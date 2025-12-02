We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
PROMOCIÓN CAMPAÑA LG BLACK FRIDAY
Vigencia: Del 22 de noviembre al 07 de diciembre de 2025
- VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD: Aplica para los consumidores que realicen compras de las referencias seleccionadas marca LG a través de LG.com/co desde las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 22 de noviembre del 2025 hasta las 23:59 horas el día 07 de diciembre del 2025 (En adelante el “Periodo de la Actividad”) o hasta agotar existencias y/o por decisión unilateral de LGE de terminar la actividad, lo que primero ocurra.
- Unidades disponibles de referencias seleccionadas: 800 unidades (para el total global de referencias seleccionadas – no por cada una de las referencias -) disponibles en LG.com/co.
- DETALLE DE LA PROMOCIÓN: Descuentos de hasta 20% adicional en referencias seleccionadas. El descuento puede variar dependiendo de la referencia.
En el caso de categorías como Televisores, Lavadoras, Secadoras, Neveras, Nevecones, Estufas, Lava vajillas, Hornos microondas y Washtower los descuento son de hasta el 20% y aplican exclusivamente para todos los clientes inscritos al programa LG Member’s que compren a través de lg.com/co.
El descuento aplica automáticamente en el carrito de compras al momento de realizar el pago.
El beneficio de 3, 6 y 12 cuotas sin intereses aplicará cuando el consumidor adquiera productos de diferentes categorías siempre y cuando efectúe la compra por un valor igual o superior a cuatro millones de pesos (COP$4.000.000) dentro del período de la actividad y pagando con tarjetas de crédito de los bancos y compañías de financiamiento Davivienda, Nu Compañía de Financiamiento, Scotiabank Colpatria, Banco de Bogotá, AV Villas, Rappicard, Banco Popular, BBVA, Itaú, Banco de Occidente, , Tuya Compañía de Financiamiento y Scotiabank Colpatria, que sean procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el banco seleccionado., Para mayor información conoce más en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones
CATEGORÍAS Y REFERENCIAS QUE APLICAN:
Ofertas TV Exclusivo LG Members.
Tipo de producto
Referencia
% Descuento Black Friday
% Descuento Black Friday
Televisor
100QNED86AS.AWC
5%
5%
Televisor
43LM6370PDB.AWC
5%
10%
Televisor
43NANO80ASA.AWC
5%
5%
Televisor
43QNED82ASG.AWC
5%
7%
Televisor
43UA7300PSB.AWCQ
5%
5%
Televisor
43UA7500PSA.AWC
5%
5%
Televisor
43UA8000PSB.AWC
5%
5%
Televisor
50NANO80ASA.AWC
5%
7%
Televisor
50QNED70ASA.AWC
5%
7%
Televisor
50UA7300PSB.AWCQ
5%
7%
Televisor
50UA7500PSA.AWC
5%
5%
Televisor
50UA8050PSA.AWC
5%
5%
Televisor
55NANO80ASA.AWC
5%
7%
Televisor
55QNED70ASA.AWC
5%
7%
Televisor
55QNED80ASA.AWC
5%
15%
Televisor
55QNED85ASG.AWC
5%
10%
Televisor
55UA7300PSB.AWCQ
5%
7%
Televisor
55UA7500PSA.AWC
5%
5%
Televisor
55UA8000PSB.AWC
5%
7%
Televisor
55UA8050PSA.AWC
5%
5%
Televisor
60UA8050PSA.AWC
5%
5%
Televisor
65NANO80ASA.AWC
5%
7%
Televisor
65QNED70ASA.AWC
5%
7%
Televisor
65QNED80ASA.AWC
5%
15%
Televisor
65UA7300PSB.AWCQ
5%
5%
Televisor
65UA7500PSA.AWC
5%
5%
Televisor
65UA8050PSA.AWC
5%
5%
Televisor
75NANO80ASA.AWC
5%
5%
Televisor
86NANO80ASA.AWC
5%
5%
Televisor
86QNED85ASG.AWC
5%
10%
Televisor
86UA8050PSA.AWCQ
5%
5%
Televisor
OLED42C5PSA.AWC
5%
5%
Televisor
OLED55B5PSA.AWC
5%
5%
Televisor
OLED55C5ESA.AWC
5%
10%
Televisor
OLED65B5PSA.AWC
5%
7%
Televisor
OLED65C5ESA.AWC
5%
10%
Televisor
OLED65G5PSA.AWC
5%
7%
Televisor
OLED77C5ESA.AWC
5%
10%
Televisor
OLED77G5PSA.AWC
5%
5%
Televisor
OLED83C5PSA.AWC
5%
5%
Ofertas Monitores y Proyectores.
Tipo de producto
Referencia
% Descuento Black Friday
Monitores
24GS65F-B.AWP
12%
Monitores
24MS550-B.AWP
15%
Monitores
24U411A-B.AWPQ
12%
Monitores
27GS60QC-B.AWPQ
12%
Monitores
27GS65F-B.AWP
12%
Monitores
27U511SA-W.AWC
20%
Monitores
27US500-W.AWP
12%
Monitores
29U511A-B.AWP
12%
Monitores
29U531A-W.AWP
12%
Monitores
32GS60QC-B.AWPQ
12%
Monitores
32MR50C-B.AWPQ
15%
Monitores
32U720SA-W.AWC
20%
Monitores
34GS95QE-B.AWP
20%
Monitores
34U511A-B.AWP
12%
Monitores
34U530A-W.AWP
12%
Proyectores
PF510Q.AWC
20%
Proyectores
PF610P.AWC
20%
Proyectores
HU710PB.AWC
20%
Monitores
27GS95QE-B.AWP
20%
Monitores
27GX704A-B.AWP
20%
Monitores
32GX850A-B.AWP
20%
Monitores
34GX900A-B.AWP
20%
Ofertas Electrodomesticos – Exclusivo LG Members.
Tipo de producto
Referencia
% Descuento Black Friday
Estufa
LRGL5847S.BSTFLGC
10%
Estufa
LRGZ5253S.CSTFLGC
10%
Horno Microondas
MH1596DIR.BBKELAT
10%
Horno Microondas
MS2032GAS.BBKELAT
10%
Lava Vajillas
LDFN3432T.ASTELAT
10%
Lava Vajillas
LDTS5552S.ASSELAT
10%
Nevera
GB37SPV.AEVCCLM
10%
Nevera
GB45WPT.AMCCCLM
10%
Nevecón
GM22SGT.AMCCCLM
10%
Nevecón
GM57SXM.AEPCCLM
10%
Nevecón
GM78SGT.AMCCCLM
10%
Nevecón
GM92SPV.AEVCCLM
10%
Nevecón
GM92SXV.AEVCCLM
10%
Nevecón
GM95SXV.AEVCCLM
10%
Nevecón
GS51BPP.AHSCCLM
10%
Nevecón
GS51MPD.AHBCCLM
10%
Nevecón
GS66SPM.AEPCCLM
10%
Nevecón
GS66SXTC.AMCCCLM
10%
Nevecón
LM22SGP.APZCCLM
10%
Nevera
VT22BPY.APYCCLM
10%
Nevera
VT24BPM.AEPCCLM
10%
Nevera
VT26KPM.AEPCCLM
10%
Nevera
VT34KPM.AEPCCLM
10%
Nevera
VT34WGPX.APZCCLM
10%
Nevera
VT38KPM.AEPCCLM
10%
Nevera
VT40SPYC.APYCCLM
10%
Secadora
DF22VV2R.ASSECOL
10%
Lavadora
WD14VVC4S6.APTECOL
10%
Lavadora
WD16EGNTS6P.AEGECOL
10%
Lavadora
WD20EGNTS6P.AEGECOL
10%
Lavadora
WD20VV2S6R.ASSECOL
10%
Centro de Lavado
WK14BS6R.APBECOL
10%
Centro de Lavado
WK22VS6P.ASSECOL
10%
Centro de Lavado
WK25BS6.ABLECOL
10%
Lavadora
WM22VV26R.ASSECOL
10%
Lavadora
WM25BFXS.ABLECOL
10%
Lavadora
WM25VFXS.ASSECOL
10%
Lavadora
WO20EGNTS6P.AEGECOL
10%
Lavadora
WT16MVTB.ABMECOL
10%
Lavadora
WT18MVTB.ABMECOL
10%
Lavadora
WT19MVTB.ABMECOL
10%
Lavadora
WT23EGTX6.AEGECOL
10%
Lavadora
WT23NBTX6.ANBECOL
10%
Secadora
DF22BFXS6BK.ABLECOL
10%
Secadora
DF22SFXS6BK.ASSECOL
10%
Aires Acondicionados.
Tipo de producto
Referencia
D/C% Black Friday /Cyber Monday
Aires Acondicionados
VA092C1
8%
Aires Acondicionados
VA122C1
8%
Aires Acondicionados
VR122C7
3%
- PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS: La tienda virtual de LG - lg.com/co
- CUBRIMIENTO: La cobertura de la Actividad aplicará para las compras realizadas a través de https://www.lg.com/co/ en toda Colombia.
- GENERALES:
6.1 LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos
6.2. Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia y que la ciudad o población de residencia se encuentre dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en www.lg.com/co; Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/
6.3. LGE no asumirá ningún costo o gasto, beneficio adicional o responsabilidad que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;
6.4. LGE se reserva el derecho a terminar la presente actividad, modificar, aclarar, o adicionar los presentes términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al comprador de LG 01 8000 910 683.
6.5. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las compras de la marca, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada, la garantía que aplica es la anunciada en el certificado de garantía que acompaña a cada producto o a el enunciado en www.lg.com/co
6.6. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA a Línea de Whatsapp +57 3159605208 o al correo electrónico posventaobs.cb@lgepartner.com
6.7. Las condiciones, medios de pago, valores, transporte y cobertura de entrega de los productos marca LG son definidos directamente por LG Electronics Colombia.
6.8. Las condiciones de entrega y transporte de los productos marca LGy/o premios son las establecidas por LG Electronics Colombia y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/ .
7. REGISTRO BASE DE DATOS.
Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.
Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.
Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com
Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.
De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com
Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/
