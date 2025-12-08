About Cookies on This Site

Lavadoras

Lavadoras inteligentes y eficientes diseñadas para la vida moderna.

Moderna instalación de lavandería con lavadoras LG de carga superior (25 kg), lavadoras de carga frontal (22 kg) y secadoras eléctricas o de gas para soluciones eficientes de lavado doméstico.

Lavadoras con tecnología de inteligencia artificial

Lo que marca la tendencia en lavadoras

Elige la lavadora que mejor se adapte a tu hogar: de carga superior para familias numerosas o de carga frontal para un cuidado inteligente y suave. Utilízala junto con una secadora LG para que las tareas de lavado sean más rápidas y fáciles.

Cuidado más inteligente de los tejidos con AI DD™

En determinadas lavadoras de carga frontal y WashTower™, AI DD™ analiza cada carga para optimizar el movimiento y el tiempo, y lograr una limpieza suave y profunda.

Más información
Chip LG AI brillante en la placa de circuito, que simboliza el cuidado inteligente de las telas con AI DD en lavadoras de carga frontal y WashTower.

Camiseta blanca con un patrón de cuadrícula suave, que simboliza la tecnología AI DD™ y el cuidado de los tejidos 6 Motion en determinadas lavadoras de carga frontal de LG.
Cuidado de los tejidos que se adapta

En determinados modelos de carga frontal y WashTower™, AI DD™¹⁾ + 6 Motion¹⁾ proporcionan un cuidado suave y completo.

Interfaz circular con tambor y anillo de encendido, que representa el control del inversor para un lavado eficiente en las lavadoras LG.
Uso inteligente de la energía

Parte del frente: Inverter Direct Drive. Smart Inverter superior. Ambos ahorran energía²⁾ y refinan los movimientos³⁾.

Lavadora con gráfico dB y línea ondulada, que muestra el bajo nivel de vibraciones y el funcionamiento silencioso de las lavadoras de carga frontal de LG.
Bajo nivel de ruido, rendimiento constante

En determinados modelos de carga frontal y WashTower™, AI DD™¹⁾ + 6 Motion¹⁾ proporcionan un cuidado suave y completo.

Sección transversal de una lavadora con chip de AI, que muestra cómo AI DD™ ajusta el movimiento y el tiempo para lograr una limpieza suave y profunda.

Lavadora

AI DD™

En determinadas lavadoras de carga frontal y WashTower™, AI DD™⁵⁾ analiza el tipo de tela y la carga, y ajusta el movimiento y el tiempo con 6 Motion⁵⁾, lo que ayuda a limpiar completamente sin dañar la ropa⁵⁾.

AI DD™ Más información
Interior de la secadora con gráfico del chip de control, que visualiza el control AI DUAL Inverter™ que adapta el tiempo y la temperatura de secado

Secadora

AI DUAL Inverter™

En determinadas secadoras eléctricas, el control inversor impulsado por AI con Sensor de secado⁶⁾ personaliza el tiempo y la temperatura de secado, con LG ThinQ™ para un control sencillo respaldado por una garantía de 10 años⁷⁾.

AI DUAL Inverter™ Más información
LG WashTower™ con lavadora y secadora apiladas en un clóset compacto, con lavado AI DD™ y sensor de secado.
LG WashTower™

La lavadora y secadora todo en uno con control central simplifica el lavado de ropa con un diseño compacto.

Lavadoras LG de carga superior en una lavandería con toallas apiladas, diseñadas para cargas de 20 a 25 kg de familias grandes.
Lavadora de carga superior

La lavadora ergonómica LG de carga superior lava con potencia y suavidad, y maneja grandes cargas con facilidad.

Sistema de cuidado de la ropa LG Styler™ en un rincón del guardarropa, que utiliza vapor para refrescar las prendas entre lavados
Styler™

El LG Styler™ utiliza vapor para reducir los olores y los gérmenes⁸⁾, manteniendo la ropa fresca.

* Los artículos de piel, cuero o seda solo deben tratarse con el ciclo Aire fresco.

Características destacadas

Innovaciones diseñadas para adaptarse al día a día de las lavanderías en México.

Lavadoras de carga frontal con tambor con anillo de capacidad, ideal para familias numerosas y ropa de cama, con una capacidad de entre 20 y 25 kg.
Mayor capacidad

Los tambores grandes tienen capacidad para cargas familiares y ropa de cama, con una capacidad de entre 20 y 25 kg⁹⁾.

Lavadoras de carga superior con remolino de agua y chorro de agua, que ofrecen una limpieza más rápida y potente con TurboWash3D
TurboWash3D™

En determinados modelos de carga superior, el flujo multidireccional y el chorro de agua a presión proporcionan una limpieza rápida y potente.

Teléfono inteligente que controla lavadoras y secadoras LG a través de Wi-Fi con ThinQ, que muestra el inicio remoto, alertas de ciclo y opciones descargables
LG ThinQ™

Control a través de la aplicación LG ThinQ¹⁰⁾: inicio, monitoreo, alertas, descarga de ciclos, Smart Diagnosis™.

* Los artículos de piel, cuero o seda solo deben tratarse con el ciclo Aire fresco.

Guía rápida para la configuración de tu lavadora

Ayuda paso a paso para elegir el producto adecuado y preparar tu espacio.

Guía de compra

Encuentra tu electrodoméstico ideal

Compara los modelos de carga superior, carga frontal, WashTower™ o combinados, y luego elige entre AI DD™, TurboDrum™ y ThinQ™.

Más información

Guía de instalación

Comprueba tu espacio, planifica tu disposición

Las medidas de An×Al×P y el giro de la puerta para permitir el espacio libre de la tapa superior. Comprueba el agua, el desagüe, la electricidad, la ventilación o el gas.

Más información
Consejos útiles, con tecnología de LG

Prueba estos sencillos consejos de uso diario para aprovechar mejor tus electrodomésticos.

Mujer cargando ropa en una lavadora LG empotrada en una moderna zona de lavandería

Guía de compra de lavadoras

Secadora LG blanca instalada en un elegante gabinete empotrado en un luminoso lavadero

Guía de compra de secadoras

Mujer utilizando una lavadora y secadora LG apiladas en un lavadero contemporáneo

Consejos para el lavado de ropa: Cómo utilizar tu lavadora

* Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.

1) Ciclos optimizados

Después de 10 lavados, la selección de ciclo predeterminada se establece en el ciclo más utilizado.

Una vez que las opciones MXme para un curso en particular se eligen tres veces consecutivas, esas opciones también se seleccionan automáticamente.

2) Eficiencia energética: lavadoras

Hasta un 55 %/40 %/30 % menos en el índice de eficiencia energética en comparación con el umbral mínimo de la clase A según la metodología de la UE (Reg. 2019/2014).

Las cifras se basan en mediciones de LG utilizando el método EEI de la UE y son solo para referencia; el etiquetado local en México puede diferir. Disponible en determinados modelos.

3) Eficiencia energética: secadoras

Hasta un 26 %/15 % menos en el índice de eficiencia energética en comparación con el umbral mínimo de la clase A+++ según la metodología de la UE (Reg. 392/2012) cuando se configura en el programa Eco.

“A+++-26 %” indica la clasificación de eficiencia más alta de LG dentro de la gama de referencia según el método de la UE y es solo con fines informativos; el etiquetado local en México puede diferir. Disponible en determinados modelos.

4) Bajo nivel de ruido y vibraciones

Ciertas lavadoras LG están diseñadas para ofrecer un funcionamiento silencioso y estable; los resultados pueden variar en función de la instalación y el entorno de uso.

Las pruebas internas incluyeron modelos evaluados según métodos basados en la norma EN; los detalles pueden variar según el modelo.

El sensor de vibración solo se incluye en los modelos con una profundidad de 615/565 mm (excepto el tipo Slim).

5) AI Wash (lavadora)

Probado por Intertek (ene. de 2023): AI Wash con una carga de 3 kg frente al ciclo Algodón (modelo de referencia en las especificaciones de la prueba).

La detección de AI no se activa cuando se selecciona la opción Steam.

Utiliza AI Wash con tipos de telas similares y un detergente adecuado; no todas las telas se detectan.

Los resultados reales pueden variar en función de la ropa y el entorno.

6)AI Dry™ (secadora)

Probado por Intertek (jul. de 2024): en comparación con el ciclo Algodón, AI Dry™ mostró un tiempo de secado un 32.1 % menor y un consumo energético un 9.1 % menor con una carga mixta de 3 kg (modelo de referencia en las especificaciones de la prueba). Los resultados pueden variar según el tipo y grosor de la tela y las condiciones.

La detección por AI se activa cuando la carga es inferior a 5 kg. Utiliza AI Dry™ con tipos de telas similares; no todas las telas se detectan.

7) Garantía

Garantía limitada de hasta 10 años para el motor (lavadoras) o el compresor (determinadas secadoras), solo para piezas; se aplican cargos por mano de obra.

Los términos, modelos y cobertura pueden variar en México; consulta con LG México o con tu distribuidor.

8) Higiene y cuidado frente a los alérgenos

Probado por Intertek: se ha verificado que reduce el 99.9 % de E. coli y S. epidermidis en el ciclo probado.

Homologado por la BAF en determinados modelos; el rendimiento y el alcance de la homologación pueden variar según el modelo o el mercado. No es un dispositivo médico.

9) Mayor capacidad

El número de amortiguadores de fricción y componentes de equilibrio de peso puede variar según el modelo.

Referencia de aumento de capacidad: +3 kg en 615 mm de profundidad y +2 kg en 565/475 mm de profundidad en comparación con los modelos anteriores de LG (los códigos de modelo varían según el país).

10) LG ThinQ

Las funciones inteligentes y la compatibilidad con asistentes de voz pueden variar según el país y el modelo.

Se requiere Wi-Fi, una cuenta LG y una aplicación compatible; consulta la disponibilidad y los servicios con LG México o tu distribuidor.