We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Verificaciones clave antes de la instalación
¿Dónde puedo instalar un refrigerador LG?
Comprobación de espacio
Asegúrate de que hay suficiente espacio para la instalación
Deja al menos 5 cm de espacio libre entre la parte posterior de tu refrigerador LG
y la pared para que haya un flujo de aire óptimo.
Verificación de la ruta
Confirma que hay una trayectoria despejada para la instalación
En el caso de los modelos de refrigeradores grandes, comprueba la profundidad y la anchura de la trayectoria para asegurarte de que pueden pasar por puertas, pasillos y escaleras.
Nivelación
Nivela el producto y ajusta la altura de la puerta.
Utiliza las patas delanteras para nivelar tu refrigerador. Ajusta la altura de la puerta para que los cajones,
las tapas y las puertas se cierren correctamente.
¿Cómo configuro mi refrigerador LG para el agua y el hielo?
Tipo de tanque de agua
Llena el depósito del dispensador
Para modelos de refrigeradores LG sin conexiones de agua: Retira el depósito del dispensador,
llénalo con agua limpia y vuelve a colocarlo en el estante.
¿Cómo puedes organizar tu refrigerador LG de forma más práctica?
Botellero
Guarda vino o úsalo como estante
El botellero del refrigerador sirve para guardar botellas o se puede utilizar como estante para objetos más anchos.
Mi caja
Colócalo en cualquier estante de tu refrigerador
Con un filtro de carbón incorporado que absorbe los olores de los alimentos, My Box mantiene la
frescura de tu refrigerador y se puede colocar encima o debajo de los cajones
del refrigerador.
Estante plegable
Haz espacio para objetos altos o grandes
Los estantes plegables del refrigerador permiten disponer de más espacio para productos voluminosos o altos,
lo que supone una solución que ahorra espacio y permite un almacenamiento flexible.
Minicanasta para puerta
Organizar objetos pequeños
Colócalo en cualquier lugar de los estantes de la puerta del refrigerador o del congelador para almacenar de manera ordenada
salsas e ingredientes pequeños.
Las características y la instalación pueden variar según el modelo.
Las imágenes y los videos son meramente ilustrativos. Consulta el manual del usuario o la página oficial del producto para obtener instrucciones detalladas.
1) Zero Clearance
- Es necesario realizar una instalación adecuada para garantizar un funcionamiento óptimo de la puerta.
Consulta el manual del propietario para obtener instrucciones detalladas sobre la instalación.