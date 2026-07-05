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Una mamá y sus dos hijos comparten una tarde tranquila en el jardín de casa durante las vacaciones escolares

Historias con LG | Julio

Menos tiempo poniéndote al día con el lavado

Historias con LG | Julio

Menos tiempo poniéndote al día con el lavado

Una tarde más tranquila, gracias a una preocupación menos

*Este contenido incluye imágenes generadas con IA con fines ilustrativos.

Las vacaciones escolares apenas habían empezado y la ropa ya comenzaba a acumularse.
Al principio pensé que todo sería más fácil sin los uniformes del colegio.

Me equivoqué.

Una mamá sentada en la mesa revisa un plan de vacaciones y piensa en la rutina de sus hijos

*Este contenido incluye imágenes generadas con IA con fines ilustrativos.

Los uniformes desaparecieron, pero muy pronto fueron reemplazados por todo lo demás.

Una tarde, miré el montón de ropa junto a la lavadora y caí en cuenta de que ya había lavado una tanda esa misma mañana.

Las vacaciones se suponía que serían más tranquilas.
Pero en lugar de eso, sentía que siempre estaba tratando de ponerme al día.

Una mamá organiza ropa en una canasta junto a una maleta en casa
Una mamá lleva una canasta con ropa hasta una lavadora LG de carga frontal en una lavandería residencial
Una mamá ajusta las configuraciones de una lavadora LG de carga frontal en la lavandería

*Este contenido incluye imágenes generadas con IA con fines ilustrativos.

Una lavadora que hace
más en cada lavado

Poco después, nuestra lavadora antigua se dañó en medio de un ciclo.
Al principio, pareció el peor momento. Pero viéndolo bien, probablemente ya era hora de cambiarla.

La reemplazamos por una lavadora LG de gran capacidad.

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La diferencia más grande se hizo evidente después de un viaje en familia.
Llegamos a casa cansados, con maletas llenas de ropa, toallas y todo lo que se acumula durante las vacaciones. Y además, ya había ropa por lavar esperándonos.

Normalmente, habría pensado que pasaría casi toda la tarde separando ropa y poniendo una carga tras otra.

Pero esta vez, logré meter mucho más de lo que imaginaba en una sola carga.
Sinceramente, pensé que necesitaría al menos dos lavados.
Por primera vez, no estaba mirando el reloj preguntándome cuándo tendría que iniciar el siguiente ciclo.

No es que la ropa desapareciera. Simplemente terminé antes de lo que esperaba.

Dos niños juegan con una pelota de fútbol en el jardín amplio de una casa

Menos tiempoorganizando
la ropa

Dos niños organizan ropa junto a una lavadora LG de carga frontal en la zona de lavandería

*Este contenido incluye imágenes generadas con IA con fines ilustrativos.

Lo que más me sorprendió fue que las vacaciones, en realidad, no significaban menos ropa por lavar.
Había menos uniformes del colegio, pero de alguna manera había más de todo lo demás.
Ropa de fútbol.
Toallas.
Pijamas.
La ropa que mis hijos se quitaban después de jugar afuera durante una hora.
La cantidad de ropa no disminuyó, solo cambió.
Otra cosa que noté fue lo variado que se volvió nuestro lavado.
Durante las vacaciones, la canasta de ropa se llena con distintos tipos de tela al mismo tiempo. Toallas, ropa deportiva, pijamas y ropa de todos los días suelen terminar juntas.
Antes, dedicaba más tiempo a separar las cargas porque me preocupaba lavar distintos tipos de tela juntos.

Ahora pienso mucho menos en eso.
Con 6Motion DD™, la lavadora LG utiliza diferentes movimientos del tambor para ayudar a cuidar la ropa durante el lavado.
Además, el Motor Inverter Direct Drive™ ayuda a que el lavado sea más estable, con menos ruido y vibración, incluso cuando la rutina de ropa se vuelve más constante durante las vacaciones.

Una mamá pone ropa en una lavadora LG de carga frontal en la zona de lavandería

No es que deje de revisar la ropa antes de lavar, pero la rutina se siente más fácil de manejar y menos pesada en el día a día.

Otra cosa que valoro es lo rápido que queda lista la ropa.
Los uniformes de fútbol de mis hijos son un buen ejemplo. Por lo general, quieren volver a usarlos al día siguiente.
Antes eso significaba lavarlos tarde en la noche y esperar que todo estuviera listo por la mañana. Ahora los pongo a lavar apenas los niños llegan a casa.

Dos niños organizan ropa junto a una lavadora LG de carga frontal en la zona de lavandería

*Este contenido incluye imágenes generadas con IA con fines ilustrativos.

La mayoría de los días, el lavado termina antes de la cena y todo queda listo antes de acostarse.
Hoy en día, los niños suelen llevar su ropa sucia directo a la zona de lavandería cuando llegan a casa. Mi hijo mayor incluso le recuerda a su hermano menor que saque su uniforme deportivo antes de la cena.
Suena como algo pequeño, pero en una casa con tanto movimiento, las cosas pequeñas importan.

Una mamá pone ropa en una lavadora LG de carga frontal en la zona de lavandería

Todavía hay ropa para lavar todos los días. Simplemente es mucho más fácil mantenerse al día.

Aunque sea poca ropa, no tienes que
esperar tanto
Todo en una sola cargaMás tiempo, menos preocupaciones
Aunque haya más ropa, puedes lavar más en una sola carga
Una mamá y su hijo preparan una ensalada juntos en una cocina iluminada
Una mamá lava platos en el fregadero de una cocina luminosa y acogedora.

Una rutina de lavado que se siente más fácil de manejar

Lavar la ropa no se convirtió en mi tarea favorita. Pero ahora se siente mucho más fácil de manejar.

Hoy en día, ya no pienso tanto en el lavado como antes.
Claro, sigue siendo algo que hay que hacer.
Pero ya no se siente como esa tarea que siempre me está esperando.
Normalmente pongo una carga mientras los niños desayunan. Para cuando termino de organizar la cocina, muchas veces ya está lista.

Las vacaciones siguen siendo movidas.
Los niños siguen corriendo de un lado a otro.
La canasta de ropa se sigue llenando.
Pero ya no siento que siempre voy atrasada.
Y eso, por sí solo, hace la diferencia.

*Este contenido incluye imágenes generadas con IA con fines ilustrativos.

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Una mamá lee un libro y toma té en la mesa junto a una cocina iluminada

las mismas vacaciones,
con
Menos estrés

Las vacaciones siguen siendo movidas. La ropa sigue ahí. Pero ya no se siente como el centro de mi día.

Las vacaciones siguen significando entrenamientos de fútbol, salidas en familia, planes de último momento y mucha ropa por lavar.
Eso no ha cambiado.

Lo que cambió es que ya no siento que estoy tratando de ponerme al día todo el tiempo.
En lugar de adueñarse del día, la ropa se siente como una tarea más entre muchas.

Y durante unas vacaciones movidas, eso es suficiente.

Una mamá camina con sus dos hijos por una calle del barrio al atardecer, mientras uno de ellos lleva una pelota de fútbol
Una mamá comparte recuerdos con sus dos hijos mientras miran fotografías en casa.

*Este contenido incluye imágenes generadas con IA con fines ilustrativos.

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Maneja mejor la ropa de vacaciones

Preguntas Frecuentes

Q.

¿Cómo puedo mantener al día la ropa que se acumula rápido durante las vacaciones?

A.

Cuando los niños están en casa todo el día, la ropa se acumula más rápido de lo normal. Una lavadora LG de gran capacidad te permite lavar más en una sola carga, así que incluso las cargas mixtas de toallas, ropa deportiva y ropa de todos los días pueden manejarse juntas en menos ciclos.

Q.

¿Cómo ayuda la lavadora a que la ropa esté lista más rápido?

A.

Las lavadoras LG cuentan con una opción de lavado rápido, llamada TurboWash 360™, que ayuda a acortar el tiempo de lavado al rociar agua y detergente desde varios ángulos alrededor del tambor. Esto facilita que las cargas del día a día, como los uniformes de fútbol, queden lavadas y listas para el día siguiente. Los tiempos reales de lavado pueden variar según el modelo, el tamaño de la carga, la configuración del ciclo y el entorno de uso.

Q.

¿Qué significa la garantía de 10 años del motor Inverter DD?

A.

El motor LG Inverter DD (Direct Drive) mueve el tambor directamente, sin correa, lo que ayuda a reducir la vibración, lograr un funcionamiento más silencioso y ofrecer una excelente durabilidad. LG ofrece una garantía de 10 años para este motor. Una garantía prolongada en piezas clave suele ser una buena señal de la durabilidad del producto.

Q.

¿Puedo encontrar servicio LG cerca si ocurre algún problema?

A.

LG cuenta con una red oficial de centros de servicio en toda América Latina. Si ocurre algún problema, puedes recibir revisión y reparación en un centro de servicio autorizado. Puedes encontrar el centro de servicio más cercano a través del sitio oficial de LG o de la línea de atención al cliente.

Q.

¿Cuál es una forma realista de reducir el estrés de las tareas del hogar durante las vacaciones?

A.

Una forma de manejar mejor la ropa durante las vacaciones es reducir la necesidad de usar la lavadora varias veces al día. Con una lavadora LG de gran capacidad, puedes lavar cargas más grandes y mixtas de una sola vez. La tecnología AI DD™ ayuda a ajustar el lavado según las telas dentro del tambor, y la opción de lavado rápido ayuda a terminar antes las cargas de todos los días, para que sea más fácil mantener la ropa al día.

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