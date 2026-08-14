Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
UltraGear OLED Gaming
Gaming
UltraWide
Ultrafine 4K
FHD & QHD
Ergo Monitores
Smart Monitores

Los Monitores LG con excelente calidad y resolución a un precio ideal.

Principales ofertas

¿Por qué nuestros monitores destacan en calidad y desempeño?

Descubre con nuestros consejos como sacar el máximo provecho al rendimiento y calidad de los mejores monitores de LG. ¡Sumérgete en la colorida experiencia de entretenimiento visual para ti!

UltraGear™, un nuevo modo de inmersión en los videojuegos.

Sumérgete al nivel de un héroe LG UltraGear™

La ergonomía perfecta para tu oficina en casa

La ergonomía perfecta para tu oficina en casa

Ver más. crear mejor. Monitor LG Ultrawide™

Ver más. crear mejor. Monitor LG Ultrawide™

Preguntas frecuentes​ ​

P

¿Cuáles son los diferentes tipos de monitores?

R.

Existen varios tipos de monitores, como monitores LED, OLED, IPS, TN y VA. Cada tipo ofrece diferentes características de calidad de imagen, ángulos de visión y tiempos de respuesta, lo que permite elegir el más adecuado según tus necesidades.

P

¿Cómo elegir el mejor monitor para mi computadora?

R.

Para elegir el mejor monitor, considera factores como el tamaño de pantalla, resolución, tipo de panel, tasas de refresco y características adicionales como altavoces integrados o puertos de conexión. Los monitores LG ofrecen una amplia gama de opciones para diferentes propósitos.

P

¿Cuál es el precio promedio de un monitor LG?

R.

El precio de un monitor LG varía según el modelo, el tamaño y las características específicas. En promedio, puedes encontrar monitores LG en Colombia desde precios económicos hasta modelos de gama alta a precios más elevados.

P

¿Qué beneficios ofrece un monitor de alta resolución?

R.

Un monitor de alta resolución proporciona imágenes más nítidas y detalladas, mejorando la experiencia visual al trabajar con gráficos, ver películas o jugar videojuegos. Los monitores LG ofrecen opciones de alta resolución para una experiencia visual superior.

P

¿Cómo saber si un monitor es compatible con mi computadora?

R.

Verifica las especificaciones de tu computadora, incluyendo la tarjeta gráfica y los puertos de conexión disponibles. Los monitores LG son compatibles con la mayoría de los sistemas, ya que suelen ofrecer diversas opciones de conexión, como HDMI, DisplayPort y USB-C.

Conviértete en LG Member

Disfruta de todas las ventajas que ofrece la afiliación gratuita como LG Member,
desde descuentos especiales hasta servicios y ofertas exclusivas.

Iniciar sesiónCrea tu Cuenta

Descuento para LG Members

Regístrate como miembro de LG Members y disfruta un 8% de descuento de bienvenida en tu primera compra a través de www.lg.com/co 1

 

1. Únete hoy a LG Members y comienza a aprovechar beneficios y promociones especiales diseñadas para acompañarte en cada compra. El beneficio es personal e intransferible, NO acumulable y estará vigente mientras la política de afiliación de LG permanezca activa. LG se reserva el derecho de modificar o cancelar este beneficio.

Instalación Gratuita

¡Nos encargamos de la instalación! 2.

2. Instalación gratuita: Al comprar productos, tendrás derecho a la instalación gratuita de determinados productos, aplica *Términos y Condiciones.

El servicio de instalación gratuita consiste en conectar el suministro eléctrico, el suministro de agua y la conexión de aguas residuales. (Si se encuentra disponible con el producto)  En ningún caso LG incluirá la instalación, colocación o montaje mural de televisores.  No se llevará a cabo ninguna otra actividad, como montar o desmontar muebles o estanterías, colocar cables u otras conexiones eléctricas o tomas de corriente, y/u obras civiles.

Envío gratuito

Disfruta de envíos gratuitos en todos los pedidos de LG.com 3.

3. Envío gratuito: Los productos sólo se pueden entregar en direcciones dentro de Colombia , aplica *Términos y Condiciones.
Para nuestros productos Premium tenemos Servicio especial de entrega en 2 días hábiles aplica única y exclusivamente para la Ciudad de Bogotá, para mas detalle aqui

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para apoyarte en todo lo que necesites.

Recibe asistencia