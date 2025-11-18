Desde las 9:00 a.m. del 25 de Noviembre de 2025 hasta las 4:00 p.m. (hora de Colombia, UTC-5) del 27 de Noviembre de 2025 (en adelante, el “Periodo de la Actividad”), LG Electronics Colombia (en adelante, “LGE”) llevará a cabo la actividad promocional denominada “Life´s good te premia por el cumpleaños LG con LG Xboom y Midnight Runners” (en adelante, la “Actividad Promocional”). Esta promoción será válida únicamente en el territorio de la República de Colombia, aplicando exclusivamente para la ciudad de Bogotá.

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL Y EL PREMIO:

La actividad promocional consta de responder una pregunta (en adelante trivia) con respecto a los productos de LGE (que estén relacionados con Midnight Runners), de manera correcta, la trivia estará disponible a partir del día 25 de Noviembre a las 9:00 am en la página web de LG Family Club https://lgfamilyclub.com/co/, en la sección de eventos exclusivos y finalizará el día 27 de Noviembre a las 4:00 pm.

Será seleccionada la primera persona (1) que se haya registrado y respondido correctamente la trivia, según el tiempo exacto registrado en la base de datos interna (Salesforce). La hora de participación será validada conforme al registro automático en la plataforma Salesforce, herramienta tecnológica empleada por LGE para estos efectos. No se aceptarán reclamos por diferencias de horario percibidas por el usuario.

El ganador recibirá un parlante LG Xboom Bounce y será contactado por correo electrónico o llamada telefónica. Durante el contacto, se solicitarán los datos necesarios para realizar el envío del premio a la dirección proporcionada.

Está promoción será válida únicamente en la ciudad de Bogotá D.C y no aplicará en ninguna otra parte del territorio nacional ni fuera de la República de Colombia.

LGE solo asumirá los gastos de envió del premio a la dirección proporcionada por el ganador.

1.1. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

1.1.1. ELEGIBILIDAD

Podrán participar todas las personas naturales mayores de edad (18 años o más), domiciliadas en Bogotá D.C.

Quedan excluidos de la participación los empleados, familiares directos, agentes y contratistas de LG Electronics Colombia (“LGE”), sus empresas vinculadas, y del Administrador de la promoción.

Para participar, los interesados deberán:

1. Registrarse en LG Family Club Colombia y unirse a la comunidad. Este paso es obligatorio para validar su participación:

-Ingresar al sitio web: https://lgfamilyclub.com/co/

- Hacer click en “regístrate”

- Aceptar la política de tratamiento de datos personales.

- Aceptar los términos y condiciones.

- Confirmar el registro.

- Verificar el correo electrónico para activar la cuenta.

2. Activar la cuenta en Family Club y completar el perfil.

3. Ir a la sección de Eventos Exclusivos y seleccionar el evento para inscribirse.

4. Responder correctamente la trivia publicada en la fecha establecida.

Para ser elegible para recibir el premio, el participante debe haber cumplido con todos los requisitos establecidos en las bases del concurso, como la participación válida y el cumplimiento de los criterios de selección.

1.1.2. CONDICIONES TÉCNICAS

Es requisito contar con acceso a Internet y estar registrado en LG Family Club para responder la trivia.

1.1.3. ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS

La participación implica la aceptación plena e incondicional de estos términos y condiciones, así como la autorización para el tratamiento de datos personales conforme a la legislación vigente.

2. SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE GANADORES

- La actividad promocional aplicara únicamente para usuarios registrados en LGFamilyClub.com/co/, se dará el premio a la primera (1) persona que se hayan registrado en LG Family Club y respondido la trivia correctamente.

- La actividad estará vigente hasta las 4:00 pm del 27 de Noviembre de 2025.

- Cada persona solo puede participar una vez. Intentos múltiples resultarán en descalificación.

- El ganador será notificado dentro de las 24 a 48 horas posteriores al cierre de la actividad (si termina la actividad promocional un viernes, se contacta al ganador el lunes, si llega a ser festivo entonces el día siguiente), serán notificados por teléfono y/o correo electrónico. Si el ganador no responde en un plazo de un día después de la notificación, , perderá el derecho a recibirlo y se seleccionará un nuevo ganador, según el orden establecido en la base de datos de Salesforce.

- ­ El LG Xboom Bounce, será enviado al ganador y esté deberá confirmar que desea recibir el premio. Después de esta confirmación y una vez entregue sus datos completos (nombre, dirección de envío, etc.), el LG Xboom Bounce será enviado dentro de los siguientes diez (10) días hábiles. El ganador debe proporcionar una dirección válida dentro de Bogotá D.C. para la entrega. LG Electronics cubrirá todos los costos de envío.

PREMIOS Y REDENCIÓN

El premio consiste en un parlante LG Xboom Bounce.

El premio es intransferible, no reembolsable y no se puede canjear por dinero en efectivo o por cualquier otro producto o servicio. LG Electronics se reserva el derecho de sustituir el premio por otro de valor equivalente en caso de fuerza mayor o circunstancias imprevistas.

2.1. Condiciones adicionales del premio:

· Para garantizar la entrega del premio, el organizador podrá solicitar una verificación de identidad del ganador, como una copia del documento de identidad o cualquier otro documento relevante.

· LG Electronics no será responsable de ningún daño, pérdida o lesión que surja de la participación en el concurso o de la aceptación, posesión o uso del premio.

· LG Electronics se reserva el derecho de modificar las condiciones de entrega del premio si las circunstancias lo requieren, siempre que se notifique al ganador con suficiente antelación.

· LG Electronics no será responsable por pérdidas o daños en el premio durante el proceso de envío. En caso de que el premio no pueda ser entregado debido a una dirección incorrecta o incompleta proporcionada por el ganador, el organizador se reserva el derecho de declarar el premio como no entregado.

· Si ninguno de los seleccionados cumple con las condiciones, el premio podrá ser declarado desierto o cancelado por decisión de LG Electronics Colombia, sin lugar a reclamaciones.

· LG Electronics se reserva el derecho de cancelar la actividad si lo considera necesario.

· El incumplimiento de cualquier condición, intento de fraude o presentación extemporánea de documentos podrá causar la descalificación inmediata. La participación implica aceptación plena de estos términos.

· La participación en esta actividad implica la aceptación total de estos Términos y Condiciones.

3. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA PROMOCIÓN



LG Electronics se reserva el derecho de modificar, suspender, cancelar o dar por terminada anticipadamente la promoción en cualquier momento, sin previo aviso, en los siguientes casos:

· Por decisión propia, siempre que se garantice el respeto de los derechos adquiridos hasta ese momento.

· Por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, entendidos como hechos imprevisibles, irresistibles y ajenos a la voluntad de LG Electronics Colombia, tales como: desastres naturales, actos de autoridad gubernamental, pandemias, fallos técnicos masivos, actos vandálicos, protestas, cierres de establecimientos, o cualquier otra circunstancia que imposibilite la ejecución normal de la promoción.

· LGE no será responsable por fallas técnicas, interrupciones en la red, u otros eventos de fuerza mayor que afecten la participación. En estos casos LGE se reserva el derecho de reprogramar o suspender la actividad.

En cualquiera de estos escenarios, LG Electronics no estará obligada a indemnizar o compensar a los participantes.

4. REGISTRO BASE DE DATOS.

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/