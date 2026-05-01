*Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.

1)AI Wash 1.0

-Optimiza los movimientos de lavado según el tipo de ropa para mejorar el cuidado de las telas y reducir el consumo de energía para las telas delicadas.

-Probado por Intertek en 2023, mediante pruebas de laboratorio que comparan el ciclo AI Wash con el ciclo Algodón usando una carga mixta de 3 kg de telas delicadas, bajo condiciones de prueba específicas.

2)AI Wash 2.0

-Optimiza el lavado y el enjuague según el tipo de ropa y el nivel de suciedad para mejorar el cuidado de las telas y favorecer el ahorro de energía para telas delicadas.

-Probado por Intertek en 2022, comparando el ciclo AI Wash con el ciclo Algodón usando una carga mixta de 3 kg de telas delicadas, bajo condiciones de prueba específicas.

3)Ciclo de cuidado de microplásticos

-Reduce la fricción durante el lavado mediante movimientos de balanceo y giros, lo que ayuda a disminuir la liberación de microplásticos hasta en un 60%.

-Probado por Intertek en 2023, verificando la reducción de emisiones de microplásticos al comparar el ciclo de Cuidado de microplásticos con un ciclo de Tejidos mixtos usando una carga de 3 kg de prendas de 100% poliéster, bajo condiciones de prueba específicas.

4)TurboWash™360 (27")

-Utiliza cinco potentes chorros que rocían desde múltiples ángulos para completar un lavado en menos de 30 minutos.

-Probado por Intertek en 2023, evaluando el ciclo Algodón/Normal con la opción TurboWash™ usando una carga de 3 kg, bajo condiciones de prueba específicas.

5)TurboWash™360 (24")

-Utiliza un sistema de múltiples boquillas 3D que rocía agua y detergente en múltiples direcciones para reducir el daño a las telas y completar el lavado en 39 minutos.

-Probado por Intertek en 2023, verificando el rendimiento de lavado con base en las pruebas IEC 60456, comparando el ciclo TurboWash39 con un ciclo Algodón convencional, bajo condiciones de prueba específicas.

6)AI DUAL Inverter™

-Ajusta el secado según el tipo de tela y la carga para ayudar a reducir el tiempo de secado y el consumo de energía, al tiempo que favorece un secado suave y a baja temperatura.

-Probado por Intertek en 2024, verificando la reducción del tiempo de secado y el uso de energía al comparar el ciclo AI Dry con el ciclo Algodón usando una carga mixta de 3 kg de telas delicadas, bajo condiciones de prueba específicas.

7)AI Dry™

-Optimiza el secado según el tipo de tela y el tamaño de la carga para lograr resultados eficientes y con ahorro de energía en telas delicadas.

-Probado por Intertek en 2024, verificando la mejora en la eficiencia de secado al comparar el ciclo AI Dry con el ciclo Algodón usando una carga mixta de 3 kg de telas delicadas, bajo condiciones de prueba definidas.

8)Door Cooling+™

-Distribuye aire frío directamente desde unas rejillas específicas situadas cerca de la parte superior frontal del refrigerador para enfriar de manera rápida y uniforme los artículos almacenados en el área de la puerta.

-Basado en los resultados de pruebas de TÜV Rheinland en 2025, utilizando el método de prueba interno de LG, comparando el tiempo que tarda en bajar la temperatura del recipiente de agua colocado en la canasta superior entre la posición cerrada y la abierta de la rejilla de ventilación de Door Cooling+.

9)LINEARCooling™

-Ayuda a mantener los alimentos frescos por más tiempo al reducir las fluctuaciones de temperatura, lo que contribuye a conservar el aspecto y el sabor de los alimentos frescos.

-Basado en los resultados de pruebas realizadas por TÜV Rheinland en 2025, utilizando el método de prueba interno de LG, en las que se midió la fluctuación media de temperatura pico a pico en el compartimento de alimentos frescos, en condiciones de ensayo específicas.

10)Alto rendimiento

-Ofrece una limpieza eficaz con una potencia de succión de hasta 220 W.

-Probado por KTL en 2025, calculando la potencia de succión máxima según la norma IEC 62885-4 mediante la multiplicación del vacío medido (kPa) y el caudal de aire (L/s) con una batería nueva completamente cargada, el modo turbo activado, el depósito de polvo vacío y sin tubo telescópico ni boquilla de aspiración, en condiciones de prueba específicas.

11)Secado con calor

-Hace circular aire caliente por todo el lavaplatos para mejorar el rendimiento de secado, logrando resultados más rápidos y completos, que incluye plásticos difíciles de secar, con un puntaje de rendimiento de secado de 94.3 puntos, lo que representa un índice de rendimiento de secado un 37% mayor en comparación con los modelos sin Secado con calor (68.8 puntos).

-Probado por TÜV Rheinland en 2021, evaluando el rendimiento de secado 30 minutos después de completar el ciclo, utilizando 49 tipos de vajilla de uso cotidiano, bajo condiciones de prueba específicas.

12)TrueSteam™

-Utiliza vapor a alta temperatura para reducir las manchas de agua y favorecer una limpieza higiénica, logrando una reducción del 84% en manchas de agua (de 123 a 19).-Probado por TÜV Rheinland en 2020, evaluando el conteo de manchas de agua bajo 51 ppm, 68 ppm, 153 ppm y 204 ppm y comparando el uso de vapor, ablandador de agua y enjuague en el modo estándar de lavado, bajo condiciones de prueba específicas.

13)Bajo nivel de ruido

-Ofrece una experiencia de masaje tranquila gracias a un diseño de bajo nivel de ruido, más silencioso que una biblioteca con tan solo 35 dB.

-Resultados de pruebas internas verificados por Intertek en 2023, midiendo la presión sonora a la intensidad máxima de masaje en los programas Estándar, Vitalidad y Pilates, bajo condiciones de prueba definidas.

14)Mind Care

-Alivia la fatiga y el estrés con sonidos de relajación de ondas cerebrales combinados con ejercicios de respiración meditativa, lo que resulta en una disminución del 41% en los niveles de cortisol, en comparación con un aumento del 31% durante el simple reposo.

-Estudiado por Korea University en 2023, con la participación de 15 adultos sanos, evaluando las respuestas al estrés mediante la medición del cortisol en saliva y el ECG en múltiples condiciones de audio, incluyendo los latidos binaurales de Mind Care con respiración meditativa, bajo condiciones de prueba específicas.

15)Sleep Care

-Combina sonidos de relajación de ondas cerebrales con un masaje corporal completo suave para favorecer un mejor sueño, mejorando la latencia del sueño en un 51.2% (12.5 → 6.1 minutos) y reduciendo el WASO (tiempo de vigilia tras el inicio del sueño) de 58.7 a 44.5 minutos cuando se aplica audio.

-Estudiado por el Hospital de la Universidad Nacional de Seúl de Bundang en 2022, con la participación de 15 adultos sanos sin trastornos del sueño, evaluando los resultados del sueño con y sin exposición a audio, bajo condiciones de prueba específicas.