SU PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE CAMPAÑA IMPLICA SU ADHESIÓN Y ACEPTACIÓN SIN RESERVA DE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES. LE RECOMENDAMOS LEERLOS CUIDADOSAMENTE ANTES DE PARTICIPAR. ESTA CAMPAÑA NO ESTÁ PATROCINADA, AVALADA NI ADMINISTRADA POR INSTAGRAM, FACEBOOK, META, TIKTOK NI POR NINGUNA OTRA PLATAFORMA DE TERCEROS, NI ESTÁ ASOCIADA CON ESTAS.

ORGANIZADOR

La campaña "Mi vida con LG" (en adelante, la "Campaña") es organizada y operada por LG Electronics Colombia Limitada. (en adelante, "LGE"), con el respaldo de LG Electronics Inc. De Corea del Sur.

La Campaña tiene como objetivo celebrar historias y experiencias auténticas de personas en Colombia que han utilizado *productos participantes de la marca LG Electronics en sus hogares, familias y vida cotidiana.

*PRODUCTOS PARTICIPANTES

Por producto participante entiéndanse electrodomésticos de marca LG Electronics de las siguientes categorías: Lavadoras, neveras, secadoras, torre de lavado, microondas, horno, estufa y lavavajillas.

VIGENCIA DE LA CAMPAÑA

La Campaña dará inicio el 14 de julio de 2026 a las 00:00 horas (GMT -5 Colombia) y concluirá el 16 de agosto de 2026 a las 23:59 horas (GMT -5 Colombia) en adelante, el "Período de la Campaña".

Las participaciones recibidas antes o después del Período de la Campaña no serán consideradas válidas.

COBERTURA

La Campaña será válida únicamente dentro del territorio de la República de Colombia.

NATURALEZA DE LA CAMPAÑA Y ALCANCE DE LA PARTICIPACIÓN

La naturaleza de los presentes términos y condiciones corresponde a una actividad promocional basada en la creatividad, habilidad y destreza de los participantes. Debido a lo anterior la presente actividad promocional NO corresponde a un sorteo, rifa, lotería, selección aleatoria ni actividad basada en el azar. El alcance de la participación será en todo el territorio de la república de Colombia y virtual a través de la red social de Instagram. Los ganadores serán seleccionados conforme a los criterios de evaluación establecidos en los presentes Términos y Condiciones.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Ser residente legal en la república de Colombia. Personas naturales con mayoría de edad (18 años) al momento de participar. Contar con una cuenta pública y válida en Instagram. Seguir la cuenta oficial de Instagram de LG Colombia: @lg_colombia y cumplir con los paso a paso. Cumplir íntegramente con los presentes Términos y Condiciones.

Los empleados de LG Electronics Colombia Ltda., LG Electronics Inc., empresas afiliadas, agencias involucradas en la ejecución de la Campaña, jurados y sus familiares directos podrán participar en la Campaña con fines de interacción, pero no serán elegibles para recibir premios o reconocimientos aquí establecidos-.

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN Seguir la cuenta oficial de Instagram de LG Colombia: @lg_colombia.

Publicar una fotografía, carrusel o Reel en su cuenta personal de Instagram. La cuenta debe ser pública. Incluir en la publicación su electrodoméstico LG y una historia o experiencia personal relacionada con dicho producto. El concurso es valido para los electrodomésticos de línea blanca, es decir: nevera, lavadora, secadora, torre de lavado, microondas, horno, estufa, lavavajillas, nevecón. Todos deben ser marca LG. Etiquetar a @lg_colombia en la publicación. Incluir el hashtag oficial de la Campaña: #MividaconLGCO. Mantener la cuenta de Instagram y la publicación públicas hasta la finalización del proceso de selección y anuncio de ganadores.

Para efectos de validación, únicamente serán consideradas participaciones oficiales las publicaciones realizadas en el feed de Instagram (fotografías, carruseles o Reels). Las Historias de Instagram no serán consideradas participaciones oficiales, salvo que LGE determine expresamente lo contrario y lo comunique a través de los canales oficiales de la Campaña.

Se permiten múltiples participaciones, siempre que cada una sea original, única y cumpla con los presentes Términos y Condiciones.

REQUISITOS DEL CONTENIDO Presentar un *producto participante y contar una historia o experiencia personal relacionada con dicho producto.

Ser original y creada por el propio participante. No infringir derechos de terceros, incluyendo derechos de autor, marcas, privacidad o derechos de imagen. No contener material ofensivo, discriminatorio, difamatorio, ilegal, engañoso o inapropiado. No mostrar de manera prominente marcas de la competencia que puedan generar confusión o conflicto con los objetivos de la Campaña. Ser publicada en una cuenta personal pública de Instagram durante el Período de la Campaña. Incluir @lg_colombia y #MividaconLGCO. Los temas recomendados podrán incluir, entre otros: uso a largo plazo de un producto LG; recuerdos familiares con productos LG; confianza y confiabilidad en la vida cotidiana; momentos significativos vividos con productos LG; e historias compartidas entre generaciones. La duración máxima del vídeo debe ser de 120 segundos. El contenido debe contener un mensaje claro y garantizar buena calidad, como iluminación e imágenes nítidas, para ser considerado elegible para participar en la campaña. El contenido no debe mostrar ni contener ninguna mención despectiva de marcas competidoras, otros países ni ningún tipo de contenido que pueda ser considerado como discriminatorio; El contenido no puede contener términos de uso protegidos, restringidos o de marcas registradas, entre otros términos similares que puedan vulnerar los derechos de terceros. El contenido debe respetar siempre el lenguaje y el tono de voz de LG, y no debe contener ningún tipo de discriminación, lenguaje ofensivo, contenido explícito, entre otros. Está prohibido el uso de terceros, incluidos menores de edad para la república de Colombia (17 años), en la participación de los vídeos. No copies, repiques ni uses contenido existente sin autorización. No utilices temas como género, religión, política, cultura, entre otros, de forma peyorativa. Ten cuidado al usar ironía, sarcasmo o formas de lenguaje que puedan generar confusión en el público general. Uso de información personal falsa o de otra persona para ingresar; Publicaciones automatizadas y generadas por computadora a través de IA´s; Publicación que contenga palabras o ilustraciones sexualmente explícitas o sugestivas, violencia innecesaria o derogación de cualquier grupo étnico, racial, de género, religioso, profesional o de edad; palabras profanas, desnudas o pornográficas o ilustraciones; Publicación que promueve alcohol, drogas ilegales, tabaco, armas de fuego / armas (o el uso de cualquiera de los anteriores); Participación que promueva cualquier actividad que pueda parecer no ética, ilegal, insegura o peligrosa; Publicación que contenga palabras obscenas u ofensivas, significado o ilustración que respalde cualquier forma de odio o grupo de odio; Publicación que comunica mensajes o imágenes inconsistentes con las imágenes positivas y / o la buena voluntad con la que el LG desea transmitir la campaña; Publicación que viole cualquier ley o regulación aplicable, incluyendo, sin limitación, las que regulan los derechos de autor, contenido, difamación, privacidad, publicidad y el acceso o uso de la computadora o los sistemas de comunicación de otros; y / o Publicación incompleta, indescifrable o incorrecta. Todas las imágenes publicadas por los Participantes deben ser trabajos originales no publicados creados por los Participantes y serán propiedad exclusiva de los Participantes.

El incumplimiento de las normas anteriores puede resultar en la descalificación del participante.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las participaciones elegibles serán revisadas por un panel designado por el Organizador con base en los siguientes criterios:

Criterio Ponderación Autenticidad de la historia 40% Valor emocional y relación con LG 25% Calidad de la historia y claridad del contenido 25% Relevancia del producto LG 10%

Las decisiones de LGE y/o del panel evaluador serán finales y definitivas.

SELECCIÓN DE GANADORES

Una vez finalizado el Período de la Campaña, las participaciones elegibles serán evaluadas por el panel designado por LGE. La selección del Ganador Final, los Ganadores Finalistas y los Ganadores Seleccionados se realizará conforme a los criterios de evaluación establecidos en los presentes Términos y Condiciones.

Los ganadores serán anunciados el 31 de agosto de 2026, o en la fecha que LGE comunique a través de sus canales oficiales. El anuncio podrá realizarse a través de la cuenta oficial de Instagram @lg_colombia y cada ganador será contactado por medio de su Instagram y por correo.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

La Campaña contará con las siguientes categorías de ganadores y premios:

Categoría N.° de ganadores Premio / reconocimiento Primer puesto 1 Entrega del *producto marca LG Electronics presentado en su participación por el modelo LG equivalente más reciente disponible, sujeto a disponibilidad. Segundo puesto 2 El ganador recibirá una (1) aspiradora LG CordZero, o un modelo equivalente determinado por el Organizador. Los demás ganadores Hasta 60 ganadores Cada ganador recibirá un bono digital de la marca Adidas por un valor de COP $200.000. para ser redimido de manera presencial o digital en los puntos a nivel nacional, este bono tendrá una vigencia de 1 año para ser redimido.

Los términos, condiciones de uso y redención del bono entregado estará sujeto a lo establecido por el establecimiento de comercio. Debido a lo anterior LGE no será responsable por las condiciones establecidas por el establecimiento de comercio para su redención.

Como parte de la experiencia del Ganador Final, el ganador deberá cooperar razonablemente con el Organizador en actividades de contenido relacionadas con la Campaña, incluyendo documentación de la entrega del producto, captura de fotos y/o videos, entrevistas con medios de comunicación, artículos de relaciones públicas, contenido para LG.com y materiales promocionales. Podrán requerirse consentimientos adicionales o formularios de liberación.

Los premios son personales, intransferibles y no podrán ser canjeados por dinero en efectivo.

El Organizador se reserva el derecho de sustituir los premios por otros de igual o mayor valor.

Los modelos, colores y especificaciones de los productos están sujetos a disponibilidad.

La entrega está limitada a domicilios dentro del territorio colombiano.

Los impuestos o cargos que correspondan conforme a la legislación colombiana aplicable serán gestionados de acuerdo con la normativa fiscal vigente.

12 ENTREGA DE PREMIOS

Los premios para el primer y segundo puesto se entregarán en un plazo máximo de 60 (sesenta) días desde la fecha de anuncio de los ganadores..

LGE solicitará autorización de tratamiento de datos personales para la entrega de los premios a los ganadores.

Este plazo se establece previendo algunas circunstancias que podrían demorar el proceso de entrega del premio, tales como y sin limitarse a: Cierres temporales de carreteras, dirección no encontrada, traslado del destinatario, caso fortuito o fuerza mayor, orden de autoridad competente que impida el envío del incentivo, terremotos, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de movilidad en los lugares de cubrimiento, fallas de los servicios públicos o condiciones climáticas inhabitualmente adversas.

NOTIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE GANADORES

Los posibles ganadores podrán ser contactados mediante mensaje directo de Instagram desde la cuenta oficial @lg_colombia y/o mediante correo electrónico autorizado por LGE.

Para reclamar el premio o reconocimiento, el posible ganador deberá responder dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación y suministrar la información y documentación solicitada por LGE, la cual podrá incluir, entre otros:

Nombre completo

Número de identificación, si aplica Correo electrónico Número de teléfono Ciudad y dirección de entrega, cuando aplique Formato de Habeas Data (autorización para tratamiento de datos personales) Evidencia razonable de propiedad o uso del producto LG, si LGE lo considera necesario

El ganador será contactado desde el correo electrónico viviana.diaz@lge.com y a través de instagram y deberá remitir la documentación requerida dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación.

Si el posible ganador no responde dentro del plazo establecido, no suministra la información requerida, entrega información falsa o incompleta, o se determina que no cumple con los requisitos de elegibilidad, LGE podrá descalificarlo y seleccionar un ganador alternativo o declarar desierto el premio o reconocimiento correspondiente.

USO DEL CONTENIDO

Al participar en la Campaña, cada participante autoriza a LG Electronics Colombia Ltda., LG Electronics Inc. y sus empresas afiliadas a usar, reproducir, publicar, adaptar, editar, comunicar y distribuir el contenido enviado —incluyendo imágenes, videos, textos, nombre de usuario, imagen, voz e historia— con fines promocionales, publicitarios, editoriales, de relaciones públicas y comunicación de marca relacionados con la Campaña y/o con LG.

Esta autorización incluye, de manera enunciativa mas no limitativa, el uso en canales oficiales de redes sociales de LG, sitios web de LG y LG Family Club, publicidad digital, comunicados de prensa y materiales de relaciones públicas, comunicaciones CRM, materiales en punto de venta y eventos.

Los participantes declaran y garantizan que son titulares o cuentan con todos los derechos y permisos necesarios para otorgar la autorización descrita en esta sección.

REGISTRO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento, para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) verificar la elegibilidad de los participantes; (ii) administrar la Campaña; (iii) revisar y validar participaciones; (iv) contactar a posibles ganadores; (v) entregar o cumplir los premios y reconocimientos; (vi) gestionar autorizaciones de uso de contenido; (vii) coordinar actividades de contenido, relaciones públicas o comunicación relacionadas con la Campaña; (viii) cumplir obligaciones legales, contractuales y administrativas; (ix) realizar análisis estadísticos, de gestión o inteligencia de negocios; y (x) cualquier otra finalidad legítima descrita en la Política de Tratamiento de la Información de LG Electronics Colombia Ltda.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, incluyendo: (i) conocer, actualizar y rectificar mis datos personales; (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado del uso dado a mis datos personales; (iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio; y (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando legalmente proceda. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico: datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización, el responsable del Tratamiento es LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en Bogotá, Colombia.

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en: https://www.lg.com/co/

EXCLUSIONES

No podrán recibir premios o reconocimientos los empleados de LG Electronics Colombia Ltda., LG Electronics Inc., empresas afiliadas, agencias involucradas en la ejecución de la Campaña, jurados, ni sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Dichas personas podrán participar con fines de interacción únicamente.

DESCALIFICACIÓN

LGE se reserva el derecho de descalificar a cualquier participante que:

Incumpla los presentes Términos y Condiciones.

Presente contenido fraudulento, copiado, engañoso o no original.

Utilice herramientas automatizadas u otros métodos desleales.

Proporcione información falsa, incompleta o inexacta.

Infrinja derechos de terceros.

Incurra en conductas que puedan afectar la reputación de LG, la Campaña o de terceros.

Elimine, oculte, restrinja o convierta en privada la publicación participante antes de la finalización del proceso de selección y anuncio de ganadores.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

LGE no será responsable por: fallas técnicas o interrupciones en Instagram o en cualquier plataforma de terceros; participaciones perdidas, demoradas, incompletas, inaccesibles, eliminadas o dañadas; accesos no autorizados o incidentes de seguridad de datos que estén fuera del control razonable de LGE; cualquier pérdida, daño o lesión derivada de la participación en la Campaña o del uso del premio; ni errores u omisiones causados por información incorrecta suministrada por los participantes.

Esta Campaña no está patrocinada, avalada ni administrada por Instagram, Facebook, Meta, TikTok ni por ninguna otra plataforma de terceros, ni está asociada con estas.

MODIFICACIÓN O CANCELACIÓN

LGE se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar la Campaña, total o parcialmente, cuando se presenten circunstancias ajenas a su control razonable, incluyendo fraude, problemas técnicos, requerimientos legales, caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otro evento que impida la correcta ejecución de la Campaña. Cualquier modificación será comunicada a través de los canales oficiales de la Campaña, incluyendo la cuenta oficial de Instagram @lg_colombia y/o LG Family Club Colombia.

ACEPTACIÓN

La participación en la Campaña implica el conocimiento y la aceptación total e incondicional de los presentes Términos y Condiciones.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Los presentes Términos y Condiciones se regirán por las leyes de la República de Colombia. Cualquier controversia derivada de la Campaña será resuelta conforme a la legislación colombiana aplicable y ante las autoridades o jueces competentes, según corresponda.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Para cualquier consulta relacionada con esta Campaña, los participantes podrán comunicarse con LG Electronics Colombia Ltda. a través de los canales oficiales de atención al consumidor disponibles en el sitio web oficial de LG Colombia: https://www.lg.com/co/