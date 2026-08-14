Las OLED TV son una opción que vale la pena para quienes dan prioridad a una calidad de imagen excepcional y a unos negros profundos, ya sea en espacios luminosos u oscuros. Ofrecen amplios ángulos de visión, movimientos suaves sin desenfoque y tiempos de respuesta rápidos, lo que las hace ideales para ver películas o deportes y jugar videojuegos. Si lo más importante son imágenes de excelente calidad y una experiencia envolvente, sin duda merece la pena tener una OLED TV.

¿Sabías que…? Las LG OLED cuentan con la verificación de UL de Negro perfecto y Color perfecto para conseguir un contraste asombroso y colores precisos, ofreciendo una experiencia de visión excepcional en comparación con las pantallas mate.¹ ²

Durante 12 años consecutivos, LG OLED ha sido el número 1 en el mundo, impulsando un avance constante mediante la producción exitosa de factores de forma que marcan la diferencia y la introducción de innovaciones tecnológicas revolucionarias. ³