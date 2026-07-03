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Descubre los aires acondicionados LG con IA y flujo de aire indirecto
Nuestra función impulsada por IA analiza tu entorno, minimizando el desperdicio y maximizando el confort mediante la automatización inteligente.
¿Por qué los aires acondicionados LG?
AI Air
AI Air ofrece un óptimo confort al adaptar continuamente su flujo de aire según tu ubicación.
DUAL Vane
Dual Vane distribuye el flujo de aire hacia arriba o hacia abajo, más lejos y más rápido, para un confort ideal en cualquier temporada.
Ahorro de energía proactivo
Vive con comodidad gracias a la aplicación LG ThinQ, que contribuye a brindar un confort excepcional y eficiencia energética.
Limpieza Total
El mantenimiento sin complicaciones está a un toque de distancia con LG ThinQ, llegando incluso a áreas de difícil acceso.
AI Air
AI Air ofrece un óptimo confort al adaptar continuamente su flujo de aire según tu ubicación.
DUAL Vane
Dual Vane distribuye el flujo de aire hacia arriba o hacia abajo, más lejos y más rápido, para un confort ideal en cualquier temporada.
Ahorro de energía proactivo
Vive con comodidad gracias a la aplicación LG ThinQ, que contribuye a brindar un confort excepcional y eficiencia energética.
Limpieza Total
El mantenimiento sin complicaciones está a un toque de distancia con LG ThinQ, llegando incluso a áreas de difícil acceso.
Encuentra el aire acondicionado ideal para ti
Preguntas frecuentes
¿Cómo funciona AI Air y cuáles son sus beneficios?
AI Air utiliza un algoritmo de aprendizaje de IA para analizar los cambios de temperatura interior y la carga ambiental, y ajusta automáticamente la temperatura, la dirección del flujo de aire y la velocidad del ventilador para ayudar a mantener el confort ideal. Ajusta la dirección y la intensidad del flujo de aire en tiempo real para alcanzar rápidamente la temperatura deseada, y luego mantiene el confort con un flujo de aire suave e indirecto que reduce el desperdicio de energía y mejora el confort general.
¿Cómo ahorra energía este DUALCOOL AI?
El ahorro de energía proactivo ayuda a evitar sorpresas inesperadas en la factura de electricidad mediante el control de energía personalizado con kW Manager. Al monitorear y ajustar el consumo de energía en tiempo real, mantiene el consumo dentro del rango de tu preferencia. Además, el sensor de detección de personas y la detección de ventana abierta ayudan a reducir el funcionamiento innecesario. Cuando no se detecta movimiento o cuando se detecta un cambio repentino de temperatura en un período corto, el sistema cambia automáticamente a un modo de ahorro de energía para minimizar el desperdicio. Junto con el control optimizado del flujo de aire de AI Air, la función ofrece un confort eficiente mientras minimiza el consumo de energía.
¿Qué hace All Cleaning por el aire acondicionado?
All Cleaning ayuda a mantener limpio el aire acondicionado con un conveniente proceso de limpieza interna de varios pasos (generación de agua condensada, limpieza por congelamiento [Freeze Cleaning] y Auto Clean+) que se puede activar a través de la aplicación LG ThinQ con un solo toque. Esto ayuda a mantener el aire acondicionado fresco y listo para usar después de períodos prolongados de inactividad o al final de la temporada, por lo que respalda el mantenimiento continuo para ayudar a mantener un rendimiento consistente a lo largo del tiempo.
¿Cómo mejora Sleep Timer+ el confort al dormir por la noche?
Sleep Timer+ (mediante control con IA) ayuda a crear un ambiente de sueño confortable al ajustar automáticamente la temperatura de refrigeración según tus necesidades. Al analizar los patrones de uso del aire acondicionado durante el modo Sleep, puede optimizar los cambios de temperatura a lo largo de la noche en lugar de depender de una configuración fija. Sleep Timer+ está disponible en el modo de refrigeración y permite establecer la temperatura de configuración inicial entre 22 °C y 28 °C. Puede operarse mediante la aplicación ThinQ y el control remoto, con un rango de temporizador de 30 minutos a 12 horas. Como parte del ecosistema AI Comfort Control, complementa a AI Air al proporcionar una experiencia de refrigeración más personalizada para uso nocturno.
¿Qué hace la aplicación ThinQ por AI Air y el confort?
La aplicación LG ThinQ conecta tu aire acondicionado a un control impulsado por IA que analiza tanto tus patrones de uso como la información ambiental interior para ayudar a configurar automáticamente el modo de operación y ofrecer refrigeración/calefacción personalizada. ThinQ puede enviar y utilizar información de operación para análisis de datos y aprendizaje profundo, lo que permite un control más inteligente que trabaja junto con AI Air para ajustar el confort según el espacio y la ubicación de las personas. Esta conectividad también ayuda a integrar las funciones clave de IA en una sola experiencia, como la optimización del confort, la operación eficiente en energía y el soporte de mantenimiento, para que el aire acondicionado pueda se pueda controlar de forma conveniente y constante. La disponibilidad de funciones puede variar según el modelo y la configuración.