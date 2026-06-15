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Lavadoras
Mitos y verdades sobre las lavadoras de carga superior: Lo que necesitas saber
Las lavadoras de carga superior han sido durante mucho tiempo una opción popular en muchos hogares, aunque con frecuencia se las asocia con ideas preconcebidas y obsoletas. Desde preocupaciones sobre el consumo de energía hasta preguntas sobre el cuidado de las telas y el rendimiento, estos mitos pueden hacer que la elección de la lavadora correcta sea innecesariamente confusa.
En realidad, las lavadoras de carga superior actuales están diseñadas para ofrecer limpieza potente, cuidado delicado de las telas y conveniencia diaria, sin perder de vista la eficiencia y la confiabilidad. Separemos la realidad de la ficción y exploremos lo que realmente ofrecen las lavadoras de carga superior modernas, para que puedas decidir si son la opción adecuada para tus necesidades de lavado.
Mito n.º 1
Las lavadoras de carga superior son adecuadas para cargas grandes o voluminosas.
Verdad: Sí. De hecho, muchas lavadoras de carga superior de gran capacidad están diseñadas específicamente para lavar edredones, cobijas, toallas y cargas de ropa de tamaño familiar sin esfuerzo.
Gracias a sus tambores profundos y espaciosos, y a sus amplias aberturas, las lavadoras de carga superior permiten que los artículos voluminosos se muevan libremente durante el ciclo de lavado. Esto mejora la circulación del agua y ayuda a que el detergente se distribuya de manera uniforme, lo que da como resultado una limpieza más profunda, incluso para cargas de gran tamaño. Para los hogares que lavan ropa de cama con frecuencia o manejan grandes volúmenes de ropa, una lavadora de carga superior de gran capacidad puede ser una opción muy práctica.
Mito n.º 2
El funcionamiento de las lavadoras de carga superior de gran capacidad resulta más costoso.
Verdad: No necesariamente. Las lavadoras de carga superior de bajo consumo de energía utilizan tecnologías optimizadas para ajustar el agua y la energía según el tamaño de la carga, lo que puede reducir el consumo general con el tiempo.
Muchas lavadoras de carga superior ahora cuentan con algoritmos de lavado optimizados, detección precisa del nivel de agua y tecnología de motor eficiente que ajustan el rendimiento según el tamaño de la carga. Al lavar más prendas a la vez y evitar múltiples ciclos más pequeños, las lavadoras de carga superior de gran capacidad pueden ayudar a reducir el consumo general de energía y agua con el tiempo, lo que las hace prácticas y económicas para las rutinas de lavado diarias. Las funciones como LG TurboWash™ pueden mejorar aún más la conveniencia con un rendimiento de lavado más rápido para rutinas de lavado diario más exigentes.
TurboWash™: una limpieza potente y a la vez delicada en 30 minutos
La exclusiva función LG TurboWash™ ofrece una limpieza potente y a la vez delicada para lavar más en menos tiempo.
* Prueba realizada por Intertek en noviembre de 2024 con una carga IEC de 3 kg. Ciclo normal con la opción TurboWash. El tiempo de lavado y el rendimiento reales pueden variar en función del entorno.
Mito n.º 3
Las lavadoras de carga superior dañan la ropa.
Verdad: No. Si bien los modelos más antiguos utilizaban una agitación agresiva, las lavadoras de carga superior actuales incorporan tecnología más inteligente para proteger tu ropa.
Con funciones como la tecnología LG AI DD para lavadoras, la lavadora puede detectar el tipo de tela y las características de la carga, y ajustar automáticamente el movimiento del tambor para ofrecer un lavado suave pero eficaz. Esto significa que las prendas delicadas, como la ropa deportiva, la ropa de bebé o la ropa de uso diario se lavan con cuidado, reduciendo la fricción excesiva y ayudando a que las telas conserven su apariencia y textura originales.
AI Wash: lavado óptimo mejorado con inteligencia artificial y tecnología AI DD™
AI Wash optimiza los movimientos de lavado según el tipo de ropa. Además, puede contribuir a un mejor cuidado de las telas y al ahorro de energía con telas delicadas.
* Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y el video son solo ilustrativas y pueden ser diferentes del producto real.
* La detección por IA se activa solo en el ciclo AI Wash cuando la carga es inferior a 5 kg. AI Wash solamente debe utilizarse con tipos de tela similares (no se detectan todas las telas) y un detergente adecuado.
Mito n.º 4
Las lavadoras de carga superior ofrecen un menor desempeño de limpieza.
Verdad: No. Muchas lavadoras de carga superior modernas están diseñadas para ofrecer un desempeño de limpieza potente y eficaz.
Las funciones avanzadas como las tecnologías LG 6 Motion y LG TurboWash combinan múltiples movimientos de lavado, flujo de agua dirigido y enjuague mejorado. Además, la tecnología LG Steam ayuda a eliminar los alérgenos de manera eficaz. Juntos, estos sistemas garantizan que la ropa salga fresca y limpia, sin reducir la eficiencia ni el cuidado de las telas.
6 Motion™: una forma óptima de lavar
Impulsado por un motor LG Inverter Direct Drive™, seis movimientos diferentes garantizan una limpieza profunda de la ropa.
Movimiento de frotado
Gira hacia la izquierda y la derecha para frotar la tela contra la superficie del tambor
* Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y el video son solo ilustrativas y pueden ser diferentes del producto real.
Mito n.º 5
Es difícil llegar al fondo de una lavadora de carga superior.
Verdad: Puede ser difícil con los modelos tradicionales, pero las innovaciones en diseño ergonómico ayudan a resolver este problema.
Las funciones como LG EasyUnload Washer están enfocadas en la comodidad y la accesibilidad, y facilitan la carga y descarga de ropa sin necesidad de agacharse ni hacer esfuerzos excesivos. Esta consideración de diseño es especialmente útil para las cargas diarias de uso frecuente, ya que ofrece una experiencia de lavado más cómoda en general.
EasyUnload™: acceso ergonómico sin esfuerzo
El frente inclinado de la lavadora permite un acceso más cómodo y ergonómico sin perder capacidad
* Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y el video son solo ilustrativas y pueden ser diferentes del producto real.
Mito n.º 6
Las lavadoras de carga superior son ruidosas.
Verdad: No necesariamente. El ruido es una preocupación común, pero las lavadoras de carga superior modernas están diseñadas para un funcionamiento más silencioso.
Al utilizar motores avanzados como el motor para lavadora LG Inverter Direct Drive, la vibración y el ruido de funcionamiento se reducen significativamente. Con menos piezas móviles y un mejor control del equilibrio, estas lavadoras pueden funcionar con total suavidad incluso durante los ciclos de centrifugado a alta velocidad, lo que contribuye a mantener un ambiente hogareño tranquilo y confortable.
Mito n.º 7
Las lavadoras de carga superior acumulan moho.
Verdad: No. El flujo de aire adecuado y las funciones de mantenimiento ayudan a mantener el tambor limpio y fresco.
Las funciones como los ciclos de limpieza de tambor de lavadoras LG están diseñadas para realizar una limpieza profunda del interior, eliminar residuos y reducir la acumulación de humedad. Combinadas con hábitos de cuidado sencillos, como dejar la tapa abierta después de lavar, las lavadoras de carga superior pueden mantenerse higiénicas y sin olor con el paso del tiempo.
Soluciones sencillas para la limpieza del tambor
Limpiar el interior y exterior del tambor para prevenir olores desagradables.
* Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y el video son solo ilustrativas y pueden ser diferentes del producto real.
Mito n.º 8
Las lavadoras de carga superior presentan menos problemas.
Verdad: En muchos casos, sí. Las lavadoras de carga superior pueden ser una opción confiable, ya que su diseño sencillo y sus componentes duraderos favorecen el rendimiento a largo plazo.
Con tecnologías como el motor LG Inverter Direct Drive que utiliza menos piezas mecánicas, las lavadoras de carga superior pueden tener menos desgaste con el tiempo. Esta simplicidad favorece un funcionamiento constante, lo que convierte a una lavadora de carga superior confiable en una opción inteligente para los hogares que dan prioridad a la durabilidad y la tranquilidad.
Descubre una mejor manera de lavar tu ropa con una lavadora de carga superior
Elegir una lavadora de carga superior significa combinar la conveniencia diaria con la innovación moderna. Desde opciones de gran capacidad hasta el cuidado inteligente de telas y un rendimiento eficiente, las lavadoras de carga superior actuales están diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de estilos de vida.
Explora los modelos populares de lavadoras de carga superior LG diseñados para satisfacer tus necesidades de lavado y descubre soluciones eficientes y confiables que hacen que el cuidado de tu ropa sea más sencillo y cómodo.
Preguntas frecuentes
Q.
¿Las lavadoras de carga superior LG tienen bajo consumo de energía?
A.
Sí. Muchas lavadoras de carga superior LG están diseñadas teniendo en cuenta la eficiencia energética, y utilizan tecnología de motor avanzada y ciclos de lavado optimizados para ayudar a administrar el consumo de agua y energía de manera eficaz.
Q.
¿Se pueden lavar edredones en una lavadora de carga superior?
A.
Sí. Las lavadoras de carga superior de gran capacidad son ideales para lavar edredones, cobijas y otros artículos voluminosos, ya que ofrecen el espacio suficiente para una limpieza eficaz.
Q.
¿Qué es AI DD en las lavadoras de carga superior LG?
A.
La tecnología AI DD ayuda a la lavadora a detectar los tipos de tela y ajusta automáticamente los movimientos de lavado para mejorar el cuidado de las telas sin reducir el desempeño de limpieza.
Q.
¿Qué tan grande es la lavadora de carga superior más grande de LG?
A.
LG ofrece lavadoras de carga superior de gran capacidad diseñadas para manejar cargas de ropa de tamaño familiar, lo que las hace ideales para necesidades de lavado frecuente o de artículos voluminosos.
Q.
¿Las lavadoras de carga superior necesitan limpiarse?
A.
Sí. La limpieza regular mediante ciclos de limpieza de tambor integrados ayuda a mantener la higiene, previene la acumulación de residuos y mantiene la lavadora en óptimo funcionamiento.