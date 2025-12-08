We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Guía de instalación de la lavadora
Verificaciones clave antes de la instalación
¿Por qué es práctico el diseño vertical de la LG WashTower™?
Espacio libre
Asegúrate de que haya suficiente espacio para la instalación
Debe quedar un espacio libre de 5 cm a cada lado, 10 cm en la parte trasera y al menos 177 cm en altura. Colócalo sobre una superficie firme y nivelada. Se recomienda el uso de almohadillas antideslizantes para mayor estabilidad
Verificación de la ruta
Planifica tu trayecto
Ten en cuenta el tamaño de la unidad para asegurarte de que hay suficiente espacio para colocarla en el lugar. Revisa las escaleras, los pasillos y las puertas, y deja al menos 80 cm de espacio libre en la zona de instalación.
Conexión de desagüe
Fija bien las dos mangueras
Conecta las mangueras de desagüe de la lavadora y la secadora. Une todas las mangueras con la brida suministrada y fíjalas con el soporte acodado para evitar que se doblen.
* Las características y la instalación pueden variar según el modelo. Las imágenes y los videos se muestran solo a modo ilustrativo. Consulta el manual del usuario o la página oficial del producto para obtener orientación detallada
¿Dónde puedo colocar una lavadora?
Comprobación de espacio
Asegúrate de que haya espacio suficiente para colocarla
Deja espacio libre por todos los lados para que la lavadora LG independiente se ajuste a las dimensiones estándar de instalación.
Manguera del suministro de agua
Verifica el tipo de llave
Las llaves pueden ser roscadas o lisas, lo que determina el tipo de conector
necesario para las tuberías de entrada y salida de agua de la lavadora.
Nivelación
Procura que quede fija
Mantén la lavadora nivelada regulando las patas para reducir las vibraciones y el ruido. Agregar almohadillas antivibración puede proporcionar mayor estabilidad.
Mira estos consejos paso a paso sobre cómo instalar una lavadora en casa.
* Las características y la instalación pueden variar según el modelo. Las imágenes y los videos son meramente ilustrativos. Consulta el manual del usuario o la página oficial del producto para obtener instrucciones detalladas.
¿Dónde puedo colocar una lavadora de carga superior?
Comprobación de espacio
Asegúrate de que haya espacio suficiente para colocarla
Deja suficiente espacio alrededor de tu lavadora de carga superior LG para que la puerta se pueda abrir y haya una ventilación adecuada. Revisa que la unidad se ajuste a las dimensiones de instalación estándar y permita que la puerta superior se abra completamente.
Doble suministro de agua
Conecta las mangueras de agua caliente y fría
Después de verificar el tipo de grifo, selecciona el conector adecuado para conectar las entradas de agua caliente y fría. Revisa las mangueras para asegurarte de que no tengan torceduras ni obstrucciones.
un solo suministro de agua
Conecta la manguera de agua fría
Para conectar solamente el suministro de agua fría, primero verifica el tipo de llave y elige el conector adecuado para la entrada. Después de conectarla, asegúrate de que la manguera esté recta y sin dobleces ni obstrucciones.
Drenaje de la bomba
Altura correcta de la manguera para los modelos de bomba
Comprueba que el sistema de drenaje esté limpio antes de conectarlo. Instala la manguera de desagüe a una altura comprendida entre 90 cm y 120 cm, manteniéndola recta, sin curvas ni obstrucciones.
Drenaje sin bomba
Configuración correcta de la manguera para modelos sin bomba
Antes de la instalación, comprueba que el sistema de drenaje no esté obstruido. Conecta el extremo acodado de la manguera a la salida trasera. Mantén la manguera a más de 6 cm por encima del suelo, con una longitud inferior a 300 cm, recta y sin sumergir.
Nivelación
Mantenla nivelada para más estabilidad
Ajusta las patas de la lavadora para mantenerla nivelada y reducir las vibraciones y el ruido. Agregar almohadillas antivibración proporciona mayor estabilidad.
Guía de instalación de lavadoras de carga superior
Mira estos consejos paso a paso sobre cómo instalar una lavadora en casa.
* Las características y la instalación pueden variar según el modelo. Las imágenes y los videos son meramente ilustrativos. Consulta el manual del usuario o la página oficial del producto para obtener instrucciones detalladas.
¿Cómo se apila una secadora?
Kit de apilamiento
Configuración para ahorrar espacio
Utiliza el kit de apilamiento de LG para fijar la secadora sobre la lavadora y conseguir una configuración eficiente de lavadora-secadora apilable.
Kit de cajón
Configuración de fácil acceso
Coloca la ropa sucia en la bandeja extraíble para ordenarla y pasarla fácilmente de la lavadora a la secadora, sin necesidad de usar las manos.
Conexión de desagüe
Instala la manguera.
Conecta la tapa antirretorno y el codo, y luego fija bien la manguera de drenaje. Asegúrate de que la manguera permanezca recta, sin dobleces.
Guía de instalación de la secadora
Mira estos consejos paso a paso sobre cómo encontrar el lugar adecuado y sigue los pasos para una instalación sencilla
* Las características y la instalación pueden variar según el modelo. Las imágenes y los videos son meramente ilustrativos. Consulta el manual del usuario o la página oficial del producto para obtener instrucciones detalladas.
¿Cómo ahorra espacio en casa una lavasecadora todo en uno?
Espacio de instalación
Verifica el espacio de instalación
Proporciona suficiente espacio para la ventilación y un acceso seguro durante la instalación.
Ajuste de nivel
Asegúrate de que haya equilibrio
Ajusta cada pata hasta que la unidad quede nivelada y no vibre.
Limpieza del filtro
Limpia el filtro
Elimina regularmente la pelusa y el polvo para mantener un rendimiento de secado óptimo.
Conexión eléctrica
Confirmar la conexión eléctrica
Enchufa completamente y asegúrate de que la toma de corriente proporcione electricidad estable.
Instalación de mangueras de agua
Conecta las mangueras de agua
Fija bien las mangueras de entrada y salida. Mantenlas rectas y despejadas.
Comprobación de la bomba de calor
Verifica la bomba de calor eléctrica.
Asegúrate de que el área de la bomba esté limpia y que el flujo de aire no esté bloqueado.
Guía de instalación de la lavadora-secadora eléctrica LG
Configura tu lavadora-secadora eléctrica LG fácilmente con instrucciones paso a paso. Aprende a colocar, nivelar y configurar los conductos de ventilación o desagüe correctamente para garantizar una instalación fluida y un rendimiento confiable.
¿Cómo se instala de forma segura una lavasecadora a gas?
Espacio de instalación
Comprueba el espacio de instalación.
Deja suficiente espacio alrededor de la unidad para garantizar una circulación de aire segura y facilitar el mantenimiento.
Ajuste de nivel
Ajusta las patas niveladoras
Gira cada pata hasta que la lavadora-secadora quede firme y equilibrada.
Conexión eléctrica
Conecta la energía de forma segura
Enchufa el aparato de forma segura y comprueba que la corriente es estable antes de utilizarlo.
Inspección de ventilación
Revisa la manguera de ventilación.
Comprueba que el conducto de escape esté despejado, recto y correctamente conectado.
Instalación de mangueras de agua
Conecta las mangueras de agua.
Conecta bien las mangueras de entrada y salida. Se deben mantener derechas, sin dobleces.
Comprobación de la línea de gas
Comprueba la bomba de calor de gas
Asegúrate de que la tubería de gas esté bien ajustada y comprueba que no haya fugas antes de ponerla en funcionamiento.
Guía de instalación de la lavadora-secadora a gas LG
Configura tu lavadora-secadora a gas LG fácilmente con la guía paso a paso. Aprende a ventilar correctamente, a realizar conexiones de gas seguras y a comprobar si hay fugas para garantizar un rendimiento eficiente y una seguridad con confianza.
Preguntas frecuentes sobre la lavadora
¿Dónde puedo colocar una lavadora o secadora LG?
Las lavadoras y secadoras LG se pueden instalar en cuartos de servicio, cocinas, habitaciones desocupadas, balcones o gabinetes empotrados. Confirma siempre las dimensiones del producto y deja espacio libre por todos los lados para que las puertas puedan abrirse por completo. Para obtener información detallada sobre el espacio de instalación, visita el sitio web de LG en www.lg.com/{Country ISO} para descargar el manual o ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.
¿Cómo compruebo el suministro de agua antes de la instalación?
Comprueba primero el tipo de llave. Las llaves pueden ser roscadas o sin rosca, y esto determina el conector adecuado para la entrada de agua de la lavadora. Asegúrate de que la manguera quede bien ajustada y pueda estirarse recta sin torceduras.
¿Necesitas accesorios para apilar una secadora sobre una lavadora?
Sí. Utiliza un kit de apilamiento LG compatible diseñado para tus modelos. Confirma la compatibilidad del modelo, coloca la lavadora en la parte inferior y la secadora en la parte superior, mantén ambas unidades niveladas y fija el kit como se indica en las instrucciones. Deja espacio libre para la ventilación y el movimiento de la puerta, y sigue las notas de seguridad del manual.
¿Qué es el lavado rápido en una lavadora LG?
LG Quick Wash utiliza la tecnología TurboWash 360 para realizar la limpieza en unos 39 minutos, lo que resulta muy útil para hogares con poco tiempo libre. Combina chorros múltiples de alta presión con una bomba inversora y un movimiento optimizado del tambor para mejorar la limpieza y proteger los tejidos. Los resultados reales dependen del modelo, el tamaño de la carga, el tipo de tela y la configuración.
¿Cuál es la diferencia entre una secadora con ventilación y una sin ventilación?
Secadora con ventilación: Expulsa el aire cálido y húmedo al exterior a través de un conducto. Por lo general, seca más rápido y tiene un costo menor inicialmente, pero necesita una ruta de ventilación externa y un mantenimiento regular de los conductos y filtros.
Secadora sin ventilación: No necesita conducto externo. Utiliza tecnología de condensación o bomba de calor para eliminar la humedad del interior de la unidad. Es más fácil de colocar en espacios cerrados y puede ser más eficiente desde el punto de vista energético, especialmente con los modelos con bomba de calor, pero los ciclos pueden ser más largos y debes proporcionar un desagüe o vaciar el depósito según las instrucciones.
Cuál elegir: Elige un modelo con ventilación si dispones de una salida de aire exterior y buscas ciclos más rápidos. Elige un sistema sin ventilación si no tienes una vía de ventilación o si deseas una ubicación flexible y ahorrar energía.