We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Descubre que significa TV OLED; una pantalla diferente
Redifine la tecnología OLED los detalles sutiles en las sobras de una escena oscura o los colores más vibrantes en una imagen brillante.
Principales ofertas
Preguntas frecuentes
¿Qué es la tecnología OLED en televisores y cómo funciona?
OLED (Diodo Orgánico de Emisión de Luz) es una tecnología de pantalla que utiliza diodos orgánicos que emiten luz propia cuando se les aplica electricidad. Cada píxel puede encenderse o apagarse individualmente, lo que permite negros más profundos y colores más vibrantes.
¿Cuáles son las principales ventajas de los televisores OLED en comparación con otras tecnologías de pantalla?
Las ventajas clave de los televisores OLED incluyen negros más profundos, mayor contraste, ángulos de visión amplios, tiempos de respuesta rápidos y colores más precisos. Además, son más delgados y pueden ofrecer diseños más flexibles y curvos.
¿Qué significa "burn-in" en los televisores OLED y cómo se puede prevenir?
El "burn-in" es un fenómeno en el que ciertas imágenes estáticas pueden quedar permanentemente marcadas en la pantalla. Para prevenirlo, se recomienda evitar dejar imágenes estáticas por períodos prolongados y utilizar funciones de mitigación del "burn-in" ofrecidas por el fabricante.
¿Los televisores OLED son adecuados para gaming?
Sí, los televisores OLED son excelentes para gaming debido a su rápida respuesta, alta frecuencia de actualización y capacidad para mostrar imágenes con un contraste excepcional y colores vibrantes. Esto proporciona una experiencia de juego inmersiva y envolvente.
¿Cuáles son los principales fabricantes que producen televisores OLED?
Los principales fabricantes de televisores OLED incluyen LG, Sony, Panasonic y Philips. Cada uno ofrece modelos con diferentes características y tecnologías adicionales, pero todos aprovechan las ventajas de la tecnología OLED para ofrecer una calidad de imagen excepcional.
Qué es OLED TV
Las televisiones OLED (Organic Light-Emitting Diode [diodo orgánico emisor de luz]) incorporan pixeles autoiluminados que se encienden y apagan individualmente, ofreciendo negros verdaderos, contraste infinito, colores vibrantes y ángulos de visión amplios, en especial en escenas oscuras.
Cómo funciona la OLED TV
Las OLED TV utilizan pixeles autoemisores hechos de compuestos orgánicos que se iluminan cuando una corriente eléctrica pasa por ellos. Cada pixel se enciende o apaga de forma independiente, lo que permite obtener negros verdaderos, alto contraste y colores vibrantes sin necesidad de retroiluminación. Esta tecnología hace posible que haya pantallas más delgadas y flexibles, que ofrecen una calidad de imagen excepcional y ángulos de visión amplios.
Vale la pena una OLED TV
Las OLED TV son una opción que vale la pena para quienes dan prioridad a una calidad de imagen excepcional y a unos negros profundos, ya sea en espacios luminosos u oscuros. Ofrecen amplios ángulos de visión, movimientos suaves sin desenfoque y tiempos de respuesta rápidos, lo que las hace ideales para ver películas o deportes y jugar videojuegos. Si lo más importante son imágenes de excelente calidad y una experiencia envolvente, sin duda merece la pena tener una OLED TV.
¿Sabías que…? Las LG OLED cuentan con la verificación de UL de Negro perfecto y Color perfecto para conseguir un contraste asombroso y colores precisos, ofreciendo una experiencia de visión excepcional en comparación con las pantallas mate.¹ ²
Durante 12 años consecutivos, LG OLED ha sido el número 1 en el mundo, impulsando un avance constante mediante la producción exitosa de factores de forma que marcan la diferencia y la introducción de innovaciones tecnológicas revolucionarias. ³
Cuáles son las ventajas de las OLED TV
A continuación, presentamos las ventajas de las OLED TV, y de qué manera las ofrecen las LG OLED TV:
Calidad de la imagen:
La LG OLED ofrece Negro perfecto y Color perfecto (con verificación UL) para una calidad de imagen impresionante, y los colores y el contraste más agradables ¹ ²
Contraste infinito:
La combinación de un negro perfecto y unos colores precisos y realistas crea un contraste excepcional, tanto en la oscuridad como en la luz.¹
Movimiento fluido y tiempo de respuesta rápido:
Los productos LG OLED tienen validación para G-SYNC y FreeSync, y ofrecen un excelente rendimiento de VRR para un juego fluido y sin fragmentación. Con una VRR de hasta 165Hz, tiempo de respuesta de 0.1 ms, FreeSync Premium y ClearMR 10000, puedes experimentar un movimiento ultrafluido sin desfase ni desenfoque, perfecto para juegos de ritmo rápido y contenidos a alta velocidad.⁴ ⁵
Cuál es la mejor LG OLED TV
La LG OLED evo G5 se presenta como la opción por excelencia, ya que ofrece una calidad de imagen asombrosa y colores extraordinarios. Sus niveles de Negro perfecto garantizan una experiencia envolvente tanto en ambientes luminosos como oscuros. Con la tecnología del procesador Alpha 11 AI de 2.ª gen. con AI Picture Pro, la LG OLED analiza 8.3 millones de pixeles en tiempo real para representar detalles exquisitos y aportar profundidad para conseguir imágenes realistas. Brightness Booster Ultimate proporciona imágenes hasta 3 veces más brillantes, gracias a su avanzada estructura emisora de luz y a su algoritmo de control de la luz que cuenta con la tecnología del procesador alpha 11 AI de 2.ª gen.¹ ⁶
Son buenas las OLED TV para jugar
¡Por supuesto que sí! Todos los productos LG OLED están validados con G-SYNC y FreeSync para un excelente rendimiento de VRR, proporcionando una experiencia visual asombrosa con un mínimo de fragmentación o parpadeo. También están equipados con funciones avanzadas como ALLM, QFT y QMS. Además, ClearMR, con certificación de VESA, garantiza imágenes nítidas y vívidas con un desenfoque mínimo.⁵
OLED en comparación con QNED: ¿cuál es la mejor LG TV para mí?
A la hora de elegir entre LG OLED y QNED, la decisión depende de tu entorno de visión y de tus prioridades.
Para los que quieren la máxima experiencia de visión, la LG OLED es una opción ideal para los amantes del cine y para cualquiera que quiera disfrutar de contenidos con una profundidad cinematográfica excepcional. Nuestro más reciente procesador Alpha AI sigue causando sensación, ofreciendo colores brillantes y negros perfectos, incluso con mucha luz. El Negro perfecto y el Color perfecto, con verificación UL, mejoran el brillo y el contraste percibidos con colores precisos, independientemente de que haya mucha luz u oscuridad a tu alrededor. ¹ ²
Además, LG OLED cuenta con la validación de G-sync y FreeSync para un excelente rendimiento VRR, proporcionando una experiencia visual excepcional con un mínimo de fragmentación y parpadeo.
Para quienes quieren colores intensos y gran claridad, la marca LCD premium de LG, QNED, es una gran elección. QNED (Qualified Nano Enhanced Display [Pantalla mejorada con nanotecnología calificada]) proporciona colores vivos y realistas mediante la tecnología de color propia de LG, que incorpora varias soluciones de color a la tecnología basada en nanopartículas. En 2025, todas las líneas LG QNED están certificadas al 100% en volumen de color.
Con una amplia gama de pantallas de gran tamaño, las QNED son ideales para los aficionados a los deportes, ya que ofrecen una experiencia de visión impactante y envolvente a mayor escala.⁷ ⁸
Obtén más información sobre las diferencias entre las OLED y las QNED en nuestra guía de compra.
¹La pantalla LG OLED está verificada por UL para un negro perfecto medido según IDMS 11.5 Ring-light Reflection, basado en un entorno de iluminación interior típico (200 lux a 500 lux).
El rendimiento real puede variar según la iluminación del ambiente y el entorno de visualización.
²Los conceptos “100 % de fidelidad de color” y “100 % de volumen de color según DCI-P3” se aplican a las OLED TV de 2025.
La pantalla LG OLED cuenta con la verificación de UL de Color perfecto medida según los estándares IDMS 11.5 de reflexión de aro de luz.
100 % de volumen de color se define como el rendimiento de la pantalla que es igual o superior al tamaño del volumen de color del estándar DCI-P3 según la verificación independiente de Intertek.
³Omdia. Desde hace 12 años, n.º 1 en unidades más vendidas entre 2013 y 2024. Este resultado no constituye una garantía de LG ni de sus productos.
⁴La compatibilidad con algunas funciones puede variar según la región y el país.
VRR oscila entre 60Hz y 165Hz, y es una especificación certificada de HDMI 2.1.
El rendimiento real puede variar en función de la configuración, la conexión de red y el entorno de uso.
⁵clearMR es un programa de certificación de VESA que evalúa el desenfoque de movimiento de la pantalla.
La compatibilidad con esta característica puede variar según el modelo. ClearMR 10000: Certificado para LG OLED G5 (83, 77, 65 y 55 pulgadas).
ClearMR 9000: Certificado para LG OLED M5 (83, 77, 65 pulgadas), LG OLED G5 (48 pulgadas) y LG OLED C5.
⁶El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de la pantalla y la región del mercado. El brillo máximo es 3 veces más brillante que la LG OLED B5 (que no es modelo evo) en una ventana del 10 %, según mediciones internas.
⁷Los modelos LG QNED y QNED evo están equipados con soluciones de diferentes colores que utilizan la última y exclusiva tecnología de amplia gama de colores de LG, que reemplaza los Quantum Dots.
⁸100% de volumen de color: El Color Gamut Volume (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente realizada por Intertek. Se aplica a todos los modelos QNED evo y QNED TV lanzados en 2025 y a los modelos QNED99/90 lanzados en 2024.
Registro de producto
Registrando tu producto podrás obtener soporte más rápido
Solicitar una instalación
Agenda aquí tu visita de instalación con nuestros técnicos LG.
Seguimiento de pedido
Haz seguimiento a tu pedido y soluciona tus PQRS
Solicitar Visita Técnica
¿Deseas agendar un servicio técnico? Haz tu solicitud en línea
Soporte con asesor
Recibe atención personalizada de nuestro asistente virtual y asesores digitales.
Preguntas Frecuentes
Resuelve tus dudas con nuestras preguntas frecuentes.
Agendar mantenimiento
Agenda la visita para el mantenimiento de tu producto