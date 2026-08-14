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images de varios productos electrodomesticos LG en una hermosa cocina

images de varios productos electrodomesticos LG en una hermosa cocina

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Transforma tu hogar con los innovadores electrodomésticos LG. Productos para la cocina y el cuarto de lavado. Diseños para cada espacio.

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Electrodomésticos para tu hogar

Elegir frutas que se ven feas, reciclar ropa usada y prestar atención a las plantas en nuestro entorno, estos actos sencillos en la vida cotidiana forjan un futuro más prometedor. Un estilo de vida consiente.

Tomar buenas decisiones hacen un mundo mejor

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hacen un mundo mejor

Pequeñas acciones generan cambios significativos

Tomar buenas decisiones <br>hacen un mundo mejor Descubre

Saca provecho de tus electrodomésticos con estos tips de uso

Preguntas frecuentes​ ​

P.

 

¿Cómo elegir el mejor electrodoméstico para tu hogar?​

 

R.

A la hora de seleccionar un electrodoméstico para tu hogar, es importante considerar las necesidades específicas de tu estilo de vida. En LG, ofrecemos una amplia gama de electrodomésticos innovadores y de alta calidad. Puedes explorar las opciones que se ajusten a tus preferencias y requerimientos, aprovechando las características avanzadas que LG incorpora en sus productos.

P.

 

¿Cuáles son los electrodomésticos más eficientes energéticamente?

 

R.

Nos destacamos por fabricar electrodomésticos con un enfoque especial en la eficiencia energética. Busca aquellos productos de LG que cuenten con certificaciones de ahorro energético, estas garantizan un menor consumo de energía. En LG nos esforzamos por integrar tecnologías avanzadas en nuestros electrodomésticos, proporcionando un rendimiento óptimo al tiempo que contribuye a la conservación de energía y ahorro en costos.



P.

 

¿Cómo elegir el mejor electrodoméstico para tu hogar?​

 

R.

En caso de enfrentar problemas con un electrodoméstico LG, es recomendable consultar el manual del usuario proporcionado con el producto. Para reparaciones más complejas, te aconsejamos ponerte en contacto con el servicio técnico autorizado de LG para garantizar una solución adecuada.

P.

 

¿Cuáles son las tendencias actuales en diseño de electrodomésticos?

 

R.

LG sigue de cerca las tendencias actuales en diseño de electrodomésticos, ofreciendo productos con líneas modernas, tecnología integrada y estilos contemporáneos. La marca se esfuerza por proporcionar electrodomésticos que no solo cumplan con altos estándares de rendimiento, sino que también complementen y realcen la estética de cualquier espacio.

P.

 

¿Qué medidas de seguridad debo tener en cuenta al utilizar electrodomésticos?

 

R.

Al utilizar electrodomésticos LG, es esencial seguir las pautas de seguridad proporcionadas en los manuales del usuario. Asegúrate de que los electrodomésticos estén conectados correctamente, evita el uso de cables dañados y sigue las recomendaciones específicas para cada producto. LG está comprometido con la seguridad de sus usuarios, pero en caso de cualquier problema, se recomienda contactar con el servicio de atención al cliente de LG para obtener asistencia inmediata.

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2. Instalación gratuita: Al comprar productos, tendrás derecho a la instalación gratuita de determinados productos, aplica *Términos y Condiciones.

El servicio de instalación gratuita consiste en conectar el suministro eléctrico, el suministro de agua y la conexión de aguas residuales. (Si se encuentra disponible con el producto)  En ningún caso LG incluirá la instalación, colocación o montaje mural de televisores.  No se llevará a cabo ninguna otra actividad, como montar o desmontar muebles o estanterías, colocar cables u otras conexiones eléctricas o tomas de corriente, y/u obras civiles.

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