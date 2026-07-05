Lo que más me sorprendió fue que las vacaciones, en realidad, no significaban menos ropa por lavar.

Había menos uniformes del colegio, pero de alguna manera había más de todo lo demás.

Ropa de fútbol.

Toallas.

Pijamas.

La ropa que mis hijos se quitaban después de jugar afuera durante una hora.

La cantidad de ropa no disminuyó, solo cambió.

Otra cosa que noté fue lo variado que se volvió nuestro lavado.

Durante las vacaciones, la canasta de ropa se llena con distintos tipos de tela al mismo tiempo. Toallas, ropa deportiva, pijamas y ropa de todos los días suelen terminar juntas.

Antes, dedicaba más tiempo a separar las cargas porque me preocupaba lavar distintos tipos de tela juntos.

Ahora pienso mucho menos en eso.

Con 6Motion DD™, la lavadora LG utiliza diferentes movimientos del tambor para ayudar a cuidar la ropa durante el lavado.

Además, el Motor Inverter Direct Drive™ ayuda a que el lavado sea más estable, con menos ruido y vibración, incluso cuando la rutina de ropa se vuelve más constante durante las vacaciones.