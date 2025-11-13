LG 4K UHD Smart TV | Con Pro:Centric Solutions, Google Cast, AirPlay y Netflix

Pro:Centric Cloud mejora la experiencia tanto para los huéspedes como para el hotel. Gracias a plantillas de diseño fáciles de usar y a un panel de control visualmente atractivo, podrás disfrutar de una experiencia personalizada. Además, LG Channels* te da acceso a una variedad de contenido de canales de TV en vivo sin necesidad de dispositivos adicionales ni suscripciones. La aplicación de conserjería móvil permite a los huéspedes realizar solicitudes directamente desde sus teléfonos, con respuestas inmediatas.