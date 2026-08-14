Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Nevecones Instaview
Nevecones Tipo Europeo
Nevecones Side by Side
Neveras Congelador Inferior
Neveras Congelador Superior

Conoce nuestras Neveras Bottom Freezer

Principales ofertas

Optimiza el uso de tu Nevera Bottom Freezer con estos tips.

Descubre la innovación en LG con las neveras bottom freezer, diseñadas para ofrecer la máxima conveniencia y eficiencia en tu cocina. Con el refrigerador en la parte inferior garantizamos un acceso fácil a tus alimentos frescos diarios.Vive una experiencia única en refrigeración con LG.

LG Instaview™: Innovación para tu cocina

Descubre la tecnología InstaView® de los Nevecones LG

Nevecon LG HouseFit en cocina

Nevecón HouseFit, encuentra el nevecón perfecto

Nevecon LG, lleno de productos

Prácticas recomendadas para almacenar los alimentos

Preguntas frecuentes​ ​

P

¿Cuáles son las principales ventajas de las neveras con congelador abajo (bottom freezer)?​

R.

Las neveras con freezer en la parte inferior ofrecen una distribución más eficiente del espacio, con los alimentos frescos a nivel de los ojos. Además, la ubicación del congelador en la parte inferior facilita el acceso a alimentos congelados, lo que mejora la comodidad en el uso diario.​

P

¿Son las neveras bottom freezer más eficientes en términos de consumo energético?​

R.

Sí, generalmente las neveras con freezer en la parte inferior son más eficientes energéticamente. La disposición del congelador en la parte inferior reduce la pérdida de frío al abrir la sección del refrigerador, lo que contribuye a un menor consumo de energía a lo largo del tiempo.​

P

¿Qué capacidad suelen tener los congeladores en las neveras bottom freezer?​

R.

Sí, algunas neveras bottom freezer cuentan con funciones adicionales, como dispensadores de agua y hielo en la puerta. Estas características proporcionan comodidad adicional sin comprometer la eficiencia del diseño, ofreciendo un acceso fácil a bebidas frías y hielo sin abrir la puerta del refrigerador.

P

¿Qué significa Bottom Freezer?

R.

Con esta innovadora tecnología, el congelador se encuentra en la parte inferior para un acceso fácil y eficiente. Bottom Freezer de LG redefine la refrigeración moderna. Descubre la comodidad en la tienda en línea de LG, donde la conveniencia y el estilo se encuentran.

Conviértete en LG Member

Disfruta de todas las ventajas que ofrece la afiliación gratuita como LG Member,
desde descuentos especiales hasta servicios y ofertas exclusivas.

Iniciar sesiónCrea tu Cuenta

Descuento para LG Members

Regístrate como miembro de LG Members y disfruta un 8% de descuento de bienvenida en tu primera compra a través de www.lg.com/co 1

 

1. Únete hoy a LG Members y comienza a aprovechar beneficios y promociones especiales diseñadas para acompañarte en cada compra. El beneficio es personal e intransferible, NO acumulable y estará vigente mientras la política de afiliación de LG permanezca activa. LG se reserva el derecho de modificar o cancelar este beneficio.

Instalación Gratuita

¡Nos encargamos de la instalación! 2.

2. Instalación gratuita: Al comprar productos, tendrás derecho a la instalación gratuita de determinados productos, aplica *Términos y Condiciones.

El servicio de instalación gratuita consiste en conectar el suministro eléctrico, el suministro de agua y la conexión de aguas residuales. (Si se encuentra disponible con el producto)  En ningún caso LG incluirá la instalación, colocación o montaje mural de televisores.  No se llevará a cabo ninguna otra actividad, como montar o desmontar muebles o estanterías, colocar cables u otras conexiones eléctricas o tomas de corriente, y/u obras civiles.

Envío gratuito

Disfruta de envíos gratuitos en todos los pedidos de LG.com 3.

3. Envío gratuito: Los productos sólo se pueden entregar en direcciones dentro de Colombia , aplica *Términos y Condiciones.
Para nuestros productos Premium tenemos Servicio especial de entrega en 2 días hábiles aplica única y exclusivamente para la Ciudad de Bogotá, para mas detalle aqui

¿Necesitas ayuda?

Estamos aquí para apoyarte en todo lo que necesites.

Recibe asistencia