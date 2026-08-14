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Preguntas frecuentes​ ​

P

¿Cuál es la diferencia entre monitores FHD y QHD?

R.

FHD (Full HD) tiene una resolución de 1920 x 1080 píxeles, mientras que QHD (Quad HD) ofrece 2560 x 1440 píxeles, lo que proporciona mayor claridad y detalle.

P

¿Cuáles son los principales beneficios de utilizar monitores FHD LG?

R.

Los monitores FHD LG ofrecen imágenes nítidas adecuadas para tareas cotidianas como navegación web, trabajo de oficina y juegos de video.

P

 ¿Cuáles son los beneficios de usar monitores QHD LG?

R.

Los monitores QHD brindan detalles mejorados, lo que los hace ideales para tareas con uso intensivo de gráficos, como edición de fotografías y videos, juegos y consumo multimedia.

P

¿Siguen siendo relevantes los monitores FHD en el mercado?

R.

Sí, los monitores FHD siguen siendo muy populares por su equilibrio entre asequibilidad, rendimiento e idoneidad para uso general.

P

¿Los monitores FHD y QHD LG reducen la fatiga visual en comparación con las pantallas de menor resolución?

R.

Sí, los monitores FHD Y QHD LG ofrecen texto e imágenes más claros, lo que reduce la fatiga visual durante el uso prolongado en comparación con pantallas de menor resolución.

P

¿Qué durabilidad tienen los monitores FHD y QHD LG?

R.

Con el cuidado adecuado, los monitores FHD y QHD LG pueden durar muchos años y brindar un rendimiento confiable para diversas tareas.

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2. Instalación gratuita: Al comprar productos, tendrás derecho a la instalación gratuita de determinados productos, aplica *Términos y Condiciones.

El servicio de instalación gratuita consiste en conectar el suministro eléctrico, el suministro de agua y la conexión de aguas residuales. (Si se encuentra disponible con el producto)  En ningún caso LG incluirá la instalación, colocación o montaje mural de televisores.  No se llevará a cabo ninguna otra actividad, como montar o desmontar muebles o estanterías, colocar cables u otras conexiones eléctricas o tomas de corriente, y/u obras civiles.

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