We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
¿Por qué un televisor LG con AI?
El televisor LG AI TV supone un avance revolucionario que redefine tu experiencia visual gracias a la sofisticada inteligencia que lo impulsa: el Procesador alpha 11 AI 4K Gen3, ahora con un Doble Motor AI, el Procesador 11 AI 4K Gen3 contextual más avanzado de LG. Con un procesamiento neuronal de AI 5.6 veces más potente, el nuevo procesador alpha 11 ofrece una precisión a nivel de píxel que proporciona una imagen increíblemente realista y también permite que webOS aprenda tus hábitos de visualización y se adapte a tus preferencias para brindarte una experiencia única y personalizada, solo para ti. E incluso con este nivel de personalización, las medidas de seguridad avanzadas del confiable y galardonado LG Shield ayudan a mantener tus datos seguros y protegidos.