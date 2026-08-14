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Conoce nuestros televisores QNED

Con LG QNED los colores son más nítidos y claros. Inteligencia que perfecciona la experiencia visual.

Principales ofertas

Preguntas frecuentes​ ​

P

 ¿Qué significa la tecnología QNED en los televisores?​

R.

Los televisores QNED llevan la calidad de imagen a otro nivel, ofreciendo colores vibrantes, negros profundos y un brillo excepcional. Con ellos, vivirás una experiencia visual inolvidable, como si el mundo cobrara vida en tu pantalla.

P

¿Cuáles son las ventajas de los televisores QNED en comparación con otras tecnologías?​

R.

Los televisores QNED ofrecen una calidad insuperable, con colores más ricos y precisos, así como un brillo que resalta cada detalle. Diseñados para una experiencia inmersiva, redefinen la manera en que disfrutas de tus contenidos favoritos.

P

¿Cómo se diferencia la tecnología QNED de OLED en términos de calidad de imagen?​

R.

Aunque ambas tecnologías ofrecen una calidad de imagen excepcional, los televisores QNED utilizan retroiluminación LED avanzada y filtros de color que permiten alcanzar niveles de brillo más altos y una mejor uniformidad en pantallas de gran tamaño. En comparación con los televisores OLED, QNED ofrece más luminosidad, aunque los negros no son tan profundos como en OLED.

P

¿Cuál es la resolución típica de los televisores QNED y son compatibles con 8K? ​

R.

 Los televisores QNED son conocidos por ofrecer resoluciones de alta calidad, y muchos modelos son compatibles con 8K. La combinación de la tecnología QNED con la resolución 8K proporciona una claridad excepcional y detalles nítidos, brindando una experiencia de visualización inmersiva.

P

¿Los televisores QNED son adecuados para gaming? ​

R.

Sí, los televisores QNED son ideales para gaming. Con su rendimiento superior, ofrecen una respuesta ultrarrápida y escenas fluidas, llevando tus juegos a un nivel completamente nuevo. Los colores y detalles cobran vida para una experiencia inigualable.

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2. Instalación gratuita: Al comprar productos, tendrás derecho a la instalación gratuita de determinados productos, aplica *Términos y Condiciones.

El servicio de instalación gratuita consiste en conectar el suministro eléctrico, el suministro de agua y la conexión de aguas residuales. (Si se encuentra disponible con el producto)  En ningún caso LG incluirá la instalación, colocación o montaje mural de televisores.  No se llevará a cabo ninguna otra actividad, como montar o desmontar muebles o estanterías, colocar cables u otras conexiones eléctricas o tomas de corriente, y/u obras civiles.

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