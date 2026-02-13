Medidas y tamaños de lavadoras

Las lavadoras se clasifican según su capacidad: carga diaria (hasta 12 kg de carga frontal o 18 kg de carga superior), carga familiar (alrededor de 16 kg de carga frontal o 21 kg de carga superior) y carga pesada (más de 22 kg de carga frontal o 25 kg de carga superior). Las lavadoras de carga diaria son ideales para espacios reducidos y cantidades reducidas de ropa, y los modelos de carga familiar se adaptan a hogares de tamaño medio. Las lavadoras de gran capacidad son perfectas para familias con muchos miembros o para necesidades de lavado intensivas.

Los tipos de lavadoras incluyen las de carga frontal, las de carga superior, las lavasecadoras y las torres de lavado. Las de carga frontal suelen ser más compactas y energéticamente eficientes, mientras que las de carga superior ofrecen comodidad. Las lavasecadoras combinan lavado y secado en una sola unidad, y las torres de lavado apilan los componentes verticalmente para ahorrar espacio.