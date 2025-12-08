About Cookies on This Site

Guía de instalación de la lavadora

Verificaciones clave antes de la instalación

WashTower™LavadoraLavadora de carga superiorSecadoraLavasecadora
WashTower™
Inicio de la Guía de compra

¿Por qué es práctico el diseño vertical de la LG WashTower™?

LG WashTower instalada en un clóset moderno con tabla de planchar al lado, mostrando su diseño vertical y su panel de control central de fácil manejo

Una unidad, configuración sencilla

La LG WashTower™ combina lavadora y secadora en una unidad

que cabe perfectamente en espacios reducidos. Su panel de control central permite un fácil acceso

a ambas sin tener que agacharte ni subirte a algo.

Espacio libre

Asegúrate de que haya suficiente espacio para la instalación

Debe quedar un espacio libre de 5 cm a cada lado, 10 cm en la parte trasera y al menos 177 cm en altura. Colócalo sobre una superficie firme y nivelada. Se recomienda el uso de almohadillas antideslizantes para mayor estabilidad

Verificación de la ruta

Planifica tu trayecto

Ten en cuenta el tamaño de la unidad para asegurarte de que hay suficiente espacio para colocarla en el lugar. Revisa las escaleras, los pasillos y las puertas, y deja al menos 80 cm de espacio libre en la zona de instalación.

Conexión de desagüe

Fija bien las dos mangueras

Conecta las mangueras de desagüe de la lavadora y la secadora. Une todas las mangueras con la brida suministrada y fíjalas con el soporte acodado para evitar que se doblen.

* Las características y la instalación pueden variar según el modelo. Las imágenes y los videos se muestran solo a modo ilustrativo. Consulta el manual del usuario o la página oficial del producto para obtener orientación detallada

¿Dónde puedo colocar una lavadora?

Lavadora de carga frontal en un rincón compacto junto a puertas con persianas y plantas, demostrando que cabe fácilmente en espacios reducidos.

Se adapta fácilmente a los espacios adecuados

Las lavadoras LG se pueden instalar en una gran variedad de espacios, incluyendo cuartos de servicio o incluso espacios reducidos. Elige entre lavadoras de carga frontal, lavadoras de carga superior o lavadoras de doble tanque.

Comprobación de espacio

Asegúrate de que haya espacio suficiente para colocarla

Deja espacio libre por todos los lados para que la lavadora LG independiente se ajuste a las dimensiones estándar de instalación.

Manguera del suministro de agua

Verifica el tipo de llave

Las llaves pueden ser roscadas o lisas, lo que determina el tipo de conector

necesario para las tuberías de entrada y salida de agua de la lavadora.

Nivelación

Procura que quede fija

Mantén la lavadora nivelada regulando las patas para reducir las vibraciones y el ruido. Agregar almohadillas antivibración puede proporcionar mayor estabilidad.

Guía de instalación de la lavadora

Mira estos consejos paso a paso sobre cómo instalar una lavadora en casa.

Lavadoras de carga frontal LG con acabado plateado y puntos de la lista de verificación para la instalación a un lado.

Lavadora de carga frontal LG con lista de verificación previa a la instalación que muestra las especificaciones, las conexiones y los requisitos del suelo.

* Las características y la instalación pueden variar según el modelo. Las imágenes y los videos son meramente ilustrativos. Consulta el manual del usuario o la página oficial del producto para obtener instrucciones detalladas.

¿Dónde puedo colocar una lavadora de carga superior?

Lavadoras de carga superior LG en un cuarto de servicio moderno con canasta y estantes, que muestran un diseño compacto y una instalación cómoda

Apertura hacia arriba, más espacio en la parte delantera

Con su diseño de carga superior, la lavadora de carga superior LG se abre por arriba y se adapta perfectamente a cualquier espacio, desde espacios compactos hasta cuartos de servicio. Lava la ropa cómodamente y haz que cada ciclo sea sencillo y práctico.

Comprobación de espacio

Asegúrate de que haya espacio suficiente para colocarla

Deja suficiente espacio alrededor de tu lavadora de carga superior LG para que la puerta se pueda abrir y haya una ventilación adecuada. Revisa que la unidad se ajuste a las dimensiones de instalación estándar y permita que la puerta superior se abra completamente.

Doble suministro de agua

Conecta las mangueras de agua caliente y fría

Después de verificar el tipo de grifo, selecciona el conector adecuado para conectar las entradas de agua caliente y fría. Revisa las mangueras para asegurarte de que no tengan torceduras ni obstrucciones.

un solo suministro de agua

Conecta la manguera de agua fría

Para conectar solamente el suministro de agua fría, primero verifica el tipo de llave y elige el conector adecuado para la entrada. Después de conectarla, asegúrate de que la manguera esté recta y sin dobleces ni obstrucciones.

Drenaje de la bomba

Altura correcta de la manguera para los modelos de bomba

Comprueba que el sistema de drenaje esté limpio antes de conectarlo. Instala la manguera de desagüe a una altura comprendida entre 90 cm y 120 cm, manteniéndola recta, sin curvas ni obstrucciones.

Drenaje sin bomba

Configuración correcta de la manguera para modelos sin bomba

Antes de la instalación, comprueba que el sistema de drenaje no esté obstruido. Conecta el extremo acodado de la manguera a la salida trasera. Mantén la manguera a más de 6 cm por encima del suelo, con una longitud inferior a 300 cm, recta y sin sumergir.

Nivelación

Mantenla nivelada para más estabilidad

Ajusta las patas de la lavadora para mantenerla nivelada y reducir las vibraciones y el ruido. Agregar almohadillas antivibración proporciona mayor estabilidad.

Guía de instalación de lavadoras de carga superior

Mira estos consejos paso a paso sobre cómo instalar una lavadora en casa.

Lavadora LG de carga superior con acabado plateado y puntos de la lista de verificación de instalación mostrados al lado.

Lavadora de carga frontal LG con lista de verificación previa a la instalación que muestra las especificaciones, las conexiones y los requisitos del suelo.

* Las características y la instalación pueden variar según el modelo. Las imágenes y los videos son meramente ilustrativos. Consulta el manual del usuario o la página oficial del producto para obtener instrucciones detalladas.

¿Cómo se apila una secadora?

Secadora LG apilada sobre una lavadora de carga frontal en un gabinete de lavandería compacto, lo que permite ahorrar espacio y facilita la instalación.

Apila y ahorra espacio

Apila tu secadora con una lavadora de carga frontal para ahorrar espacio en áreas de lavandería compactas, y así liberar espacio adicional para detergentes y otros artículos esenciales para la lavandería.

Kit de apilamiento

Configuración para ahorrar espacio

Utiliza el kit de apilamiento de LG para fijar la secadora sobre la lavadora y conseguir una configuración eficiente de lavadora-secadora apilable.

Kit de cajón

Configuración de fácil acceso

Coloca la ropa sucia en la bandeja extraíble para ordenarla y pasarla fácilmente de la lavadora a la secadora, sin necesidad de usar las manos.

Conexión de desagüe

Instala la manguera.

Conecta la tapa antirretorno y el codo, y luego fija bien la manguera de drenaje. Asegúrate de que la manguera permanezca recta, sin dobleces.

Guía de instalación de la secadora

Mira estos consejos paso a paso sobre cómo encontrar el lugar adecuado y sigue los pasos para una instalación sencilla

Secadora de carga frontal LG con lista de verificación previa a la instalación, en la que se indican las especificaciones, las conexiones, la temperatura y los requisitos del suelo

Lavadora de carga frontal LG con lista de verificación previa a la instalación que muestra las especificaciones, las conexiones y los requisitos del suelo.

* Las características y la instalación pueden variar según el modelo. Las imágenes y los videos son meramente ilustrativos. Consulta el manual del usuario o la página oficial del producto para obtener instrucciones detalladas.

¿Cómo ahorra espacio en casa una lavasecadora todo en uno?

Una lavasecadora eléctrica todo en uno que se está instalando con puntos de verificación en pantalla.

Configuración básica paso a paso

Sigue la configuración básica paso a paso: elige una ubicación adecuada, nivela la unidad, conecta el agua y el desagüe, enchúfala a una toma de corriente con conexión a tierra, configura el flujo de aire y los filtros, y luego realiza una prueba rápida.

Espacio de instalación

Verifica el espacio de instalación

Proporciona suficiente espacio para la ventilación y un acceso seguro durante la instalación.

Ajuste de nivel

Asegúrate de que haya equilibrio

Ajusta cada pata hasta que la unidad quede nivelada y no vibre.

Limpieza del filtro

Limpia el filtro

Elimina regularmente la pelusa y el polvo para mantener un rendimiento de secado óptimo.

Conexión eléctrica

Confirmar la conexión eléctrica

Enchufa completamente y asegúrate de que la toma de corriente proporcione electricidad estable.

Instalación de mangueras de agua

Conecta las mangueras de agua

Fija bien las mangueras de entrada y salida. Mantenlas rectas y despejadas.

Comprobación de la bomba de calor

Verifica la bomba de calor eléctrica.

Asegúrate de que el área de la bomba esté limpia y que el flujo de aire no esté bloqueado.

Guía de instalación de la lavadora-secadora eléctrica LG

Configura tu lavadora-secadora eléctrica LG fácilmente con instrucciones paso a paso. Aprende a colocar, nivelar y configurar los conductos de ventilación o desagüe correctamente para garantizar una instalación fluida y un rendimiento confiable.

Guía de instalación de lavadoras-secadoras LG que muestra la ubicación, la nivelación y la configuración de la ventilación o el desagüe para un uso con fiabilidad

Lavadora de carga frontal LG con lista de verificación previa a la instalación que muestra las especificaciones, las conexiones y los requisitos del suelo.

¿Cómo se instala de forma segura una lavasecadora a gas?

Comprobación de las conexiones de la válvula de gas y del conducto de escape durante la instalación.

Conexión segura del gas y primera prueba

Planifica la ubicación y el espacio libre, nivela la unidad, conecta la tubería de gas de acuerdo con las instrucciones, comprueba que no haya fugas, instala el conducto de ventilación, enciende la unidad y realiza una breve prueba de funcionamiento.

Espacio de instalación

Comprueba el espacio de instalación.

Deja suficiente espacio alrededor de la unidad para garantizar una circulación de aire segura y facilitar el mantenimiento.

Ajuste de nivel

Ajusta las patas niveladoras

Gira cada pata hasta que la lavadora-secadora quede firme y equilibrada.

Conexión eléctrica

Conecta la energía de forma segura

Enchufa el aparato de forma segura y comprueba que la corriente es estable antes de utilizarlo.

Inspección de ventilación

Revisa la manguera de ventilación.

Comprueba que el conducto de escape esté despejado, recto y correctamente conectado.

Instalación de mangueras de agua

Conecta las mangueras de agua.

Conecta bien las mangueras de entrada y salida. Se deben mantener derechas, sin dobleces.

Comprobación de la línea de gas

Comprueba la bomba de calor de gas

Asegúrate de que la tubería de gas esté bien ajustada y comprueba que no haya fugas antes de ponerla en funcionamiento.

Guía de instalación de la lavadora-secadora a gas LG

Configura tu lavadora-secadora a gas LG fácilmente con la guía paso a paso. Aprende a ventilar correctamente, a realizar conexiones de gas seguras y a comprobar si hay fugas para garantizar un rendimiento eficiente y una seguridad con confianza.

Guía para lavadoras-secadoras a gas LG que muestra la configuración de la ventilación, la conexión de gas y la comprobación de fugas para una instalación segura y eficiente.

Lavadora de carga frontal LG con lista de verificación previa a la instalación que muestra las especificaciones, las conexiones y los requisitos del suelo.

Preguntas frecuentes sobre la lavadora

¿Dónde puedo colocar una lavadora o secadora LG?

Las lavadoras y secadoras LG se pueden instalar en cuartos de servicio, cocinas, habitaciones desocupadas, balcones o gabinetes empotrados. Confirma siempre las dimensiones del producto y deja espacio libre por todos los lados para que las puertas puedan abrirse por completo. Para obtener información detallada sobre el espacio de instalación, visita el sitio web de LG en www.lg.com/{Country ISO} para descargar el manual o ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.

¿Cómo compruebo el suministro de agua antes de la instalación?

Comprueba primero el tipo de llave. Las llaves pueden ser roscadas o sin rosca, y esto determina el conector adecuado para la entrada de agua de la lavadora. Asegúrate de que la manguera quede bien ajustada y pueda estirarse recta sin torceduras.

¿Necesitas accesorios para apilar una secadora sobre una lavadora?

Sí. Utiliza un kit de apilamiento LG compatible diseñado para tus modelos. Confirma la compatibilidad del modelo, coloca la lavadora en la parte inferior y la secadora en la parte superior, mantén ambas unidades niveladas y fija el kit como se indica en las instrucciones. Deja espacio libre para la ventilación y el movimiento de la puerta, y sigue las notas de seguridad del manual.

¿Qué es el lavado rápido en una lavadora LG?

LG Quick Wash utiliza la tecnología TurboWash 360 para realizar la limpieza en unos 39 minutos, lo que resulta muy útil para hogares con poco tiempo libre. Combina chorros múltiples de alta presión con una bomba inversora y un movimiento optimizado del tambor para mejorar la limpieza y proteger los tejidos. Los resultados reales dependen del modelo, el tamaño de la carga, el tipo de tela y la configuración.

¿Cuál es la diferencia entre una secadora con ventilación y una sin ventilación?

Secadora con ventilación: Expulsa el aire cálido y húmedo al exterior a través de un conducto. Por lo general, seca más rápido y tiene un costo menor inicialmente, pero necesita una ruta de ventilación externa y un mantenimiento regular de los conductos y filtros.

 

Secadora sin ventilación: No necesita conducto externo. Utiliza tecnología de condensación o bomba de calor para eliminar la humedad del interior de la unidad. Es más fácil de colocar en espacios cerrados y puede ser más eficiente desde el punto de vista energético, especialmente con los modelos con bomba de calor, pero los ciclos pueden ser más largos y debes proporcionar un desagüe o vaciar el depósito según las instrucciones.

 

Cuál elegir: Elige un modelo con ventilación si dispones de una salida de aire exterior y buscas ciclos más rápidos. Elige un sistema sin ventilación si no tienes una vía de ventilación o si deseas una ubicación flexible y ahorrar energía.

Dos lavadoras colocadas una al lado de la otra que muestran las vías de circulación del aire y el calor con tela dentro de cada tambor para comparar el secado.