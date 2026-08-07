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Estufas de Última Generación en Acero Inoxidable
Complementa tu estufa con los siguientes productos:
¿Por qué nuestras estufas son la opción ideal para tu cocina?
Descubre consejos de compra, guías de mantenimiento y recetas deliciosas en nuestro blog sobre estufas y cocina.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las características destacadas de las estufas LG?
Las estufas LG cuentan con varios quemadores de gas, horno con tecnología EasyClean, sistema de convección y elegante diseño en acero inoxidable.
¿Cómo funciona el sistema EasyClean de las estufas?
El sistema EasyClean utiliza vapor de agua para aflojar la grasa y la suciedad en el horno, lo que facilita su limpieza sin necesidad de productos químicos agresivos.
¿Qué ventajas ofrece el sistema de convección de las estufas LG?
El sistema de convección de las estufas LG distribuye el calor de manera uniforme en el horno, permitiendo una cocción más rápida y precisa de los alimentos.
¿Cuántos quemadores de gas tiene las estufas y qué funciones ofrecen?
Las estufas cuentan con cinco quemadores de gas, incluido un quemador central de 17,000 BTU para cocción rápida y cuatro quemadores estándar para tareas de cocción diarias.
¿Qué garantía ofrece LG para las estufas y cómo se puede obtener soporte técnico?
La estufas de LG cuentan con una garantía estándar de fábrica que cubre defectos de fabricación. Para obtener soporte técnico, se puede contactar con el servicio al cliente de LG Colombia.
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