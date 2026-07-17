Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
La explicación sobre el televisor LG AI TV se muestra con una onda fluida de partículas moradas sobre un fondo oscuro, en la que el movimiento dinámico y los detalles granulares finos representan visualmente el procesamiento avanzado de AI.

La explicación sobre el televisor LG AI TV se muestra con una onda fluida de partículas moradas sobre un fondo oscuro, en la que el movimiento dinámico y los detalles granulares finos representan visualmente el procesamiento avanzado de AI.

¿Por qué un televisor LG con AI?

El televisor LG AI TV supone un avance revolucionario que redefine tu experiencia visual gracias a la sofisticada inteligencia que lo impulsa: el Procesador alpha 11 AI 4K Gen3, ahora con un Doble Motor AI, el Procesador 11 AI 4K Gen3 contextual más avanzado de LG. Con un procesamiento neuronal de AI 5.6 veces más potente, el nuevo procesador alpha 11 ofrece una precisión a nivel de píxel que proporciona una imagen increíblemente realista y también permite que webOS aprenda tus hábitos de visualización y se adapte a tus preferencias para brindarte una experiencia única y personalizada, solo para ti. E incluso con este nivel de personalización, las medidas de seguridad avanzadas del confiable y galardonado LG Shield ayudan a mantener tus datos seguros y protegidos.

El televisor LG AI TV, equipado con el procesador Alpha 11 AI y el motor Dual AI, se representa como una onda abstracta de partículas moradas sobre un fondo negro, con variaciones de brillo que forman un suave flujo horizontal.

El televisor LG AI TV, equipado con el procesador Alpha 11 AI y el motor Dual AI, se representa como una onda abstracta de partículas moradas sobre un fondo negro, con variaciones de brillo que forman un suave flujo horizontal.

El procesador Alpha 11 AI con Doble Motor AI ofrece una precisión a nivel de píxel para lograr un realismo impresionante

El Procesador Alpha 11 AI 4K Gen3, que ahora cuenta con un Doble Motor AI, ofrece una precisión a nivel de píxel y una inteligencia que va más allá del simple escalado. En comparación con un motor de AI único, el Doble Motor AI refina la nitidez y la textura al mismo tiempo para ofrecer imágenes de alta calidad con un aspecto más natural. Junto con el enorme aumento de 5.6 veces en la potencia de procesamiento neuronal de la AI, tu televisor ahora comprende el contexto de tu contenido, optimizando dinámicamente la imagen y el sonido para una inmersión definitiva. Sus algoritmos avanzados analizan cada píxel y objeto, refinando incluso los detalles más minuciosos para ofrecer imágenes 4K que se ven y se sienten increíblemente reales.1)

El televisor LG AI TV, equipado con el Procesador Alpha 11 AI y el motor Dual AI, presenta una secuencia que evoluciona desde imágenes generadas por el chip del procesador hasta una imagen de alta calidad de una pantera, en la que el procesamiento basado en AI mejora los detalles y la textura para lograr un realismo natural, con un rendimiento de hasta 5.,6 veces mayor en la NPU, un 50% más en la CPU y un 70% más en la GPU.

El televisor LG AI TV, equipado con el Procesador Alpha 11 AI y el motor Dual AI, presenta una secuencia que evoluciona desde imágenes generadas por el chip del procesador hasta una imagen de alta calidad de una pantera, en la que el procesamiento basado en AI mejora los detalles y la textura para lograr un realismo natural, con un rendimiento de hasta 5.,6 veces mayor en la NPU, un 50% más en la CPU y un 70% más en la GPU.

Descubre más sobre la tecnología de vanguardia que se encuentra en el corazón de cada LG AI TV

El Procesador de AI más avanzado de LG, ahora con Motor Doble AI

Sofisticados algoritmos optimizan simultáneamente la nitidez y la textura para ofrecer una imagen 4K de aspecto más natural. Incluso el contenido SDR alcanza una calidad similar a la del HDR, con un sonido remasterizado para ofrecer una experiencia ultrainmersiva.

LG AI TV cuenta con el Procesador Alpha 11 AI 4K Gen3 con Motor Doble AI, un chip que emite una luz púrpura sobre una placa de circuito oscura, lo que destaca su avanzado rendimiento de AI y su procesamiento inteligente de la imagen.

Profundidad envolvente y calidad HDR gracias a un escalado de resolución basado en AI con reconocimiento de objetos

La AI analiza cada fotograma e identifica los objetos para mejorar la calidad de forma inteligente y potenciar la profundidad, el detalle y la intensidad del color en general. El audio también se perfecciona, remasterizando cada sonido para lograr una claridad óptima.

LG AI TV cuenta con el Procesador Alpha 8 AI 4K Gen3, un chip que emite una luz azul en la placa de circuitos, lo que pone de relieve su avanzado rendimiento de AI y su procesamiento inteligente de la imagen.

Cada emoción cobra vida gracias a la mejora de la resolución de imágenes basada en el reconocimiento facial con AI

El procesamiento de imágenes basado en AI ajusta el brillo y las zonas más oscuras para mejorar la nitidez de la imagen y las expresiones faciales, al tiempo que garantiza que el audio se optimice para adaptarse al contenido.

LG AI TV cuenta con el procesador Alpha 7 AI 4K Gen9, un chip que brilla con una luz amarilla en la placa de circuito, lo que destaca su avanzado rendimiento de IA y su procesamiento inteligente de la imagen.

Contraste y detalle óptimo gracias a la tecnología de Procesadores LG.

Cada escena se ha perfeccionado para ofrecer un mejor contraste y detalles más nítidos y definidos. El sonido se ha optimizado para transmitir una mayor profundidad espacial.

El televisor LG AI TV cuenta con el procesador Alpha 5 AI 4K Gen9, un chip que emite una luz naranja en la placa de circuitos, lo que destaca su avanzado rendimiento de AI y su procesamiento inteligente de la imagen.

La tecnología Super Escalador AI transforma una amplia variedad de contenidos para ofrecer una nitidez 4K impresionante

Saca todo el partido a tu televisor LG AI. Una sinfonía de algoritmos trabaja en perfecta armonía para analizar el contenido, identificando al instante su género y eliminando de forma inteligente el ruido y realzando los detalles de los objetos. Realza los rostros y las texturas, ofreciendo una experiencia 4K natural y realista que da vida a cada elemento visual.2)

LG AI TV con AI Super Upscaling muestra una secuencia de imágenes de tigres cuya nitidez va mejorando, en la que la AI reconoce la imagen y reduce progresivamente el ruido al tiempo que realza los detalles para ofrecer una calidad de imagen 4K refinada.

La remasterización AI HDR convierte el SDR a calidad HDR para que disfrutes de imágenes nítidas

Disfruta de una calidad de imagen excepcional, independientemente de la fuente original. La inteligencia artificial analiza y optimiza de forma inteligente el color, el brillo y el contraste para transformar el contenido estándar y ofrecer imágenes HDR dinámicas y envolventes.

LG AI TV con AI Object Remastering Ultra muestra a dos músicos acústicos tocando en la calle, donde la AI separa las voces del ruido de fondo para ofrecer una música más nítida y un audio más equilibrado y envolvente.

LG AI TV con AI Object Remastering Ultra muestra a dos músicos acústicos tocando en la calle, donde la AI separa las voces del ruido de fondo para ofrecer una música más nítida y un audio más equilibrado y envolvente.

Remasterización de objetos con AI Ultra extrae y mejora cada elemento sonoro para lograr una mayor claridad

Disfruta de cada detalle del audio sin esfuerzo. La AI extrae con precisión los diálogos y otros elementos de audio destacados de la mezcla de fondo. Al realzar individualmente elementos como las voces, la música y los efectos de sonido, ofrece un panorama sonoro equilibrado en el que cada matiz se escucha nítido y claro.3)

LG AI TV con Asistente de Imagen AI muestra varias versiones de la misma foto dispuestas en una cuadrícula, lo que permite a los usuarios seleccionar las opciones que prefieran para crear imágenes personalizadas en pantalla.

LG AI TV with AI Picture Wizard shows multiple versions of the same photo arranged in a grid, allowing users to select preferred options that guide the creation of personalized pictures on screen.

Asistente de Imagen AI analiza tus preferencias para adaptar la imagen a tu gusto.

Solo tienes que seleccionar las imágenes que prefieras y la AI analizará tus elecciones utilizando una base de datos con miles de millones de puntos de datos. A continuación, ajustará con precisión la configuración de la imagen para ofrecerte una experiencia visual adaptada a tus gustos personales.

LG AI TV con Asistente de Sonido ofrece varias opciones de perfiles de sonido dispuestas en una cuadrícula, lo que permite a los usuarios seleccionar sus ajustes de audio preferidos para crear un perfil de sonido personalizado.

LG AI TV with AI Sound Wizard presents multiple sound profile options arranged in a grid, allowing users to select preferred audio settings that guide the creation of a personalized sound profile.

Asistente de Imagen AI analiza tus preferencias para personalizar el sonido a tu gusto

Solo tienes que seleccionar tus opciones y el Asistente de Sonido AI las analizará. Gracias a su entrenamiento con millones de datos, aprende tus preferencias únicas y personaliza los ajustes de audio exclusivamente para ti.

LG AI TV, con el galardonado LG Shield, se representa mediante formaciones abstractas de pequeñas partículas azules sobre un fondo negro, dispuestas simétricamente a ambos lados en un patrón disperso con un suave resplandor.

LG AI TV, con el galardonado LG Shield, se representa mediante formaciones abstractas de pequeñas partículas azules sobre un fondo negro, dispuestas simétricamente a ambos lados en un patrón disperso con un suave resplandor.

Ten la tranquilidad de saber que tu privacidad y tus datos están protegidos

El galardonado LG Shield ofrece una protección avanzada para tus datos

Diseñado para ayudarte a proteger tu privacidad, LG Shield cuenta con potentes funciones de seguridad, como cifrado de red, firmas digitales, protección multicapa y actualizaciones continuas a través del programa webOS Re:New Progam.

LG AI TV, equipado con la plataforma de sistema operativo para televisores LG Shield, ha sido galardonado en los Premios a la Innovación del CES 2026 con el reconocimiento «Cybersecurity Honoree», representado por un icono de escudo luminoso con luz morada.

LG AI TV, equipado con la plataforma de sistema operativo para televisores LG Shield, ha sido galardonado en los Premios a la Innovación del CES 2026 con el reconocimiento «Cybersecurity Honoree», representado por un icono de escudo luminoso con luz morada.

*Los premios CES Innovation Awards se basan en la documentación descriptiva presentada al jurado.

Las 7 tecnologías clave de LG Shield

LG AI TV con LG Shield se distinguen por su almacenamiento y gestión seguros de datos, representados por un ícono de llave, donde unos mecanismos de protección mejorados protegen la información confidencial dentro del sistema.
Almacenamiento y gestión seguros de datos

Almacenamiento seguro de datos gracias a una tecnología de claves mejorada4)

LG AI TV con LG Shield destaca por sus algoritmos criptográficos seguros, representados por una pantalla protegida y un icono de escudo, donde la seguridad basada en el cifrado garantiza una transmisión de datos segura y confiable.
Algoritmo criptográfico seguro

Gestión de certificados de cliente para la transmisión segura de datos

LG AI TV con LG Shield se distinguen por garantizar la integridad del software, tal y como indica el ícono de sistema seguro, donde los mecanismos de autenticación verifican la fiabilidad del sistema y protegen contra el acceso no autorizado.
Garantizar la integridad del software

Tecnología de credenciales para la autenticación segura de usuarios

LG AI TV con LG Shield cuenta con funciones de autenticación de usuarios y control de acceso, representadas mediante los iconos de usuario conectado y candado, donde la protección a nivel del sistema gestiona el acceso y protege los entornos de las aplicaciones.
Autenticación de usuarios y control de acceso

Soluciones de protección de sistemas y seguridad de aplicaciones para la integridad del software

LG AI TV con LG Shield destaca por su transmisión segura de datos, representada mediante iconos de un servidor y un dispositivo conectados, donde los procesos de verificación garantizan la integridad y protegen los datos durante la transferencia.
Transmisión segura de datos

Una solución verificada que garantiza la integridad de las actualizaciones de seguridad

LG AI TV con LG Shield destacan por su capacidad de transmisión y respuesta ante incidentes de seguridad, representada mediante iconos de conexión y monitoreo, donde los sistemas criptográficos permiten una detección y respuesta rápidas ante las amenazas.
Transmisión y respuesta ante incidentes de seguridad

Una solución basada en algoritmos criptográficos seguros

LG AI TV con LG Shield destaca por su gestión de actualizaciones de seguridad, representada mediante los iconos del sistema y del escudo, donde los mecanismos de supervisión y actualización en tiempo real ayudan a prevenir amenazas y a mantener la protección del sistema.
Gestión de actualizaciones de seguridad

Prevención de intrusiones y monitoreo de amenazas en tiempo real para eventos de seguridad

LG AI TV con LG Shield se representa con un icono de escudo dentro de una forma esférica luminosa con efectos de iluminación morados y azules sobre un fondo oscuro.

LG AI TV con LG Shield se representa con un icono de escudo dentro de una forma esférica luminosa con efectos de iluminación morados y azules sobre un fondo oscuro.

Descubre la tecnología que hay detrás de LG Shield

Descubre la tecnología que hay detrás de LG Shield Descubre más sobre LG Shield

Confiabilidad reconocida a nivel mundial, en la que confían los expertos

LG AI TV ha sido galardonado en los Premios a la Innovación del CES 2026 en las categorías de ciberseguridad e inteligencia artificial, y es reconocido continuamente como el mejor sistema de Smart TV por AVForums, ya que ofrece una experiencia innovadora basada en la inteligencia artificial con protección para tus datos.

Premios a la Innovación del CES 2026

Galardonado en Ciberseguridad

Plataforma del sistema operativo para televisores LG Shield-Applied (webOS 26)

Premios a la Innovación del CES 2026

Galardonado en el ámbito de la inteligencia artificial

Arquitectura Multi-AI (webOS 26)

AVForums Editor's Choice

El mejor sistema de Smart TV de 2025/26

8 años como el mejor sistema de Smart TV (webOS 25)

Más información

*Los premios CES Innovation Awards se basan en la documentación descriptiva presentada al jurado.

Explora la gama de televisores LG AI y encuentra el que más te convenga

Obtén más información sobre los diferentes televisores LG con AI y descubre cuál se adapta mejor a tus necesidades.

Explora los televisores LG con AI

Aviso legal

 

*Las imágenes que aparecen arriba en esta página de detalles del producto son solo ilustrativas. Consulte las imágenes de la galería para obtener una representación más precisa.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar dependiendo de las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI) y la televisión terrestre/por aire (solo para televisores con sintonizadores). La creación de una cuenta LG es gratuita.

*El contenido que se muestra en esta página puede diferir del contenido disponible en el servicio Gallery+ real.

1)*En comparación con el Procesador Alpha 9 AI Gen8 2025, según una comparación de especificaciones internas.

 

2)*Las imágenes se mejoran hasta alcanzar una calidad similar a la 4K. Los resultados pueden variar en función de la resolución de origen.

*La tecnología AI Dual Super Upscaling solo es compatible con los modelos W6, G6, C6, MRGB95 y MRGB9M.

 

3)*Debe activarse a través del menú «Modo Sonido». El sonido puede variar en función del entorno de escucha.

 

4)*La certificación LG Shield puede variar según el modelo.

*La protección contra instalaciones excluye las aplicaciones procedentes de fuentes no habituales, como LG Apps, etc.

*Se requieren actualizaciones periódicas de software para mantener la protección durante 5 años.

*La protección y el cifrado de datos están garantizados en condiciones normales de uso.

*webOS está protegido por LG Shield.