TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SITIO WEB

Términos y Condiciones Tienda LG

Última actualización: 11 / 05 / 2026

LG Electronics Colombia Limitada (“LGE”) es una sociedad comercial domiciliada en la República de Colombia, identificada con el NIT 830.065.063-4, ubicada en la Carrera 11 No. 94 A -34, piso 8 de la ciudad de Bogotá D.C., con números de teléfono 01 8000 910683 y correo electrónico notificacionlegalcb@LGE.com, que tiene como objeto social entre otros la venta de productos (electrodomésticos) a través de distintos aliados comerciales en el país y a través de la presente plataforma de comercio electrónico.

Los presentes Términos y Condiciones regulan la información necesaria para que los visitantes y/o usuarios que adquieran en línea productos de la marca LG a través del sitio web de LG.com conozcan las reglas aplicables. Todos los productos ofrecidos y vendidos mediante este canal se regirán por lo dispuesto en estos Términos y Condiciones.

1. Proveedor-Vendedor

LGE, será el proveedor del servicio de venta en línea de los productos de la marca LG adquiridos a través del sitio web.

2. Autorización

El Usuario puede navegar gratuitamente en nuestro sitio web con el fin de visitar, comparar y adquirir, si lo deseas, los productos marca LG que te ofrecemos. La sola visita al sitio web no impone obligación alguna al Usuario, a menos que haya expresado en forma inequívoca y mediante actos positivos, su voluntad de adquirir uno o más bienes ofrecidos a través del sitio web y en la forma indicada en estos T&C. Para adquirir alguno de los bienes ofrecidos en la página usted debe ser mayor de 18 años de edad.

3. Definiciones

Para los efectos de estos Términos y Condiciones, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

• Proveedor-Vendedor: LGE será el proveedor del servicio de venta en línea de los productos de la marca LG adquiridos a través del sitio web

• Visitante o Usuario: Persona o Consumidor final que navega y/o adquieren los productos marca LG a través del sitio web

• Centro de Servicio Autorizado: Establecimiento autorizado por LGE para la prestación de servicio técnico en de los productos marca LG.

• Cookies: Son los archivos de datos que se almacenan en el disco duro del computador del Visitante o Usuario al ingresar al sitio web.

• Mensaje de Datos: Es la información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos.

• Métodos de Pago: Son los mecanismos ofrecidos por LGE para la compra de los productos marca LG ofrecidos a través de la página web.

• Partes: Son conjuntamente el Visitante o Usuario y LGE.

• Productos: Son los productos de la marca LG ofrecidos y vendidos en la página web.

• URL: De acuerdo con sus siglas en ingles es Uniform Resource Locator.

• Sitio web: Es el enlace de comercio electrónico

• LG Members: Registro de usuarios o visitantes a través de correo electrónico y contraseña

4. Funcionamiento

LGE ofrece Productos nuevos marca LG a través de este sitio web, estos productos incluyen empaques, cajas, plásticos, etiquetas, instructivos o manual de Visitante o Usuario y certificado de garantía que contienen las advertencias, las instrucciones e indicaciones claras y precisas para su uso, conservación, cuidado, mantenimiento, mejor aprovechamiento, manejo seguro y confiable.

La información acerca de los productos marca LG contenida en el sitio web, es suministrada únicamente con fines informativos, se recomienda leer las etiquetas de advertencias, el certificado de garantía y el manual de Usuario de cada producto antes de su uso.

LGE informa que este sitio web es válido única y exclusivamente para la compra de productos marca LG en el territorio colombiano y sujetos a la disponibilidad de los mismos en la República de Colombia, a pesar de poder ser navegado fuera del territorio colombiano.

El Acceso a este sitio web implica la manifestación inequívoca del Visitante o Usuario frente a la aceptación de los Términos y Condiciones, así como su adhesión plena y sin reserva a los mismos, todas las actividades que se realicen a través del sitio web se rigen por estos Términos y Condiciones, en tal sentido estos Términos y Condiciones contienen los derechos y obligaciones de los Visitante o Usuario que ingresen al sitio web.

Para la compra de productos marca LG el Visitante o Usuario, debe cumplir previamente con los siguientes requisitos:

• Ser legalmente capaz de acuerdo a la legislación vigente;

• Ser mayor de edad al momento de acceder y hacer compras por el sitio web;

• Ser residente en la República de Colombia.

• Aceptar y cumplir con los Términos y Condiciones, así como autorizar el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con lo dispuesto por la Política de Tratamiento de la Información disponible en este sitio web

• Inscribirse o estar inscrito como LG Members (correo electrónico y contraseña)

5. Compra de productos a través del sitio web

5.1. Pedidos

La solicitud de productos marca LG sólo puede ser realizada por personas que tengan capacidad legal para contratar, sean personas naturales o jurídicas. Al realizar una solicitud por una persona jurídica, deberás contar con capacidad para solicitar, aceptar y pagar a nombre de la persona jurídica y de obligarla en los términos de estos Términos y Condiciones.

Para hacer compras deberás seguir los siguientes pasos:

• Selecciona el producto que va a comprar

• Dar clic en agregar al carrito. Tendrás la opción de seguir comprando o ver carrito. Si tu selección es ver carrito te entregaremos el resumen de tu pedido en donde encontraras: i) Producto seleccionado ii) Cantidad iii) Precio con IVA Incluido

• Para continuar con tu compra debes dar clic en comprar ahora e ingresar los datos de i) quien realiza la compra ii) envió de producto

• Una vez diligenciada la información encontrará el detalle del pedido incluyendo todos los gastos como; i) Costo producto sin IVA ii) Bonos descuento (en caso de que aplique) iii) Costo del envió iv) Costo de Instalación v) Valor IVA vi) Valor total de la compra. Haga clic en “Continuar con el pago”; este se ejecutará conforme a la opción seleccionada por el visitante o usuario (Wompi o Mercado Pago). Una vez tu pago sea efectuado te mostraremos el detalle de tu compra

• Recibirás un mensaje en el correo electrónico registrado con el detalle de la compra y la confirmación del recibido de tu pedido

• Recibirá notificación de la trasportadora con le fecha de entrega y las recomendaciones que debe tener en cuenta al momento de recibir el producto.

5.2. LGE podrá rechazar la solicitud de compra cuando:

• El producto no esté disponible y el Visitante o Usuario no acepte un producto similar del mismo precio. En este caso, también podrá, alternativamente y a su elección, optar por la devolución del dinero pagado (cuando aplique).

• Cuando el pago no haya sido autorizado por el Método de Pago o Wompi.

• SCuando haya un error notorio y evidente en el precio o en la descripción del producto.

• Todos los Productos ofertados en el sitio Web están sujetos a disponibilidad y se ofrecen hasta agotar existencias, no podrás comprar sino hasta máximo tres (3) unidades de la misma referencia.

• Nuestro proceso de pedido le permite verificar y corregir cualquier error antes de enviar su pedido. Por favor revise el pedido cuidadosamente antes de confirmarlo. Usted es responsable de asegurarse de que su pedido esté completo y sea exacto.

Su pedido constituye una oferta para celebrar un contrato de compra con la tienda en línea u Online. Al realizar su pedido, reconoce que tendrá la obligación de pagar. Cuando realice un pedido, le enviaremos un acuse de recibo del pedido. Tenga en cuenta que el acuse de recibo del pedido no significa la aceptación de su pedido ni constituye una confirmación de venta. La tienda Online o LGE puede aceptar, rechazar o imponer límites de cantidad u otros a su pedido por cualquier motivo y en cualquier momento después de recibir su pedido. Si LGE rechaza, limita o modifica su pedido, se lo notificaremos utilizando la dirección de correo electrónico u otra información de contacto que nos proporcione. Si LGE cancela un pedido o parte de un pedido que ya le hemos cobrado, le reembolsaremos el monto total del pago dentro de los quince (15) días calendario después de la confirmación par parte de LG al cliente.

Tras la aceptación de su pedido, le enviaremos un correo electrónico de confirmación (el "Correo electrónico de confirmación “que contiene el detalle del pedido y las recomendaciones al recibir el producto). Estos Términos de compra y el pedido se volverán legalmente vinculantes para usted y el Proveedor de contenido cuando le enviemos el Correo electrónico de confirmación.

5.3. Precios

• Los precios publicados en el Sitio Web son los precios vigentes al momento de cada consulta, una vez el Visitante o Usuario termina de hacer la consulta o finaliza la navegación y/o la compra en el Sitio Web, la oferta de precios establecida puede variar, en todo caso, el Visitante o Usuario solo estará obligado a pagar aquel precio que haya aceptado por el producto y que aparezca reflejado en el detalle de la transacción antes de dar su consentimiento definitivo para adquirir el(los) producto(s). Los precios de los productos ofertados en el sitio web incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), salvo que se indique expresamente lo contrario y que la Ley exija alguna modalidad especial de información.

• Los precios de los productos ofrecidos corresponden exclusivamente al valor del producto ofrecido y no incluyen gastos de transporte, manejo, envío, accesorios que no se describan expresamente, instalación, por lo tanto, los gastos de envío serán notificados antes de proceder al pago final del producto adquirido. Usted es responsable de cualquier información que proporcione en relación con su compra.

• Las productos y precios incluidos en este sitio Web están dirigidos al público en general como personas indeterminadas y por consiguiente será necesaria siempre una confirmación y aceptación de nuestra parte de su orden de compra y del pago realizado, momento en el cual se expedirá la correspondiente factura y se entenderá perfeccionado el contrato de venta entre el Visitante o Usuario y LGE

5.4. Método de Pago

• El Usuario podrá adquirir los Productos disponibles en el Sitio Web a través de diversos Métodos de Pago establecidos en la plataforma de Wompi o Mercado Pago.

• Cuando el Visitante o Usuario ejecuté la compra deberá aceptar los términos y condiciones de la plataforma de pago, los cuales son ajenos a LG Electronics Colombia Limitada. Lo invitamos a consultar los términos y condiciones reglamento-Usuarios-Colombia.pdf y Términos y condiciones de uso

• Pese a que esta página cuenta con conexiones seguras y confiables para la realización de transacciones electrónicas, LG se exime de responsabilidad por cualquier daño que se pueda generar ante alguna falla en las operaciones o comunicaciones de las entidades Financieras emisoras de las tarjetas válidas para efectuar los pagos. La responsabilidad, efectividad y validez de las transacciones de pago serán responsabilidad del consumidor o usuario con su entidad bancaria y la pasarela de pago, para más detalle revise las condiciones de uso de sus tarjetas débito, crédito, pse, o método de pago escogido.

5.5. Entrega

• Los productos adquiridos a través de este Sitio Web serán entregados por la empresa transportadora contratada por LGE en el domicilio y la dirección proporcionada por el Visitante o Usuario en el Sitio Web, siempre que éste se ubique dentro del territorio colombiano y únicamente en las ciudades que se mencionan en el Sitio Web al momento de hacer la compra. No se realizan envíos internacionales

• La entrega de los pedidos se realiza dentro de las ciudades, regiones y/o zonas consideradas como seguras para la operación del transporte, a criterio del transportador, en días hábiles estimados y de conformidad con la tabla de días de entrega. No se entrega sin nomenclatura, ni a veredas, ni fuera del perímetro urbano.

• El tiempo estimado de entrega es de hasta 30 días calendario a partir de la compra del Producto. Las fechas de entrega publicada en la página son estimadas, por lo que el Visitante o Usuario aceptan y reconoce que pueden presentarse anticipos y demoras razonables en las mismas y que la empresa transportadora contratada por LGE tendrá hasta 30 días calendario para entregar el producto adquirido. No obstante, en caso de que el Visitante o Usuario no reciba el Producto en el tiempo máximo indicado contado a partir de la recepción de la confirmación de su pedido, el Visitante o Usuario deberá comunicarse con la línea de servicio al cliente al 01 8000 910683 o al correo electrónico posventaobs.cb@lgepartner.com.

• El producto podrá ser recibido e inspeccionado únicamente por la persona autorizada para la recepción del producto (mayor de edad), La cual deberá firmar el documento de transporte (Guía de entrega) a satisfacción. El producto debe ser entregado únicamente al comprador o a un tercero autorizado. En caso de que ni el comprador, ni el tercero autorizado se encuentren en el momento de la entrega, el transportador no podrá realizar la entrega del producto y deberá el cliente comunicarse para reprogramar la entrega a nuestras líneas de atención al cliente Call Center de LGE al 01 8000 910683, o al correo electrónico posventaobs.cb@lgepartner.com.

• Las entregas únicamente se ejecutan hasta un 2 piso (sin ascensor) si el peso del producto no supera los 80kg, así mismo, es decisión del transportador si no ejecuta la entrega del producto si este observa que las condiciones de entrega no fueron las mismas a las registradas en la página al momento de la compra.

• Las entregas no se realizan en horarios exactos y estarán sujetas a la programación del transportador. Los horarios aproximados de entrega serán de lunes a viernes días hábiles, entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. y los sábados entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m., los domingos ni festivos se realizan entregas. Las entregas pueden verse afectadas por factores logísticos y operativos. Igualmente las entregas pueden presentar demoras debido a circunstancias tales como y sin limitarse a: Cierres temporales de carreteras, dirección no encontrada, traslado del destinatario, caso fortuito o fuerza mayor, orden de autoridad competente que impida el envío del producto, terremotos, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de movilidad en los lugares de cubrimiento, fallas de los servicios públicos o condiciones climáticas adversas que retrasen la entrega del producto adquirido.

• Cuando la entrega se realice en conjuntos cerrados, condominios, edificios o propiedades horizontales, la empresa de transporte estará sujeta a las políticas de acceso de la propiedad, lo cual podría afectar el tiempo de entrega. El acceso a estas propiedades podría estar restringido o sujeto a horarios específicos establecidos por la administración de cada propiedad.

• En caso de no estar nadie presente en el sitio de entrega para recibir el producto, o no estar presente la persona autorizada, el pedido será devuelto al lugar de despacho, la empresa transportadora reprogramará la entrega de este y/o el comprador deberá comunicarse con el Call Center de LGE y reprogramar la entrega del producto. Si el producto no es recibido después de dos visitas realizadas por parte de la transportadora, se procederá con la cancelación del pedido y devolución de dinero, en este caso, si el cliente desea que le reenvíen el pedido, es obligación del cliente contactarse con nuestras líneas de atención al cliente Call Center de LGE al 01 8000 910683, o al correo electrónico posventaobs.cb@lgepartner.com.

• El comprador o su autorizado deberá revisar el producto al momento de la entrega en presencia del transportador. En caso de que el Producto tenga señas de daños o rupturas en su empaque en el momento de la entrega (es obligación del cliente abrir el producto y verificar que se encuentre en óptimas condiciones), el comprador deberá abstenerse de recibir el producto y en su defecto deberá registrar la novedad en la guía del transportador y/o remisión como una observación. Si el cliente firma la remisión a conformidad, para LG es una entrega satisfactoria que se negará ante cualquier reclamación futura del cliente que este fuera de las condiciones de garantía.

• Ver términos y condiciones de entrega 24 horas: Términos y Condiciones de Entrega 24 Horas LG Colombia | LG CO

DESTINO DEPARTAMENTO DIAS PROMEDIO DE ENTREGA BOGOTA BOGOTA 2 MOSQUERA CUNDINAMARCA 3 FUNZA CUNDINAMARCA 3 CHIA CUNDINAMARCA 3 MADRID CUNDINAMARCA 3 SOACHA CUNDINAMARCA 3 CAJICA CUNDINAMARCA 3 COTA CUNDINAMARCA 3 TENJO CUNDINAMARCA 3 GIRARDOTA ANTIOQUIA 5 ARMENIA QUINDIO 5 DUITAMA BOYACA 5 ESPINAL TOLIMA 5 GIRARDOT CUNDINAMARCA 5 IBAGUE TOLIMA 5 MANIZALES CALDAS 5 SOGAMOSO BOYACA 5 TUNJA BOYACA 5 VILLAVICENCIO META 5 BELLO ANTIOQUIA 5 CALI VALLE DEL CAUCA 5 DOSQUEBRADAS RISARALDA 5 ENVIGADO ANTIOQUIA 5 GUARNE ANTIOQUIA 5 ITAGÜI ANTIOQUIA 5 MEDELLIN ANTIOQUIA 5 PALMIRA VALLE DEL CAUCA 5 PEREIRA RISARALDA 5 RIONEGRO ANTIOQUIA 5 SABANETA ANTIOQUIA 5 YUMBO VALLE DEL CAUCA 5 JAMUNDI VALLE DEL CAUCA 5 CALDAS ANTIOQUIA 5 LA ESTRELLA ANTIOQUIA 5 BARBOSA ANTIOQUIA 5 ACACIAS META 5 FACATATIVA CUNDINAMARCA 5 TOCANCIPA CUNDINAMARCA 5 ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA 5 MARIQUITA TOLIMA 5 LA CALERA CUNDINAMARCA 5 EL COLEGIO CUNDINAMARCA 5 SOPO CUNDINAMARCA 5 VILLAMARIA CALDAS 5 MELGAR TOLIMA 5 AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA 5 MARINILLA ANTIOQUIA 5 RETIRO ANTIOQUIA 5 LA DORADA CALDAS 7 BUGALAGRANDE VALLE DEL CAUCA 7 TULUA VALLE DEL CAUCA 7 CAUCA POPAYAN 7 LORICA CORDOBA 10 MONTERIA CORDOBA 10 PASTO NARIÑO 10 SAHAGUN CORDOBA 10 VALLEDUPAR CESAR 10 BARRANCABERMEJA SANTANDER 10 BARRANQUILLA ATLANTICO 10 CARTAGENA BOLIVAR 10 GALAPA ATLANTICO 10 MAGANGUE BOLIVAR 10 PUERTO COLOMBIA ATLANTICO 10 RIOHACHA LA GUAJIRA 10 SANTA MARTA MAGDALENA 10 SINCELEJO SUCRE 10 SOLEDAD ATLANTICO 10 CERETE CORDOBA 10 BUCARAMANGA SANTANDER 10 FLORIDABLANCA SANTANDER 10 GIRON SANTANDER 10 NEIVA HUILA 10 PIEDECUESTA SANTANDER 10 PITALITO HUILA 10 YOPAL CASANARE 10 LORICA CORDOBA 10 SABANALARGA ATLANTICO 10 GUATAVITA CUNDINAMARCA 10 ANAPOIMA CUNDINAMARCA 10 CERRITO VALLE DEL CAUCA 10 GRANADA META 10 BARBOSA SANTANDER 10 ROVIRA TOLIMA 10 BOYACA BOYACA 10 GRANADA META 10 AGUAZUL CASANARE 10 GARZON HUILA 10 RIVERA HUILA 10 EL CERRITO VALLE DEL CAUCA 10 ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA 10 PALERMO HUILA 10 SAN GIL SANTANDER 10 BOSCONIA CESAR 10 SAN MARCOS SUCRE 10 PLANETA RICA CORDOBA 10 MALAMBO ATLANTICO 10 JUAN DE ACOSTA ATLANTICO 10 EL BANCO MAGDALENA 10 FUNDACION MAGDALENA 10 SANTO TOMAS ATLANTICO 10

5.5.1 La persona que recibe el producto debe mostrar al transportador su documento de identidad y firmar la guía de entrega > Nombre, Fecha, documento, firma, y dar el visto bueno del estado óptimo en que se está recibiendo el producto, o hacer las aclaraciones pertinentes en la guía. En caso de que el receptor del pedido se reúse hacer la firma de la guía, el pedido no será entregado y se proseguirá con la cancelación y devolución del dinero al cliente.



5.5.2 Costos adicionales

Costos adicionales : Para los casos que aplique, el Usuario es responsable de la logística y/o costos asociados para ingresar el producto a su domicilio. Si se requiere desarmar el producto o desmontar puertas, auxiliar adicional para la subida del bien adquirido, o trasladar el bien por mecanismos especiales, entre otros, estos costos de la logística deben ser asumidos por el cliente. Es deber del cliente comunicar toda la información a LG antes de la entrega para que LG ofrezca las tarifas y coordine el servicio.

5.6. Cargos por envíos e impuestos

El Visitante o Usuario deberá asumir los costos de transporte de los productos adquiridos y el pago de los impuestos a que haya lugar en razón de su compra; en todo caso, el valor del transporte será informado antes de efectuar el pago, en el detalle de la compra, aclarando que dicho cargo puede variar conforme a la ciudad a donde deba efectuarse el despacho y será informado de manera definitiva al correo con el detalle de la compra y la confirmación del recibido de tu pedido. En los casos que aplique él envió gratis, se verá reflejado en el detalle de la compra.

5.7. Retracto

En consideración a los términos y condiciones de entrega previstos, y en cumplimiento a los estándares normativos que le son aplicables, el ejercicio del derecho de retracto y la cancelación de la compra podrá llevarse a cabo teniendo en cuenta las siguientes políticas de devolución definidas por LGE y amparadas por la normatividad vigente, para más información haga clic aquí. Términos y condiciones de cambio | LG

5.8. Instalación y Garantía

El El Visitante o Usuario, debe solicitar a través de las líneas autorizadas por LGE y que se informan a continuación, el servicio de instalación de su producto si aplica y el servicio técnico dentro del período de garantía establecido para cada Producto a través de los Centros de Servicio Autorizados (CSA) por LGE:





Teléfono: 01 8000 910683

Chat Whatsapp: 3173720142

LG.COM: (https://www.lg.com/co/soporte/solicitar-instalacion)

(https://www.lg.com/co/soporte/contactenos)

Correo electrónico: posventaobs.cb@lgepartner.com

LGE no será responsable durante el periodo de garantía ofrecido, cuando ocurran las siguientes causales:

• Deterioros o daños causados al producto como resultado de una manipulación o transporte inadecuado ajenos a LGE, así como alteraciones del producto original determinados por adaptaciones, modificaciones, adulteraciones o eliminación del número serial adherido al producto, montaje de partes o accesorios no genuinos ni autorizados por LGE, entre otros.

• No atender las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto o en esta garantía, así como por la falta de accesorios luego de recibido el producto.

• Daños ocasionados como resultado de la intervención, instalación, manipulación, por un tercero no autorizado por LG.

• Averías como resultado de catástrofes naturales de cualquier índole, accidentes sobre el producto no atribuibles a LGE, inundaciones, desorden público, asonadas, condiciones ambientales inadecuadas, humedad, mala ventilación, hurto, fluctuaciones de voltaje de la energía eléctrica o descargas eléctricas atmosféricas o irregularidades de suministro hidráulico, gas o las aplicables al funcionamiento del producto, o por factores externos atribuibles e imputables al titular de la garantía o un tercero.

• Problemas causados por factores externos y falta de cuidado, debido a la presencia de agua, líquidos, humedad, polvo, oxidación, golpes, ruptura de la carcasa, arena, insectos, roedores o cualquier otro similar que afecte el correcto funcionamiento e idoneidad del producto.

• Daños causados por manipulación y/o uso indebido del producto, como por ejemplo: Golpes, rayones, fracturas, incorrecta limpieza, puntos de impacto o presión inadecuada etc.

• Esta garantía no cubre daños cosméticos y/o estéticos, tales como el acabado exterior, ralladuras, ruptura, levantamiento o soplo de la pintura, etc.

• Productos sobre los cuales haya expirado el término de la garantía ofrecida inicialmente por LGE.

Cuando se trate de revisiones en garantía y durante la vigencia de la garantía legalmente anunciado para los productos de la marca LG, el CSA revisará el producto si aplica para garantía de acuerdo con las políticas de LGE, se procederá a través del CSA así:

En un primer lugar con la reparación del defecto del Producto de conformidad con las normas de protección al consumidor.

Si la falla persiste o el bien no admite reparación se procederá, a elección del Visitante o Usuario, a (i) repararlo nuevamente (cuando aplique), (ii) devolver el dinero pagado por el producto, al Visitante o Usuario que lo adquirió en las mimas condiciones en las que se recibió el pago, o (iii) cambio por un producto igual o de mejores especificaciones técnicas al adquirido (cuando se cuente con estos en el inventario de LGE), en caso de no contar con producto en el inventario al momento de la devolución se procederá con la devolución del dinero cancelado por el producto.

6. Sitio Web

Este sitio web corresponde a la página E-Commerce de LGE, el cual reúne las características de una tienda virtual especializada en la venta y asistencia técnica para electrodomésticos. LGE no se hace responsable del contenido o información descrita en otras páginas direccionadas por links, cuyas políticas de privacidad y condiciones de uso deberán ser consultadas por el Visitante o Usuario.

6.1. Publicidad, Mensajes Comerciales y Links

a) LGE no le remitirá al e-mail o dirección electrónica del usuario información que no haya solicitado, excepto información o noticias que se relacionen con los servicios de LGE, cuando este haya sido debidamente autorizado según nuestra política de tratamiento que encontrará en: https://www.lg.com/co/tratamiento-de-datos-personales

b) LGE, a través de este sitio web en ningún caso envía mensajes o realiza ofertas de servicios o productos, dirigidas a menores de edad, no recauda sus datos personales o generales y no contiene información o contenidos que pueda perjudicar, dañar o atentar contra la privacidad o integridad personal y/o emocional de los menores.

c) LGE, en la operación de su sitio web no genera, divulga o remite información, contenidos o mensajes de alcance ilícito, pornográfico, violento, discriminatorio, racista o sexista.

d) Ni LGE, ni las personas que coordinan, administran o actualizan este sitio web serán responsables en ningún caso por el contenido, alcance, veracidad, validez, integridad, autenticidad o licitud de cualquier información que el usuario localice en otro sitio web, a través de un link o un vínculo establecido en el sitio web de LGE.

e) LGE puede permitir que los Usuarios publiquen reseñas de Contenido en la tienda en Linea o tienda Online. Estas revisiones son opiniones expresas del consumidor únicamente y no reflejan las opiniones de LGE. LGE no se responsabiliza ni garantiza la exactitud o integridad de las reseñas. Usted acepta que LGE no tendrá ninguna responsabilidad si usted confía en las reseñas para descargar o utilizar el Contenido. LGE se reserva el derecho, pero no tiene la obligación de eliminar las reseñas que LGE considere irrelevantes o inapropiadas por cualquier motivo.





6.2. Aceptación de las condiciones de uso

Los contenidos y servicios del sitio web de LGE, son de conocimiento público, por lo tanto, la aceptación de las presentes condiciones de uso es un requisito indispensable para que el Visitante o Usuario o cualquier persona puedan hacer uso legítimo del mismo.

La aceptación de las presentes condiciones de uso, por el Visitante o Usuario de este sitio Web, tendrá lugar cuando se presente cualquiera de los siguientes eventos: i) Suministro de datos en los formularios de registro del sitio Web. ii) El empleo de los mecanismos de aceptación, de seguridad o de acceso al sitio web que establezca LGE. iii) La consulta de cualquier contenido incorporado en el sitio Web. iv) La compra de cualquiera de los bienes que LGE, provea a los Visitantes o Usuarios a través de este sitio web.

Si la compra de determinado Contenido (por ejemplo, suscripciones) o el uso de una función o programa requiere que abra una cuenta, debe completar el proceso de registro brindándonos información actual, completa y precisa según lo solicite el formulario de registro correspondiente. También elegirá una contraseña y un nombre de usuario. Usted es completamente responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña y cuenta. Además, usted es completamente responsable de todas y cada una de las actividades que ocurran en su cuenta. Usted acepta notificar a LGE de inmediato sobre cualquier uso no autorizado de su cuenta o cualquier otra violación de la seguridad. LGE no será responsable de ninguna pérdida en la que pueda incurrir como resultado de que otra persona use su contraseña o cuenta, ya sea con o sin su conocimiento. Sin embargo, usted podría ser responsable de las pérdidas sufridas por LGE u otra parte debido a que otra persona use su cuenta o contraseña con su conocimiento o si usted no informa a LGE de cualquier uso no autorizado sospechado o real. No puede usar la cuenta de otra persona en ningún momento sin el consentimiento de esa persona.

6.3. Contenido del sitio web

El Visitante o Usuario debe efectuar un uso adecuado de su contenido y no extraer información que reposa en el portal para usos personales o comerciales, utilizar el contenido del portal para engañar a terceros o hacerlos incurrir en actividades contrarias a la ley y cualquier actividad que conduzca a la violación de derechos de LGE, proveedores, usuarios o de terceros.

Cualquier información o contenidos del sitio web, serán definidos en cualquier tiempo de forma unilateral, autónoma y discrecional por LGE y en ningún caso el uso de este sitio web por el Visitante o Usuario supone restricción o limitación de cualquier tipo a esta facultad de LGE

El Visitante o Usuario autoriza el ingreso de los archivos temporales o cookies que se guarden en el computador por el uso del portal y que tienen como fin mejorar la experiencia del usurario.

Las fotos del Sitio web son parte del contenido y pertenecen a LGE, por lo que no podrán ser reproducidas sin autorización.

6.4. Responsabilidad por uso indebido del sitio

El Visitante o Usuario del sitio web se hará responsable por cualquier uso indebido, ilícito o anormal que hiciere de los contenidos, información o servicios del sitio web de LGE.

El Visitante o Usuario del sitio, directa o por interpuesta persona, no atentará de cualquier forma contra el sitio web de LGE, contra su plataforma tecnológica, sus sistemas de información o interferirá en su normal funcionamiento.

El Visitante o Usuario del sitio Web, no alterará, bloqueará o realizará cualquier otro acto que impida mostrar o acceder a cualquier contenido, información o servicios del sitio web de LGE, o que estén incorporados en los sitios web vinculados al sitio web de LGE.

El Visitante o el Usuario del sitio web de LGE, no enviará o trasmitirá en este sitio web o hacia el mismo, a otros usuarios o a cualquier persona, cualquier información de alcance obsceno, difamatorio, injuriante, calumnia o discriminatorio LGE, sus funcionarios o las personas responsables de la administración de este sitio web.

El Visitante o el Usuario del sitio Web, no incurrirá en y desde el mismo, en conductas ilícitas tales como daños o ataques informáticos, interceptación de comunicaciones, infracciones al derecho de autor, uso no autorizado de terminales, usurpación de identidad, revelación de secretos o falsedades documentales.

LGE tomará las medidas legales o disciplinarias que sean procedentes y aplicará las sanciones del caso, cuando un Visitante o Usuario infrinjan cualquiera de las obligaciones y deberes definidos en los presentes términos y condiciones de uso.

Cualquier uso de Software mal intencionado que desee dañar el uso normal de la plataforma generará el bloqueo de la suscripción y del Visitante o Usuario dándolo de baja inmediatamente y se efectuará reporte a la autoridad competente.

Si sufrimos una pérdida que surja de o en relación con: (i) su incumplimiento de los Términos de compra; (ii) su uso de la tienda en línea u Online que no sea de acuerdo con estos Términos de compra; o (iii) su uso de cualquier Aplicación descargada de la tienda Online o en Línea que no sea de acuerdo con los términos aplicables al uso de esas Aplicaciones, podemos iniciar procedimientos legales en su contra para el reembolso de tales pérdidas.

6.5. Modificación de las Condiciones de Uso

LGE en cualquier tiempo, puede dejar sin efecto, limitar, modificar, suprimir o adicionar las disposiciones plasmadas en estos Términos y Condiciones.

LGE se reserva el derecho a negar, restringir o condicionar al Visitante o Usuario el acceso al Portal, total o parcialmente, sin previo aviso. Adicionalmente, teniendo en cuenta que el acceso y funcionamiento del Portal están sujetos a procesos técnicos, no es posible garantiza el acceso ininterrumpido al sitio web.





6.6. Propiedad Intelectual Del Sitio Web

El Visitante o Usuario del sitio Web deberá cumplir con las siguientes normas sobre protección de los derechos de propiedad intelectual, incorporados en el sitio Web de LGE:

Todos los contenidos, información, signos distintivos y obras protegidas por el derecho de autor, incluidos en el sitio web sin limitación - tales como texto, bases de datos, gráficas, imágenes, fotografías, video, sonidos, música, programas de computador, nombres de dominio, marcas, logo-símbolos, enseñas, nombres comerciales, lemas, modelos de utilidad, diseños industriales, etc – son propiedad de LGE, o de las organizaciones o personas que estén vinculadas a este sitio a través de banners, vínculos o links.

Los contenidos, textos, bases de datos, diseños, gráficas, imágenes, fotografías, video, audio, sonidos, música, programas de computador y otras obras o creaciones intelectuales incluidas o vinculadas en el sitio web están protegidas por las leyes colombianas y convenios internacionales sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

El visitante o usuario de este sitio web, directa o indirectamente, no podrá de ninguna forma y en ningún caso: reproducir, copiar, transformar, modificar, ceder, transmitir, divulgar, publicar, o distribuir cualquier información, contenidos o bienes susceptibles de protección por la propiedad intelectual, propiedad industrial o el derecho de autor que sean de LGE o de las organizaciones o personas que estén vinculadas a este sitio web a través de banners, vínculos o links.

El visitante o usuario de este sitio web, utilizará cualquier información, contenidos o bienes susceptibles de protección por la propiedad intelectual, propiedad industrial o el derecho de autor que se encuentren en los sitios web que estén vinculadas a este sitio a través de banners, vínculos o links, conforme a las condiciones de uso de dichos sitios web.

6.7. Reserva de Responsabilidad y Garantía de Uso.

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6.8. Limitación de Responsabilidad.

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