1. VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD:



La actividad aplica exclusivamente para los consumidores que realicen compras de productos de la marca LG que hagan parte del portafolio disponible en el sitio web https://www.lg.com/co, desde las 00:00 horas (hora legal de la República de Colombia – UTC) del 1 de abril de 2026 y hasta las 23:59 horas del 30 de abril de 2026 (en adelante, el “Periodo de la Actividad”) o hasta cuando LG Electronics Colombia S.A.S. (LGE) decida dar por terminada la actividad de manera unilateral, lo que ocurra primero





2. PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS:

La tienda virtual de LG - lg.com/co

3. CUBRIMIENTO:



La cobertura de la Actividad aplicará para las compras realizadas a través de https://www.lg.com/co/ en toda Colombia.





4. NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD:



La presente actividad corresponde a un CONCURSO DE HABILIDAD Y DESTREZA, de conformidad con la legislación colombiana aplicable.

Este concurso NO es un sorteo, NO está basado en el azar, NO se define por selección aleatoria, ni depende de la suerte, sino exclusivamente del conocimiento demostrado por los participantes y la oportunidad de respuesta.



5. REQUISITOS PARA PARTICIPAR Podrán participar personas naturales que cumplan todas las siguientes condiciones:

Ser mayores de edad. Estar ubicado dentro de la cobertura de despacho de las mercancías ofrecidas a través de www.lg.com/co. Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy Haber recibido efectivamente el pedido objeto de la compra. Estar registrados como LG Members. Estar inscritos en LG Family Club. Conservar y presentar la factura de compra del producto, requisito indispensable para la entrega del premio. Aceptar los presentes Términos y Condiciones y la autorización para el tratamiento de datos personales.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la descalificación automática del participante.



6. MECÁNICA DEL CONCURSO

PUBLICACIÓN DE LAS PREGUNTAS:

El concurso consistirá en responder una (1) única pregunta, con una (1) única respuesta correcta, relacionada con características y beneficios de productos LG, información que los participantes podrán encontrar publicada en el sitio web oficial www.lg.com/co. La pregunta será publicada en la sección de family club en lg.com https://www.lgfamilyclub.com/co/

Las preguntas NO estarán disponibles de forma permanente y se publicarán únicamente en las siguientes fechas y condiciones:

Para clientes que realicen compras entre el 01 y el 15 de abril de 2026, La pregunta será publicada el 15 de mayo de 2026, desde la 1:00 p.m. hasta las 11:59 p.m.

Para clientes que realicen compras entre el 16 y el 30 de abril de 2026, La pregunta será publicada el 16 de mayo de 2026, desde la 1:00 p.m. hasta las 11:59 p.m.

Fuera de estos horarios no será posible participar.

FORMA DE PARTICIPACIÓN

El participante deberá ingresar a la sección de family club en lg.com https://www.lgfamilyclub.com/co/ en la fecha correspondiente, responder la pregunta publicada y registrar su participación conforme a las instrucciones que LG disponga en ese momento.



7. SELECCIÓN DEL GANADOR





Se seleccionará un (1) ganador por cada fecha de publicación de la pregunta, para un total de dos (2) ganadores.

Será ganador el participante que responda correctamente la pregunta en primer lugar dentro del periodo habilitado.

Criterios de desempate:

En caso de empate, se elegirá al participante que haya respondido correctamente la pregunta en el menor tiempo.

De persistir el empate, se seleccionará al participante que haya registrado primero su participación.

La selección del ganador es objetiva, verificable y definitiva.



8. ANUNCIO DEL GANADOR





El ganador será contactado por LG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 19 de mayo de 2026, utilizando los datos suministrados durante su participación.



9. PREMIO

El premio consistirá en una Lavadora LG de Carga Superior de 18 kg, modelo WT18OVTB, o en otro modelo disponible de características equivalentes, el cual será definido por LG conforme a la disponibilidad de inventario al momento de la entrega del premio, sin que ello implique modificación sustancial del beneficio ofrecido.

El premio:

No es canjeable por dinero en efectivo

No es transferible

No es acumulable con otras promociones

No admite sustitución total ni parcial

10. NOTIFICACIÓN Y VALIDACIÓN: LG se comunicará directamente con el ganador para:

Confirmar su condición de ganador

Solicitar la información necesaria para el despacho del premio

Validar la factura de compra del producto, requisito obligatorio para la entrega

Si el ganador no entrega la información o documentación solicitada dentro del plazo indicado por LG (3 días posterior al contacto), podrá perder el derecho al premio, sin lugar a compensación.

El ganador será contactado por Andrés Sandoval vía telefónica y correo electrónico desde los siguientes puntos de contacto: a Línea de Whatsapp +57 3232047010 o al correo electrónico analistaobsas.cb@lgepartner.com

11.ENTREGA DEL PREMIO

El premio será entregado dentro de un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir del 01 de junio de 2026 y del contacto efectivo con el ganador, siempre que este haya cumplido con todos los requisitos establecidos en estos Términos y Condiciones.

Las condiciones de entrega y transporte de los productos marca LG y/o premios son las establecidas por LG Electronics Colombia y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/ .

12.REGISTRO BASE DE DATOS.

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/



13. EXCLUSIONES

No podrán participar empleados de LG Electronics Colombia Ltda., ni de las agencias involucradas en la ejecución del concurso, ni sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.





14. MODIFICACIONES





LG se reserva el derecho de modificar los presentes Términos y Condiciones, siempre que no se afecten los derechos adquiridos de los participantes.



15. ACEPTACIÓN

La participación en el concurso implica el conocimiento y aceptación total de los presentes Términos y Condiciones.

16. GENERALES:

LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos

Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia y que la ciudad o población de residencia se encuentre dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en www.lg.com/co; Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/

LGE se reserva el derecho a terminar la presente actividad, modificar, aclarar, o adicionar los presentes términos y condiciones de la Actividad en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al comprador de LG 01 8000 910 683.

CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA a Línea de Whatsapp +57 3232047010 o al correo electrónico analistaobsas.cb@lgepartner.com

Las condiciones de entrega y transporte de los productos marca LGy/o premios son las establecidas por LG Electronics Colombia y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/ .