ASPECTOS DESTACADOS DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

LG Electronics Inc. (“LGE”), junto con sus subsidiarias y afiliadas (el “Grupo LG”, “nosotros”, “nuestro” o “nos”) respetamos su privacidad. Esta Política de privacidad se aplica a la información personal que procesamos a través del sitio web lg.com (el "Sitio web"), otros sitios web proporcionados por LG Group, LG Accounts, nuestros servicios SmartHome ofrecidos a través de nuestra aplicación ThinQ (colectivamente, los "Servicios"). También se aplica a cualquier otra información personal que proporcione a su miembro local del Grupo LG.

Para los usuarios de LG Smart TV o Producto Smart Multimedia, por favor consulte la Política de privacidad de membresía del Producto Smart Multimedia por separado para obtener detalles sobre cómo LGE procesa la información personal en el curso de la prestación de su servicio Smart TV / Producto Multimedia. Esta Política de privacidad no se aplica al procesamiento cubierto por la Política de privacidad de membresía del Producto Smart Multimedia, aunque LG Group también puede usar información personal recopilada a través del servicio Smart TV / Producto Multimedia como se describe en esta Política de privacidad, y LGE puede usar información personal. recopilados a través de los servicios como se describe en la Política de Privacidad de Membresía del Producto Smart Multimedia. Para obtener más información, por favor consulte la Política de privacidad de membresía del Producto Smart Multimedia en el menú de administración de cuentas o el menú de la cuenta LG desde la configuración de Smart TV / Producto multimedia.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

En esta Política de privacidad, describimos los tipos de información personal que recopilamos a través de nuestros Servicios, cómo usamos esta información, durante cuánto tiempo la conservamos y con qué partes la compartimos. También explicamos qué opciones y derechos tiene en relación con el uso de su información, incluido el derecho a objetar parte del procesamiento que llevamos a cabo (si así lo establece la ley aplicable). Más información sobre sus derechos, y cómo ejercerlos, encontrará en la sección " Sus derechos ". También proporcionamos nuestros datos de contacto, para que pueda comunicarse con nosotros si tiene preguntas sobre esta Política de Privacidad y nuestras prácticas de privacidad.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Última actualización: 29 / 04 / 2026

1. ¿Quién es responsable de su información personal?

Su entidad LG local es responsable de operar el sitio web u otros sitios web del Grupo LG en su país, y de la información sobre usted recopilada a través del sitio web. Su entidad local de LG también es responsable de cualquier información personal que le proporcione directamente, por ejemplo, durante las llamadas de atención al cliente o las tarjetas de registro del producto. LGE es responsable de operar todos los demás Servicios y de la información sobre usted recopilada a través de esos Servicios o en relación con ellos.

El nombre y los detalles de contacto de su entidad local de LG y LGE se pueden encontrar en la sección "Contáctenos" a continuación.

2. Información personal que recopilamos

Los siguientes tipos de información personal se recopilan en relación con nuestros Servicios:

Información que nos proporciona directamente a nosotros o a terceros

Algunos Servicios nos permiten recopilar información directamente de usted o de otras empresas con las que tiene una relación. Por ejemplo:

• Cuando utilice nuestros Servicios (por ejemplo, cuando cree una Cuenta LG, registre un dispositivo o producto, realice una compra, revise un producto o se comunique con nosotros), nos proporcionará información, como su nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono, fecha de nacimiento, género, información de la cuenta, incluido su perfil de cuenta LG, ID de usuario, contraseña, ID de inicio, voz del hablante y su texto traducido, foto, video, información de la tarjeta de pago, código fiscal de la empresa, dirección de envío (incluido el código postal), información de compra, información de compra e interacciones con dispositivos electrónicos conectados. Cuando inicia sesión en nuestros Servicios, podemos utilizar cookies y tecnologías similares para simplificar su acceso a otros Servicios, evitando la necesidad de iniciar sesión repetidamente. Dicha información sobre las cookies se puede encontrar [aquí].

• Cuando inicie sesión con una cuenta o perfil de un tercero, obtendremos acceso a información, como su nombre y dirección de correo electrónico y etiquetas de redes sociales.

• Cuando se comunique con nuestro personal de servicio al cliente u otro personal del Grupo LG, procesaremos estas comunicaciones y otra información necesaria para responder a sus consultas y satisfacer sus solicitudes.

Información sobre su uso de nuestros servicios

Además de la información que proporcione, recopilaremos información sobre su uso de nuestros Servicios a través del software en sus dispositivos y por otros medios electrónicos (como el uso de cookies y sensores). Recolectaremos:

• Información del dispositivo: nombre de su dispositivo, IMEI, UUID, versión del sistema operativo, país, ubicación, idioma, dirección IP, dirección mac, información del módem conectado, información del enrutador de Internet, identificador de publicidad móvil y configuración de los dispositivos.

• Información del producto: nombre del modelo, número de fabricante, fecha y lugar de compra, foto del recibo

• Información de registro: información de uso, como URL, URL redirigida, tiempo de rendimiento, referente, tipo de red, información de red, estado de carga, información de bloqueo de anuncios, su interacción con los Servicios, incluido el historial de visitas, las aplicaciones, los servicios y las funciones que utiliza y galletas. Para obtener más información sobre cómo usamos las cookies para nuestros Servicios, consulte la Política de cookies correspondiente a los Servicios que está utilizando.

• Información de ubicación: Procesaremos la información de su ubicación en función de su consentimiento o cuando sea necesario para prestar el Servicio que ha solicitado (por ejemplo, solicitando la información de su ubicación para darle direcciones).

• Información Audiovisual: Podemos recopilar información de audio, electrónica, visual o similar, como grabaciones de vídeo.

• Otra información sobre su uso de nuestros Servicios, como los sitios web que visita, los patrones de escritura (autocompletar), comportamiento del dispositivo conectado e historial de uso, energía del dispositivo conectado e información de uso de energía y cómo interactúa con el contenido ofrecido a través de nuestros Servicios.

• Información de notificaciones push web: Si habilita las notificaciones push web en nuestro Sitio Web, recopilamos información como su tipo de navegador, tipo de dispositivo, estado de permisos y suscripción, ubicación aproximada en función de su dirección IP y sus interacciones con las notificaciones (por ejemplo, si hizo clic o descartó una notificación). Esta información nos permite enviar notificaciones basadas en el navegador y analizar la efectividad de dichas comunicaciones.

Otra información que recolectaremos

Cuando busquemos su consentimiento, le explicaremos en el momento de obtener su consentimiento qué información recolectaremos y cómo la usaremos.

A veces recibimos información sobre usted de terceros, incluso de otras empresas como Facebook, Google, Amazon o Line. Por ejemplo, podemos recibir su información de proveedores de redes sociales de terceros si elige conectarse a nuestros servicios utilizando su cuenta de red social.

Verificamos cierta información que proporciona con terceros, por ejemplo, proveedores de verificación de identidad, para protegerlo contra el fraude.

También utilizamos la información personal recopilada inicialmente a través del servicio Smart TV / Producto Multimedia de LGE para los fines descritos en esta Política de privacidad. Por favor, consulte la Política de privacidad de membresía del producto Smart Multimedia de LGE para obtener más detalles.

También recolectaremos información sobre usted de otros terceros, por ejemplo, empresas de marketing y corredores de datos, para comprender mejor sus intereses, brindarle Servicios y publicidad más personalizados. Por ejemplo, recibimos información agregada sobre estilos de vida o patrones de compra de ciertos grupos demográficos para comprender mejor sus posibles intereses.

También podemos recolectar otra información sobre usted, sus dispositivos o su uso de nuestros Servicios cuando lo exija la ley (como cuando la ley nos obliga a recolectar registros de búsqueda en Internet) o con su consentimiento.

Enlaces a otros sitios web, dispositivos, aplicaciones y funciones

Nuestros Servicios pueden permitirle conectarse a otros sitios web, dispositivos, aplicaciones y otras funciones, que pueden operar independientemente de nosotros y tener sus propios avisos o políticas de privacidad, que le sugerimos que revise. En la medida en que cualquier sitio web, dispositivo, aplicación u otra función vinculada no sea de nuestra propiedad ni esté controlada por nosotros, no somos responsables de su contenido, uso o prácticas de privacidad.

3. Cómo usamos esta información

Si utiliza más de uno de nuestros servicios, incluido nuestro servicio Smart TV / Producto Multimedia, combinaremos la información personal que recolectemos de usted en relación con cada uno de esos servicios y la utilizaremos para los fines establecidos a continuación o como se describe en el política de privacidad aplicable a los servicios que utiliza. Por ejemplo, esto previene que tenga que usar diferentes inicios de sesión para diferentes servicios.

Prestación de servicios en base a su relación contractual con nosotros

Procesamos su información personal cuando es necesario según nuestro contrato con usted, incluso para:

• Proporcionarle nuestros servicios y características específicas que seleccione al utilizar nuestros servicios, lo que puede requerir la personalización del contenido de nuestros Servicios.

• Procesar pedidos, pagos y entregarle nuestros productos o productos de terceros que compre a través de nuestros servicios y permitirle ejercer sus derechos de garantía u otros derechos que tiene bajo su contrato.

• Identificarlo y autenticarlo para que pueda usar algunos de nuestros servicios.

Facilitar instalaciones y registros, resolver problemas técnicos, brindarle soporte de atención al cliente y enviarle la información necesaria relacionada con los servicios.

Intereses legítimos del Grupo LG y/o de terceros

Procesamos información personal en la medida en que sea necesario para cumplir con nuestros intereses legítimos (o los de terceros), que incluyen nuestros intereses para:

• Gestionar eficazmente nuestra relación con nuestros clientes, incluso comunicándonos con usted y respondiendo a sus consultas;

• Realizar actividades de marketing directo (cuando la ley no nos exige obtener su consentimiento), incluso enviándole comunicaciones de marketing por correo electrónico, llamadas telefónicas, correo postal, mensajes de texto, canales de redes sociales, mediante notificaciones push a través de nuestras aplicaciones móviles o mediante notificaciones push web que se muestran en su navegador, presentándole anuncios en línea tanto en nuestros servicios como en sitios web de terceros, creando perfiles de marketing y personalizando las recomendaciones y el contenido de marketing que nosotros y otros le presentamos, y realizando promociones, concursos y sorteos.

• Proteja nuestras operaciones comerciales, identifique y prevenga el fraude y otras actividades ilegales o prohibidas por nuestros Términos de uso.

• Proteger la seguridad, disponibilidad e integridad de nuestros servicios y sistemas de información, incluso mediante el uso de mecanismos de autenticación y otras medidas de seguridad, el monitoreo de nuestros sistemas en busca de amenazas de seguridad, el mantenimiento de copias de seguridad, la anonimización de datos y la realización de servicios de mantenimiento del sistema.

• Proteger nuestros derechos legales y la seguridad de los usuarios finales, incluso mediante el manejo de quejas, la obtención de asesoramiento legal y el establecimiento, ejercicio o defensa de reclamos legales relacionados con nosotros u otras empresas de nuestro grupo y nuestros Servicios;

• Mejorar su experiencia de usuario, incluso brindándole funciones personalizadas, como una función de autocompletar, una función de búsqueda rápida basada en sus páginas web más visitadas y contenido adicional adaptado a sus intereses;

• Mejorar nuestros servicios y atención al cliente, incluso buscando sus comentarios y realizando encuestas e investigaciones de mercado, realizando análisis de datos sobre el uso de nuestros servicios, analizando los comportamientos de los clientes, creando patrones y perfiles de uso de los clientes para identificar tendencias de usuarios regionales y globales. y optimizar nuestra oferta a los clientes a nivel mundial;

• Administrar de manera efectiva nuestro negocio, incluso mediante la generación de informes y el análisis del rendimiento de nuestros servicios (mediante el uso de información agregada), la auditoría de nuestros procesos comerciales y el uso de estadísticas para tomar decisiones comerciales informadas.

Cuando confiamos en nuestros intereses legítimos, hemos llevado a cabo una prueba de equilibrio para considerar cuál será el impacto del procesamiento en las personas y determinar si los intereses de las personas superan nuestros intereses en el procesamiento. teniendo lugar. Puede obtener más información sobre esta prueba de equilibrio utilizando los datos de contacto al final de esta Política de privacidad.

• Para permitir su participación en nuestros programas de ahorro de energía y créditos de carbono mediante la recopilación y el análisis de los datos de uso de sus dispositivos conectados para calcular los ahorros y generar créditos de carbono en su nombre, con la opción de exclusión disponible en cualquier momento a través de la aplicación ThinQ.

Su consentimiento

Solicitamos su consentimiento para procesar su información personal, cuando lo consideremos apropiado o cuando así lo exija la ley. Utilizamos el consentimiento para:

• Coloque cookies y use tecnologías similares de acuerdo con nuestras Políticas de cookies y la información que se le proporciona cuando se usan esas tecnologías. Para obtener más información, consulte la Política de cookies correspondiente al servicio que está utilizando.

• Enviarle comunicaciones de marketing (cuando así lo exija la ley o cuando decidamos confiar en el consentimiento). Esto incluye el envío de marketing mediante notificaciones push web si usted ha dado su consentimiento para dicho uso a través de su navegador.

• Enviarle notificaciones push web a través de su navegador, cuando lo permita su configuración web y solo después de obtener su consentimiento. Estas notificaciones se utilizan para proporcionarle actualizaciones de servicio, recomendaciones o contenido promocional. Puede administrar o revocar estos permisos mediante la configuración de su navegador o como se describe en la sección “Sus Derechos” a continuación.

• Brindarle recomendaciones y anuncios personalizados de contenido, productos y servicios que nosotros u otros pensamos que le gustarían, incluso a través de notificaciones push web, analizando información relacionada con su uso de los Servicios combinada con información variada que usted nos proporciona por otros medios, para los fines consistentes con esta Política de privacidad y Política de cookies. Esto puede implicar entregar marketing a través de varios canales, incluido el correo electrónico, la cuenta de LG, en nuestros sitios web o en plataformas de terceros (incluidas las redes sociales).

En otras ocasiones en las que le solicitemos su consentimiento, utilizaremos los datos con la finalidad que le hayamos explicado en ese momento.

Cuando confiamos en su consentimiento, siempre tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. Esto no afectará la legalidad de ningún procesamiento que hayamos realizado antes de que retirara su consentimiento. Para ejercer este derecho, por favor consulte la sección "Sus derechos" a continuación.

Obligaciones legales

Procesamos información personal en la medida en que sea necesario para:

• Cumplir con nuestros requisitos legales según las leyes aplicables (por ejemplo, obligaciones fiscales y contables, obligaciones relacionadas con la seguridad del producto, garantías y protección del consumidor).

• Cumplir con las órdenes y citaciones judiciales, y responder a las solicitudes legalmente vinculantes del gobierno, las fuerzas del orden, las autoridades públicas y/o los reguladores.

Cuando necesitemos su información para ejecutar nuestro contrato con usted o para cumplir con nuestras obligaciones legales, debe proporcionarnos esta información. En otros casos, no está obligado a proporcionar información personal; sin embargo, no hacerlo puede afectar la forma en que utiliza nuestros Servicios.

4. Compartir información

Transferimos, divulgamos o ponemos a disposición información personal sobre usted a terceros, como se describe a continuación:

• El Grupo LG y el personal : Compartimos información personal entre los miembros del Grupo LG y con nuestro personal, incluidos contratistas y agentes, y otras empresas de nuestro grupo, en la medida en que sea necesario o razonable para prestar nuestros servicios. y para cumplir con los propósitos establecidos en la sección 3 anterior o descritos en las políticas de privacidad relacionadas con nuestros otros servicios. Por ejemplo, compartimos su información personal con LGE para fines de desarrollo y mejora de productos, y con su miembro local del Grupo LG para fines de marketing.

• Proveedores de servicios . Transferimos o divulgamos su información a empresas e individuos cuidadosamente seleccionados que nos brindan servicios; por ejemplo, empresas que nos ayudan a desarrollar y operar sistemas para nuestros Servicios, proveedores de servicios de TI, seguridad, alojamiento, mantenimiento de sitios web, mantenimiento y análisis de datos, atención al cliente y comunicación, procesamiento y cumplimiento de pedidos, correo, facturación, marketing y servicios de investigación de mercado , centros de servicio y reparación autorizados, otros servicios administrativos y empresas que organizan concursos, sorteos y otras promociones en nuestro nombre. Estas entidades solo están autorizadas a acceder y utilizar su información personal en la medida en que sea necesario para prestarnos sus servicios y tienen obligaciones contractuales con el objetivo, entre otras cosas, de evitar que utilicen su información para otros fines. Algunos de nuestros proveedores de servicios están ubicados en la República de Corea o en otros países fuera de Europa.

• Proveedores de IoT de terceros : cuando activa funciones de conectividad de terceros, por ejemplo, cuando conecta dispositivos de IoT domésticos a nuestros Servicios, compartiremos información personal con los proveedores de esos dispositivos de IoT para permitirle usar el características relevantes en nuestros Servicios.

• Revendedores autorizados . En ciertos países, los productos de nuestro sitio web son vendidos por nuestros revendedores autorizados. Cuando compre productos de nuestro sitio web en estos países, compartiremos su información personal con estos revendedores.

• Socios publicitarios . Compartimos información personal, incluida la forma en que interactúa con nuestros Servicios, los anuncios que ve y las compras que realiza con las redes sociales y otros socios publicitarios para medir la eficacia de nuestra publicidad, mejorar nuestras prácticas de marketing y ayudarnos a ofrecer publicidad más relevante para usted. De acuerdo con sus preferencias de marketing, también podemos compartir sus datos personales con terceros que ofrecen productos o servicios que creemos que pueden ser de su interés o que realizan investigaciones y análisis de marketing. Estas partes pueden usar su información personal para contactarlo con ofertas o anuncios.

• Otros socios comerciales . Divulgaremos su información personal a otros socios comerciales cuando sea necesario para permitirle acceder a los Servicios que ha solicitado a través de nuestros Servicios o materiales promocionales relacionados con nuestros Servicios.

• Visitantes de nuestro sitio web . Los mensajes que publica en algunas áreas del sitio web, incluidos los foros de revisión de productos, salas de chat, foros u otras áreas públicas de publicación, pueden ser vistos por otros visitantes de nuestro sitio web. [Aclaramos en nuestro sitio web dónde la información que publica será visible para otros.]

• Asesores comerciales : por ejemplo, nuestros abogados, contadores, consultores comerciales, aseguradores, auditores, en la medida en que sea necesario para que nos presten sus servicios.

• Autoridades gubernamentales, autoridades judiciales, reguladores u otros terceros cuando sea necesario : divulgaremos información personal a autoridades gubernamentales, autoridades judiciales, reguladores u otros terceros cuando tengamos un requisito legal para hacerlo o cuando creo que esto es necesario:

- para cumplir con la ley o responder a procesos legales obligatorios (como una orden de allanamiento, citación u orden judicial);

- para verificar o hacer cumplir el cumplimiento de los términos y políticas que rigen nuestros Servicios e investigar y prevenir el fraude u otra actividad ilegal relacionada con el uso de nuestros Servicios o que afecte nuestro negocio, en la medida en que dicha divulgación esté permitida por las leyes de protección de datos aplicables; y

- para proteger y defender nuestros derechos, propiedad y la seguridad de nuestras operaciones comerciales y las de cualquiera de nuestros respectivos afiliados, personal, socios comerciales, nuestros clientes o miembros del público.

• Transacciones Corporativas . Podemos divulgar su información a un tercero (y a sus asesores comerciales) como parte de una fusión o transferencia, reorganización, adquisición o venta (incluso en el contexto de negociaciones), disolución u otra transacción corporativa, o en caso de quiebra. .

• Otras partes con su consentimiento o a petición suya . Además de las divulgaciones descritas en esta Política de privacidad, podemos compartir información sobre usted con terceros cuando usted consiente o solicita por separado dicho intercambio.

• Análisis Podemos recopilar información personal sobre sus actividades en línea en sitios web y dispositivos conectados a lo largo del tiempo y en sitios web, dispositivos, aplicaciones y otras funciones y servicios en línea de terceros. Podemos usar servicios de análisis de terceros, como Google Analytics, Firebase y otros ( ver más ). La información que obtenemos puede ser divulgada o recopilada directamente por estos proveedores y otros terceros relevantes que utilizan la información, por ejemplo, para evaluar el uso de los Servicios. Por ejemplo, para obtener más información sobre Google Analytics, por favor visite "Cómo Google usa datos cuando usa los sitios o aplicaciones de nuestros socios" (ubicado en https://www.google.com/policies/privacy/partners/ ), "Salvaguardar sus datos "(ubicado en https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy= ) y "Google Analytics Opting Browser Add-on" (ubicado en https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ).

5. Retención de información personal

Tomamos las medidas adecuadas para garantizar que procesamos y conservamos la información de acuerdo con los siguientes principios:

• al menos durante el tiempo en que se utiliza la información para brindarle nuestros Servicios;

• según lo requiera la ley, un contrato o con respecto a nuestras obligaciones legales (por ejemplo, leyes fiscales);

• durante el tiempo que sea razonablemente necesario para gestionar una queja, investigación o disputa legal real o sospechada;

• solo durante el tiempo que sea necesario para el propósito para el que se recopiló, se procesó, o más tiempo si así lo exige un contrato, la ley aplicable o, en forma anónima, con fines estadísticos, sujeto a las salvaguardas apropiadas. Por ejemplo, si surge una disputa entre usted y LG Group o si no realiza el pago de nuestros Servicios, podemos conservar la información relevante hasta que se resuelva dicha disputa o hasta que se realice dicho pago, respectivamente. Si elimina toda su cuenta LG, su información se conservará durante tres meses y se destruirá inmediatamente después, a menos que la ley aplicable exija lo contrario.

• Cuando procesamos su información, procesamos los datos hasta que nos solicite que detengamos y durante un breve período después de esto (para permitirnos implementar sus solicitudes). También mantenemos un registro del hecho de que nos ha pedido que no le enviemos marketing directo o que procesemos sus datos indefinidamente para que podamos respetar su solicitud en el futuro.

6. Tus Elecciones

Cuando esté permitido, podemos comunicarnos con usted por correo electrónico, llamada telefónica, mensajes de texto, notificaciones push a través de nuestras aplicaciones móviles o notificaciones push web que se muestran en su navegador. Para enviar una solicitud relacionada con la recepción de dichas comunicaciones nuestras, por favor comuníquese con nosotros utilizando la información especificada en la sección " Contáctenos " a continuación.

Puede cancelar la suscripción de nuestras comunicaciones de marketing en cualquier momento haciendo clic en el enlace "cancelar suscripción" incluido en la parte inferior de los correos electrónicos o poniéndose en contacto con nosotros directamente (consulte sección "Contáctenos" a continuación).

Si ha habilitado las notificaciones push web a través de su navegador, puede administrar o revocar permisos en cualquier momento cambiando la configuración de su navegador. También puede optar por no recibir dichas notificaciones deshabilitándolas a través de la configuración de notificaciones dentro de la interfaz del sitio web o del servicio.

Por favor, tenga en cuenta que si cancela su suscripción a nuestras comunicaciones de marketing, procesaremos su cancelación de suscripción lo antes posible, pero por favor tenga en cuenta que, en algunas circunstancias, puede continuar recibiendo mensajes de marketing durante un breve período de tiempo mientras procesamos su solicitud. También continuaremos enviándole mensajes de servicio para brindarle la información necesaria en relación con su contrato y los Servicios que utiliza (por ejemplo, para actualizarlo sobre los cambios en nuestros Términos de uso).

7. Sus Derechos

En la medida prevista por la ley aplicable, puede solicitar a su miembro local del Grupo LG una copia de la información personal que tenemos sobre usted. También puede solicitarnos que eliminemos información personal o corrijamos cualquier inexactitud, que restrinjamos o limitemos el procesamiento de su información personal, que retiremos su consentimiento y que le proporcionemos la información personal que nos proporcionó para un contrato o con su consentimiento en un formato estructurado, legible por máquina, y pedirnos que compartamos (portemos) estos datos a otro controlador.

Además, en la medida prevista por la ley aplicable, puede oponerse al procesamiento de sus datos personales en algunas circunstancias (en particular, cuando no tenemos que procesar los datos para cumplir con un contrato o otro requisito legal).

Sin embargo, estos derechos pueden estar limitados, por ejemplo, si al cumplir con su solicitud se revelaran datos personales sobre otra persona, cuando se infrinjan los derechos de un tercero (incluidos nuestros derechos) o si nos solicita que eliminar la información que la ley nos exige conservar o que tengamos intereses legítimos imperiosos en conservar. Las exenciones pertinentes se incluyen tanto en el RGPD como en las leyes nacionales. Le informaremos de las exenciones relevantes en las que confiamos al responder a cualquier solicitud que realice. Para realizar una solicitud relacionada con sus derechos o realizar una consulta, utilice los datos de contacto en la sección " Contáctenos " a continuación. En algunos casos también podrá ejercer sus derechos directamente a través del Sitio Web.

8. Cómo protegemos la información personal

Nos tomamos muy en serio la protección de su información y contamos con medidas de seguridad diseñadas para proteger la información que recopilamos a través de nuestros Servicios. Sin embargo, por favor tenga en cuenta que aunque tomamos medidas razonables para proteger su información, ningún sitio web, transmisión por Internet, sistema informático o conexión inalámbrica es completamente seguro.

9. Transferencia Internacional de Información

Su uso de nuestros Servicios implicará la transferencia, el almacenamiento y el procesamiento de su información personal dentro y fuera de su país de residencia, de acuerdo con esta Política de privacidad. En particular, su información personal será transferida a la República de Corea y a los Estados Unidos, etc. Por favor, tenga en cuenta que las leyes de protección de datos y otras leyes de los países a los que se puede transferir su información pueden no ser tan amplias como las de su país.

[Para Residentes Europeos]

Si se encuentra en el EEE (Espacio Económico Europeo, es decir, en la Unión Europea e Islandia, Lichtenstein, Noruega), el Reino Unido o Suiza, transferiremos su información personal a otros países fuera del EEE, el Reino Unido o Suiza, incluida la República de Corea y Estados Unidos. La legislación de la Unión Europea reconoce que la República de Corea protege adecuadamente la información personal. Sin embargo, cuando transfiramos su información personal a una jurisdicción que la ley aplicable no considere adecuada, tomaremos las medidas apropiadas, de conformidad con las leyes aplicables, para garantizar que su información personal permanezca protegida. Tales medidas incluyen, por ejemplo, el uso de cláusulas modelo que han sido aprobadas por la UE, el Reino Unido y Suiza. En algunos casos, confiaremos en su consentimiento explícito, cuando sea apropiado. Para solicitar más información u obtener una copia de los acuerdos contractuales u otras salvaguardias vigentes, utilice los datos de contacto que figuran en la sección " Contáctenos " a continuación.

10. Actualizaciones de nuestra política de privacidad

Esta Política de privacidad puede actualizarse para reflejar cambios en nuestras prácticas de información personal con respecto a nuestros Servicios, o cambios en la ley aplicable.

11. Contáctenos

Para ejercer sus derechos, o para obtener más información sobre cómo usamos su información personal, por favor contáctenos.

Para solicitudes y consultas relacionadas con la información sobre usted recopilada a través del sitio web o de otro modo por su miembro local del Grupo LG, por favor comuníquese con su miembro local del Grupo LG. El nombre y los datos de contacto de su miembro local del Grupo LG se pueden encontrar aquí .

Para solicitudes y consultas relacionadas con la información sobre usted recopilada a través de todos los demás Servicios, por favor comuníquese con LGE en [ aquí ] o por correo postal [LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seúl, República de Corea]. El nombre y los datos de contacto de su miembro local del Grupo LG se pueden encontrar aquí .

12. Información personal de los niños

Nuestros Servicios están diseñados para una audiencia general y no están dirigidos a niños. En relación con nuestros Servicios, no recopilamos ni mantenemos a sabiendas información personal de ninguna persona menor de 18 años ni permitimos a sabiendas que dichas personas utilicen nuestros Servicios. Por favor, no nos proporcione ninguna información personal relacionada con personas menores de 18 años. Si tiene menos de 18 años, por favor no intente registrarse en nuestros Servicios ni proporcionarnos ninguna información personal. Si nos enteramos de que una persona menor de 18 años nos ha proporcionado información personal, eliminaremos dicha información personal de inmediato. Si cree que un niño menor de 18 años puede habernos proporcionado información personal, por favor comuníquese con nosotros utilizando la información especificada en la sección " Contáctenos " anterior.

En algunas jurisdicciones podemos adoptar una política de control de edad más estricta. Por favor, lea la información complementaria para su jurisdicción en la parte inferior de esta Política de privacidad para obtener más información.

Entidades LG

País Entidad LG Dirección registrada Información del contacto Colombia LG Electronics Colombia Ltda. CRA 11. No.94ª -34 – BOGOTÁ Teléfono: 7559000 Email: datospersonales.cb@lge.com

www.lg.com/co/soporte/email

Servicios

Servicio Entidad LG Dirección registrada Información del contacto ThinQ LG Electronics Inc. Torre LG Twin, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seúl, República de Corea thinq@lge.com https://www.lg.com/co LG Electronics Colombia Ltda. CRA 11. No.94ª -34 – BOGOTÁ datospersonales.cb@lge.com

www.lg.com/co/soporte/email

Términos Complementarios a la Política de Privacidad: Jurisdicción Específica - Colombia

Si está utilizando nuestros Servicios en Colombia, se aplican los siguientes términos adicionales. En caso de conflicto entre los siguientes términos adicionales y las disposiciones del cuerpo principal de la Política de privacidad, prevalecerán los siguientes términos.

A. Secciones 4 y 9

“Sin perjuicio de las secciones 4 y 9 anteriores, cuando nos referimos a la “transferencia” de datos personales, nos referimos tanto a una “transferencia” como a una “transmisión” de datos personales”.

B. Sección 7

La Sección 7 debe decir lo siguiente: Usted comprende que tiene derecho a

i. Acceder, actualizar y rectificar sus datos personales.

ii. Solicitar la prueba de la autorización o consentimiento otorgado a LGE, salvo que dicha autorización esté expresamente excluida como requisito para el tratamiento;

iii. Ser informado sobre el uso al que han sido sujetos sus datos personales;

iv. Revocar su consentimiento o autorización;

v. Acceso gratuito (es decir, sin cargo) a sus datos personales, al menos una (1) vez al mes o cada vez que haya modificaciones sustanciales a la Política de Privacidad;

vi. Presentar denuncias ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones e incumplimientos al marco legal colombiano de Protección de Datos Generales y normas conexas.

Sin embargo, estos derechos pueden estar limitados, por ejemplo, si al cumplir con su solicitud se revelaran datos personales sobre otra persona, cuando se infrinjan los derechos de un tercero (incluidos nuestros derechos) o si nos solicita que eliminar la información que estamos obligados por ley o contractualmente a seguir procesando. Las exenciones pertinentes están incluidas tanto en el Régimen General de Protección de Datos de Colombia como en las leyes nacionales. Le informaremos de las exenciones relevantes en las que confiamos al responder a cualquier solicitud que realice. Para realizar una solicitud relacionada con sus derechos o realizar una consulta, consulte la sección " Contáctenos " a continuación.

• RESPONSABLE

Sociedad: LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA

Dirección: CRA 11. No.94ª -34 – BOGOTÁ

Teléfono: 7559000

Correo electrónico: datospersonales.cb@lge.com

• DEFINICIONES

Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el Tratamiento de datos personales;

Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento;

Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables;

Dato personal sensible: Es una categoría de datos de carácter personal especialmente protegido, por tratarse de aquellos concernientes a la salud, raza u origen étnico, huellas biométricas, entre otros, que hacen parte del haber íntimo de la persona y pueden ser recolectados únicamente con el consentimiento expreso e informado de su titular y en los casos previstos en la ley.

Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento;

Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos;

Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento;

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.

Consumidor Final: Los titulares de información que tienen relación con LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDAdebido a que ha adquirido un producto y/o servicio

Clientes Corporativos: Los distribuidores y grandes superficies que ofrecen los productos de LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDAa los consumidores finales.

• PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

Principio de legalidad en materia de Tratamiento de datos: El Tratamiento a que se refiere la presente ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen;

Principio de finalidad: El Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser informada al Titular;

Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento;

Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error;

Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a obtener del Responsable del Tratamiento o del Encargado del Tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan;

Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley y la Constitución. En este sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la presente ley;

Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados conforme a la presente ley;

Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento por el Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento a que se refiere la presente ley, se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;

Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma.

Principio de temporalidad de dato: Agotada la finalidad para la cual fue recolectado y/o tratado el dato personal, se deberá cesar con su uso y por ende adoptar medidas de seguridad pertinentes a tal fin. El responsable o encargado, según el caso, adoptaran las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y/o administrativas que sean necesarias para garantizar los atributos de integridad, autenticidad y confiabilidad de los datos personales, conforme la clasificación de los datos personales, implementará las medida de seguridad de nivel alto, medio o bajo, aplicables según el caso, con el fin de evitar la adulteración, perdida, fuga, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

Protección especial de datos sensibles: Solo se recolectaran datos personales de carácter sensible cunado ello sea necesario y pertinente para el desarrollo de su objeto social. En cada caso deberá obtener autorización expresa del titular, o bien verificar que su tratamiento se origine y legitime en el marco de una relación contractual y/o negocial, o bien provenga de autorización legal.

• INFORMACIÓN DE MENORES DE EDAD (18 AÑOS).

Recopilación y uso de información de niños, niñas y/o adolescentes menores de edad (18 años). LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA no recopila ni solicita información personal de cualquier persona menor de edad (18 años) ni permite que esas personas hagan uso de los sitios web. Si usted es menor de edad (18 años) por favor no intente registrarse en el sitio o enviar cualquier información personal.

• PROHIBICIONES

LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA prohíbe el acceso, uso, gestión, cesión, comunicación, almacenamiento y cualquier otro tratamiento de datos personales y de datos personales de carácter sensible, sin autorización del titular del dato o de LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.

• MEDIDAS DE SEGURIDAD

LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA adoptará medidas de seguridad físicas, lógicas y administrativas, las cuales se clasifican en nivel alto, medio y bajo, conforme al riesgo que pueda derivar de la criticidad de los datos personales tratados.

LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA no podrá garantizar que las transmisiones de datos a través de Internet sean 100% seguras. En consecuencia, LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA no podrá asegurar o garantizar la seguridad de la información que usted transmita y el usuario, al aceptar la presente política entiende que cualquier información que transfiera a LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA se realiza bajo su propio riesgo.

Una vez que LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA recibe la transmisión de sus datos, hará todos los esfuerzos razonables a su alcance para garantizar la seguridad en sus sistemas. LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA usa cortafuegos (“Firewall”) para proteger su información contra el acceso no autorizado por parte de terceros, su revelación, alteración o destrucción. Sin embargo, tenga en cuenta que esto no es una garantía de que dicha información no pueda ser, divulgada, alterada o destruida por falla en los firewalls y software de los servidores.

Si LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA se entera de una violación de los sistemas de seguridad, realzará todas las gestiones a su alcance para solucionar el problema e intentará notificarle electrónicamente, de manera que usted pueda tomar las medidas de protección pertinentes. Mediante el uso de estos Sitios o proporcionando información personal identificable, el usuario acepta que LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA puede comunicarse con él electrónicamente en relación con las cuestiones de seguridad, privacidad y administrativas relacionados con el uso de estos Sitios. En el evento de un fallo de seguridad, LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA puede colocar un aviso en sus Sitio Web afectados. También puede enviarle al usuario un correo electrónico a la dirección de correo electrónico que haya sido proporcionado en estas circunstancias.

• CAMBIOS A LA PRESENTE POLÍTICA

LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA se reserva el derecho a modificar esta política de bajo su propia discreción. Cuando LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA lo haga, también actualizará la fecha de "última actualización" de esta política.

• TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS PERSONALES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1581 de 2012.Está prohibida la Transferencia de Datos Personales a países que no proporcionen niveles adecuados de protección de Datos Personales. Se entienden países seguros aquellos que cumplan con los estándares fijados por la Superintendencia de Industria y Comercio. Salvo de manera excepcional se permite la Transferencia cuando:

El Titular lo haya autorizado de manera expresa e inequívoca para la transferencia.

Transferencias bancarias o bursátiles, conforme a la legislación que les resulte aplicable.

Transferencias acordadas en el marco de tratados internacionales en los cuales Colombia sea parte, con fundamento en el principio de reciprocidad.

Transferencias necesarias para la ejecución de un contrato entre el Titular y el Responsable del Tratamiento.

Transferencias legalmente exigidas para la salvaguardia del interés público o para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial.

Al proporcionarnos información de identificación personal, LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA podrá transferir esa información a sus afiliados y subsidiarias o a otros terceros, a través de las fronteras, y desde su país o jurisdicción a otros países o jurisdicciones de todo el mundo. Si usted viene de otro país con otra normatividad a este respecto, por lo que al proporcionar su información de identificación personal, usted acepta:

El uso de su información personal identificable para los usos mencionados anteriormente, de acuerdo con esta política, y

La transferencia de su información de identificación personal en Colombia como se indicó anteriormente.

• AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

Con la selección del presente check box usted manifiesta que comprende, conoce, acepta y autoriza, el tratamiento y manejo de sus datos personales conforme con la política de datos personales de LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.

Cuando usted autoriza el tratamiento de sus datos personales a LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA, tiene conocimiento que dicha autorización se extiende a lo contemplado en la presente política, por lo anterior, acepta, y entiende que la presente política, hace parte integral de la autorización que usted nos suministra a través de los check box. Por lo anterior, a su disposición encuentra nuestros canales de atención con el fin de absolver dudas o inquietudes con relación a la política de tratamiento de datos."

1. DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN

El titular del dato cuenta con el derecho fundamental al Habeas Data, por lo que podrá solicitar el acceso, actualización, rectificación y supresión de sus datos personales que se encuentran en posesión de un tercero, a su vez, puede revocar la autorización que ha otorgado para el tratamiento.

A. DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN

• Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.

• Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley.

• Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales.

• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.

• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución.

• Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

PROCEDIMIENTO PARA QUE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN EJERZAN SUS DERECHOS

Consultas. Los Titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del Titular que repose en cualquier base de datos de LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA Previa solicitud del mismo, la cual será atendida en un plazo máximo de diez (10) hábiles contados a partir de la fecha de recibo. En el evento de no ser posible atender la solicitud en dicho término, se informará al interesado dentro del mismo término, expresando los motivos que dan lugar a la imposibilidad, al igual que la fecha en que se dará respuesta, la cual no podrá ser superior a cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer plazo.

Reclamos. El Titular o sus causahabientes que consideren que la información contenida en una base de datos de LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, podrán presentar un reclamo ante LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA el cual será tramitado bajo las siguientes reglas:

• El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida a LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA con la identificación del Titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, y acompañando los documentos que se quiera hacer valer.

• Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.

• En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para resolverlo, dará traslado a quien corresponda en un término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la situación al interesado.

• Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido.

• El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

Rectificación y actualización de datos: LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA rectificará y actualizará, a solicitud del titular, la información de éste que resulte ser incompleta o inexacta, de conformidad con el procedimiento y los términos antes señalados. Se tendrá en cuenta lo siguiente:

• El titular deberá allegar la solicitud al correo electrónico datospersonales.cb@lge.com o en medio físico dirigido al área jurídica la documentación que sustenta su reclamación.

• LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA podrá habilitar mecanismos que le faciliten el ejercicio de este derecho al titular, siempre y cuando éstos beneficien al titular.

En consecuencia, se podrán habilitar medios electrónicos u otros que considere pertinentes, los cuales serán informados en el aviso de privacidad y se pondrán a disposición de los interesados en la página web.

Revocatoria de la autorización y/o supresión del dato: Los Titulares podrán en todo momento solicitar a LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA como responsable del tratamiento la supresión de sus datos personales y/o revocar la autorización otorgada para el Tratamiento de los mismos.

• Cancelación de registro y contacto

De vez en cuando, LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA se comunica con los usuarios que se suscriben a sus servicios por correo electrónico o mensaje de texto bajo el entendido que el usuario acepta dichos envíos mediante la aceptación de la presente política. Por ejemplo, LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA utilizará su dirección de correo electrónico para confirmar solicitudes cuando aplique, enviará notificaciones de pago, enviará información sobre los cambios en productos y servicios, y enviará avisos y otra información como exija la ley. En general, los usuarios que hayan optado por solicitar un producto, servicio o información a LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA no pueden optar por no recibir respuestas a sus solicitudes.

Sin embargo, LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA le ofrece la oportunidad de ejercer una opción de exclusión si no desea recibir otro tipo de comunicación, como correos electrónicos o actualizaciones de nuevos servicios y productos ofrecidos en los Sitios o si usted no quiere que LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA comparta su información de identificación personal con terceros. La opción de exclusión puede ser ejercida seleccionando la opción correspondiente en el Sitio dentro de las pantallas de recolección de información de identificación personal o poniéndose en contacto con LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA al correo datospersonales.cb@lge.com, LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA procesara su retiro a la mayor brevedad posible, no obstante, en algunas circunstancias es posible que el usuario reciba unos cuantos mensajes adicionales hasta que el retiro sea efectivo. Usted también puede optar por no recibir dichos correos electrónicos haciendo clic en el enlace del texto del correo electrónico.

• VIGENCIA DE LAS POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.