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Preguntas frecuentes​ ​

P

¿Qué hace que un monitor sea "inteligente”?

R.

Un monitor inteligente LG se caracteriza porque incluye funciones integradas como Wi-Fi, aplicaciones y opciones de conectividad que le permiten funcionar independientemente de una computadora, ofreciendo mayor versatilidad y funcionalidad.

P

¿Cuál es la diferencia entre un monitor inteligente y un monitor tradicional?

R.

A diferencia de los monitores tradicionales, los monitores inteligentes cuentan con sistemas operativos, aplicaciones y conectividad inalámbrica integrados, lo que les permite operar de forma independiente y proporcionar funcionalidades adicionales más allá de solo mostrar el contenido desde una computadora.

P

¿Cómo ayuda a mejorar la productividad los monitores inteligentes LG?

R.

Los monitores inteligentes LG agilizan los flujos de trabajo al integrar aplicaciones de productividad, ofrecer capacidades multitarea sencillas y brindar conectividad perfecta con múltiples dispositivos, lo que reduce la necesidad de dispositivos adicionales.

P

¿Se puede utilizar un monitor inteligente LG tanto para el trabajo como para el entretenimiento?

R.

Sí, los monitores inteligentes LG están diseñados para brindar versatilidad en pantallas de alta resolución, frecuencias de actualización rápidas y aplicaciones integradas para fines de productividad y entretenimiento, lo que los hace ideales para trabajar y jugar.

P

¿Puedo utilizar un monitor inteligente LG como televisor?

R.

Sí, los monitores inteligentes LG tienen diferentes aplicaciones de transmisión y funcionalidades de TV integradas, lo que te permite ver programas de TV, películas y transmisiones en vivo sin necesidad de un televisor por separado.

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