Guía de instalación del refrigerador LG

Verificaciones clave antes de la instalación

Revisa el espacio y los pasillosConexión al suministro de aguaAlmacenamiento flexible
Revisa el espacio y los pasillos
Inicio de la Guía de compra

¿Dónde puedo instalar un refrigerador LG?

Refrigerador con congelador LG en una cocina moderna, mostrando el espacio libre para la instalación y la verificación del trayecto.

Espacios adecuados,

Desde modelos empotrados hasta independientes, los refrigeradores LG quedan instalados perfectamente

en diversos espacios, como cocinas pequeñas, comedores o barras de bar.

Comprobación de espacio

Asegúrate de que hay suficiente espacio para la instalación

Deja al menos 5 cm de espacio libre entre la parte posterior de tu refrigerador LG

y la pared para que haya un flujo de aire óptimo.

Verificación de la ruta

Confirma que hay una trayectoria despejada para la instalación

En el caso de los modelos de refrigeradores grandes, comprueba la profundidad y la anchura de la trayectoria para asegurarte de que pueden pasar por puertas, pasillos y escaleras.

Nivelación

Nivela el producto y ajusta la altura de la puerta.

Utiliza las patas delanteras para nivelar tu refrigerador. Ajusta la altura de la puerta para que los cajones,

las tapas y las puertas se cierren correctamente.

¿Cómo configuro mi refrigerador LG para el agua y el hielo?

Conexión de suministro de agua del refrigerador con congelador LG con llave de paso y manguera conectada en la parte trasera.

Instalación sencilla

Comprueba el método de instalación para instalar tu refrigerador fácilmente.

Utiliza el dispensador de bebidas y la máquina de hielo integrados para disfrutar de agua limpia y hielo fresco

en cualquier momento.

Tipo de tanque de agua

Llena el depósito del dispensador

Para modelos de refrigeradores LG sin conexiones de agua: Retira el depósito del dispensador,

llénalo con agua limpia y vuelve a colocarlo en el estante.

Banner de LG sobre cómo reemplazar el filtro de agua para obtener agua limpia, con el botón “Explorar accesorios”.

Reemplaza tu filtro regularmente para obtener agua fresca

Reemplaza tu filtro regularmente para obtener agua fresca Descubre los accesorios

¿Cómo puedes organizar tu refrigerador LG de forma más práctica?

Refrigerador con congelador LG con las puertas abiertas, mostrando compartimentos y estantes de almacenamiento flexibles.

Almacenamiento flexible, facilidad para acceder

Organiza tu refrigerador LG con estantes ajustables y compartimentos

integrados para tener una distribución ordenada y práctica.

Botellero

Guarda vino o úsalo como estante

El botellero del refrigerador sirve para guardar botellas o se puede utilizar como estante para objetos más anchos.

Mi caja

Colócalo en cualquier estante de tu refrigerador

Con un filtro de carbón incorporado que absorbe los olores de los alimentos, My Box mantiene la

frescura de tu refrigerador y se puede colocar encima o debajo de los cajones

del refrigerador.

Estante plegable

Haz espacio para objetos altos o grandes

Los estantes plegables del refrigerador permiten disponer de más espacio para productos voluminosos o altos,

lo que supone una solución que ahorra espacio y permite un almacenamiento flexible.

Minicanasta para puerta

Organizar objetos pequeños

Colócalo en cualquier lugar de los estantes de la puerta del refrigerador o del congelador para almacenar de manera ordenada

salsas e ingredientes pequeños.

Banner de los refrigeradores LG sobre cómo organizar el almacenamiento con accesorios, con el botón “Explorar accesorios”.

Utiliza los accesorios LG para organizar tu refrigerador.

Las características y la instalación pueden variar según el modelo.

Las imágenes y los videos son meramente ilustrativos. Consulta el manual del usuario o la página oficial del producto para obtener instrucciones detalladas.

1) Zero Clearance

- Es necesario realizar una instalación adecuada para garantizar un funcionamiento óptimo de la puerta.

Consulta el manual del propietario para obtener instrucciones detalladas sobre la instalación.