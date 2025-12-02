VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD: Aplica para los consumidores que realicen compras de las referencias seleccionadas marca LG a través de LG.com/co desde las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 22 de noviembre del 2025 hasta las 23:59 horas el día 07 de diciembre del 2025 (En adelante el “Periodo de la Actividad”) o hasta agotar existencias y/o por decisión unilateral de LGE de terminar la actividad, lo que primero ocurra.

Unidades disponibles de referencias seleccionadas: 800 unidades (para el total global de referencias seleccionadas – no por cada una de las referencias -) disponibles en LG.com/co.

DETALLE DE LA PROMOCIÓN: Descuentos de hasta 20% adicional en referencias seleccionadas. El descuento puede variar dependiendo de la referencia.

En el caso de categorías como Televisores, Lavadoras, Secadoras, Neveras, Nevecones, Estufas, Lava vajillas, Hornos microondas y Washtower los descuento son de hasta el 20% y aplican exclusivamente para todos los clientes inscritos al programa LG Member’s que compren a través de lg.com/co.

El descuento aplica automáticamente en el carrito de compras al momento de realizar el pago.

El beneficio de 3, 6 y 12 cuotas sin intereses aplicará cuando el consumidor adquiera productos de diferentes categorías siempre y cuando efectúe la compra por un valor igual o superior a cuatro millones de pesos (COP$4.000.000) dentro del período de la actividad y pagando con tarjetas de crédito de los bancos y compañías de financiamiento Davivienda, Nu Compañía de Financiamiento, Scotiabank Colpatria, Banco de Bogotá, AV Villas, Rappicard, Banco Popular, BBVA, Itaú, Banco de Occidente, , Tuya Compañía de Financiamiento y Scotiabank Colpatria, que sean procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el banco seleccionado., Para mayor información conoce más en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones

CATEGORÍAS Y REFERENCIAS QUE APLICAN:

Ofertas TV Exclusivo LG Members.

Tipo de producto Referencia % Descuento Black Friday

Nov 22 al 27 % Descuento Black Friday

Nov 22 - Dic 07 Televisor 100QNED86AS.AWC 5% 5% Televisor 43LM6370PDB.AWC 5% 10% Televisor 43NANO80ASA.AWC 5% 5% Televisor 43QNED82ASG.AWC 5% 7% Televisor 43UA7300PSB.AWCQ 5% 5% Televisor 43UA7500PSA.AWC 5% 5% Televisor 43UA8000PSB.AWC 5% 5% Televisor 50NANO80ASA.AWC 5% 7% Televisor 50QNED70ASA.AWC 5% 7% Televisor 50UA7300PSB.AWCQ 5% 7% Televisor 50UA7500PSA.AWC 5% 5% Televisor 50UA8050PSA.AWC 5% 5% Televisor 55NANO80ASA.AWC 5% 7% Televisor 55QNED70ASA.AWC 5% 7% Televisor 55QNED80ASA.AWC 5% 15% Televisor 55QNED85ASG.AWC 5% 10% Televisor 55UA7300PSB.AWCQ 5% 7% Televisor 55UA7500PSA.AWC 5% 5% Televisor 55UA8000PSB.AWC 5% 7% Televisor 55UA8050PSA.AWC 5% 5% Televisor 60UA8050PSA.AWC 5% 5% Televisor 65NANO80ASA.AWC 5% 7% Televisor 65QNED70ASA.AWC 5% 7% Televisor 65QNED80ASA.AWC 5% 15% Televisor 65UA7300PSB.AWCQ 5% 5% Televisor 65UA7500PSA.AWC 5% 5% Televisor 65UA8050PSA.AWC 5% 5% Televisor 75NANO80ASA.AWC 5% 5% Televisor 86NANO80ASA.AWC 5% 5% Televisor 86QNED85ASG.AWC 5% 10% Televisor 86UA8050PSA.AWCQ 5% 5% Televisor OLED42C5PSA.AWC 5% 5% Televisor OLED55B5PSA.AWC 5% 5% Televisor OLED55C5ESA.AWC 5% 10% Televisor OLED65B5PSA.AWC 5% 7% Televisor OLED65C5ESA.AWC 5% 10% Televisor OLED65G5PSA.AWC 5% 7% Televisor OLED77C5ESA.AWC 5% 10% Televisor OLED77G5PSA.AWC 5% 5% Televisor OLED83C5PSA.AWC 5% 5%

Ofertas Monitores y Proyectores.

Tipo de producto Referencia % Descuento Black Friday

Nov 22 - Dic 02 Monitores 24GS65F-B.AWP 12% Monitores 24MS550-B.AWP 15% Monitores 24U411A-B.AWPQ 12% Monitores 27GS60QC-B.AWPQ 12% Monitores 27GS65F-B.AWP 12% Monitores 27U511SA-W.AWC 20% Monitores 27US500-W.AWP 12% Monitores 29U511A-B.AWP 12% Monitores 29U531A-W.AWP 12% Monitores 32GS60QC-B.AWPQ 12% Monitores 32MR50C-B.AWPQ 15% Monitores 32U720SA-W.AWC 20% Monitores 34GS95QE-B.AWP 20% Monitores 34U511A-B.AWP 12% Monitores 34U530A-W.AWP 12% Proyectores PF510Q.AWC 20% Proyectores PF610P.AWC 20% Proyectores HU710PB.AWC 20% Monitores 27GS95QE-B.AWP 20% Monitores 27GX704A-B.AWP 20% Monitores 32GX850A-B.AWP 20% Monitores 34GX900A-B.AWP 20%

Ofertas Electrodomesticos – Exclusivo LG Members.

Tipo de producto Referencia % Descuento Black Friday

Nov 22 - Dic 02 Estufa LRGL5847S.BSTFLGC 10% Estufa LRGZ5253S.CSTFLGC 10% Horno Microondas MH1596DIR.BBKELAT 10% Horno Microondas MS2032GAS.BBKELAT 10% Lava Vajillas LDFN3432T.ASTELAT 10% Lava Vajillas LDTS5552S.ASSELAT 10% Nevera GB37SPV.AEVCCLM 10% Nevera GB45WPT.AMCCCLM 10% Nevecón GM22SGT.AMCCCLM 10% Nevecón GM57SXM.AEPCCLM 10% Nevecón GM78SGT.AMCCCLM 10% Nevecón GM92SPV.AEVCCLM 10% Nevecón GM92SXV.AEVCCLM 10% Nevecón GM95SXV.AEVCCLM 10% Nevecón GS51BPP.AHSCCLM 10% Nevecón GS51MPD.AHBCCLM 10% Nevecón GS66SPM.AEPCCLM 10% Nevecón GS66SXTC.AMCCCLM 10% Nevecón LM22SGP.APZCCLM 10% Nevera VT22BPY.APYCCLM 10% Nevera VT24BPM.AEPCCLM 10% Nevera VT26KPM.AEPCCLM 10% Nevera VT34KPM.AEPCCLM 10% Nevera VT34WGPX.APZCCLM 10% Nevera VT38KPM.AEPCCLM 10% Nevera VT40SPYC.APYCCLM 10% Secadora DF22VV2R.ASSECOL 10% Lavadora WD14VVC4S6.APTECOL 10% Lavadora WD16EGNTS6P.AEGECOL 10% Lavadora WD20EGNTS6P.AEGECOL 10% Lavadora WD20VV2S6R.ASSECOL 10% Centro de Lavado WK14BS6R.APBECOL 10% Centro de Lavado WK22VS6P.ASSECOL 10% Centro de Lavado WK25BS6.ABLECOL 10% Lavadora WM22VV26R.ASSECOL 10% Lavadora WM25BFXS.ABLECOL 10% Lavadora WM25VFXS.ASSECOL 10% Lavadora WO20EGNTS6P.AEGECOL 10% Lavadora WT16MVTB.ABMECOL 10% Lavadora WT18MVTB.ABMECOL 10% Lavadora WT19MVTB.ABMECOL 10% Lavadora WT23EGTX6.AEGECOL 10% Lavadora WT23NBTX6.ANBECOL 10% Secadora DF22BFXS6BK.ABLECOL 10% Secadora DF22SFXS6BK.ASSECOL 10%

Aires Acondicionados.

Tipo de producto Referencia D/C% Black Friday /Cyber Monday

Nov 22 - Dic 02, Aires Acondicionados VA092C1 8% Aires Acondicionados VA122C1 8% Aires Acondicionados VR122C7 3%

PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS: La tienda virtual de LG - lg.com/co

CUBRIMIENTO: La cobertura de la Actividad aplicará para las compras realizadas a través de https://www.lg.com/co/ en toda Colombia.

GENERALES:

6.1 LGE no asumirá ningún costo o gasto o beneficio adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos

6.2. Solo participarán personas naturales, debe ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia y que la ciudad o población de residencia se encuentre dentro de la cobertura de despacho de las mercancías anunciadas en www.lg.com/co; Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/

6.4. LGE se reserva el derecho a terminar la presente actividad, modificar, aclarar, o adicionar los presentes términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al comprador de LG 01 8000 910 683.

6.5. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las compras de la marca, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada, la garantía que aplica es la anunciada en el certificado de garantía que acompaña a cada producto o a el enunciado en www.lg.com/co

6.6. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA a Línea de Whatsapp +57 3159605208 o al correo electrónico posventaobs.cb@lgepartner.com

6.7. Las condiciones, medios de pago, valores, transporte y cobertura de entrega de los productos marca LG son definidos directamente por LG Electronics Colombia.

6.8. Las condiciones de entrega y transporte de los productos marca LGy/o premios son las establecidas por LG Electronics Colombia y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/ .

7. REGISTRO BASE DE DATOS.

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/