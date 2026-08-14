Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
UltraGear OLED Gaming
Gaming
UltraWide
Ultrafine 4K
FHD & QHD
Ergo Monitores
Smart Monitores

Juega con los monitores Gaming UltraGear

Principales ofertas

Explora el mundo de los monitores gamer LG

Descubre el mundo de los monitores gamer. Elige la pantalla gamer perfecta y sumérgete en una gran aventura. ¡Mantente al día con las últimas tendencias y mejora tu experiencia de juego con nuestros consejos exclusivos

UltraGear™, un nuevo modo de inmersión en los videojuegos.

Sumérgete al nivel de un héroe LG UltraGear™

La ergonomía perfecta para tu oficina en casa

La ergonomía perfecta para tu oficina en casa

Ver más. crear mejor. Monitor LG Ultrawide™

Ver más. crear mejor. Monitor LG Ultrawide™

Preguntas frecuentes​ ​

P

¿Qué características hacen que un monitor sea ideal para juegos?

R.

Los monitores gamer destacan por su alta tasa de refresco, baja latencia de entrada, resolución nítida, tecnología de sincronización adaptable como FreeSync o G-Sync, y paneles de alta calidad como TN, VA o IPS, que ofrecen tiempos de respuesta rápidos y colores vibrantes.

P

¿Cuál es la diferencia entre un monitor gamer de 60Hz y uno de 144Hz?

R.

La diferencia radica en la frecuencia de actualización. Un monitor de 60Hz actualiza la imagen 60 veces por segundo, mientras que uno de 144Hz lo hace 144 veces por segundo. Esto proporciona una experiencia de juego más fluida y menos desenfoque de movimiento en el monitor de 144Hz.

P

¿Los monitores gamer son compatibles con todas las tarjetas gráficas?

R.

Sí, la mayoría de los monitores gamer son compatibles con todas las tarjetas gráficas. Sin embargo, para aprovechar al máximo las capacidades del monitor, es recomendable utilizar una tarjeta gráfica que coincida con la resolución y tasa de refresco del monitor.

P

¿Qué es la tecnología HDR en un monitor gamer y por qué es importante?

R.

HDR (High Dynamic Range) mejora el contraste y la reproducción del color, proporcionando imágenes más realistas y vibrantes. En los monitores gamer, el HDR permite una mejor visibilidad en áreas oscuras y claras del juego, lo que mejora la experiencia inmersiva y competitiva.

P

¿Cuál es la resolución más común en las pantallas gamer?

R.

La resolución más común en los monitores gamer es 1920x1080 (Full HD) y 2560x1440 (Quad HD o 1440p). Sin embargo, también existen monitores gamer de resolución 3840x2160 (Ultra HD o 4K) que ofrecen una calidad de imagen excepcional para juegos y contenido multimedia.

Conviértete en LG Member

Disfruta de todas las ventajas que ofrece la afiliación gratuita como LG Member,
desde descuentos especiales hasta servicios y ofertas exclusivas.

Iniciar sesiónCrea tu Cuenta

Descuento para LG Members

Regístrate como miembro de LG Members y disfruta un 8% de descuento de bienvenida en tu primera compra a través de www.lg.com/co 1

 

1. Únete hoy a LG Members y comienza a aprovechar beneficios y promociones especiales diseñadas para acompañarte en cada compra. El beneficio es personal e intransferible, NO acumulable y estará vigente mientras la política de afiliación de LG permanezca activa. LG se reserva el derecho de modificar o cancelar este beneficio.

Instalación Gratuita

¡Nos encargamos de la instalación! 2.

2. Instalación gratuita: Al comprar productos, tendrás derecho a la instalación gratuita de determinados productos, aplica *Términos y Condiciones.

El servicio de instalación gratuita consiste en conectar el suministro eléctrico, el suministro de agua y la conexión de aguas residuales. (Si se encuentra disponible con el producto)  En ningún caso LG incluirá la instalación, colocación o montaje mural de televisores.  No se llevará a cabo ninguna otra actividad, como montar o desmontar muebles o estanterías, colocar cables u otras conexiones eléctricas o tomas de corriente, y/u obras civiles.

Envío gratuito

Disfruta de envíos gratuitos en todos los pedidos de LG.com 3.

3. Envío gratuito: Los productos sólo se pueden entregar en direcciones dentro de Colombia , aplica *Términos y Condiciones.
Para nuestros productos Premium tenemos Servicio especial de entrega en 2 días hábiles aplica única y exclusivamente para la Ciudad de Bogotá, para mas detalle aqui

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para apoyarte en todo lo que necesites.

Recibe asistencia