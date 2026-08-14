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Conoce nuestros televisores QNED
Con LG QNED los colores son más nítidos y claros. Inteligencia que perfecciona la experiencia visual.
Principales ofertas
Preguntas frecuentes
¿Qué significa la tecnología QNED en los televisores?
Los televisores QNED llevan la calidad de imagen a otro nivel, ofreciendo colores vibrantes, negros profundos y un brillo excepcional. Con ellos, vivirás una experiencia visual inolvidable, como si el mundo cobrara vida en tu pantalla.
¿Cuáles son las ventajas de los televisores QNED en comparación con otras tecnologías?
Los televisores QNED ofrecen una calidad insuperable, con colores más ricos y precisos, así como un brillo que resalta cada detalle. Diseñados para una experiencia inmersiva, redefinen la manera en que disfrutas de tus contenidos favoritos.
¿Cómo se diferencia la tecnología QNED de OLED en términos de calidad de imagen?
Aunque ambas tecnologías ofrecen una calidad de imagen excepcional, los televisores QNED utilizan retroiluminación LED avanzada y filtros de color que permiten alcanzar niveles de brillo más altos y una mejor uniformidad en pantallas de gran tamaño. En comparación con los televisores OLED, QNED ofrece más luminosidad, aunque los negros no son tan profundos como en OLED.
¿Cuál es la resolución típica de los televisores QNED y son compatibles con 8K?
Los televisores QNED son conocidos por ofrecer resoluciones de alta calidad, y muchos modelos son compatibles con 8K. La combinación de la tecnología QNED con la resolución 8K proporciona una claridad excepcional y detalles nítidos, brindando una experiencia de visualización inmersiva.
¿Los televisores QNED son adecuados para gaming?
Sí, los televisores QNED son ideales para gaming. Con su rendimiento superior, ofrecen una respuesta ultrarrápida y escenas fluidas, llevando tus juegos a un nivel completamente nuevo. Los colores y detalles cobran vida para una experiencia inigualable.
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