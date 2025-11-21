We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Términos y Condiciones de Entrega 24 Horas
Aviso11/21/2025
Sin Vigencia
- Cobertura de Entrega
LGE ofrece un servicio de entrega en 24 horas en las siguientes zonas: Bogotá, Cajicá, Chía, Cota, Funza, Madrid, Mosquera y Soacha, dentro de los días hábiles (lunes a viernes y sábados), a partir de la compra del producto.
- Definición de "24 Horas"
El término "24 horas"hace referencia a un plazo de entrega del siguiente día hábildespués de la confirmación de la compra del producto antes de las 11 am. La entrega se realizará en un horario estimado entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. de lunes a viernes y los sábados entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m. (Entregas en días domingos y festivos no se realizan). Estos horarios pueden estar sujetos a modificaciones dependiendo de la programación logística del transportador.
- Horarios de Entrega
Las entregas no se realizan en horarios exactos y estarán sujetas a la programación del transportador. Los horarios aproximados de entrega serán de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m.y los sábados entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m. Las entregas pueden verse afectadas por factores logísticos y operativos. Igualmente las entregas pueden presentar demoras debido a circunstancias tales como y sin limitarse a: Cierres temporales de carreteras, dirección no encontrada, traslado del destinatario, caso fortuito o fuerza mayor, orden de autoridad competente que impida el envío del producto, terremotos, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de movilidad en los lugares de cubrimiento, fallas de los servicios públicos o condiciones climáticas adversas que retrasen la entrega del producto adquirido.
- Condiciones Específicas para Propiedades Horizontales
Cuando la entrega se realice en conjuntos cerrados, condominios, edificios o propiedades horizontales, la empresa de transporte estará sujeta a las políticas de accesode la propiedad, lo cual podría afectar el tiempo de entrega. El acceso a estas propiedades podría estar restringido o sujeto a horarios específicos establecidos por la administración de cada propiedad.
- Plazo Máximo de Entrega
El tiempo estimado de entrega será el indicado en estos términos y condiciones y podrá ser hasta 30 días calendarioa partir de la compra del producto. Las fechas de entrega publicadas en el sitio web son estimadas. El Usuario acepta y reconoce que pueden ocurrir anticipos o demoras razonables en la entrega, y que la empresa transportadora contratada por LGE tendrá hasta 30 días calendariopara realizar la entrega del producto adquirido.
- Aceptación de Términos
Al realizar la compra, el Usuario acepta y reconoce las condiciones de entrega y entiende que los plazos y horarios de entrega son aproximados y estarán sujetos a la disponibilidad logística del transportador
