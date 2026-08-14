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Preguntas frecuentes​ ​

P.

¿Cómo funciona un lavavajillas y cuáles son sus principales componentes?

R.

Un lavavajillas funciona rociando agua caliente y detergente sobre los platos sucios para eliminar la grasa y los residuos de alimentos. Sus componentes principales incluyen un brazo rociador, una bomba de circulación, un calentador de agua, un filtro y una cesta para cubiertos.

P.

¿Cuál es la diferencia entre un lavavajillas empotrable y uno portátil?

R.

Un lavavajillas empotrable se instala debajo del mostrador de la cocina y está conectado permanentemente a la fontanería de la casa, mientras que un lavavajillas portátil es móvil y se puede mover de un lugar a otro según sea necesario, conectándose a un grifo de agua y desagüe.

P.

¿Cómo puedo cargar un lavavajillas de manera eficiente para obtener los mejores resultados de limpieza?

R.

Al cargar un lavavajillas, coloca los platos sucios con la suciedad hacia el centro del lavavajillas y los platos más grandes en los lados y la parte posterior. Deja espacio entre los platos para permitir que el agua y el detergente circulen libremente y asegúrate de no bloquear el brazo rociador.

P.

¿Qué debo hacer para mantener mi lavavajillas en buen estado de funcionamiento?

R.

Para mantener tu lavavajillas en óptimas condiciones, limpia regularmente el filtro, revisa las mangueras y conexiones de agua en busca de obstrucciones, utiliza regularmente un limpiador de lavavajillas y realiza un mantenimiento periódico según las recomendaciones del fabricante.

P.

¿Cómo puedo solucionar problemas comunes con mi lavavajillas, como platos sucios o mal olor?

R.

Para problemas de platos sucios, asegúrate de cargar correctamente el lavavajillas y utilizar suficiente detergente. Para malos olores, limpia el filtro y realiza un ciclo de lavado con vinagre o bicarbonato de sodio. Si persisten los problemas, considera llamar a un técnico de servicio.

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