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Imagen de confiabilidad LG con un mapa luminoso azul con fondo oscuro, que muestra los electrodomésticos LG a nivel mundial

Imagen de confiabilidad LG con un mapa luminoso azul con fondo oscuro, que muestra los electrodomésticos LG a nivel mundial

Por qué los electrodomésticos LG gozan de confianza en todo el mundo

 

Los electrodomésticos LG ofrecen confiabilidad duradera y están validados mediante evaluaciones de consumidores de confianza, certificaciones a nivel mundial y pruebas independientes. De lavadoras a refrigeradores, aspiradoras, lavaplatos y sillones de masaje reclinables, los productos LG brindan un rendimiento constante y confiable—ahora y a futuro. Descubre por qué los electrodomésticos LG son de confianza en todo el mundo.

LavanderíaRefrigeradorAspiradoraLavaplatos

lavandería

 

Los electrodomésticos de lavandería LG ofrecen un cuidado duradero diseñado para un uso cotidiano confiable.

Explore LG Laundry Appliances

Certificados según los estándares internacionales

 

Algunos electrodomésticos de lavandería LG han recibido certificaciones de organismos de prueba independientes como TÜV Rheinland (TÜV) y la British Allergy Foundation (BAF).

 

• TÜV es un grupo de certificación internacional que evalúa si los productos cumplen con estándares o criterios de calidad definidos mediante pruebas de laboratorio.

 

• BAF es una organización benéfica médica con sede en el Reino Unido enfocada en el tratamiento de las alergias. Certifica productos y tecnologías que reducen de manera demostrable la exposición a alérgenos comunes bajo condiciones de prueba definidas.

TÜV Rheinland

 

Las lavadoras LG con motor Inverter DirectDrive™ (motor DD) han sido probadas de forma independiente por TÜV Rheinland y obtuvieron la certificación de durabilidad de 30 años en 2025. Esta certificación garantiza que el motor DD está diseñado para ofrecer un funcionamiento confiable y constante durante décadas de uso.

Explora los electrodomésticos de lavandería LG AIDD™

British Allergy Foundation (BAF)

 

Los electrodomésticos de lavandería LG con tecnología Steam™ han sido oficialmente aprobados por la British Allergy Foundation (BAF) para ayudar a reducir la exposición a alérgenos comunes, incluidos los ácaros del polvo doméstico. Se ha comprobado que el ciclo Allergy Care con LG Steam™ ofrece un cuidado higiénico de la ropa para hogares con personas alérgicas.

Explora los electrodomésticos de lavandería LG Steam™

Validado por pruebas de terceros

 

Diversos electrodomésticos de lavandería LG han sido probados por Intertek, una empresa global de pruebas. Mediante pruebas estandarizadas conforme a normas internacionales de seguridad, rendimiento y calidad, esta verificación independiente confirma que los modelos cumplen con los parámetros definidos para un uso cotidiano confiable.

Lavadora

Intertek

 

• AI Wash 1.0¹⁾: Probado de forma independiente por Intertek (2023)

• AI Wash 2.0²⁾: Probado de forma independiente por Intertek (2022)

• Ciclo de cuidado de microplásticos³⁾: Probado de forma independiente por Intertek (2023)

• TurboWash™360(27")⁴⁾: Probado de forma independiente por Intertek (2023)

• TurboWash™360 (24")⁵: Probado de forma independiente por Intertek (2023)

Secadora

Intertek

 

• AI DUAL Inverter™⁶⁾: Probado de forma independiente por Intertek (2024)

• AI Dry™⁷⁾: Probado de forma independiente por Intertek (2024)

*Los resultados de las pruebas y los años en que se realizaron pueden variar según el modelo.

Refrigerador

 

Los refrigeradores LG mantienen los alimentos frescos por más tiempo, día tras día.

Explora los refrigeradores LG

Validado por pruebas de terceros

 

Diversos refrigeradores LG han sido sometidos a pruebas por parte de TÜV Rheinland, la principal entidad de certificación independiente de Alemania. Estas evaluaciones siguen normas establecidas de seguridad y rendimiento, lo que confirma un funcionamiento confiable para el uso cotidiano.

TÜV Rheinland

 

• DoorCooling+™⁸⁾: Probado de forma independiente por TÜV Rheinland (2025)

• LINEARCooling™⁹⁾: Probado de forma independiente por TÜV Rheinland (2025)

*Los años de las pruebas pueden variar según el modelo.

Lavaplatos

 

Los lavaplatos LG ofrecen resultados impecables y un secado perfecto en cada ciclo.

Explora los lavaplatos LG

Validado por pruebas de terceros

 

Varios lavaplatos LG han sido evaluados por TÜV Rheinland, la principal autoridad de certificación independiente de Alemania. Estas evaluaciones siguen estándares establecidos y confirman su confiabilidad en el uso diario, con un rendimiento comprobado en cuanto a secado y desinfección.

TÜV Rheinland

 

• Secado con calor¹¹⁾: Probado de forma independiente por TÜV Rheinland (2021)

• TrueSteam™¹²⁾: Probado de forma independiente por TÜV Rheinland (2020)

*Los resultados de las pruebas y los años en que se realizaron pueden variar según el modelo.

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Preguntas frecuentes

¿Por qué LG es considerada una marca confiable de electrodomésticos?

LG es considerada una marca confiable de electrodomésticos porque sus productos en las principales categorías—como lavadoras, secadoras, refrigeradores, aspiradoras, lavaplatos y sillones de masaje reclinables —han sido validados de manera consistente por terceros independientes.

 

Entre 2020 y 2021, los electrodomésticos LG fueron certificados por instituciones reconocidas a nivel mundial, entre ellas TÜV Rheinland (TÜV) y la British Allergy Foundation (BAF). Además, el rendimiento y la durabilidad fueron verificados mediante pruebas de laboratorio realizadas por terceros entre 2020 y 2025, por organizaciones como Intertek y el Korea Testing Laboratory (KTL), así como por instituciones académicas como Korea University (KU), bajo condiciones estandarizadas.

 

En conjunto, estas validaciones en múltiples niveles aportan pruebas objetivas, válidas para toda la categoría, de la fiabilidad de LG, más allá de las afirmaciones sobre productos concretos.

¿Cómo comprueba LG la confiabilidad de sus electrodomésticos?

LG verifica la confiabilidad de sus electrodomésticos mediante múltiples niveles de evaluación independiente. Entre ellos, se incluyen las revisiones de organizaciones de consumidores, las certificaciones de instituciones reconocidas como TÜV Rheinland y la British Allergy Foundation y las pruebas controladas de rendimiento y durabilidad realizadas por laboratorios independientes.

 

Este enfoque de validación basado en múltiples fuentes permite confirmar que los electrodomésticos LG cumplen con parámetros claramente definidos de calidad y seguridad para el uso cotidiano.

¿Qué lavadora de LG es la más confiable?

La lavadora y secadora GVX de LG combina un rendimiento basado en IA con un diseño galardonado, lo que la posiciona como una de las soluciones de lavandería más avanzadas de LG para el uso diario.

 

En 2025, el diseño GVX fue reconocido con un premio Red Dot Design. Además, las tecnologías de lavandería de LG—como Steam™ Allergy Care, TurboWash™360 y el secado basado en IA—han sido probadas o aprobadas de forma independiente por organizaciones como la British Allergy Foundation e Intertek, bajo condiciones de laboratorio específicas. Estas validaciones ofrecen evidencia objetiva de terceros sobre los beneficios de rendimiento e higiene.

Obtén más información sobre la lavadora GVX

¿Cuál es la mejor marca o serie de refrigeradores LG?

La serie de refrigeradores French Door de LG destaca como una de las mejores opciones de refrigeradores LG, ya que combina un diseño premiado y un rendimiento de enfriamiento certificado.

 

Esta serie recibió reconocimiento internacional a través de los premios iF Design (2023, 2025) y un premio Red Dot Design (2023), lo que resalta sus fortalezas en funcionalidad, usabilidad y calidad de construcción en general.

*Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.

 

1)AI Wash 1.0

-Optimiza los movimientos de lavado según el tipo de ropa para mejorar el cuidado de las telas y reducir el consumo de energía para las telas delicadas.

-Probado por Intertek en 2023, mediante pruebas de laboratorio que comparan el ciclo AI Wash con el ciclo Algodón usando una carga mixta de 3 kg de telas delicadas, bajo condiciones de prueba específicas.

 

2)AI Wash 2.0

-Optimiza el lavado y el enjuague según el tipo de ropa y el nivel de suciedad para mejorar el cuidado de las telas y favorecer el ahorro de energía para telas delicadas.

-Probado por Intertek en 2022, comparando el ciclo AI Wash con el ciclo Algodón usando una carga mixta de 3 kg de telas delicadas, bajo condiciones de prueba específicas.

 

3)Ciclo de cuidado de microplásticos

-Reduce la fricción durante el lavado mediante movimientos de balanceo y giros, lo que ayuda a disminuir la liberación de microplásticos hasta en un 60%.

-Probado por Intertek en 2023, verificando la reducción de emisiones de microplásticos al comparar el ciclo de Cuidado de microplásticos con un ciclo de Tejidos mixtos usando una carga de 3 kg de prendas de 100% poliéster, bajo condiciones de prueba específicas.

 

4)TurboWash™360 (27")

-Utiliza cinco potentes chorros que rocían desde múltiples ángulos para completar un lavado en menos de 30 minutos.

-Probado por Intertek en 2023, evaluando el ciclo Algodón/Normal con la opción TurboWash™ usando una carga de 3 kg, bajo condiciones de prueba específicas.

 

5)TurboWash™360 (24")

-Utiliza un sistema de múltiples boquillas 3D que rocía agua y detergente en múltiples direcciones para reducir el daño a las telas y completar el lavado en 39 minutos.

-Probado por Intertek en 2023, verificando el rendimiento de lavado con base en las pruebas IEC 60456, comparando el ciclo TurboWash39 con un ciclo Algodón convencional, bajo condiciones de prueba específicas.

 

6)AI DUAL Inverter™

-Ajusta el secado según el tipo de tela y la carga para ayudar a reducir el tiempo de secado y el consumo de energía, al tiempo que favorece un secado suave y a baja temperatura.

-Probado por Intertek en 2024, verificando la reducción del tiempo de secado y el uso de energía al comparar el ciclo AI Dry con el ciclo Algodón usando una carga mixta de 3 kg de telas delicadas, bajo condiciones de prueba específicas.

 

7)AI Dry™

-Optimiza el secado según el tipo de tela y el tamaño de la carga para lograr resultados eficientes y con ahorro de energía en telas delicadas.

-Probado por Intertek en 2024, verificando la mejora en la eficiencia de secado al comparar el ciclo AI Dry con el ciclo Algodón usando una carga mixta de 3 kg de telas delicadas, bajo condiciones de prueba definidas.

 

8)Door Cooling+™

-Distribuye aire frío directamente desde unas rejillas específicas situadas cerca de la parte superior frontal del refrigerador para enfriar de manera rápida y uniforme los artículos almacenados en el área de la puerta.

-Basado en los resultados de pruebas de TÜV Rheinland en 2025, utilizando el método de prueba interno de LG, comparando el tiempo que tarda en bajar la temperatura del recipiente de agua colocado en la canasta superior entre la posición cerrada y la abierta de la rejilla de ventilación de Door Cooling+.

 

9)LINEARCooling™

-Ayuda a mantener los alimentos frescos por más tiempo al reducir las fluctuaciones de temperatura, lo que contribuye a conservar el aspecto y el sabor de los alimentos frescos.

-Basado en los resultados de pruebas realizadas por TÜV Rheinland en 2025, utilizando el método de prueba interno de LG, en las que se midió la fluctuación media de temperatura pico a pico en el compartimento de alimentos frescos, en condiciones de ensayo específicas.

 

10)Alto rendimiento

-Ofrece una limpieza eficaz con una potencia de succión de hasta 220 W.

-Probado por KTL en 2025, calculando la potencia de succión máxima según la norma IEC 62885-4 mediante la multiplicación del vacío medido (kPa) y el caudal de aire (L/s) con una batería nueva completamente cargada, el modo turbo activado, el depósito de polvo vacío y sin tubo telescópico ni boquilla de aspiración, en condiciones de prueba específicas.

 

11)Secado con calor

-Hace circular aire caliente por todo el lavaplatos para mejorar el rendimiento de secado, logrando resultados más rápidos y completos, que incluye plásticos difíciles de secar, con un puntaje de rendimiento de secado de 94.3 puntos, lo que representa un índice de rendimiento de secado un 37% mayor en comparación con los modelos sin Secado con calor (68.8 puntos).

-Probado por TÜV Rheinland en 2021, evaluando el rendimiento de secado 30 minutos después de completar el ciclo, utilizando 49 tipos de vajilla de uso cotidiano, bajo condiciones de prueba específicas.

 

12)TrueSteam™

-Utiliza vapor a alta temperatura para reducir las manchas de agua y favorecer una limpieza higiénica, logrando una reducción del 84% en manchas de agua (de 123 a 19).-Probado por TÜV Rheinland en 2020, evaluando el conteo de manchas de agua bajo 51 ppm, 68 ppm, 153 ppm y 204 ppm y comparando el uso de vapor, ablandador de agua y enjuague en el modo estándar de lavado, bajo condiciones de prueba específicas.

 

13)Bajo nivel de ruido

-Ofrece una experiencia de masaje tranquila gracias a un diseño de bajo nivel de ruido, más silencioso que una biblioteca con tan solo 35 dB.

-Resultados de pruebas internas verificados por Intertek en 2023, midiendo la presión sonora a la intensidad máxima de masaje en los programas Estándar, Vitalidad y Pilates, bajo condiciones de prueba definidas.

 

14)Mind Care

-Alivia la fatiga y el estrés con sonidos de relajación de ondas cerebrales combinados con ejercicios de respiración meditativa, lo que resulta en una disminución del 41% en los niveles de cortisol, en comparación con un aumento del 31% durante el simple reposo.

-Estudiado por Korea University en 2023, con la participación de 15 adultos sanos, evaluando las respuestas al estrés mediante la medición del cortisol en saliva y el ECG en múltiples condiciones de audio, incluyendo los latidos binaurales de Mind Care con respiración meditativa, bajo condiciones de prueba específicas.

 

15)Sleep Care

-Combina sonidos de relajación de ondas cerebrales con un masaje corporal completo suave para favorecer un mejor sueño, mejorando la latencia del sueño en un 51.2% (12.5 → 6.1 minutos) y reduciendo el WASO (tiempo de vigilia tras el inicio del sueño) de 58.7 a 44.5 minutos cuando se aplica audio.

-Estudiado por el Hospital de la Universidad Nacional de Seúl de Bundang en 2022, con la participación de 15 adultos sanos sin trastornos del sueño, evaluando los resultados del sueño con y sin exposición a audio, bajo condiciones de prueba específicas.