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LG DualCool Standard: Aires acondicionados con enfriamiento rápido

Descubre por qué LG DualCool Standard es ideal para tu hogar

Conoce todos los beneficios de tener un aire acondicionado LG DualCool Standard que te ofrece gran potencia mientras te mantiene fresco. 

Preguntas frecuentes​ ​

P

¿Qué es el aire acondicionado LG DualCool Standard?

R.

El aire acondicionado LG DualCoool Standard se caracteriza por su tecnología de doble inversor para proporcionar un enfriamiento eficiente y confiable mientras reduce el consumo de energía y los niveles de ruido.

P

¿Cómo mejora la tecnología LG DualCool Standard el consumo de energía?

R.

La tecnología DualCool Standard ajusta la velocidad del compresor para mantener una temperatura constante, lo que reduce la necesidad de arranques y paradas frecuentes, lo que reduce el uso de energía.

P

¿El aire acondicionado LG DualCool Standard es adecuado para habitaciones de todos los tamaños?

R.

Sí, el aire acondicionado LG DualCool Standard está disponible en varias capacidades, ideal para ubicarse en habitaciones tanto grandes como pequeñas.

P

¿El aire acondicionado LG DualCool Standard la calidad del aire interior?

R.

El aire acondicionado LG DualCool Standard incluye sistemas de filtración avanzados que eliminan el polvo, los alérgenos y otros contaminantes del aire, lo que da como resultado un aire interior más limpio y saludable.

P

¿Cuál es la garantía del aire acondicionado LG DualCool Standard?

R.

La garantía cubre piezas y mano de obra durante un período específico, y el compresor inversor dual suele tener una garantía extendida de 10 años para que disfrutes un largo tiempo de tu aire acondicionado.

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