VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD: Aplica para los consumidores que realicen compras de las referencias seleccionadas marca LG a través de LG.com/co desde las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 01 de julio del 2026 hasta las 23:59 horas el día 31 de diciembre del 2026 (En adelante el “Periodo de la Actividad”) o hasta agotar existencias. LG Electronics Colombia Limitada (En adelante LG) podrá modificar, suspender o terminar anticipadamente la actividad por causas de fuerza mayor, caso fortuito o circunstancias que impidan su normal desarrollo, informando oportunamente a los consumidores a través de LG.com/co..

Unidades disponibles de referencias seleccionadas: 10.000 unidades (para el total global de referencias seleccionadas – no por cada una de las referencias -) disponibles en LG.com/co.

BENEFICIO DE CUOTAS SIN INTERESES Válido para las compras de productos de la marca LG con un precio de venta al público desde dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000) que se adelanten durante periodo de la actividad y aplica para las diferentes categorías neveras, lavadoras, estufas, secadoras, lava vajillas, nevecones, televisores, monitores, equipos de audio, audífonos y aires acondicionados.

El potencial consumidor deberá adquirir los productos teniendo en cuenta los montos y deberá diferir los pagos de la siguiente manera: productos con precio de venta al público igual a dos millones quinientos mil pesos (COP$2.500.000) y hasta cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos (COP$4.999.999) contarán con el beneficio de 3 cuotas sin interés; para compras por un valor de cinco millones de pesos (COP$5.000.000) y hasta nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos (COP$9.999.999) contarán con el beneficio de 3 o 6 cuotas sin intereses, a elección del consumidor; y para compras por valor igual o superior a diez millones de pesos (COP$10.000.000) contarán con el beneficio de 3, 6 o 12 cuotas sin interés, a elección del consumidor.

El beneficio aplicará, aunque el consumidor adquiera productos de diferentes categorías siempre y cuando efectúe la compra por un valor igual o superior a dos millones quinientos mil pesos (COP$2.500.000) pesos colombianos dentro del período de la actividad y cumpla con los montos mínimos de compra mencionados con anterioridad.

Este beneficio de cuotas sin interés aplica únicamente para compras diferidas a 3 y 6 o 12, cuotas pagando con tarjetas de crédito de los bancos y compañías de financiamiento Davivienda, Nu Compañía de Financiamiento, Scotiabank Colpatria, Banco de Bogotá, AV Villas, Rappicard, Banco Popular, BBVA, Banco de Occidente, Nu Compañía de Financiamiento, Tuya: Tarjeta de Crédito Carulla y Éxito (siempre se deben incluir solo estos 2 logos, no el de "Tuya" como tal porque es una marca blanca) y Tarjeta Condesa, que sean procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el banco seleccionado.

VALOR DE COMPRA *REFERENCIAS SELECCIONADAS CUOTAS SIN INTERES Desde COP 2.500.000 y hasta COP 4.999.999 3 Desde COP 5.000.000 y hasta COP 9.999.999 3 o 6 Desde COP 10.000.000 en adelante 3, 6 o 12

Las compras deben ser procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el listado de los bancos arriba señalados.

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS QUE APLICAN: neveras y nevecones, lavadoras y secadoras, equipos de audio, lava vajillas, televisores, estufas, washtower, monitores, equipos de audio, audífonos bluetooth y aires acondicionados

PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS: La tienda virtual de LG - lg.com/co

CUBRIMIENTO:

La Actividad será válida para compras efectuadas a través de https://www.lg.com/co/ en Colombia, siempre que el lugar de entrega se encuentre dentro de la cobertura logística de LG.

ORIGEN DESTINO DEPARTAMENTO DIAS DE ENTREGA BOGOTA BOGOTA, D.C. CUNDINAMARCA 3 BOGOTA MOSQUERA CUNDINAMARCA 3 BOGOTA FUNZA CUNDINAMARCA 3 BOGOTA CHIA CUNDINAMARCA 3 BOGOTA MADRID CUNDINAMARCA 3 BOGOTA SOACHA CUNDINAMARCA 3 BOGOTA CAJICA CUNDINAMARCA 3 BOGOTA COTA CUNDINAMARCA 3 BOGOTA TENJO CUNDINAMARCA 3 BOGOTA GIRARDOTA ANTIOQUIA 5 BOGOTA ARMENIA QUINDIO 5 BOGOTA DUITAMA BOYACA 5 BOGOTA ESPINAL TOLIMA 5 BOGOTA IBAGUE TOLIMA 5 BOGOTA MANIZALES CALDAS 5 BOGOTA SOGAMOSO BOYACA 5 BOGOTA TUNJA BOYACA 5 BOGOTA VILLAVICENCIO META 5 BOGOTA BELLO ANTIOQUIA 5 BOGOTA CALI VALLE DEL CAUCA 5 BOGOTA DOSQUEBRADAS RISARALDA 5 BOGOTA ENVIGADO ANTIOQUIA 5 BOGOTA GUARNE ANTIOQUIA 5 BOGOTA ITAGUI ANTIOQUIA 5 BOGOTA MEDELLIN ANTIOQUIA 5 BOGOTA PALMIRA VALLE DEL CAUCA 5 BOGOTA PEREIRA RISARALDA 5 BOGOTA RIONEGRO ANTIOQUIA 5 BOGOTA SABANETA ANTIOQUIA 5 BOGOTA YUMBO VALLE DEL CAUCA 5 BOGOTA JAMUNDI VALLE DEL CAUCA 5 BOGOTA CALDAS ANTIOQUIA 5 BOGOTA LA ESTRELLA ANTIOQUIA 5 BOGOTA BARBOSA ANTIOQUIA 5 BOGOTA ACACIAS META 5 BOGOTA GIRARDOT CUNDINAMARCA 5 BOGOTA FACATATIVA CUNDINAMARCA 5 BOGOTA TOCANCIPA CUNDINAMARCA 5 BOGOTA MARIQUITA TOLIMA 5 BOGOTA ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA 5 BOGOTA LA CALERA CUNDINAMARCA 5 BOGOTA EL COLEGIO CUNDINAMARCA 5 BOGOTA SOPO CUNDINAMARCA 5 BOGOTA VILLAMARIA CALDAS 5 BOGOTA MELGAR TOLIMA 5 BOGOTA AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA 5 BOGOTA MARINILLA ANTIOQUIA 5 BOGOTA RETIRO ANTIOQUIA 5 BOGOTA LA DORADA CALDAS 7 BOGOTA GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA 7 BOGOTA TULUA VALLE DEL CAUCA 7 BOGOTA LORICA CORDOBA 10 BOGOTA MONTERIA CORDOBA 10 BOGOTA PASTO NARIÑO 10 BOGOTA SAHAGUN CORDOBA 10 BOGOTA VALLEDUPAR CESAR 10 BOGOTA BARRANCABERMEJA SANTANDER 10 BOGOTA BARRANQUILLA ATLANTICO 10 BOGOTA CARTAGENA BOLIVAR 10 BOGOTA GALAPA ATLANTICO 10 BOGOTA MAGANGUE BOLIVAR 10 BOGOTA PUERTO COLOMBIA ATLANTICO 10 BOGOTA RIOHACHA LA GUAJIRA 10 BOGOTA SANTA MARTA MAGDALENA 10 BOGOTA SINCELEJO SUCRE 10 BOGOTA SOLEDAD ATLANTICO 10 BOGOTA CERETE CORDOBA 10 BOGOTA BUCARAMANGA SANTANDER 10 BOGOTA FLORIDABLANCA SANTANDER 10 BOGOTA GIRON SANTANDER 10 BOGOTA NEIVA HUILA 10 BOGOTA PIEDECUESTA SANTANDER 10 BOGOTA PITALITO HUILA 10 BOGOTA YOPAL CASANARE 10 BOGOTA LORICA CORDOBA 10 BOGOTA SABANALARGA ATLANTICO 10 BOGOTA GUATAVITA CUNDINAMARCA 10 BOGOTA ANAPOIMA CUNDINAMARCA 10 BOGOTA EL CERRITO VALLE DEL CAUCA 10 BOGOTA GRANADA META 10 BOGOTA BARBOSA SANTANDER 10 BOGOTA ROVIRA TOLIMA 10 BOGOTA BOYACA BOYACA 10 BOGOTA GRANADA META 10 BOGOTA AGUAZUL CASANARE 10 BOGOTA GARZON HUILA 10 BOGOTA RIVERA HUILA 10 BOGOTA EL CERRITO VALLE DEL CAUCA 10 BOGOTA ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA 10 BOGOTA PALERMO HUILA 10 BOGOTA SAN GIL SANTANDER 10 BOGOTA BOSCONIA CESAR 10 BOGOTA SAN MARCOS SUCRE 10 BOGOTA PLANETA RICA CORDOBA 10 BOGOTA MALAMBO ATLANTICO 10 BOGOTA JUAN DE ACOSTA ATLANTICO 10 BOGOTA EL BANCO MAGDALENA 10 BOGOTA FUNDACION MAGDALENA 10 BOGOTA SANTO TOMAS ATLANTICO 10 BOGOTA POPAYAN VALLE DEL CAUCA 10

GENERALES:

6.1 LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos y condiciones.

6.2. Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia y que la ciudad o población de residencia se encuentre dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en www.lg.com/co; Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/

6.3 6.3. La compra de los productos de la marca LG durante la presente actividad promocional estará sujeta a los términos y condiciones aplicables a las ventas realizadas a través de la tienda oficial LG.com/co, disponibles en los canales oficiales de LG.

6.4. El cupón de descuento del ocho por ciento (8%) aplica exclusivamente para usuarios registrados en el programa LG Members o para nuevos usuarios que se registren durante el Periodo de la Actividad a través de LG.com/co. Salvo que se indique expresamente lo contrario, dicho beneficio no será acumulable con otras promociones, descuentos o campañas vigentes.

6.5. Al momento de adquirir productos participantes durante el Periodo de la Actividad, los consumidores aceptan íntegramente los presentes términos y condiciones.

6.6. LG podrá modificar, aclarar, adicionar, suspender o terminar anticipadamente la Actividad Promocional por razones operativas, comerciales, de fuerza mayor, caso fortuito o cualquier circunstancia ajena a su control que impida el adecuado desarrollo de la actividad. Cualquier modificación será informada oportunamente a través de LG.com/co o mediante cualquier otro medio idóneo de comunicación.

6.7. Las reclamaciones derivadas de garantías legales o comerciales serán atendidas a través de los canales oficiales de LG. La garantía aplicable será la indicada en el certificado de garantía correspondiente o la publicada en LG.com/co.

6.8. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA a Línea de Whatsapp +57 3159605208 o al correo electrónico posventaobs.cb@lgepartner.com

6.9. Los precios, medios de pago, condiciones comerciales, financiación, transporte y cobertura de entrega de los productos marca LG serán definidos por LG. o por los terceros proveedores de servicios financieros y de pagos autorizados para la operación de LG.com/co.

6.10 Las condiciones de entrega y transporte de los productos marca LGy/o premios son las establecidas por LG y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/ .

El beneficio de cuotas sin interés se encuentra sujeto a la aprobación de la transacción por parte de la entidad financiera emisora de la tarjeta de crédito. LG no garantiza ni interviene en la aprobación de créditos o cupos financieros otorgados por terceros.

6.12. LG no será responsable por fallas operativas, restricciones, modificaciones de políticas, rechazos de transacciones o cambios en las condiciones comerciales implementadas por Mercado Pago o por las entidades financieras participantes.

REGISTRO BASE DE DATOS.

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/