LG 4K UHD Smart TV | Con Pro:Centric Solutions, Google Cast, AirPlay y Netflix

50UK660H0UA
Front view with infill image

Televisor 4K UHD para hoteles con Soluciones Pro:Centric

Un televisor colocado sobre un soporte en la pared de una habitación de hotel, con una imagen clara y brillante.

* Todas las imágenes de esta página son solo para fines ilustrativos.

4K UHD, Calidad de imagen vibrante para tu entretenimiento

Disfruta de una experiencia visual impresionante con los televisores LG UHD. Gracias a su resolución 4 veces mayor que el Full HD, cada detalle cobra vida con colores más nítidos y realistas. El potente procesador de LG mejora la imagen a su resolución original, mientras que el 4K Super Upscaling optimiza el brillo y la claridad, brindándote una experiencia envolvente con colores vibrantes y un contraste más marcado, todo potenciado por HDR10 Pro*.

El paisaje que se muestra en la pantalla del televisor se renderiza vívidamente, dando la sensación de ser real.

* HDR10 Pro es una tecnología desarrollada por LG Electronics basada en la calidad de imagen estandarizada del estándar «HDR10».

Convierte tu habitación en un centro de entretenimiento con Google Cast

Haz streaming de tus programas y películas favoritas directamente en la pantalla grande con solo escanear un código QR en el televisor. Conecta tus dispositivos fácilmente y, al finalizar tu estancia, disfruta de una eliminación automática de tus datos personales para mayor tranquilidad. Además, la conexión persiste durante toda tu estadía, sin necesidad de reconectar.

Los huéspedes del hotel están usando Google Cast para vincular un smartphone con el televisor en la habitación y acceder a contenido.

* Google Cast es una marca comercial de Google LLC.

Transmitir contenido desde tu iPhone o iPad nunca fue tan fácil con AirPlay

Con Apple AirPlay, transmite contenido directamente desde tu iPhone o iPad a tu televisor LG Pro:Centric Smart. Ya sea para ver películas, programas, o compartir fotos y videos, puedes disfrutar del contenido de tus dispositivos Apple en la pantalla del televisor de forma segura y privada, solo escaneando un código QR al momento de hacer el check-in.

Un huésped del hotel vincula su iPhone con el televisor en la habitación a través de AirPlay.

Netflix al alcance de tu mano, justo en tu habitación

Accede de manera sencilla a Netflix desde tu televisor LG con la solución Pro:Centric. Disfruta de miles de opciones de contenido sin salir de tu habitación, como si estuvieras en casa, con el streaming de alta calidad que siempre esperas.

El contenido del hotel, incluyendo la app de Netflix, se muestra en el televisor de la habitación.

* Se requiere suscripción a Netflix.

Pro:Centric Cloud: Un servicio más inteligente para un hotel más eficiente

Pro:Centric Cloud mejora la experiencia tanto para los huéspedes como para el hotel. Gracias a plantillas de diseño fáciles de usar y a un panel de control visualmente atractivo, podrás disfrutar de una experiencia personalizada. Además, LG Channels* te da acceso a una variedad de contenido de canales de TV en vivo sin necesidad de dispositivos adicionales ni suscripciones. La aplicación de conserjería móvil permite a los huéspedes realizar solicitudes directamente desde sus teléfonos, con respuestas inmediatas.

La mujer está trabajando a través de Pro:Centric Cloud en el televisor.

* Actualmente disponible en Alemania, España, Francia, Finlandia, Irlanda, Austria, Italia, Suiza y Portugal. Para otros países de la UE, consulte con su distribuidor local.

Diseño delgado para un estilo moderno

Con un diseño elegante y delgado, el UK660H se adapta perfectamente a la decoración del hotel, agregando un toque moderno y sofisticado a cualquier habitación. Un televisor que no solo ofrece rendimiento de alta calidad, sino que también complementa el ambiente.

El UK660H está instalado de forma elegante en la habitación de hotel, mostrando su diseño delgado en una vista lateral.

* En caso de pantallas de 65” a 43”.

Imprimir

Todas las especificaciones

Para obtener acceso a más documentación y recursos técnicos, visita la LG B2B Partner Portal.