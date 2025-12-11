Desde las 4:00 p.m. del 11 de Diciembre de 2025 hasta las 3:00 p.m. (hora de Colombia, UTC-5) del 12 de Diciembre de 2025 (en adelante, el “Periodo de la Actividad”), LG Electronics Colombia Limitada (en adelante, “LGE”) llevará a cabo la actividad promocional denominada “Life´s good carrera de navidad con LG y Midnight Runners” (en adelante, la “Actividad Promocional”). Esta promoción será válida exclusivamente dentro del territorio de la República de Colombia y aplicará únicamente para la ciudad de Bogotá D.C.

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL Y EL PREMIO:

La actividad promocional consta de responder una pregunta (en adelante trivia) con respecto a los productos de LGE (que estén relacionados con Midnight Runners), de manera correcta, la trivia estará disponible a partir del día 11 de Diciembre de 2025 a las 4:00 p.m. en la página web de LG Family Club Colombia en la sección de eventos exclusivos y finalizará el día 12 de Diciembre de 2025 a las 3:00 p.m.

Será seleccionada la primera persona (1) que se haya registrado y respondido correctamente la trivia, según el tiempo exacto registrado en la base de datos interna (Salesforce). La hora de participación será validada conforme al registro automático en la plataforma Salesforce, herramienta tecnológica empleada por LGE para estos efectos. No se aceptarán reclamos por diferencias de horario percibidas por el usuario.

Se elegirá un (1) ganador. El ganador recibirá un parlante LG Xboom Bounce. El ganador debe estar presente el día 12 de Diciembre de 2025 en la carrera de Navidad de LG y Midnight Runners, para poder recibir el parlante LG Xboom Bounce. Está promoción será válida únicamente en la ciudad de Bogotá D.C y no aplicará en ninguna otra parte del territorio nacional ni fuera de la República de Colombia.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

ELEGIBILIDAD

Podrán participar todas las personas naturales mayores de edad (18 años o más), domiciliadas en Bogotá D.C. que cumplan con los siguientes requisitos:

Para participar, los interesados deberán:

Registrarse en LG Family Club Colombia y unirse a la comunidad. Este paso es obligatorio para validar su participación:

-Ingresar al sitio web: https://lgfamilyclub.com/co/

- Hacer click en “regístrate”

- Aceptar la política de tratamiento de datos personales.

- Aceptar los términos y condiciones.

- Confirmar el registro.

- Verificar el correo electrónico para activar la cuenta.

Activar la cuenta en Family Club y completar el perfil. Ir a la sección de Eventos Exclusivos y seleccionar el evento para inscribirse. Ser la primera persona en responder correctamente la trivia publicada en la fecha indicada. Asistir a la Carrera de Navidad organizada por LG y Midnight Runners a través de LG Family Club y permanecer presente en el lugar al momento del anuncio del ganador

Quedan excluidos de la participación los empleados, familiares directos, agentes y contratistas de LG Electronics Colombia Limitada (“LGE”), sus empresas vinculadas, y del Administrador de la promoción.

CONDICIONES TÉCNICAS

Para participar, es indispensable contar con acceso a Internet y estar registrado en LG Family Club para responder la trivia.



La entrega del premio estará condicionada a que se inscriban mínimo cincuenta (50) personas en la Carrera de Navidad organizada por LG y Midnight Runners a través de LG Family Club.

En caso de que no se alcance el mínimo de cincuenta (50) personas inscritas en la Carrera de Navidad organizada por LG y Midnight Runners a través de LG Family Club, la actividad podrá ser cancelada o reprogramada a discreción del organizador. En tal situación, no se entregará el premio y no se generará ningún tipo de compensación para los participantes.

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS

La participación implica la aceptación plena e incondicional de estos términos y condiciones, así como la autorización para el tratamiento de datos personales conforme a la legislación vigente.

2. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN

Para participar, debe registrarse en LG Family Club y unirse a la comunidad siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio web: https://lgfamilyclub.com/co/

Hacer clic en “Regístrate”.

Aceptar la política de tratamiento de datos personales.

Aceptar los términos y condiciones.

Confirmar el registro por correo electrónico.

Activar la cuenta en Family Club y completar el perfil.

-Ve a la sección de Eventos Exclusivos la cual se encuentra en la parte superior, selecciona

la actividad promocional “Life's good carrera de navidad con LG y Midnight Runners " para participar e inscríbete.

-Mantente atento a la página de Family Club y responde la pregunta y/o trivia de manera correcta, para tener la oportunidad de ganar.

3. SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE GANADORES

La actividad promocional aplicará únicamente para usuarios registrados en LGFamilyClub.com/co/, se dará el premio a la primera (1) persona que se haya registrado en LG Family Club y respondido la trivia correctamente.

Cada persona solo puede participar una vez. Intentos múltiples resultarán en descalificación.

El ganador será notificado durante el evento de la carrera de navidad de LG y Midnight Runners el día 12 de Diciembre de 2025 y el premio: LG Xboom Bounce será entregado ese mismo día durante el evento.

El plazo límite para responder la trivia de manera correcta es el día 12 de Diciembre 2025 a las 3:00 pm horas de la Republica de Colombia UTC-5.

Importante:

La persona ganadora deberá asistir a la carrera de navidad de LG y Midnight Runners el día 12 de Diciembre de 2025, y permanecer presente en el lugar al momento del anuncio del ganador para recibir el premio. En caso de no encontrarse presente, se seleccionará otro ganador entre los participantes registrados en la base de datos de Salesforce.conforme a los criterios establecidos.

El premio es personal, intransferible y no podrá ser redimido por dinero en efectivo.

4. CONTACTO Y VALIDACIÓN DEL GANADOR

En caso de que el ganador no asista a la carrera de navidad de LG y Midnight Runners el día 12 de Diciembre, LG Electronics Colombia se reserva el derecho de contactar al siguiente participante en la lista, quien deberá cumplir con los mismos requisitos y tiempos establecidos. El incumplimiento en tiempo y forma implicará la pérdida automática del derecho al premio.

Si ninguno de los seleccionados cumple con las condiciones, el premio podrá ser declarado desierto o cancelado por decisión de LG Electronics Colombia, sin lugar a reclamaciones.

5. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA PROMOCIÓN



LG Electronics Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar, suspender, cancelar o dar por terminada anticipadamente la promoción en cualquier momento, sin previo aviso, en los siguientes casos:

Por decisión propia, siempre que se garantice el respeto de los derechos adquiridos hasta ese momento.

Por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, entendidos como hechos imprevisibles, irresistibles y ajenos a la voluntad de LG Electronics Colombia, tales como: desastres naturales, actos de autoridad gubernamental, pandemias, fallos técnicos masivos, actos vandálicos, protestas, cierres de establecimientos, o cualquier otra circunstancia que imposibilite la ejecución normal de la promoción.

LGE no será responsable por fallas técnicas, interrupciones en la red, u otros eventos de fuerza mayor que afecten la participación. En estos casos LGE se reserva el derecho de reprogramar o suspender la actividad. En cualquiera de estos escenarios, LG Electronics Colombia no estará obligada a indemnizar o compensar a los participantes.

6. REGISTRO BASE DE DATOS.

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/