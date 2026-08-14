- Resolución y calidad de imagen: Asegúrate de que el TV tenga resolución 4K real. LG OLED brinda negros perfectos incluso con luz ambiente.

- Funciones Smart TV: Busca plataformas intuitivas y acceso a apps como Netflix, Prime Video, Disney+. LG webOS ofrece búsqueda por voz y recomendaciones personalizadas.

- Tamaño de pantalla: A partir de 55" para aprovechar al máximo el detalle de 4K.

- Características para gaming: Busca tecnologías como VRR (frecuencia variable) y ALLM (modo automático de baja latencia) para una experiencia de juego fluida.