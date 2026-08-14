TÉRMINOS Y CONDICIONES PREMIUM SERVICE

Estos términos y condiciones establecen la información necesaria para que los Visitantes o Usuarios adquieran en línea los productos de la marca LG identificados como Premium y que se regirán por los presentes términos y condiciones:

1. Proveedor - Vendedor

LGE, será el proveedor del servicio de venta en línea de los productos de la marca LG adquiridos a través del sitio web.





2. Servicio Premium

Por la compra de los productos Premium en la página de venta online de LG Electronics Colombia Limitada se podrá acceder al Servicio Premium de Entrega Gratis en 24 horas en Bogota , contados desde la confirmación de la compra , unicamente si cliente realia la transaccion antes de las 2pm.Lo anterior esta sujeto a disponibilidad del cliente y/o condiciones externas que impidan dicho cumplimiento.





3. Cobertura

Servicio Premium de Entrega Gratis en 24 horas para la Ciudad de Bogotá. No aplica para municipios aledaños como Chía, Cajicá, Soacha, Funza, Mosquera, Madrid, Cota, Facatativá y Sibaté

Se entenderán que las entrega se realizan de lunes a viernes entre las 8:00 am y las 5:00 pm y los sábados entre las 8:00 am y la 1:00 pm (sujeto a la Política de acceso de cada propiedad horizontal cuando se trate de conjuntos cerrados, condominios, edificios etc) ver mas detalle de las condiciones de envio en: https://www.lg.com/co/sales-policy/





4. Producto Premium:

Categoría Model.Sufix TV 75UR7800PSB.AWC TV 75UT8000PSB.AWC TV 75UT8050PSB.AWC TV 86UT8050PSB.AWC TV 75NANO80TSA.AWC TV 86NANO77SRA.AWC TV 86NANO77SRA.AWCZ TV 86NANO80TSA.AWC TV 55QNED75SRA.AWC TV 55QNED80TSA.AWC TV 55QNED80TSA.AWCZ TV 55QNED85TSA.AWC TV 65QNED80TSA.AWC TV 65QNED80TSA.AWCZ TV 65QNED85TSA.AWC TV 75QNED85SRA.AWC TV 75QNED85TSA.AWC TV 75QNED99TSA.AWC TV 86QNED80TSA.AWC TV 86QNED80TSA.AWCZ TV 86QNED85SRA.AWC TV 86QNED99TSA.AWC TV 98QNED89TSA.AWCQ TV OLED83B4PSA.AWC TV 27ART10AKPL.AWC TV OLED42C3PSA.AWC TV OLED42C4PSA.AWC TV OLED48C4PSA.AWC TV OLED55B4PSA.AWC TV OLED55C4PSA.AWC TV OLED55G3PSA.AWC TV OLED55G4PSA.AWC TV OLED65B4PSA.AWC TV OLED65C3PSA.AWC TV OLED65C4PSA.AWC TV OLED65G4PSA.AWC TV OLED77B4PSA.AWC TV OLED77C3PSA.AWC TV OLED77C4PSA.AWC TV OLED77G4PSA.AWC TV OLED83C4PSA.AWC TV OLED97M4PSA.AWC TV OLED97M4PSA.COMBO TV OLED55C4PSA.EWC TV 86NANO80TSA.EWC TV 65QNED85TSA.EWC TV 55QNED85TSA.EWC TV 65QNED80TSA.EWC TV 50QNED80TSA.EWC TV OLED65C4PSA.EWC TV OLED77C4PSA.EWC TV OLED83C4PSA.EWC TV 86QNED80TSA.EWC TV 75QNED85TSA.EWC TV OLED42C4PSA.EWC TV 55QNED80TSA.EWC TV 86NANO80TSA.XG7 TV 50QNED80TSA.XG2 TV 55QNED80TSA.XG2 TV 55QNED85TSA.XG5 TV 65QNED80TSA.XG5 TV 65QNED85TSA.XG5 TV 75QNED85TSA.XG8 TV 86QNED80TSA.XG8 TV OLED42C4PSA.XG5 TV OLED48C4PSA.XG5 TV OLED55B4PSA.XG5 TV OLED55C4PSA.XG7 TV OLED55G4PSA.XG8 TV OLED65B4PSA.XG7 TV OLED65C4PSA.XG8 TV OLED65G4PSA.XG8 TV OLED77B4PSA.XG8 TV OLED77C4PSA.XG8 TV OLED77G4PSA.XG8 TV OLED55B4PSA.S70TR TV OLED55C4PSA.S70TR TV OLED55G4PSA.S70TR TV OLED65B4PSA.S70TR TV OLED65C4PSA.S70TR TV OLED65G4PSA.S70TR TV OLED77B4PSA.S70TR TV OLED77C4PSA.S70TR TV OLED77G4PSA.S70TR TV OLED83C4PSA.S70TR AV SC9S.DCOLLLK MNT 27GS95QE-B.AWP MNT 32GS95UE-B.AWP MNT BU50RG.AWC RAC VR122C7.PQT RAC VR182C7.PQT RAC VR242C7.PQT HA LRGL5847S.BSTFLGC HA LRGL5843S.BSTFLGC HA LDTS5552S.ASSELAT HA LDFN3432T.ASTELAT HA LM85SXD.ASBCCL1 HA LM57SXT.AMCCCLM HA GM78SXT.AMCCCLM HA LS77SXTC.AMCCCLM HA LS66SXTC.AMCCCLM HA LS66SXSC.ASTCCLM HA VT45APYC.APYCCLM HA VT45KPMC.AEPCCLM HA WK22VS6P.ASSECOL HA WK25BS6.ABLECOL HA WK25VS6.ASSECOL HA WK14BS6R.APBECOL HA WK25BS6.LDTS555 HA WK25VS6.LDTS555 HA WK22VS6P.LDFN343 HA WM25BV2.DF22BV2 HA WM22VV2.DF22VV2 HA GM78SXT.MH1596D HA WK25BS6.LM85SXD HA WK25BS6.GM78SXT HA WK25BS6.LS66SXT HA WK25VS6.LS66SXS HA VT34BPM.ACMCCLM HA VT34BPB.ABNCCLM

5. Compra de productos

5.1. Pedidos

La solicitud de productos marca LG sólo puede ser realizada por personas que tengan capacidad legal para contratar, sean personas naturales o jurídicas. Al realizar una solicitud por una persona jurídica deberá contar con capacidad para solicitar, aceptar y pagar a nombre de la persona jurídica y de obligarla en los términos de estos T&C.

Para hacer compras deberás seguir los siguientes pasos:

Identificar el producto Premium Selecciona el producto que va a comprar Dar clic en agregar al carrito. Tendrás la opción de seguir comprando o ver carrito. Si tu selección es ver carrito te entregaremos el resumen de tu pedido en donde encontrarás: i) Producto seleccionado ii) Cantidad iii) Precio con IVA Incluido Para continuar con tu compra debes dar clic en comprar ahora e ingresar los datos de i) quien realiza la compra ii) envío de producto Seleccionar método de pago Una vez diligenciada la información encontrará el detalle del pedido, incluyendo todos los gastos como; i) Costo producto sin IVA ii) Bonos descuento (en caso de que aplique) iii) Costo del envió iv) Costo de Instalación v) Valor IVA vi) Valor total de la compra Clic en continuar con el pago, el cual se ejecutará de acuerdo a la selección hecha por el Visitante o Usuario (Tarjeta Debito/crédito o PSE) Una vez tu pago sea efectuado te mostraremos el detalle de tu compra Recibirá un correo con el detalle de la compra y la confirmación del recibido de tu pedido Recibirás una llamada de nuestro agente especializado para confirmar la fecha de entrega y las condiciones de accesibilidad de tu domicilio para recibir tu Servicio Premium de entrega del producto, una vez recibido el producto por el cliente se programará su posterior instalación.

LGE podrá rechazar la solicitud cuando:

El producto no esté disponible y el Visitante o Usuario no acepte un producto similar del mismo precio. En este caso, también podrá, alternativamente y a su elección, optar por la devolución del dinero pagado (cuando aplique). Cuando el pago no haya sido autorizado por el Método de Pago. Cuando haya un error notorio y evidente en el precio o en la descripción del producto. Cuando exista un error en las integraciones internas Cuando cliente no firme los cuatros campos de recibido de producto a la hora de la entrega

Todos los Productos ofertados en el sitio Web están sujetos a disponibilidad y se ofrecen hasta agotar existencias.





5.2. Precios

Los precios publicados en el Sitio Web son los precios vigentes al momento de cada consulta, una vez el Visitante o Usuario termina de hacer la consulta o finaliza la navegación y/o la compra en el Sitio Web, la oferta de precios establecida puede variar, en todo caso, el Visitante o Usuario solo estará obligado a pagar aquel precio que haya aceptado por el producto y que aparezca reflejado en el detalle de la transacción antes de dar su consentimiento definitivo para adquirir el(los) producto(s). Los precios de los productos ofertados en el sitio web incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), salvo que se indique expresamente lo contrario y que la Ley exija alguna modalidad especial de información.

Los precios de los productos ofrecidos corresponden exclusivamente al valor del producto ofrecido y no incluyen gastos de transporte, manejo, envío, accesorios que no se describan expresamente, instalación, por lo tanto, los gastos de envío serán notificados antes de proceder al pago final del producto adquirido.

Las productos y precios incluidos en este sitio Web están dirigidos al público en general como personas indeterminadas y por consiguiente será necesaria siempre una confirmación y aceptación de nuestra parte de su orden de compra y del pago realizado, momento en el cual se expedirá la correspondiente factura y se entenderá perfeccionado el contrato de venta entre el Visitante o Usuario y LGE.





5.3. Método de Pago

El Usuario podrá adquirir los Productos disponibles en el Sitio Web a través de diversos Métodos de Pago como pueden ser: (i) Tarjeta crédito / Debito (Mastercard, visa, american express, diners club, codensa) (ii) PSE. Puede ser necesario que el Visitante o Usuario cree una cuenta de usuario tanto en Mercado Pago como en LGE. Lo invitamos a consultar los términos y condiciones de los Métodos de Pago https://www.mercadopago.com.ar/privacidad/declaracion-privacidad

Pese a que esta página cuenta con conexiones seguras y confiables para la realización de transacciones electrónicas, LGE se exime de responsabilidad por cualquier daño que se pueda generar ante alguna falla en las operaciones o comunicaciones de las entidades Financieras emisoras de las tarjetas válidas para efectuar los pagos.





5.4. Entrega

Los productos adquiridos a través de este Sitio Web serán entregados por la empresa transportadora contratada por LGE en el domicilio y la dirección proporcionada por el Visitante o Usuario en el Sitio Web, siempre que éste se ubique en la Ciudad de Bogotá al momento de hacer la compra. No se realizan envíos internacionales.





Las fechas de entrega son estimadas, por lo que el Visitante o Usuario aceptan y reconoce que pueden presentarse anticipos y demoras razonables en las mismas. No obstante, en caso de que el Visitante o Usuario no reciba el Producto en el tiempo indicado contado a partir de la recepción de la confirmación de su compra, el Visitante o Usuario deberá comunicarse con la línea de servicio al cliente al 01 8000 910 683 o al correo electrónico tiendaonline.lg@lgepartner.com





El producto podrá ser recibido e inspeccionado por una persona mayor de edad, que debe firmar el documento de transporte (Guía de entrega) a satisfacción diligenciándolo los cuatro ítems (nombre/documento/fecha/firma). El producto debe ser entregado únicamente al comprador o a un tercero autorizado, en caso de que ni el comprador, ni el tercero autorizado se encuentren en el momento de la entrega, el transportador no podrá realizar la entrega del producto y deberá reprogramarse por el Visitante o Usuario a través de la línea de servicio al cliente al 01 8000 910 683 o al correo electrónico tiendaonline.lg@lgepartner.com



En el evento que al momento de la entrega no se encuentre presente el visitante o usuario para recibir el producto, así como tampoco se encuentre el tercero autorizado por aquel, el pedido no podrá entregarse y se devolverá al lugar de Despacho. Por consiguiente, deberá reprogramarse su entrega para lo cual el comprador deberá comunicarse con el Call Center de LGE y reprogramar la entrega del producto. Si el producto no es recibido después de dos visitas realizadas por parte de la transportadora, se procederá con la cancelación de orden y devolución del dinero al cliente.



A la hora de la entrega el comprador deberá abrir el producto y validar que no tenga señas de daños o rupturas en su empaque en el momento de la entrega, el comprador deberá abstenerse de recibir el Producto o en su defecto deberá registrar la novedad en la guía del transportador como una observación y comunicarse con la línea de Call Center de LGE al 01 8000 910 683 o al correo electrónico tiendaonline.lg@lgepartner.com, en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas desde la entrega del producto. Después de ese tiempo toda reclamación asociada a daño o ruptura en el empaque del producto entrara en un proceso de validación. Si no se registra algún reclamo por parte del cliente en el documento de transporte correspondiente, se entenderá que la recepción del producto fue a satisfacción. Para todos los casos, y por motivos de seguridad, la persona que recibe el producto debe mostrar al transportador su documento de identidad, firmar (nombre/documento/fecha/firma).y dar el visto bueno del estado óptimo en que se está recibiendo el producto, o hacer las aclaraciones pertinentes en la guía.



Para los casos que aplique, el Usuario es responsable de la logística y/o costos asociados para ingresar el producto a su domicilio. Si se requiere desarmar el producto o desmontar puertas, trasladar el bien por mecanismos especiales, entre otros, esta logística debe ser coordinada por el Visitante o Usuario al igual que los costos asociados, los cuales deberán ser asumidos por aquel y estar previamente coordinados al momento de la entrega.





5.5. Cambios

En consideración a los términos y condiciones de entrega previstos, y en cumplimiento a los estándares normativos que le son aplicables, el proceso de devolución de productos podrá llevarse a cabo teniendo en cuenta la normatividad vigente, mayor detalle en https://www.lg.com/co/return-policy/



6. Instalación y Garantía

El Visitante o Usuario, debe solicitar a través de las líneas autorizadas por LGE y que se informan a continuación, el servicio de instalación y/o revisión técnica en garantía dentro del período de garantía establecido para cada Producto a través de los Centros de Servicio Autorizados (CSA) por LGE:

Teléfono: 01 8000 910 683

Chat Whatsapp: 317 372 0142 (https://wa.me/573173720142 )

LG.COM: (https://www.lg.com/co/soporte/soporte-de-producto/solicitar-instalacion/ )

Correo electrónico: tiendaonline.lg@lgepartner.com



Para el servicio de instalación se debe tener en cuenta que el producto debe estar ubicado en el sitio en el que se realizará la instalación. Cabe señalar que el servicio de instalación estará sujeto al término de disponibilidad de cobertura. El servicio de instalación gratuito no incluye:





a) Obra civil, plomería, modificación del punto hidráulico, accesorios y materiales adicionales, ni desmonte de puertas.

b) El transporte del producto al sitio de instalación,

c) Valores adicionales a la instalación gratuita, los cuales deben ser asumidos por el cliente.





Más información en https://www.lg.com/co/soporte/politica-instalacion/

LGE no será responsable durante el periodo de garantía ofrecido, cuando ocurran las siguientes causales:

Deterioros o daños causados al producto como resultado de una manipulación o transporte inadecuado ajenos a LGE, así como alteraciones del producto original determinados por adaptaciones, modificaciones, adulteraciones o eliminación del número serial adherido al producto, montaje de partes o accesorios no genuinos ni autorizados por LGE, entre otros.

No atender las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto o en esta garantía, así como por la falta de accesorios luego de recibido el producto.

Daños ocasionados como resultado de la intervención, instalación, manipulación, por un tercero no autorizado por LG.

Averías como resultado de catástrofes naturales de cualquier índole, accidentes sobre el producto no atribuibles a LGE, inundaciones, desorden público, asonadas, condiciones ambientales inadecuadas, humedad, mala ventilación, hurto, fluctuaciones de voltaje de la energía eléctrica o descargas eléctricas atmosféricas o irregularidades de suministro hidráulico, gas o las aplicables al funcionamiento del producto, o por factores externos atribuibles e imputables al titular de la garantía o un tercero.

Problemas causados por factores externos y falta de cuidado, debido a la presencia de agua, líquidos, humedad, polvo, oxidación, golpes, ruptura de la carcasa, arena, insectos, roedores o cualquier otro similar que afecte el correcto funcionamiento e idoneidad del producto.

Daños causados por manipulación y/o uso indebido del producto, como por ejemplo: Golpes, rayones, fracturas, incorrecta limpieza, puntos de impacto o presión inadecuada etc.

Esta garantía no cubre partes cosméticas, tales como el acabado exterior, rayaduras, ruptura, levantamiento o soplo de la pintura, etc.

Productos sobre los cuales haya expirado el término de la garantía ofrecida inicialmente por LGE.

Cuando se trate de revisiones en garantía y durante la vigencia de la garantía legalmente anunciado para los productos de la marca LG, el CSA revisará el producto si aplica para garantía de acuerdo con las políticas de LGE, se procederá a través del CSA así:

En un primer lugar con la reparación del defecto del Producto

Si la falla persiste o el bien no admite reparación se procederá, a elección del Visitante o Usuario, a (i) repararlo nuevamente (cuando aplique), (ii) devolver el dinero pagado por el producto, al Visitante o Usuario que lo adquirió en las mimas condiciones en las que se recibió el pago, o (iii) cambio por un producto igual o de mejores especificaciones técnicas al adquirido (cuando se cuente con estos en el inventario de LGE), en caso de no contar con producto en el inventario al momento de la devolución se procederá con la devolución del dinero cancelado por el producto.

Para conocer más información de la garantía https://www.lg.com/co/soporte/informacion-de-la-garantia/



7. Sitio Web

Este sitio web corresponde a la página E-Commerce de LGE, el cual reúne las características de una tienda virtual especializada en la venta y asistencia técnica para electrodomésticos. LGE no se hace responsable del contenido o información descrita en otras páginas direccionadas por links, cuyas políticas de privacidad y condiciones de uso deberán ser consultadas por el Visitante o Usuario.



7.1. Publicidad, Mensajes Comerciales y Links

a) LGE no le remitirá al e-mail o dirección electrónica del usuario información que no haya solicitado, excepto información o noticias que se relacionen con los servicios de LGE, cuando este haya sido debidamente autorizado según nuestra política de tratamiento que encontrará en: https://www.lg.com/co/tratamiento-de-datos-personales

b) LGE, a través de este sitio web en ningún caso envía mensajes o realiza ofertas de servicios o productos, dirigidas a menores de edad, no recauda sus datos personales o generales y no contiene información o contenidos que pueda perjudicar, dañar o atentar contra la privacidad o integridad personal y/o emocional de los menores.

c) LGE, en la operación de su sitio web no genera, divulga o remite información, contenidos o mensajes de alcance ilícito, pornográfico, violento, discriminatorio, racista o sexista.

d) Ni LGE, ni las personas que coordinan, administran o actualizan este sitio web serán responsables en ningún caso por el contenido, alcance, veracidad, validez, integridad, autenticidad o licitud de cualquier información que el usuario localice en otro sitio web, a través de un link o un vínculo establecido en el sitio web de LGE.





7.2. Aceptación de las condiciones de uso

a) Los contenidos y servicios del sitio web de LGE, son de conocimiento público, por lo tanto, la aceptación de las presentes condiciones de uso es un requisito indispensable para que el Visitante o Usuario o cualquier persona pueda hacer uso legítimo del mismo.

b) La aceptación de las presentes condiciones de uso, por el Visitante o Usuario de este sitio Web, tendrá lugar cuando se presente cualquiera de los siguientes eventos: i) Suministro de datos en los formularios de registro del sitio Web. ii) El empleo de los mecanismos de aceptación, de seguridad o de acceso al sitio web que establezca LGE. iii) La consulta de cualquier contenido incorporado en el sitio Web. iv) La compra de cualquiera de los bienes que LGE, provea a los Visitantes o Usuarios a través de este sitio web.





7.3. Contenido del sitio web

a) El Visitante o Usuario debe efectuar un uso adecuado de su contenido y no extraer información que reposa en el portal para usos personales o comerciales, utilizar el contenido del portal para engañar a terceros o hacerlos incurrir en actividades contrarias a la ley y cualquier actividad que conduzca a la violación de derechos de LGE, proveedores, usuarios o de terceros.

b) Cualquier información o contenidos del sitio web, serán definidos en cualquier tiempo de forma unilateral, autónoma y discrecional por LGE y en ningún caso el uso de este sitio web por el Visitante o Usuario supone restricción o limitación de cualquier tipo a esta facultad de LGE

c) El Visitante o Usuario autoriza el ingreso de los archivos temporales o cookies que se guarden en el computador por el uso del portal y que tienen como fin mejorar la experiencia del usurario.

d) Las fotos del Sitio web son parte del contenido y pertenecen a LGE, por lo que no podrán ser reproducidas sin autorización.





7.4. Responsabilidad por uso indebido del sitio

a) El Visitante o Usuario del sitio web se hará responsable por cualquier uso indebido, ilícito o anormal que hiciere de los contenidos, información o servicios del sitio web de LGE.

b) El Visitante o Usuario del sitio, directa o por interpuesta persona, no atentará de cualquier forma contra el sitio web de LGE, contra su plataforma tecnológica, sus sistemas de información o interferirá en su normal funcionamiento.

c) El Visitante o Usuario del sitio Web, no alterará, bloqueará o realizará cualquier otro acto que impida mostrar o acceder a cualquier contenido, información o servicios del sitio web de LGE, o que estén incorporados en los sitios web vinculados al sitio web de LGE.

d) El Visitante o el Usuario del sitio web de LGE, no enviará o trasmitirá en este sitio web o hacia el mismo, a otros usuarios o a cualquier persona, cualquier información de alcance obsceno, difamatorio, injuriante, calumnia o discriminatorio LGE, sus funcionarios o las personas responsables de la administración de este sitio web.

e) El Visitante o el Usuario del sitio Web, no incurrirá en y desde el mismo, en conductas ilícitas tales como daños o ataques informáticos, interceptación de comunicaciones, infracciones al derecho de autor, uso no autorizado de terminales, usurpación de identidad, revelación de secretos o falsedades documentales.

f) LGE tomará las medidas legales o disciplinarias que sean procedentes y aplicará las sanciones del caso, cuando un Visitante o Usuario infrinjan cualquiera de las obligaciones y deberes definidos en los presentes términos y condiciones de uso.

g) Cualquier uso de Software mal intencionado que desee dañar el uso normal de la plataforma generará el bloqueo de la suscripción y del Visitante o Usuario dándolo de baja inmediatamente y se efectuará reporte a la autoridad competente.





7.5. Modificación de las Condiciones de Uso

LGE en cualquier tiempo, puede dejar sin efecto, limitar, modificar, suprimir o adicionar las disposiciones plasmadas en estos Términos y Condiciones.

LGE se reserva el derecho a negar, restringir o condicionar al Visitante o Usuario el acceso al Portal, total o parcialmente, sin previo aviso. Adicionalmente, teniendo en cuenta que el acceso y funcionamiento del Portal están sujetos a procesos técnicos, no es posible garantiza el acceso ininterrumpido al sitio web.





7.6 Propiedad Intelectual Del Sitio Web

El Visitante o Usuario del sitio Web deberá cumplir con las siguientes normas sobre protección de los derechos de propiedad intelectual, incorporados en el sitio Web de LGE: