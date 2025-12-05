We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ACTIVIDAD PROMOCIONAL POR COMPRAS DE REFERENCIAS SELECCIONADAS DE AIRES ACONDICIONADOS RESIDENCIALES DEL 7 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. RECIBE UN REGALO POR COMPRA DE REFERENCIAS SELECCIONADAS
Vigencia: Del 07 de diciembre al 31 de diciembre de 2025
Actividad promocional:
La actividad iniciará a las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del día 07 de Diciembre de 2025 y culminará a las 11:59 horas del día 31 de Diciembre de 2025 (En adelante el Periodo de la Actividad).
Durante este período, por la compra de aires acondicionados residenciales marca LG de las referencias establecidas, adquiridos exclusivamente a través de la página web https://www.lg.com/co/aire-acondicionado-residencial/ el comprador recibirá como obsequio una vajilla de 4 puestos (16 piezas) marca “Home Elements” referencia 299900929.
El beneficio aplicará únicamente por la compra de las siguientes referencias:
*REFERENCIAS ESTABLECIDAS
Modelos
VA122C1
VA242C1
VR122C7
VR242C7
- **ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO AUTORIZADOS: La presente actividad solo será válida para compras realizadas exclusivamente a través del sitio web oficial de LG Colombia: https://www.lg.com/co/aire-acondicionado-residencial/
- TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL:
Los requisitos que deben ser acreditados para que el comprador sea beneficiario del obsequio son los siguientes:
Por la compra de cualquiera de las referencias establecidas de Aire Acondicionado Residencial marca LG mencionadas anteriormente, se entregará (1) vajilla de puestos (16 piezas) marca Home Elements referencia 299900929 por cada uno de los aires acondicionados comprados. El obsequio será entregado en un plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la compra del producto, la categoría de Aires Acondicionados desde el área de ES de LG Electronics asume la entrega del obsequio, que se enviará por la transportadora seleccionada por LG Electronics en la dirección suministrada por el consumidor final durante el proceso de compra, siempre que la ciudad esté dentro del área de cobertura estipulada por LG para entregas nacionales. Consulte las zonas de cobertura en el siguiente enlace:https://www.lg.com/co/sales-policy/
En la página web https://www.lg.com/co/aires-acondicionado-residenciales/todo-aire-acondicionado-residencial/, el comprador y/o consumidor podrá ver los productos junto con el modelo que aplican en la actividad.
3. VIGENCIA:
La actividad estará vigente desde el 07 de Diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero. Se dispondrá de un total de 40 unidades para participar en esta actividad.
4. CUBRIMIENTO
La cobertura de esta actividad se aplica a las compras realizadas a través de https://www.lg.com/co/ en Colombia, siempre y cuando la ciudad de destino esté dentro del área de cobertura establecida por LG para entregas nacionales. Para consultar las zonas de cobertura, por favor, acceda al siguiente enlace:
https://www.lg.com/co/sales-policy/
Departamento
Código Postal
Ciudad
Tiempo de entrega en Días
min
max
Atlántico
8001
BARRANQUILLA
4
7
Bolívar
13001
CARTAGENA
3
6
Atlántico
8296
GALAPA
3
6
Bolívar
13430
MAGANGUE
4
7
Atlántico
8573
PUERTO COLOMBIA
3
6
La Guajira
44001
RIOHACHA
5
8
Magdalena
47001
SANTA MARTA
4
7
Atlántico
8758
SOLEDAD
3
6
Cesar
20001
VALLEDUPAR
4
7
Córdoba
23162
CERETÉ
5
8
Córdoba
23417
LORICA
5
8
Córdoba
23001
MONTERÍA
4
7
Córdoba
23660
SAHAGÚN
4
7
Sucre
70001
SINCELEJO
3
6
Santander
68077
BARBOSA
4
7
Santander
68081
BARRANCABERMEJA
4
7
Santander
68001
BUCARAMANGA
4
7
Santander
68276
FLORIDABLANCA
3
6
Santander
68307
GIRÓN
3
6
Santander
68547
PIEDECUESTA
3
6
Bogotá
11001
BOGOTÁ D.C.
2
5
Cundinamarca
25126
CAJICÁ
2
5
Cundinamarca
25175
CHÍA
2
5
Cundinamarca
25214
COTA
2
5
Boyacá
15238
DUITAMA
3
6
Cundinamarca
25269
FACATATIVÁ
2
5
Cundinamarca
25286
FUNZA
2
5
Cundinamarca
25307
GIRARDOT
3
6
Cundinamarca
25430
MADRID
2
5
Cundinamarca
25473
MOSQUERA
2
5
Cundinamarca
25754
SOACHA
2
5
Boyacá
15759
SOGAMOSO
3
6
Cundinamarca
25817
TOCANCIPÁ
2
5
Boyacá
15001
TUNJA
3
6
Cundinamarca
25899
ZIPAQUIRÁ
3
6
Meta
50006
ACACÍAS
3
6
Tolima
73268
ESPINAL
3
6
Tolima
73001
IBAGUÉ
2
5
Tolima
73443
MARIQUITA
4
7
Huila
41001
NEIVA
3
6
Huila
41551
PITALITO
3
6
Meta
50001
VILLAVICENCIO
4
7
Casanare
85001
YOPAL
4
7
Antioquia
5088
BELLO
2
5
Antioquia
5266
ENVIGADO
2
5
Antioquia
5308
GIRARDOTA
2
5
Antioquia
5318
GUARNE
3
6
Antioquia
5360
ITAGUÍ
2
5
Antioquia
5001
MEDELLÍN
2
5
Antioquia
5615
RIONEGRO
3
6
Antioquia
5631
SABANETA
2
5
Quindío
63001
ARMENIA
2
5
Risaralda
66170
DOSQUEBRADAS
2
5
Caldas
17380
LA DORADA
3
6
Caldas
17001
MANIZALES
2
5
Risaralda
66001
PEREIRA
2
5
Valle del Cauca
76109
BUENAVENTURA
3
6
Valle del Cauca
76001
CALI
2
5
Valle del Cauca
76364
JAMUNDÍ
2
5
Valle del Cauca
76520
PALMIRA
3
6
Valle del Cauca
76834
TULUÁ
3
6
Valle del Cauca
76892
YUMBO
2
5
Nariño
52356
IPIALES
4
7
Nariño
52001
PASTO
4
7
Atlántico
8638
SABANA LARGA
4
7
Antioquia
5380
LA ESTRELLA
3
6
Antioquia
5129
CALDAS
2
5
Valle del Cauca
76111
BUGA
3
6
5. CONDICIONES GENERALES
- La participación está limitada a personas naturales mayores de edad con residencia legal en Colombia.
- La disponibilidad está limitada a 40 unidades de la vajilla (16 piezas) marca Home Elements referencia 299900929 sujetas al inventario existente.
- El envío del producto es gratuito.
- Los obsequios no son canjeables por dinero ni otros productos.
- LGE podrá modificar o cancelar la actividad por razones justificadas. Las modificaciones serán informadas en LG.com/co y no afectarán derechos adquiridos.
- La garantía del producto se rige por los términos generales de LG disponibles en www.lg.com/co.
- Para más información o consultas, puede comunicarse con LG al +57 3159605208 o escribir a corrales@lge.com o e.buitragogonzalez@lge.com
- Al participar en la promoción, los clientes aceptan los términos y condiciones establecidos.
- No acumulable con otras promociones. Aplica solo para productos listados en las referencias establecidas.
- Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, transporte y entrega al momento de efectuar la compra de las *Referencias seleccionadas de manera virtual.
- LG no asumirá ningún costo o gasto o incentivo adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos.
- La actividad promocional solo tendrá cobertura por la compra de producto Aire Acondicionado Residencial en página web https://www.lg.com/co/aire-acondicionado-residencial/
- Participan los compradores y/o consumidores de la actividad promocional que compren en página web https://www.lg.com/co/aire-acondicionado-residencial/ las *Referencias establecidas dentro del “Periodo de la Actividad” electrodomésticos que hayan sido importados al territorio de la República de Colombia por LG.
- La participación en esta actividad implica la aceptación plena de los presentes Términos y Condiciones. El beneficio promocional no es redimible en dinero en efectivo, ni por abonos a cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro producto distinto al establecido.
- Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, transporte y entrega al momento de efectuar la compra de las *Referencias seleccionadas de manera virtual.
- LG no asumirá ningún costo o gasto o incentivo adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos.
- LG se reserva el derecho a terminar de manera anticipada sin que se pueda reclamar perjuicio o indemnización alguna, a modificar, aclarar, o adicionar el presente términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LGE https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al cliente de LG: 018000910683.
- En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las *Referencias seleccionadas, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG establecida en el certificado de garantía o en el website: https://www.lg.com/co.
6. REGISTRO BASE DE DATOS
Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.
Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.
Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com
Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.
De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com
Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/
La participación en la presente actividad implica el conocimiento y aceptación de todos los términos y condiciones aquí establecidas.
