, pero no tiene procesamiento de IA integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma admitido, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El Reconocimiento de Voz de IA solo está disponible en países que cuentan con soporte NLP en su idioma nativo.

 

19)*Solo funciona con juegos o entradas de PC que admiten 165Hz.

*165Hz se aplica a los modelos OLED G6 de 83/77/65/55/48 pulgadas, mientras que 120Hz se aplica al modelo OLED G6 de 97 pulgadas.

*NVIDIA G-Sync es compatible con tarjetas gráficas RTX 20, RTX 30, RTX 40 y GTX 16. Las GPU más antiguas no admiten compatibilidad con G-Sync.

 

21)*Las pantallas LG OLED han sido certificadas con "tiempos de respuesta de 0,1 ms (Gris a Gris) y Rendimiento de Juego Cualificado" por Intertek.

 

22)*HGiG es un grupo voluntario de empresas de las industrias de juegos y pantallas de TV que se reúnen para especificar y poner a disposición del público directrices para mejorar las experiencias de gaming en HDR.

*El soporte para HGiG puede variar según el país.

*Solo los modelos OLED G6 de 83/77/65/55/48 pulgadas tienen certificación ClearMR 10000.

*ClearMR es un programa de certificación de VESA para evaluar el rendimiento de desenfoque de movimiento de la pantalla.

 

26)*El soporte para servicios de gaming en la nube puede variar.

*Algunos servicios de gaming pueden requerir suscripción y gamepad.

*El gamepad se vende por separado.

 

27)*El ajuste real puede variar en función de las condiciones de instalación. Es posible que quede un pequeño espacio entre el televisor y la pared.

*Los requisitos de instalación pueden variar.

 

29)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*El servicio está disponible mediante suscripción paga. Prueba gratuita de un mes disponible con inicio de sesión y registro de método de pago. La suscripción se renueva automáticamente a un plan pago a menos que se cancele antes de que termine el período de prueba. La suscripción puede cancelarse en cualquier momento durante el período de prueba.

 

32)*La función opera cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la app.

 

33)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

 

34)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

35)*El soporte para ciertos canales de LG Channels varía según la región.

 

36)*LG soporta dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la app móvil de ThinQ.

 

37)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*Se soporta FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en las apps de AppleTV+ y Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz.

 

38)*La tarjeta 'En Esta Escena' está disponible en países con Guía Electrónica de Programación (EPG).

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por Asistente de AI es solo para fines informativos generales y puede no ser exacta. LG no asume ninguna responsabilidad por acciones o decisiones tomadas con base en dicha información.

 

40)*La barra de sonido se puede adquirir por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión a Internet para las actualizaciones.

*El uso del mando a distancia del televisor LG se limita únicamente a determinadas funciones.

 

41)*Los TV LG OLED han sido certificados como DSC por VESA.

 

42)*Se requiere suscripción. Las ofertas de servicio pueden variar según el plan de membresía.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6 y MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

 

43)*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

 

44)*El ahorro de energía aplica solo cuando tanto el Modo Galería como Siempre Listo están activados. Si Siempre Listo está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando el TV está encendido.

Imprimir

Especificaciones clave

  • VIDEOJUEGOS - FreeSync Compatible (AMD)

    Si

  • VIDEOJUEGOS - G-Sync Compatible (Nvidia)

    Si

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

    4K OLED

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

    120Hz (VRR 165Hz)

  • IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

    Procesador α11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine

  • SONIDO - Dolby Atmos

    Si

  • SONIDO - Sistema de Altavoces

    4.2 Ch

  • SONIDO - Salida de Audio

    60W

  • IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores

    Color Perfecto

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AnchoxAltoxProfundidad)

    1 712 x 982 x 24,8

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

    33,0

Todas las especificaciones

TRANSMISIÓN

  • Recepción de televisión digital

    ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

  • Recepción de televisión analoga

    NTSC/PAL-M/PAL-N

ACCESIBILIDAD

  • Escala de Grises

    Si

  • Contraste Alto

    Si

  • Colores invertidos

    Si

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Cable de alimentación

    Sí (Attached)

  • Remoto

    AI Magic Remote MR26

SONIDO

  • Dolby Atmos

    Si

  • Voz clara Pro

    Si

  • Salida de Audio

    60W

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Refer to manual)

  • Sonido AI

    α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix

  • AI Object Remastering

    Sí (AI Object Remastering Ultra)

  • Adaptive Acoustic Tuning

    Si

  • LG Sonido Sync

    Si

  • Salida de Audio Simultánea

    Si

  • Modo audio Compartido

    Si

  • Dirección de Altavoz

    Hacia Abajo

  • Sistema de Altavoces

    4.2 Ch

  • WOW Orquesta

    Si

CONECTIVIDAD

  • Entrada RF (antena/cable)

    1ea

  • Enlace simple (HDMI CEC)

    Si

  • SPDIF (salida óptica de audio digital)

    1ea

  • Entrada USB

    3ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Si

  • Soporte Bluetooth

    Sí (v 5.3)

  • Entrada Ethernet

    1ea

  • Canal de retorno de Audio HDMI

    eARC (HDMI 2)

  • Entrada HDMI

    4ea (compatible con 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

DIMENSIONES Y REGULACIONES

  • Dimensiones de la caja (AnchoxAltoxProfundidad)

    2 114 x 1 130 x 350

  • Peso del embalaje

    53,3

  • Dimensiones del televisores sin soporte (AnchoxAltoxProfundidad)

    1 712 x 982 x 24,8

  • Dimensiones del televisores con soporte (AnchoxAltoxProfundidad)

    1 712 x 1 039 x 321

  • Base del TV (AnchoxProfundidad)

    501 x 321

  • Peso del televisor sin soporte

    33,0

  • Peso del televisor con soporte

    39,7

  • Montaje VESA (AnchoxProfundidad)

    300 x 300

VIDEOJUEGOS

  • G-Sync Compatible (Nvidia)

    Si

  • Modo HGIG

    Si

  • Tiempo de respuesta

    Menos que 0.1ms

  • VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

    Sí (Hasta 165Hz)

  • Optimizador de Juegos

    Si (Panel de Juego)

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Si

  • ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

    Si

  • Dolby Vision para juegos (4k 120Hz)

    Si

IMAGEN (PANTALLA)

  • Amplia Gama de Colores

    Color Perfecto

  • Tasa de Refresco

    120Hz (VRR 165Hz)

  • Tipo de Pantalla

    4K OLED

  • Resolución de Pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

IMAGEN (PROCESANDO)

  • QMS (Cambio Rápido de Medios)

    Si

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Si

  • Reflection Free

    Sí (Reflection Free Premium)

  • Procesador de Imagen

    Procesador α11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine

  • Modo Imagen

    9 modos

  • Motion

    OLED Motion

  • HFR (Cuadros por Segundo Elevado)

    4K 120 fps (HDMI, USB)

  • HDR (Alto Rango Dinámico)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Si

  • Mapeo Dinámico de Tonos

    Si (Mapeo Dinámico de Tonos Ultra)

  • Brightness Booster

    Sí (Brightness Booster Ultra)

  • Calibración Automática

    Si

  • Auto Brightness Control

    Si

  • Escalador AI

    α11 AI Super Ampliación 4K

  • AI Picture Pro

    Si

  • AI HDR Remastering

    Si

  • Selección de género AI

    Si (SDR/HDR)

  • Tecnología Dimming

    Pixel Dimming

ENERGÍA

  • Consumo de energía en espera

    Por debajo 0.5W

  • Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

SMART TV

  • Compatible con Apple Home

    Si

  • Funciona con Apple Airplay

    Si

  • Cámara USB Compatible

    Si

  • Smartphone Remote App

    Si (LG ThinQ)

  • Sistema Operativo (OS)

    webOS 26

  • My Page

    Si

  • Vista múltiple

    Si

  • LG Shield

    Si

  • LG Gallery+

    Sí (La disponibilidad del servicio de pago varía según el país)

  • Canales LG

    Si

  • Reconocimiento de Voz Inteligente

    Si

  • Panel de Control

    Sí (Google Home, LG ThinQ)

  • Control de Voz libre de manos

    Si

  • Google Cast

    Si

  • Navegador Web Completo

    Si

  • Siempre Listo

    Si

  • AI Voice ID

    Si

  • AI Picture/Sound Wizard

    Si

  • AI Magic Remote

    Incorporado

  • AI Chatbot

    Si

Qué opina la gente

Ofertas exclusivas para tí

Encontrar en la zona

Disfruta de este producto cerca de ti.