Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
UltraGear OLED Gaming
Gaming
UltraWide
Ultrafine 4K
FHD & QHD
Ergo Monitores
Smart Monitores

Monitores Ultrawide para profesionales: visualización inmersiva

¿Por qué los monitores Ultrawide LG son perfectos si buscas productividad?

Descubre todos los beneficios de tener un monitor Ultrawide LG en tu hogar. Perfectos para realizar múltiples tareas al mismo tiempo y juegos inmersivos.

UltraGear™, un nuevo modo de inmersión en los videojuegos.

Sumérgete al nivel de un héroe LG UltraGear™

La ergonomía perfecta para tu oficina en casa

La ergonomía perfecta para tu oficina en casa

Ver más. crear mejor. Monitor LG Ultrawide™

Ver más. crear mejor. Monitor LG Ultrawide™

Preguntas frecuentes​ ​

P

¿Qué son los monitores Ultrawide LG y en qué se diferencian de los monitores estándar?

R.

Los monitores Ultrawide LG tienen una relación de aspecto de 21:9 o más ancha, lo que ofrece más espacio de pantalla horizontal en comparación con los monitores tradicionales de 16:9, ideales para realizar múltiples tareas y una visualización inmersiva.

P

¿Cuáles son los beneficios de utilizar un monitor Ultrawide LG?

R.

Los beneficios incluyen un mayor espacio en pantalla para realizar múltiples tareas, vivir experiencias inmersivas de juegos y películas, productividad mejorada y no será necesario contar con dos pantallas.

P

¿Los monitores Ultrawide LG son adecuados para jugar?

R.

Sí, los monitores Ultrawide LG brindan una experiencia de juego mucho más inmersiva con un campo de visión más amplio, lo que puede resultar ventajoso en muchos géneros de juegos.

P

¿Cómo mejoran la productividad los monitores Ultrawide LG?

R.

Los monitores Ultrawide LG Permiten mostrar múltiples ventanas y aplicaciones una al lado de la otra, lo que reduce la necesidad de cambiar entre pestañas, permitiendo un flujo de trabajo más eficiente.

P

¿Los monitores Ultrawide LG funcionan bien con todo tipo de software?

R.

La mayoría del software y los sistemas operativos modernos admiten resoluciones Ultrawide.

Conviértete en LG Member

Disfruta de todas las ventajas que ofrece la afiliación gratuita como LG Member,
desde descuentos especiales hasta servicios y ofertas exclusivas.

Iniciar sesiónCrea tu Cuenta

Descuento para LG Members

Regístrate como miembro de LG Members y disfruta un 8% de descuento de bienvenida en tu primera compra a través de www.lg.com/co 1

 

1. Únete hoy a LG Members y comienza a aprovechar beneficios y promociones especiales diseñadas para acompañarte en cada compra. El beneficio es personal e intransferible, NO acumulable y estará vigente mientras la política de afiliación de LG permanezca activa. LG se reserva el derecho de modificar o cancelar este beneficio.

Instalación Gratuita

¡Nos encargamos de la instalación! 2.

2. Instalación gratuita: Al comprar productos, tendrás derecho a la instalación gratuita de determinados productos, aplica *Términos y Condiciones.

El servicio de instalación gratuita consiste en conectar el suministro eléctrico, el suministro de agua y la conexión de aguas residuales. (Si se encuentra disponible con el producto)  En ningún caso LG incluirá la instalación, colocación o montaje mural de televisores.  No se llevará a cabo ninguna otra actividad, como montar o desmontar muebles o estanterías, colocar cables u otras conexiones eléctricas o tomas de corriente, y/u obras civiles.

Envío gratuito

Disfruta de envíos gratuitos en todos los pedidos de LG.com 3.

3. Envío gratuito: Los productos sólo se pueden entregar en direcciones dentro de Colombia , aplica *Términos y Condiciones.
Para nuestros productos Premium tenemos Servicio especial de entrega en 2 días hábiles aplica única y exclusivamente para la Ciudad de Bogotá, para mas detalle aqui

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para apoyarte en todo lo que necesites.

Recibe asistencia