Smart TV LG 55" OLED evo AI G6 4K 2026

1)*El brillo puede variar en función del modelo, el tamaño de la pantalla y la región de comercialización.

*El brillo máximo es 3,9 veces superior al de las pantallas OLED convencionales con un 3% de apertura, según mediciones internas.

*La indicación 3,9 veces más brillante se aplica a los modelos OLED G6 de 83, 77, 65 y 55 pulgadas, mientras que la indicación 2,1 veces más brillante se aplica al modelo OLED G6 de 48 pulgadas.

4)*La pantalla OLED de LG cuenta con la certificación de Intertek que acredita una fidelidad del color del 100%, medida según el estándar CIE DE2000 con 125 patrones de color.

*El volumen de la gama de colores (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según ha verificado de forma independiente Intertek.

*La pantalla OLED de LG ha sido verificada por UL para ofrecer niveles de negro ≤0,24 nits hasta 500 lux, según la medición de reflexión con luz anular de la sección 11.5 del IDMS.

*La pantalla OLED de LG ha sido verificada por UL para ofrecer niveles de consistencia del color >99 % hasta 500 lux, según la medición de reflexión con luz anular de la sección 11.5 del IDMS.

*El OLED G6 de 83/77/65/55 pulgadas solo cuenta con la certificación Reflection Free Premium.

*El rendimiento real puede variar en función de la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

6)*La reflectancia se mide como el valor del Componente Especular Incluido (SCI) a 550 nm, según pruebas independientes realizadas por Intertek.

*Se ha medido que la pantalla OLED de LG tiene una reflectancia inferior al 0,5 % utilizando el método de esfera de muestreo IDMS 11.2.2. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones.

*Solo el modelo OLED G6 de 83/77/65/55 pulgadas cuenta con la certificación Reflection Free Premium.

7)*Las pantallas LG OLED TV han sido verificadas como Low Blue Light Platinum por UL.

8)*Comparado con el Procesador Alpha 9 AI Gen8 de 2025, según una comparación de especificaciones internas.

9)*En el primer año de garantía, se cubren paneles, piezas y mano de obra. Del segundo al quinto año, solo se cubren paneles y piezas, y aplican cargos de mano de obra. La cobertura de garantía está sujeta a los términos y condiciones aplicables.

*OLED Care+ aplica a los modelos OLED W6 y G6.

10)*AI Picture Pro es compatible con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se mejoran hasta alcanzar una calidad similar a la 4K. Los resultados pueden variar en función de la resolución de origen.

*Procesamiento más rápido en comparación con el Procesador Alpha 9 AI Gen8 de 2025, según una comparación de especificaciones internas.»

11)*Debe activarse a través del menú de modos de sonido. El sonido puede variar en función del entorno de escucha.

12)*El sonido puede variar en función del ambiente en el que se escuche.

13)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD habilitados con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados desde 2022.

*Se requiere conexión a internet y los servicios de IA asociados pueden cambiar o requerir suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se cuenta con soporte LLM.

14)*Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden diferir al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'En Esta Escena' está disponible en países con Guía Electrónica de Programación (EPG).

*La tarjeta 'En Vivo' no está disponible en Netflix y otras aplicaciones de proveedores de contenido.

*La tarjeta de 'IA Generativa' está disponible en ciertas regiones o modelos.

15)*El contenido mostrado puede ser reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*El soporte de Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en los OLED, QNED, NANO 4K UHD TV lanzados desde 2024, así como en los MRGB y FHD TV lanzados desde 2026.

*Solo funciona con aplicaciones que admiten la cuenta Voice ID.

*La pantalla puede ser desbloqueada por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por razones de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar correctamente.

*Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*My Page aplica a los TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD de 2026.

16)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular el AI Chatbot con el servicio al cliente.

*En países donde no hay soporte de NLP, el acceso y uso de aplicaciones por voz puede no estar disponible.

17)*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible solo en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El cronograma de actualización, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

18)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del TV, pero no tiene procesamiento de IA integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma admitido, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El Reconocimiento de Voz de IA solo está disponible en países que cuentan con soporte NLP en su idioma nativo.

19)*Solo funciona con juegos o entradas de PC que admiten 165Hz.

*165Hz se aplica a los modelos OLED G6 de 83/77/65/55/48 pulgadas, mientras que 120Hz se aplica al modelo OLED G6 de 97 pulgadas.

*NVIDIA G-Sync es compatible con tarjetas gráficas RTX 20, RTX 30, RTX 40 y GTX 16. Las GPU más antiguas no admiten compatibilidad con G-Sync.

21)*Las pantallas LG OLED han sido certificadas con "tiempos de respuesta de 0,1 ms (Gris a Gris) y Rendimiento de Juego Cualificado" por Intertek.

22)*HGiG es un grupo voluntario de empresas de las industrias de juegos y pantallas de TV que se reúnen para especificar y poner a disposición del público directrices para mejorar las experiencias de gaming en HDR.

*El soporte para HGiG puede variar según el país.

*Solo los modelos OLED G6 de 83/77/65/55/48 pulgadas tienen certificación ClearMR 10000.

*ClearMR es un programa de certificación de VESA para evaluar el rendimiento de desenfoque de movimiento de la pantalla.

26)*El soporte para servicios de gaming en la nube puede variar.

*Algunos servicios de gaming pueden requerir suscripción y gamepad.

*El gamepad se vende por separado.

27)*El ajuste real puede variar en función de las condiciones de instalación. Es posible que quede un pequeño espacio entre el televisor y la pared.

*Los requisitos de instalación pueden variar.

29)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*El servicio está disponible mediante suscripción paga. Prueba gratuita de un mes disponible con inicio de sesión y registro de método de pago. La suscripción se renueva automáticamente a un plan pago a menos que se cancele antes de que termine el período de prueba. La suscripción puede cancelarse en cualquier momento durante el período de prueba.

32)*La función opera cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la app.

33)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

34)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

35)*El soporte para ciertos canales de LG Channels varía según la región.

36)*LG soporta dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la app móvil de ThinQ.

37)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*Se soporta FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en las apps de AppleTV+ y Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz.

38)*La tarjeta 'En Esta Escena' está disponible en países con Guía Electrónica de Programación (EPG).

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por Asistente de AI es solo para fines informativos generales y puede no ser exacta. LG no asume ninguna responsabilidad por acciones o decisiones tomadas con base en dicha información.

40)*La barra de sonido se puede adquirir por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión a Internet para las actualizaciones.

*El uso del mando a distancia del televisor LG se limita únicamente a determinadas funciones.

41)*Los TV LG OLED han sido certificados como DSC por VESA.

42)*Se requiere suscripción. Las ofertas de servicio pueden variar según el plan de membresía.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6 y MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

43)*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

44)*El ahorro de energía aplica solo cuando tanto el Modo Galería como Siempre Listo están activados. Si Siempre Listo está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando el TV está encendido.