We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Producto Recomendado
Neveras top mount con congelador en la parte superior y Door Cooling
Principales ofertas
Descubre todas las opciones de neveras top mount disponibles en LG.
Descubre porque las neveras top mount LG ofrecen versatilidad, eficiencia y comodidad para tu cocina.
Preguntas frecuentes
P.
¿Qué es una nevera top mount LG?
R.
Las neveras top mount LG se caracterizan porque cuentan con un compartimiento del congelador en la parte superior y la sección del refrigerador está debajo.
P.
¿Cuáles son los beneficios de elegir una nevera top mount LG?
R.
Las neveras top mount LG suelen ser más asequibles, más eficientes energéticamente y ahorran espacio en comparación con otros tipos de refrigeradores. Además, ofrecen fácil acceso a los artículos del congelador de uso frecuente y vienen en varios tamaños para adaptarse a diferentes espacios de la cocina.
P.
¿Pueden las neveras top mount LG ubicarse en espacios estrechos?
R.
Sí, puedes encontrar varias opciones de neveras top mount LG, de diferentes tamaños, incluidos modelos compactos para cocinas pequeñas.
P.
¿Son más fáciles de limpiar y mantener las neveras top mount LG?
R.
Sí, las neveras top mount LG son más fáciles de limpiar y mantener gracias a sus acabados de acero inoxidable resistentes a huellas y manchas. Además, cuentan con un diseño interior ergonómico que permite acceder y limpiar fácilmente cada rincón.
P.
¿Todas las neveras top mount cuentan con dispensador de hielo y agua?
R.
No, no todas las neveras top mount cuentan con dispensador de hielo y agua. Esto dependerá del modelo específico y de la gama del producto.
Registro de producto
Registrando tu producto podrás obtener soporte más rápido
Solicitar una instalación
Agenda aquí tu visita de instalación con nuestros técnicos LG.
Seguimiento de pedido
Haz seguimiento a tu pedido y soluciona tus PQRS
Solicitar Visita Técnica
¿Deseas agendar un servicio técnico? Haz tu solicitud en línea
Soporte con asesor
Recibe atención personalizada de nuestro asistente virtual y asesores digitales.
Preguntas Frecuentes
Resuelve tus dudas con nuestras preguntas frecuentes.
Agendar mantenimiento
Agenda la visita para el mantenimiento de tu producto