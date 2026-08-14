Condiciones de Uso del Servicio de LG Electronics

LG Electronics, Inc. ("LGE") junto con sus subsidiarias y afiliadas (el "Grupo LG", "nosotros", "nuestro" o “nos”) le da la bienvenida a usted, el usuario final (“Usuario(s)” o “usted”), a nuestro servicio.

Estos términos de uso (“Términos de uso”) establecen la información necesaria para que los Usuarios utilicen diversos servicios, como los sitios web puestos a disposición por LG a los que se vinculan estos Términos de uso (en conjunto, el “Sitio web”), la aplicación móvil ThinQ (la “Aplicación”), los productos a los que puede acceder o a los que puede conectarse de otro modo a través de la aplicación móvil ThinQ (sin incluir los Smart TVs) y el contenido y los servicios habilitados por o a través del Sitio web y la Aplicación (en conjunto, “Servicio LGE”). Estos Términos de uso no se aplican a ningún otro producto o servicio de LG, incluidos los Productos Smart Media.



Estos Términos de Uso, por ejemplo, incluyen lo siguiente:

• cómo usted puede utilizar el Servicio de LGE y cómo nosotros le proporcionamos el Servicio de LGE;

• los derechos, responsabilidades y reglas que son aplicables a usted y a LGE en relación con su uso del Servicio de LGE;

• los derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos y software disponibles en el Servicio de LGE; y

• otros derechos que usted disfruta en relación con el uso del Servicio de LGE.

Para utilizar el Servicio de LGE, usted debe aceptar estas Condiciones de Uso. Para utilizar determinados servicios, es posible que usted también deba configurar una cuenta como miembro (“Miembro(s)”) y utilizar los dispositivos fabricados por nosotros. Por favor lea atentamente estas Condiciones de Uso. También le recomendamos que lea atentamente las demás políticas que pueden ser aplicables a su uso del Servicio de LGE antes de su uso del Servicio de LGE, incluyendo la Política de Privacidad, la cual puede ser consultada en el Servicio de LGE aquí .

Estas Condiciones de Uso serán, en principio, aplicables a su uso del Servicio de LGE. Sin embargo, con respecto a su uso de determinados servicios, usted puede estar sujeto a condiciones específicas del servicio además de estas Condiciones de Uso. Por ejemplo, al comprar bienes y servicios en el Servicio de LGE, es posible que los Términos y Condiciones de Compra sean aplicables, y se le presentarán dichas condiciones las cuales usted deberá leer y aceptar para completar su compra. En caso de cualquier conflicto o inconsistencia entre este acuerdo y las condiciones específicas del servicio, las condiciones específicas del servicio tendrán precedencia, pero únicamente con respecto a ese servicio. Además, para ciertos servicios, pueden aplicarse políticas, instrucciones, guías y notificaciones adicionales, y le recomendamos que las lea atentamente antes de utilizar estos servicios.

1. El Proveedor del Servicio LGE

La siguiente entidad ha suscrito estas Condiciones de Uso con usted para prestar el Servicio de LGE de acuerdo con estas Condiciones de Uso:

Listado aquí

2. Uso y Suscripción del Servicio LGE

Estándar y Procedimiento de Suscripción

Los menores de 18 años pueden estar sujetos a restricciones para suscribirse al Servicio de LGE.

Usted puede solicitar la suscripción al Servicio de LGE después de leer y aceptar estas Condiciones de Uso, lo cual puede ser seguido de un proceso de verificación por correo electrónico. Tras la verificación exitosa y/o nuestra aceptación de su solicitud, se le otorgará una Cuenta de Servicio de LGE (“Cuenta”). Es posible que le solicitemos que verifique su nombre real cuando inicie sesión por primera vez o durante su uso del Servicio de LGE.

Al Suscribirse como Miembro y Usar la Cuenta

• Usted debe proporcionar información precisa y completa al registrarse;

• Usted debe actualizar cualquier cambio en dicha información de inmediato;

• Usted debe asegurarse de que su contraseña no sea filtrada ni compartida con otros en su uso de la Cuenta;

• Usted debe notificar a LGE de inmediato si sospecha que se ha accedido a su Cuenta sin autorización.

Usted es responsable del uso de su Cuenta, incluyendo la adopción de las medidas que sean razonablemente necesarias para proteger su Cuenta. Usted será responsable de cualquier consecuencia que surja de los actos que sean atribuibles a usted, incluyendo la negligencia en el manejo de la contraseña de su Cuenta, y LGE no será responsable de estas consecuencias.

Es posible que rechacemos su solicitud para crear una cuenta en cualquiera de los siguientes eventos:

• si proporciona información incorrecta e incompleta al registrarse;

• si se registra para utilizar el Servicio de LGE con fines comerciales o ilícitos; o

• si no podemos admitirlo como Miembro por razones que sean atribuibles a usted, como el incumplimiento previo de estas Condiciones de Uso.

Además, los Usuarios pueden descargar ciertos contenidos gratuitos disponibles en el Servicio de LGE sin crear una Cuenta, si el Usuario acepta la autenticación de LGE de su dispositivo para que LGE determine si a dicho Usuario se le puede permitir descargar el contenido relevante.

Podemos suspender o eliminar sus cuentas en caso de que tenga múltiples cuentas para nuestro servicio en una sola dirección de correo electrónico o por razones comerciales necesarias. Si suspendemos o eliminamos sus cuentas, intentaremos notificarle al menos 30 días antes de la suspensión o eliminación en la dirección de correo electrónico registrada en su cuenta. En los eventos mencionados anteriormente, podemos cancelar nuestro servicio con la cuenta suspendida o eliminada.

3. Derechos y Obligaciones de los Usuarios

Sus Derechos Legales

Estas Condiciones de Uso no limitarán ni lo privarán de sus derechos legales a (1) una determinada calidad de servicio y (2) resoluciones en caso de problemas. Por ejemplo, si usted es un consumidor que adquiere productos a través del Servicio de LGE, usted puede disfrutar de todos y cada uno de los derechos que le otorgan las leyes y regulaciones aplicables.

Sus Obligaciones

Usted debe cumplir con lo siguiente cuando utilice el Servicio de LGE:

• cumplir con estas Condiciones de Uso y con las leyes y regulaciones aplicables;

• respetar los derechos de los demás, incluyendo los derechos a los datos personales, la privacidad y la propiedad intelectual;

• abstenerse de cometer conductas que infrinjan los derechos de otros, sean difamatorias o perjudiciales para los intereses de cualquier otra persona, incluyendo LGE; y

• abstenerse de cometer actos que puedan dar ligar a un abuso, interferir, suspender o perjudicar el Servicio de LGE.

LGE hace todo lo posible para mantener la seguridad de todos los Usuarios y para permitir que los Usuarios accedan libremente al Servicio de LGE. Con este fin, por favor no utilice el Servicio de LGE ni el contenido proporcionado a través del Servicio de LGE (“Contenido de LGE”), de ninguna de las siguientes maneras:

• intentar descifrar el código fuente o el algoritmo del Servicio de LGE o el Contenido de LGE mediante, por ejemplo, ingeniería inversa del software;

• intentar modificar o desactivar arbitrariamente determinadas funciones del Servicio de LGE o del Contenido de LGE;

• crear trabajos derivados con base en el Servicio de LGE o el Contenido de LGE;

• participar en servicios tales como arrendamiento, sublicenciamiento o alojamiento, utilizando el Servicio de LGE o el Contenido de LGE;

• infringir los derechos de propiedad intelectual, incluyendo los derechos de autor de otros, incluyendo LGE, en relación con el uso del Servicio de LGE o el Contenido de LGE;

• utilizar el Servicio de LGE o el Contenido de LGE con fines ilícitos o por medios ilícitos, en violación de estas Condiciones de Uso o de las leyes y regulaciones aplicables;

• utilizar el Servicio de LGE o el Contenido de LGE de manera maliciosa o dañina (por ejemplo, piratear o distribuir códigos maliciosos, incluyendo virus y cualquier otro dato dañino);

• utilizar el Servicio de LGE o el Contenido de LGE de manera que obstaculice a otros Usuarios, perjudique, sobrecargue o deteriore el Servicio de LGE o aumente la vulnerabilidad del Servicio de LGE a los riesgos de seguridad; o

• intentar decodificar las señales transmitidas entre el Servicio de LGE y sus servidores, o recopilar datos o información del Servicio de LGE o su sistema.

Si usted no cumple con las obligaciones anteriores, podemos suspender su acceso al Servicio de LGE durante un período determinado. En este caso, seremos responsables de demostrar su incumplimiento. Sin embargo, cancelaremos dicha suspensión si demuestra su falta de intención o negligencia en relación con dicho incumplimiento. Podemos cancelar su Cuenta si dicho incumplimiento que dio lugar a la suspensión no es resuelto dentro de un período razonable.

Su Responsabilidad

En la máxima medida permitida por la ley, usted acepta defender, indemnizar y mantener indemne a nosotros, a nuestros directores, funcionarios, empleados, filiales y agentes de y en contra de cualquier reclamación que surja de su incumplimiento de estos Términos y Condiciones, su violación de las leyes y regulaciones aplicables, su uso del Servicio de LGE o su uso de los Servicios de Terceros (como se define a continuación).

4. Licencia

Licencia de Servicio de LGE

LGE le otorga una licencia para utilizar el Servicio de LGE para que pueda utilizarlo libremente. Sin embargo, la licencia es proporcionada de forma limitada, intransferible, revocable y no exclusiva, y usted puede utilizar el Servicio de LGE y el Contenido de LGE únicamente para fines personales y no comerciales. La licencia otorgada incluye software y otros datos necesarios para la prestación del Servicio de LGE y el Contenido de LGE, junto con las actualizaciones, mejoras, mejoras, modificaciones, cambios y adiciones correspondientes. Al dar su consentimiento a estas Condiciones de Uso, se le otorgará una licencia para usar el Servicio de LGE y el Contenido de LGE únicamente de conformidad con las condiciones especificadas en estas Condiciones de Uso y el Contrato de Licencia de Usuario Final (“EULA”) relevante para el Contenido de LGE, de haberlo. Usted no adquirirá ningún derecho de propiedad intelectual u otros derechos de propiedad relacionados con el Servicio de LGE y el Contenido de LGE, excepto según se especifique expresamente en este documento o en el EULA relevante. Además, los detalles y el alcance de la licencia, incluyendo el territorio de la licencia, pueden variar según el país, su dispositivo y tipo de sistema operativo, las políticas internas de LGE y sus socios comerciales, y otras necesidades operativas o técnicas. Usted acepta que no tenemos ninguna responsabilidad ante usted por la no interoperabilidad entre el Contenido de LGE que descargue y su dispositivo móvil, y cualquier daño causado por el registro erróneo de información relacionada con su dispositivo.

Licencia para Contenidos Creados por Usuarios

En determinados Servicios de LGE, usted puede cargar, enviar, almacenar, transmitir, recibir o compartir sus reseñas, publicaciones, fotos, mensajes, documentos y otros contenidos (“Contenidos Creados por Usuarios”), con respecto a los cuales usted posee los derechos de autor. Usted posee los derechos de autor de los Contenidos Creados por Usuarios y no está obligado a proporcionar dichos contenidos al Servicio de LGE. No hacemos ninguna declaración ni garantía en cuanto a la precisión o integridad de los Contenidos Creados por Usuarios.

Al cargar o compartir Contenidos Creados por Usuarios en el Servicio de LGE, usted le otorgará a LGE una licencia global, no exclusiva, gratuita, revocable, transferible y sublicenciable para copiar, editar, distribuir, traducir, digitalizar, publicar, implementar, indicar, modificar y crear trabajos derivados de los Contenidos Creados por Usuarios en la medida necesaria para la operación, promoción y mejora del Servicio de LGE.

Además, LGE puede sublicenciar la licencia anterior a las siguientes partes:

- otros Usuarios para garantizar que el Servicio de LGE funcione como se diseñó originalmente (por ejemplo, compartir publicaciones con personas seleccionadas); o

- terceros proveedores de servicios que tienen una relación contractual con LGE, con el propósito limitado de permitir que LGE preste el Servicio de LGE de acuerdo con estas Condiciones de Uso.

No obstante lo anterior, LGE posee la licencia para los Contenidos Creados por Usuarios únicamente en la medida permitida por las leyes y regulaciones aplicables, y no se le otorga ningún derecho que exceda dicho límite.

5. Restricción del Uso del Servicio de LGE y Eliminación de Contenidos Creados por Usuarios

Posibles Medidas en Caso de Problemas

En cualquiera de los siguientes eventos, nos reservamos el derecho de suspender o terminar su uso del Servicio de LGE o eliminar su Cuenta o Contenidos Creados por Usuarios:

• Si usted o sus Contenidos Creados por Usuarios infringen sustancial o reiteradamente estas Condiciones de Uso, términos adicionales que puedan ser aplicables a su uso del Servicio de LGE, otras políticas de LGE o las leyes y regulaciones aplicables;

• si indica explícitamente su no intención de cumplir con estas Condiciones de Uso y los términos adicionales que puedan ser aplicables a su uso del Servicio de LGE;

• si es necesario para cumplir con obligaciones legales u órdenes judiciales;

• si se considera razonablemente que su comportamiento o los Contenidos Creados por Usuarios causan perjuicios o generar una responsabilidad por parte de otros, incluyendo otros Usuarios y LGE (por ejemplo, piratería, phishing, acoso, transmisión de correos no deseados, conductas engañosas, información falsa, invasión de la privacidad de otros, difamación o exhibición no autorizada de contenidos que no pertenecen al Usuario); o

• si infringe las pautas detalladas de LGE sobre la publicación de contenido.

Notificación

Si se considera razonablemente posible, antes de adoptar las medidas anteriores, le notificaremos nuestro fundamento para tomar dichas medidas para darle la oportunidad de corregir el problema identificado. Sin embargo, podemos decidir no notificarle si la notificación puede:

• causar perjuicios o generar una responsabilidad por parte de otros Usuarios, terceros o LGE;

• violar las leyes y regulaciones aplicables o las órdenes de una autoridad regulatoria;

• interferir con la investigación de las autoridades regulatorias; o

• perjudicar la operación, la integridad o la seguridad del Servicio de LGE.

Responsabilidad de los Usuarios en Relación con Medidas como la Restricción de Uso

El Usuario correspondiente, no LGE, será responsable de cualquier daño y perjuicio (incluso con respecto a los datos y contenidos) que pueda surgir de la implementación de medidas de acuerdo con estas Condiciones de Uso, como la restricción del uso del Servicio de LGE por parte del Usuario o la terminación de Cuentas. Para evitar cualquier pérdida de datos, por favor cree copias de seguridad o almacene en otras ubicaciones los datos y contenidos almacenados a través del Servicio de LGE, utilizando, por ejemplo, servicios de copia de seguridad en línea.

6. Cambio, Suspensión y Terminación del Servicio LGE

Cambio del Servicio de LGE

Es posible que de vez en cuando cambiemos el Servicio de LGE de la siguiente manera:

• cambiar, agregar o eliminar elementos o funciones del Servicio de LGE, por ejemplo, para funciones mejoradas, seguridad del desempeño, corrección de errores y mejora del servicio;

• suspender o limitar el uso o el acceso al Servicio de LGE, incluyendo el acceso a las Cuentas;

• examinar, marcar, modificar, negarse a publicar, bloquear el acceso o eliminar cualquier Contenido de LGE sin previo aviso ni responsabilidad; o

• deshabilitar el acceso a, bloquear o modificar de forma remota cualquier Contenido de LGE descargado previamente desde el Servicio de LGE a su dispositivo, si LGE considera que estas acciones son necesarias o apropiadas a su exclusivo criterio como resultado de obligaciones contractuales, cambios en las leyes, una orden judicial o por otras razones.

Si LGE elimina, deshabilita el acceso o bloquea el acceso a cualquier Contenido de LGE, usted deberá comunicarse con el proveedor correspondiente del Contenido de LGE.

Usted acepta que, cuando lo permita la ley, podemos ofrecer y entregar actualizaciones de software para productos a los que se puede acceder a través de la Aplicación.

Suspensión y Terminación del Servicio de LGE

LGE podrá suspender o terminar la totalidad o una parte del Servicio de LGE en cualquiera de los siguientes eventos en cualquier momento:

• para operar o mejorar el Servicio de LGE o para cumplir con obligaciones en virtud de las leyes aplicables;

• si los socios comerciales de LGE que le brindan a LGE elementos del Servicio de LGE deciden terminar la prestación de todos o una parte de dichos elementos del Servicio de LGE; o

• en caso de mantenimiento, inspección o reemplazo o falla de las instalaciones de información y comunicación (como computadores, servidores y redes de telecomunicaciones), aumento en el tráfico, interrupción de la comunicación y otros motivos razonables que dificulten la continuación de la operación del Servicio de LGE.

LGE puede suspender o rescindir todo o parte del Servicio LGE en cualquier momento y por cualquier motivo comercial al proporcionarle una notificación previa por escrito al menos 30 días antes de dicha suspensión o rescisión.

Notificación, Compensación y Responsabilidad en Caso de Cambio, Suspensión o Terminación

Cualquier cambio, suspensión y terminación que afecte negativamente el uso del Servicio de LGE será notificado a los Usuarios con anticipación a través del correo electrónico registrado en la Cuenta o a través de otras formas razonables, incluyendo una publicación en el Servicio de LGE. Sin embargo, los cambios pueden ser implementados inmediatamente sin aviso previo si se considera razonablemente que una notificación anticipada resulta poco práctica, o tras la implementación de funciones que son beneficiosas para los Usuarios o que son requeridas legalmente.

A menos de que se requiera lo contrario de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables, los Usuarios no tendrán derecho a ninguna compensación en relación con el cambio, suspensión o terminación de la totalidad o una parte del Servicio de LGE.

Los derechos y obligaciones del Usuario y de LGE en virtud de estas Condiciones de Uso continuarán vigentes tras la terminación del Servicio de LGE o de la Cuenta del Usuario.

7. Responsabilidad y Garantías de LGE

Responsabilidad

En la máxima medida permitida por la ley aplicable, bajo ninguna circunstancia LGE, sus directores, funcionarios, empleados, filiales, agentes, contratistas, directores o licenciadores serán responsables por daños incidentales, emergentes, indirectos, especiales o punitivos de cualquier tipo o por pérdida de información o datos, pérdida de ingresos, pérdida de negocios u otra pérdida financiera que surja de o guarde relación con el uso del Servicio de LGE o del Contenido de LGE, ya sea por contrato, agravio (incluyendo negligencia), responsabilidad estricta del producto o cualquier otra teoría, incluso si se ha informado a LGE de la posibilidad de dichos daños e incluso si se considera que cualquier recurso limitado no ha cumplido con su propósito esencial. En la máxima medida permitida por la ley aplicable, en ningún caso LGE será responsable ante usted o ningún tercero por daños directos, indirectos, punitivos, ejemplares, incidentales, especiales o emergentes que surjan de cualquier aplicación o software de código abierto, incluso si se ha informado a LGE de la posibilidad de dichos daños o pérdidas.

El uso del Servicio de LGE y del Contenido de LGE puede requerir acceso a Internet. Por favor tenga en cuenta que, según su plan de servicios de telecomunicaciones, es posible que se apliquen cargos móviles adicionales a su acceso a Internet. No somos responsables de la conexión o velocidad de su servicio de Internet.

Garantías

La garantía de LGE con respecto al Servicio de LGE (incluyendo el contenido del Servicio de LGE, las funciones del Servicio de LGE, la confiabilidad, la disponibilidad y la satisfacción de las necesidades de los Usuarios) y el Contenido de LGE se limita a (1) los asuntos previstos en estas Condiciones de Uso y os términos adicionales que pueden ser aplicables a su uso del Servicio de LGE y el Contenido de LGE, o (2) en la medida permitida por las leyes y regulaciones aplicables. No se otorga ninguna otra garantía en relación con el Servicio de LGE y el Contenido de LGE. En particular, un dispositivo inteligente conectado con el Servicio de LGE y el Contenido de LGE podría desconectarse del Servicio de LGE o quedar inutilizable debido a una mala conexión a la red o una actualización del Servicio de LGE.

En la máxima medida permitida por las leyes aplicables, el Servicio de LGE y el Contenido de LGE son proporcionados ‘en el estado en que se encuentran’ o ‘según se encuentren disponibles’ y no tienen garantía de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo pero no limitado a, comerciabilidad, mantenimiento de buena calidad, manipulación experta de dispositivos, idoneidad para un propósito particular, integridad, suficiencia, ausencia de virus, ambiente tranquilo y no infracción con respecto al Servicio de LGE y el Contenido de LGE.

Por favor tenga en cuenta que algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de garantías, términos o condiciones implícitos o la limitación de daños incidentales o emergentes, por lo que las limitaciones y exclusiones anteriores pueden estar limitadas en la medida en que sean aplicables a usted. Para obtener más información sobre sus derechos legales, comuníquese con la autoridad local, el departamento de normas comerciales, la oficina de asesoramiento a los ciudadanos o un organismo equivalente.

8. Servicio de Terceros

Colaboramos con socios comerciales globales para proporcionar contenidos útiles a través del Servicio de LGE. El Servicio de LGE puede incluir contenidos (por ejemplo, información, enlaces y anuncios), productos, servicios, aplicaciones y otros materiales proporcionados por un tercero (“Servicio de Terceros”). Usted puede disfrutar de varios beneficios a través del Servicio de Terceros. Sin embargo, no controlamos el Servicio de Terceros y, por lo tanto, no somos responsables de ningún daño o pérdida que surja de su uso del Servicio de Terceros. No hacemos ninguna declaración ni garantía con respecto al Servicio de Terceros y no aceptamos ninguna responsabilidad con respecto al mismo. Usted acepta que su uso del Servicio de Terceros será bajo su propio riesgo y no tendremos ninguna responsabilidad ante usted como resultado de su exposición al Servicio de Terceros.

9. Anuncios

Proporcionamos varios Servicios de LGE de forma gratuita y, con este fin, algunos Servicios de LGE pueden incluir anuncios (personalizados), que pueden proporcionarse en función de las preferencias de ciertos Usuarios. El Servicio de LGE puede incluir anuncios e información de mercadeo proporcionados por nosotros o un tercero, y no podemos controlar la utilidad, precisión o integridad de dicha información con respecto a los anuncios e información de mercadeo proporcionados por anunciantes externos. En consecuencia, a menos de que sea atribuible a nosotros, no seremos responsables de ninguna responsabilidad que surja de dichos anuncios y comunicaciones o transacciones entre usted y dicho anunciante, incluyendo cualquier perjuicio que pueda surgir por el hecho de que usted haya confiado en dichos anuncios.

10. Procedimiento para la Resolución de Controversias

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley local, cualquier controversia que surja o guarde relación con estas Condiciones de Uso, incluyendo cualquier pregunta sobre su existencia, validez o terminación, será referida y resuelta definitivamente por arbitraje (i) de acuerdo con las Reglas de la Junta de Arbitraje Comercial de Corea (reglas que se consideran incorporadas por referencia en esta cláusula), (ii) donde el número de árbitros será uno, (iii) donde la sede, o el lugar legal, del arbitraje será Seúl, República de Corea, (iv) donde el idioma que será utilizado en el procedimiento arbitral será el inglés y (v) donde la ley que regirá el contrato será la ley sustantiva de la República de Corea.

En la medida en que lo requiera la ley local para que el arbitraje sea válido y legalmente efectivo como medio de resolución de controversias, incluso en contra de un consumidor, se considerará que la referencia a las Reglas de la Junta de Arbitraje Comercial de Corea en el literal (i) anterior es una referencia a las reglas del organismo de arbitraje más prominente (las “Reglas Locales de Arbitraje”) de su país, y se considerará que la referencia a Seúl, República de Corea en el literal (iii) anterior es una referencia a la ciudad capital de su país.

Usted únicamente podrá resolver controversias con nosotros de forma individual, y no como demandante individual o colectivo en cualquier presunto procedimiento popular o representativo.

11. Modificación de estas Condiciones de Uso

De vez en cuando, LGE podrá modificar estas Condiciones de Uso y los términos adicionales que pueden ser aplicables a su uso del Servicio de LGE, en la medida en que lo permitan las leyes y regulaciones aplicables.

El uso del Servicio de LGE después de la implementación de la modificación a las Condiciones de Uso constituirá su consentimiento a dicha modificación. Usted puede revocar su consentimiento a estas Condiciones de Uso cancelando su Cuenta en cualquier momento, tras lo cual no estará sujeto a la aplicación de las Condiciones de Uso modificadas.

12. Asuntos Generales

• Usted disfruta de ciertos derechos legales que pueden no estar limitados por estas Condiciones de Uso. Nada en estas Condiciones de Uso limitará dichos derechos legales.

• Estas Condiciones de Uso establecen la relación entre usted y LGE. Incluso si un tercero se beneficia de la relación entre usted y LGE, dicho tercero no tendrá ningún derecho legal.

• En caso de conflicto entre estas Condiciones de Uso y las condiciones específicas adicionales del servicio que puedan ser aplicables a su uso del Servicio de LGE, las condiciones adicionales prevalecerán con respecto al Servicio de LGE correspondiente.

• En el caso de que se determine que alguna disposición de estas Condiciones de Uso es inválida, ilegal o inexigible, la validez, legalidad y exigibilidad de cualquiera de las disposiciones restantes no se verá afectada ni perjudicada de ninguna manera.

• Estas Condiciones de Uso (incluyendo todos los documentos incorporados o indicados) establecen el acuerdo completo entre usted y nosotros, y reemplazan todos los acuerdos anteriores, ya sean escritos u orales, sin perjuicio de los términos o condiciones de dichos acuerdos anteriores. Si no hacemos cumplir cualquier derecho o disposición consignado en estas Condiciones de Uso, dicho incumplimiento no constituirá una renuncia a dicho derecho o disposición.

• En el curso de la prestación del Servicio de LGE, podemos proporcionarle diversa información mediante notificaciones dentro del Servicio de LGE o por correo, correo electrónico, SMS o MMS, etc. Sin embargo, si usted indica explícitamente que no desea recibir dicha información, ya no la recibirá, y LGE no se hará responsable de ninguna desventaja que pueda experimentar debido a dicha exclusión.

• Cualquier traducción de estas Condiciones de Uso es llevada a cabo para cumplir con los requisitos locales y, en caso de cualquier discrepancia entre la versión en inglés y cualquier versión que no esté en inglés, la versión en inglés de estas Condiciones de Uso tendrá precedencia, en la medida en que no lo prohíba la ley local en su jurisdicción.

• Podemos ceder, subcontratar o transferir de otro modo cualquiera o todos nuestros derechos y obligaciones bajo estas Condiciones de Uso a cualquier compañía, firma o persona. Únicamente podremos hacer esto si no afecta sustancialmente sus derechos bajo estas Condiciones de Uso. Usted no podrá ceder, subcontratar o transferir de otro modo sus derechos u obligaciones bajo estas Condiciones de Uso a ninguna otra persona a menos de que primero haya enviado dicha solicitud a LGE por escrito y las partes lleguen a un acuerdo.

• No somos responsables por ninguna demora en el cumplimiento o cualquier incumplimiento de nuestras obligaciones en virtud de estas Condiciones de Uso que sea causado por eventos ajenos a nuestro control razonable (“Fuerza Mayor”), en particular (pero no limitado a) (a) actos, decretos, leyes, regulaciones o restricciones de cualquier gobierno; (b) indisponibilidad de redes de telecomunicaciones públicas o privadas; o (c) huelgas, cierres u otras acciones industriales, conmoción civil, disturbios, invasiones, ataques terroristas o amenazas de ataques terroristas, guerra (declarada o no) o cualquier desastre natural. Se considerará que nuestro cumplimiento en virtud de estas Condiciones de Uso ha sido suspendido durante el período de Fuerza Mayor y tendremos derecho a una prórroga de tiempo con respecto a dicho cumplimiento durante ese período. Haremos todos nuestros esfuerzos razonables para poner fin al evento de Fuerza Mayor o para encontrar una solución mediante la cual sea posible cumplir con nuestras obligaciones en virtud de estas Condiciones de Uso a pesar del evento de Fuerza Mayor.

• Licencia o Uso por parte del Gobierno de los Estados Unidos: Si el Servicio de LGE está siendo utilizado por el Gobierno de los Estados Unidos o tiene licencia para el mismo, lo siguiente será aplicable: El Servicio de LGE licenciado en virtud de estas Condiciones de Uso es “software informático comercial”, tal como dicho término se describe en 48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1). Si es adquirido por o en nombre de una agencia civil, el Gobierno de los Estados Unidos adquirirá este software informático comercial y/o la documentación del software informático comercial de conformidad con los términos de estas Condiciones de Uso según se especifica en 48 C.F.R. 12.212 (Software Informático) y 48 C.F.R. 12.211 (Datos Técnicos) de las Regulaciones Federales de Adquisiciones (“FAR”) y sus sucesores. Si es adquirido por o en nombre de cualquier agencia adjunta al Departamento de Defensa (“DOD”), el Gobierno de los Estados Unidos adquirirá este software informático comercial y/o la documentación del software informático comercial de conformidad con los términos de estas Condiciones de Uso según se especifica en 48 C.F.R. 227.7202-3 del Suplemento FAR del DOD (“DFAR”) y sus sucesores.

• Restricciones de Exportación: Usted acepta que no exportará ni reexportará ningún Servicio de LGE o documentación adjunta (o cualquier copia de los mismos) en violación de las leyes y regulaciones aplicables de los Estados Unidos (en la máxima medida en que sean aplicables). Usted acepta cumplir con todas las leyes y regulaciones de exportación internacionales y de los Estados Unidos que sean aplicables. Estas leyes incluyen restricciones sobre destinos, usuarios finales y uso final. Usted declara y garantiza que no tiene prohibido recibir exportaciones o servicios de acuerdo con las leyes de exportación de los Estados Unidos u otras leyes que sean aplicables.

• En ciertas jurisdicciones, es posible que se apliquen términos complementarios según se establece en el Apéndice B.

Apéndice: Condiciones Adicionales del Servicio de LGE

A. CONTRATO DE LICENCIA DE APLICACIÓN

LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES SON APLICABLES AL USO DE CADA APLICACIÓN QUE USTED DESCARGUE DEL SERVICIO DE LGE (CADA UNA, UNA “APLICACIÓN”) Y COMPLEMENTARÁN LAS CONDICIONES DE USO. ANTES DE UTILIZAR CUALQUIER APLICACIÓN, LEA ATENTAMENTE ESTE CONTRATO.

Usted reconoce que la licencia otorgada en este documento le es otorgada a usted por el proveedor de la Aplicación (“Proveedor de la Aplicación”) y no por LG Electronics, Inc. (“LGE”). Si el Proveedor de la Aplicación proporciona un Contrato de Licencia de Usuario Final (“EULA”) con la Aplicación, esas condiciones complementarán este Contrato de Licencia de Aplicación. Entre usted y el Proveedor de la Aplicación, cualquier condición adicional o diferente en dicho EULA tendrá prioridad sobre las condiciones en este Contrato de Licencia de Aplicación.

Usted reconoce y acepta que LGE es un tercero beneficiario de este Contrato de Licencia de Aplicación y de cualquier EULA, si así se estipula. Usted reconoce y acepta que LGE tendrá el derecho (y se considerará que ha aceptado el derecho) de hacer cumplir dicha licencia en su contra como un tercero beneficiario de esos contratos.

1. Otorgamiento de la Licencia: El Proveedor de la Aplicación le otorga por este medio a usted una licencia limitada e intransferible para usar la Aplicación en cualquier producto de dispositivos móviles fabricados por LGE y/o sus filiales (“Dispositivo Móvil de LGE”) y de la manera establecida en las Condiciones de Uso de LGE. Usted no podrá alquilar, arrendar, prestar, vender, redistribuir o sublicenciar la Aplicación. Usted no podrá realizar ingeniería inversa, descompilar o desensamblar la Aplicación, excepto y únicamente en la medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por la ley aplicable. Cualquier intento de hacerlo constituirá una violación de los derechos del Proveedor de la Aplicación. Si usted incumple esta restricción, puede estar sujeto a acciones legales y perjuicios. Los términos de la licencia regirán cualquier actualización proporcionada por el Proveedor de la Aplicación que reemplace y/o complemente la Aplicación original, a menos de que dicha actualización vaya acompañada de una licencia separada, en cuyo caso regirán los términos de esa licencia. El Proveedor de la Aplicación se reserva todos los derechos sobre la Aplicación que no sean otorgados expresamente a usted en virtud de este Contrato de Licencia de Aplicación.

2. Consentimiento para el Uso de Datos: Usted acepta que el Proveedor de la Aplicación podrá recopilar y utilizar información técnica y relacionada, recopilada de cualquier manera, como parte de los servicios de soporte del producto relacionados con la Aplicación. El Proveedor de la Aplicación podrá usar esta información únicamente para mejorar sus productos o para brindarle servicios o tecnologías personalizados. El Proveedor de la Aplicación podrá divulgar esta información a otros, pero no en una forma que lo identifique a usted personalmente. Las actividades de tratamiento de datos personales del Proveedor de la Aplicación no se encuentran incluidas dentro del alcance de este Apéndice y LGE no asume ninguna responsabilidad con respecto al cumplimiento de las leyes de protección de datos personales aplicables por parte del Proveedor de la Aplicación.

3. Terminación: La licencia estará vigente hasta que sea terminada por usted o por el Proveedor de la Aplicación. Sus derechos en virtud de esta licencia terminarán automáticamente sin previo aviso del Proveedor de la Aplicación si usted no cumple con alguno de los términos de esta licencia. A la terminación de la licencia, deberá dejar de usar la Aplicación y destruir todas las copias, completas o parciales, de la Aplicación, incluyendo la documentación adjunta a la misma.

4. Materiales de Terceros; Contenido Objetable: Usted entiende, reconoce y acepta que determinadas Aplicaciones pueden proporcionar acceso a productos, servicios, contenido web u otros materiales de terceros y que LGE no es responsable de dicho contenido de terceros. Usted acepta que LGE no es responsable de examinar o evaluar el contenido de terceros o la precisión de dicho contenido. LGE no hace ninguna declaración o garantía en relación con, y no acepta ninguna responsabilidad con respecto a, dicho contenido de terceros.

Usted entiende, reconoce y acepta que al acceder y descargar Aplicaciones del Servicio de LGE, usted podrá encontrar material que considere explícito u ofensivo, indecente u objetable para usted, y que es posible que no se le advierta sobre dicho material por adelantado. Usted acepta que la descarga y uso por parte suya de todas las Aplicaciones será bajo su propio riesgo, y que LGE no tendrá ninguna responsabilidad ante usted como resultado de cualquier exposición a través de dichas Aplicaciones.

5. SIN GARANTÍA: USTED RECONOCE Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL USO DE LA APLICACIÓN ES BAJO SU PROPIO RIESGO Y QUE EL ACCESO A LA APLICACIÓN ES PROPORCIONADO “EN EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRE” Y “SEGÚN ESTÉ DISPONIBLE” Y SIN GARANTÍA ALGUNA DE NINGÚN TIPO O NATURALEZA. EL PROVEEDOR DE LA APLICACIÓN NO GARANTIZA QUE EL USO DE LA APLICACIÓN SEA ININTERRUMPIDO O SIN ERRORES. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE. EL PROVEEDOR DE LA APLICACIÓN RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER TÉRMINO, CONDICIÓN O GARANTÍA IMPLÍCITA O LEGAL, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, PROPIEDAD, PRECISIÓN, CORRESPONDENCIA CON LA DESCRIPCIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA Y NO INFRACCIÓN. EL PROVEEDOR DE LA APLICACIÓN NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A CUALQUIER SOFTWARE DE TERCEROS O SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO.

6. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EL PROVEEDOR DE LA APLICACIÓN NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, EMERGENTES, INDIRECTOS, ESPECIALES O PUNITIVOS DE NINGÚN TIPO O POR PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS, PÉRDIDA DE INGRESOS, PÉRDIDA DE NEGOCIOS U OTRA PÉRDIDA FINANCIERA QUE SURJA DE O GUARDE RELACIÓN CON LA LICENCIA O EL USO DE LA APLICACIÓN, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD ESTRICTA DEL PRODUCTO O CUALQUIER OTRA TEORÍA, INCLUSO SI EL PROVEEDOR DE LA APLICACIÓN HA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS E INCLUSO SI SE CONSIDERA QUE CUALQUIER RECURSO LIMITADO NO HA CUMPLIDO SU PROPÓSITO ESENCIAL. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, LA RESPONSABILIDAD COMPLETA DEL PROVEEDOR DE LA APLICACIÓN ESTARÁ LIMITADA AL REEMPLAZO, REPARACIÓN O REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR LA APLICACIÓN (SI CORRESPONDE), A OPCIÓN DEL PROVEEDOR DE LA APLICACIÓN. EN NINGÚN CASO EL PROVEEDOR DE LA APLICACIÓN SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED O NINGÚN TERCERO POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, PUNITIVOS, EJEMPLARES, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES QUE SURJAN DE CUALQUIER SOFTWARE DE TERCEROS O SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO, INCLUSO SI EL PROVEEDOR DE LA APLICACIÓN HA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS O PÉRDIDAS.

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de garantías implícitas o la limitación de daños incidentales o emergentes, por lo que la aplicación de las limitaciones y exclusiones anteriores a usted puede estar limitada.

7. Usted acepta que no exportará ni reexportará la Aplicación o la documentación adjunta (o cualquier copia de la misma) en violación de las leyes o regulaciones aplicables. Usted acepta cumplir con todas las leyes y regulaciones de exportación internacionales y aplicables. Estas leyes incluyen restricciones sobre destinos, usuarios finales y uso final. Usted declara y garantiza que no tiene prohibido recibir exportaciones o servicios de conformidad con las leyes de exportación aplicables.

8. Este Contrato de Licencia de Aplicación se regirá por las leyes del Estado de Nueva Jersey en los Estados Unidos de América y por las leyes federales de los Estados Unidos de América, excluyendo sus disposiciones sobre conflictos de leyes.

9. Al aceptar este Contrato de Licencia de Aplicación, usted acepta que dicho contrato (incluyendo todos los documentos incorporados o indicados) establece el acuerdo completo entre usted y el Proveedor de la Aplicación, y reemplaza todos los acuerdos anteriores, ya sean escritos u orales, con respecto a la Aplicación, sin perjuicio de los términos o condiciones de dichos acuerdos anteriores. Si el Proveedor de la Aplicación no hace cumplir cualquier derecho o disposición en este Contrato de Licencia de Aplicación, esta omisión no constituirá una renuncia a dicho derecho o disposición.

Estas Condiciones de Uso entrarán en vigencia el 12 / 12 / 2024.

Entidades LG

País Entidad LG Dirección registrada Información del contacto Número de registro Número de VAT Corea LG Electronics Inc. Torre LG Twin, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seúl, República de Corea (+82) 02-3777-1114 (Corea) 110111-2487050, registrada en Corea 107-86-14075 Colombia LG Electronics Colombia Ltda. CRA 11. No.94ª -34 – BOGOTÁ Teléfono: 7559000 Email: datospersonales.cb@lge.com

www.lg.com/co/soporte/email

Servicios

Servicio Entidad LG Dirección registrada Información del contacto ThinQ LG Electronics Inc. Torre LG Twin, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seúl, República de Corea thinq@lge.com https://www.lg.com/co LG Electronics Colombia Ltda. CRA 11. No.94ª -34 – BOGOTÁ datospersonales.cb@lge.com

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B. Condiciones Complementarias a las Condiciones de Uso – Colombia

Si está utilizando nuestros Servicios en Colombia, se aplicarán las siguientes condiciones adicionales. En caso de conflicto entre las siguientes condiciones adicionales y las disposiciones del cuerpo principal de estas Condiciones de Uso, las siguientes condiciones prevalecerán.

1. Sin perjuicio de la sección 2 anterior, si usted es un residente colombiano que desea suscribirse al Servicio de LGE, usted declara y garantiza pro este medio que tiene 18 años de edad o más. Si es menor de edad, para adquirir el Servicio de LGE necesitará la autorización de sus padres. Por lo tanto, usted acepta que LGE puede implementar mecanismos para adaptarse a su identidad y edad.

2. La sección 7 del cuerpo principal de estas Condiciones de Uso deberá leerse de la siguiente manera:

“En la medida en que lo permitan las leyes locales, LGE, sus directores, funcionarios, empleados, filiales, agentes, contratistas, directores o licenciadores serán responsables por cualesquiera daños incidentales, emergentes, indirectos, especiales o punitivos de cualquier tipo o por pérdida de información o datos, pérdida de ingresos, pérdida de negocios u otra pérdida financiera que surja de o guarde relación con el uso del Servicio de LGE o el Contenido de LGE, ya sea por contrato, agravio (incluyendo negligencia), responsabilidad estricta del producto o cualquier otra teoría, incluso si se ha informado a LGE de la posibilidad de dichos daños e incluso si se considera que cualquier recurso limitado no ha cumplido con su propósito esencial. En ningún caso LGE será responsable ante usted o ningún tercero por cualquier daño directo, indirecto, punitivo, ejemplar, incidental, especial o emergente que surja de cualquier aplicación o software de código abierto, incluso si LGE ha sido advertido de la posibilidad de dichos daños o pérdidas.

El uso del Servicio de LGE y del Contenido de LGE puede requerir acceso a una conexión de Internet de alta velocidad. Por favor tenga en cuenta que, según su plan de servicios de telecomunicaciones, es posible que se apliquen cargos móviles adicionales a su acceso a Internet. No somos responsables de la conexión o la velocidad de su servicio de Internet”.

3. La sección 8 del cuerpo principal de estas Condiciones de Uso deberá leerse de la siguiente manera:

“Colaboramos con socios comerciales globales para proporcionar contenidos útiles a través del Servicio de LGE. El Servicio de LGE puede incluir contenidos (por ejemplo, información, enlaces y anuncios), productos, servicios, aplicaciones y otros materiales proporcionados por un tercero (“Servicio de Terceros”). Usted puede disfrutar de varios beneficios a través del Servicio de Terceros. Sin embargo, no controlamos el Servicio de Terceros y, en la máxima medida permitida por la ley local, no somos responsables de ningún daño o perjuicio que surja de su uso del Servicio de Terceros. No hacemos ninguna declaración ni garantía con respecto al Servicio de Terceros y no aceptamos ninguna responsabilidad con respecto al mismo. Usted acepta que su uso del Servicio de Terceros será bajo su propio riesgo y no tendremos ninguna responsabilidad ante usted como resultado de su exposición al Servicio de Terceros”.

4. La sección 10 del cuerpo principal de estos Condiciones de Uso debe leerse de la siguiente manera:

“Cualquier controversia que surja de o guarde relación con estas Condiciones de Uso, incluyendo cualquier pregunta sobre su existencia, validez o terminación, será referida y resuelta definitivamente por arbitraje internacional (i) de acuerdo con las Reglas de la Junta de Arbitraje Comercial de Corea (reglas que se consideran incorporadas por referencia en esta cláusula), (ii) donde el número de árbitros será uno, (iii) donde la sede, o el lugar legal, del arbitraje será Seúl, República de Corea, (iv) donde el idioma que será utilizado en el procedimiento arbitral será el inglés y (v) donde la ley que regirá el contrato será la ley sustantiva de la República de Colombia”.

5. Sección 13