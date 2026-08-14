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Conoce los Televisores con resolución 4K UHD, una experiencia única
La resolucíon en los TV´s LG, imágenes vistas como lo imaginan los creadores.
Principales ofertas
Preguntas frecuentes
¿Qué significa "4K UHD" en televisores y cuál es su ventaja principal?
4K UHD se refiere a una resolución de pantalla ultra alta definición que cuenta con aproximadamente 3840 × 2160 píxeles. Su principal ventaja es la calidad de imagen excepcional con detalles nítidos y colores vibrantes.
¿Cuáles son las diferencias entre un televisor 4K UHD y uno Full HD?
La principal diferencia radica en la resolución de la pantalla. Mientras que un televisor Full HD tiene una resolución de 1920 × 1080 píxeles, un televisor 4K UHD tiene aproximadamente el cuádruple de píxeles, lo que resulta en una imagen más detallada y nítida.
¿Qué contenido puedo disfrutar en un televisor 4K UHD?
Los televisores 4K UHD ofrecen una amplia variedad de contenido compatible, que incluye transmisiones de streaming, películas en Blu-ray, videojuegos y contenido en línea. Plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y YouTube ofrecen una creciente selección de contenido en 4K.
¿Cuáles son algunas de las tecnologías avanzadas presentes en los televisores 4K UHD de LG?
Los televisores 4K UHD de LG suelen venir equipados con tecnologías como HDR (Alto Rango Dinámico), tecnología NanoCell, procesadores de imagen avanzados y funciones inteligentes como webOS y la compatibilidad con asistentes de voz.
¿Qué tamaño de pantalla es recomendable para un televisor 4K UHD?
La elección del tamaño de pantalla depende del espacio disponible en la habitación y las preferencias personales del usuario. Los televisores 4K UHD están disponibles en una amplia gama de tamaños, desde 43 pulgadas hasta tamaños más grandes de 75 pulgadas o más.
FAQ
¿Qué es un TV 4K?
Un televisor 4K ofrece una resolución de 3840 x 2160 píxeles, con más de 8,3 millones de píxeles en pantalla. Esto se traduce en imágenes más nítidas, mayor nivel de detalle y una experiencia más inmersiva, sobre todo en pantallas grandes. Ideal para ver películas, deportes o jugar videojuegos, y con acceso a contenido 4K en plataformas como Netflix, Disney+ y Prime Video, siempre habrá algo impresionante que ver.
¿Cuál es el mejor TV 4K de LG?
LG G5 OLED (2025): Procesador Alpha11 AI 4K Gen2, optimiza colores y brillo en tiempo real. Escalado AI en plataformas como Apple TV+.
LG C5 OLED (2025): Procesador Alpha9 AI 4K Gen8, mejora resolución y elimina ruido para imágenes más suaves.
LG QNED92 (2025): MiniLED premium con Dynamic QNED Color Pro y volumen de color 100%. Procesador Alpha8 AI 4K Gen2 con diseño delgado y Dimming de precisión.
LG QNED85 (2025): MiniLED con Dynamic QNED Color, gran calidad de imagen, con local dimming avanzado y webOS 25.
¿Qué contenido 4K está disponible?
Hay una gran variedad de contenido en 4K disponible en plataformas de streaming, alquiler digital y servicios gratuitos. Entre ellas están: Netflix, Disney+, Prime Video, etc
¿Qué debo tener en cuenta al comprar un TV 4K?
- Resolución y calidad de imagen: Asegúrate de que el TV tenga resolución 4K real. LG OLED brinda negros perfectos incluso con luz ambiente.
- Funciones Smart TV: Busca plataformas intuitivas y acceso a apps como Netflix, Prime Video, Disney+. LG webOS ofrece búsqueda por voz y recomendaciones personalizadas.
- Tamaño de pantalla: A partir de 55" para aprovechar al máximo el detalle de 4K.
- Características para gaming: Busca tecnologías como VRR (frecuencia variable) y ALLM (modo automático de baja latencia) para una experiencia de juego fluida.
¿Cuál es la diferencia entre 4K y 8K?
Un TV 4K tiene resolución de 3.840 x 2.160, con colores vibrantes y HDR para una imagen realista. En cambio, un TV 8K tiene 7.680 x 4.320 píxeles, con mayor claridad. Sin embargo, como la mayoría del contenido sigue disponible en 4K, este sigue siendo la mejor opción para disfrutar de entretenimiento inmersivo hoy en día.
Los televisores 4K brindan una experiencia superior en comparación con los TV HD estándar (1080p).
Se requieren suscripciones independientes para acceder a servicios como Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+, Fandango at Home y Rakuten TV. El contenido y apps pueden variar por país, producto y región.
Dynamic QNED Color/Color Pro utiliza la última tecnología de gama cromática amplia de LG, que reemplaza los quantum dots.
El volumen de color puede superar el 100%. Pruebas realizadas por Intertek bajo especificación DCI-P3 con punto blanco D65.
LG OLED Display verificado por UL por ofrecer negros perfectos, medido según IDMS 11.5 bajo condiciones típicas de iluminación (200 a 500 lux). El rendimiento puede variar según ambiente.
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