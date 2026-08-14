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Ahora disfruta<br> el Fútbol con Ditu <br>en tu TV LG

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en tu TV LG

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Acceso inmediato en tu TV LG

 

DITU ya está disponible en los televisores LG: la encontrarás preinstalada, así que solo necesitas encender tu TV,ingresar a la app y disfrutar de cada juego. 

No necesitas registrarte

 

Sabemos que quieres vivir el fútbol ahora. Con DITU no tendrás que iniciar sesión ni crear una cuenta: simplemente entras y disfrutas de cada partido, sin cobros extra. Lo importante es apoyar a nuestra Tricolor.

Revive contenidos

 

La Selección siempre nos llena de nostalgia. Por eso, en DITU puedes ver partidos de torneos anteriores y revivir la emoción como si fuera la primera vez, pero ahora con la imagen y el sonido envolvente de los televisores LG

Sala de estar y cocina abierta con productos LG: Tv, WashTower, Nevecón

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Descubre por qué vale la pena verla en tu LG AI TV. 

1. Te reconoce

Así como cada personaje en El Novicio Rebelde tiene su forma única de hablar, tú también tienes la tuya y el Genio AI lo sabe. Con AI Voice ID, el televisor reconoce quién está hablando y adapta el contenido automáticamente a tus gustos. Solo di: “Genio, quiero ver algo que me haga reír”… y listo. Sin confusiones, sin compartir perfiles. Porque tú tienes tu propio estilo, y tu televisor también.

2. Te recomienda

¿Disfrutas las comedias con humor colombiano? ¿Te gustan las historias con personajes auténticos? El sistema de AI Recomendaciones aprende de tus hábitos de visualización y te sugiere series y películas que realmente van contigo. Así, después de El Novicio Rebelde, siempre tendrás algo más que ver sin perder tiempo buscando.

3. Te conoce

Cada capítulo tiene su propio ritmo y tono, remarcando esos momentos de tensión diversión o emoción, es ahí donde AI Picture & Sound Wizard del Genio AI ajusta automáticamente la calidad sonido según la imagen que ves para que puedas sentir que cada personaje está a tu lado, haciéndote parte de cada momento de la serie un toque que hace que te olvides de que estás en casa.

Televisor con barra de sonido LG en Sala de estar

Televisor con barra de sonido LG en Sala de estar

Disfruta de una experiencia inmersiva con tu TV LG y una
barra de Sonido LG

Disfruta de una experiencia inmersiva con tu TV LG y una <br>barra de Sonido LG Más información
Sonido sincronizado

 

Podrás escuchar de manera simultánea el sonido de tu TV y de la Barra de Sonido, así creas un ambiente inmerso combinado el sonido de ambos dispositivos.

Controla todo desde tu TV

 

Es un método fácil e intuitivo de controlar configuraciones y modos de sonido de tu Barra de Sonido desde tu TV, así solo neesitarás un control para tener un gran sonido.

Conexión sin cables

 

El TV y la Barra de Sonido LG cuentan con una conexión inalámbrica de alta calidad, sincronizando y potenciando el sonido de los dispositivos, así se crea la atmósfera ideal para ver películas.

The family is sitting on the couch laughing. Around them are white line-drawing of refrigerator, washing machine, and air conditioner.

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LG Core-tech, diferencia desde el interior

LG Core-tech, diferencia desde el interior Ver para Creer
The washing machine and the Inverter Direct Drive motor are side by side.

Inverter DirectDrive™

Cuidado completo de la ropa

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The refrigerator and the inverter linear motor are side by side.

Inverter Linear™

Frescura por más tiempo

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The air conditioner and Dual Inverter Compressor are side by side.

DUAL Inverter™

Más rápido, eficiente, DUAL es mejor

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2. Instalación gratuita: Al comprar productos, tendrás derecho a la instalación gratuita de determinados productos, aplica *Términos y Condiciones.

El servicio de instalación gratuita consiste en conectar el suministro eléctrico, el suministro de agua y la conexión de aguas residuales. (Si se encuentra disponible con el producto)  En ningún caso LG incluirá la instalación, colocación o montaje mural de televisores.  No se llevará a cabo ninguna otra actividad, como montar o desmontar muebles o estanterías, colocar cables u otras conexiones eléctricas o tomas de corriente, y/u obras civiles.

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3. Envío gratuito: Los productos sólo se pueden entregar en direcciones dentro de Colombia , aplica *Términos y Condiciones.
Para nuestros productos Premium tenemos Servicio especial de entrega en 2 días hábiles aplica única y exclusivamente para la Ciudad de Bogotá, para mas detalle aqui

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