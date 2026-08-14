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Nevecones Instaview
Nevecones Tipo Europeo
Nevecones Side by Side
Neveras Congelador Inferior
Neveras Congelador Superior

Conoce esta colección de nevecones side by side: grandes y eficientes

Principales ofertas

¿Por qué los nevecones side by side son los electrodomésticos ideales para tu cocina?

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Descubre la tecnología InstaView® de los Nevecones LG

Nevecon LG HouseFit en cocina

Nevecón HouseFit, encuentra el nevecón perfecto

Nevecon LG, lleno de productos

Prácticas recomendadas para almacenar los alimentos

Preguntas frecuentes​

P.

¿Qué son los nevecones side by side LG y en qué se diferencian de otros tipos de neveras?

R.

Los nevecones side by side LG cuentan con dos compartimentos alineados verticalmente, con el refrigerador en un lado y el congelador en el otro para ofrecer fácil acceso a los alimentos frescos y congelados. 

P.

¿Cuáles son los principales beneficios de elegir un nevecon side by side LG para mi hogar?

R.

Los nevecones side by side LG se caracterizan por ofrecer espacio de almacenamiento y varios compartimentos para una organización eficiente. A demás, incluyen funciones avanzadas como dispensadores de agua y hielo, estantes ajustables y controles digitales de temperatura.

P.

¿Los nevecones side by side LG gastan más energía que una nevera tradicional?

R.

Los nevecones side by side LG están diseñados con compresores de bajo consumo, iluminación LED y controles de temperatura precisos que ayudan a reducir el consumo de energía. 

P.

¿Los nevecones side by side LG generan mucho ruido?

R.

Los nevecones side by side LG están diseñados con compresores más silenciosos y funciones de amortiguación de sonido para minimizar el ruido operativo.

P.

¿Cómo se compara el costo de los nevecones side by side LG con otros tipos de nevecones?

R.

Los nevecones side by side LG pueden ser más costos que los modelos básicos con congelador superior. Se le atribuye a diferentes características como la capacidad de almacenamiento y las funciones avanzadas.

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