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Monitores LG Ultrafine 4K: experimente una claridad y precisión inigualables

¿Por qué el monitor UDH 4K LG es la pantalla perfecta para tu entretenimiento?

Aquí te contamos por qué el monitor UHD te brindará una claridad impresionante tanto para juegos como para su uso profesional. 

UltraGear™, un nuevo modo de inmersión en los videojuegos.

Sumérgete al nivel de un héroe LG UltraGear™

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Preguntas frecuentes​ ​

P

¿Qué es un monitor UHD 4K LG?

R.

Un monitor 4K UHD LG se caracteriza porque tiene una resolución de 3840 x 2160 píxeles, lo que proporciona cuatro veces más detalles que Full HD para una claridad y nitidez sorprendentes.

P

¿Cuáles son los beneficios de utilizar un monitor UHD 4K LG?

R.

Los beneficios de usar un monitor UHD 4K LG incluyen detalles de imagen mejorados, más espacio en pantalla, precisión de color mejorada y una experiencia de visualización más inmersiva para el trabajo, los juegos y el entretenimiento.

P

¿Cuál es la diferencia entre UHD y 4K?

R.

4K se refiere a un estándar de resolución en la industria del cine profesional, que ofrece 4096 x 2160 píxeles. UHD, o Ultra Alta Definición, es un estándar de transmisión y visualización para el consumidor con una resolución de 3840 x 2160 píxeles, ligeramente inferior al 4K real.

P

¿Cómo ayuda a mejorar la productividad los monitores UHD 4K LG?

R.

Permite contar con más espacio en pantalla y mayor resolución, podrás realizar múltiples tareas de manera más efectiva, ver varios documentos uno al lado del otro y ver más detalles en tu trabajo, lo que facilita tareas como la edición de fotografías y videos.

P

¿Un monitor UHD 4J LG es bueno para jugar?

R.

Sí, los monitores UHD 4K LG ofrecen detalles y claridad excepcionales para los juegos. Por otra parte, también admiten altas frecuencias de actualización y bajos tiempos de respuesta para un juego fluido y receptivo.

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