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Conoce nuestras Neveras Bottom Freezer
Principales ofertas
Optimiza el uso de tu Nevera Bottom Freezer con estos tips.
Descubre la innovación en LG con las neveras bottom freezer, diseñadas para ofrecer la máxima conveniencia y eficiencia en tu cocina. Con el refrigerador en la parte inferior garantizamos un acceso fácil a tus alimentos frescos diarios.Vive una experiencia única en refrigeración con LG.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las principales ventajas de las neveras con congelador abajo (bottom freezer)?
Las neveras con freezer en la parte inferior ofrecen una distribución más eficiente del espacio, con los alimentos frescos a nivel de los ojos. Además, la ubicación del congelador en la parte inferior facilita el acceso a alimentos congelados, lo que mejora la comodidad en el uso diario.
¿Son las neveras bottom freezer más eficientes en términos de consumo energético?
Sí, generalmente las neveras con freezer en la parte inferior son más eficientes energéticamente. La disposición del congelador en la parte inferior reduce la pérdida de frío al abrir la sección del refrigerador, lo que contribuye a un menor consumo de energía a lo largo del tiempo.
¿Qué capacidad suelen tener los congeladores en las neveras bottom freezer?
Sí, algunas neveras bottom freezer cuentan con funciones adicionales, como dispensadores de agua y hielo en la puerta. Estas características proporcionan comodidad adicional sin comprometer la eficiencia del diseño, ofreciendo un acceso fácil a bebidas frías y hielo sin abrir la puerta del refrigerador.
¿Qué significa Bottom Freezer?
Con esta innovadora tecnología, el congelador se encuentra en la parte inferior para un acceso fácil y eficiente. Bottom Freezer de LG redefine la refrigeración moderna. Descubre la comodidad en la tienda en línea de LG, donde la conveniencia y el estilo se encuentran.
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