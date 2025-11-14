Desde las 10:00 a.m. del 20 de Noviembre de 2025 hasta las 3:00 p.m. (hora de Colombia, UTC-5) del 21 de Noviembre de 2025 (en adelante, el “Periodo de la Actividad”), LG Electronics Colombia (en adelante, “LGE”) llevará a cabo la actividad promocional denominada “Life´s good ritmos que cruzan fronteras: una travesía sonora por el Caribe” (en adelante, la “Actividad Promocional”). Esta promoción será válida exclusivamente dentro del territorio de la República de Colombia y aplicará únicamente para la ciudad de Bogotá.



1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL Y EL PREMIO:

La actividad promocional consta de responder una pregunta (en adelante trivia) con respecto a los productos de LGE de manera correcta, la trivia estará disponible a partir el día 20 de Noviembre a las 10:00 am la página web de LG Family Club Colombia en la sección de eventos exclusivos y finalizara el día 21 de Noviembre a las 3:00 pm.

Las primeras tres personas (3) que se registren y respondan correctamente a la trivia serán seleccionadas, según el tiempo exacto registrado en nuestra base de datos interna (Salesforce). La hora de participación será validada de acuerdo con el registro automático en la plataforma Salesforce, que es la herramienta tecnológica utilizada por LGE para este proceso. No se aceptarán reclamaciones relacionadas con diferencias de horario percibidas por el usuario.

Los ganadores recibirán una entrada doble para el ganador y un acompañante para ver a Beéle en concierto el día 26 de Noviembre de 2025 en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá. Los ganadores serán contactados por correo electrónico o llamada telefónica, para informar que se han ganado el premio. La entrada será válida para los 3 ganadores y sus respectivos acompañantes, y será enviada por correo electrónico a la dirección proporcionada por el ganador, una vez que se reciba la confirmación de su asistencia.

Está promoción será válida únicamente en la ciudad de Bogotá D.C no aplica fuera de la República de Colombia.

LGE no asumirá ningún costo de transporte ni gastos asociados. Solo podrán acceder al premio personas que residan en Bogotá y/o puedan asistir por sus propios medios, y/o con sus propios recursos puedan acceder al premio.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

ELEGIBILIDAD

Podrán participar todas las personas naturales mayores de edad (18 años o más) y domiciliadas en Bogotá D.C. Es importante tener en cuenta que el evento para el cual se otorgarán las boletas como premio se llevará a cabo en Bogotá. Por lo tanto, el ganador deberá garantizar que podrá asistir al evento. Si reside fuera de Bogotá, deberá asumir los costos de traslado, ya que LG Electronics no cubrirá gastos adicionales.- Quedan excluidos de la participación los empleados, familiares directos, agentes y contratistas de LG Electronics Colombia (“LGE”), sus empresas vinculadas, y del Administrador de la promoción

Para participar, los interesados deberán:

Registrarse en LG Family Club Colombia y unirse a la comunidad. Este paso es obligatorio para validar su participación:

-Ingresar al sitio web: https://lgfamilyclub.com/co/

- Hacer click en “regístrate”

- Aceptar la política de tratamiento de datos personales.

- Aceptar los términos y condiciones.

- Confirmar el registro.

- Verificar el correo electrónico para activar la cuenta.

Activar la cuenta en Family Club y completar el perfil. Ir a la sección de Eventos Exclusivos y seleccionar el evento para inscribirse. Responder correctamente la trivia publicada en la fecha establecida.

Para ser elegible para recibir el premio, el participante debe haber cumplido con todos los requisitos establecidos en las bases del concurso, como la participación válida y el cumplimiento de los criterios de selección.

CONDICIONES TÉCNICAS

Es requisito contar con acceso a Internet y estar registrado en LG Family Club para responder la trivia.

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS

La participación implica la aceptación plena e incondicional de estos términos y condiciones, así como la autorización para el tratamiento de datos personales conforme a la legislación vigente.

2. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN

Para participar, debe registrarse en LG Family Club y unirse a la comunidad siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio web: https://lgfamilyclub.com/co/

Hacer clic en “Regístrate”.

Aceptar la política de tratamiento de datos personales.

Aceptar los términos y condiciones.

Confirmar el registro por correo electrónico.

Activar la cuenta en Family Club y completar el perfil.

-Ve a la sección de Eventos Exclusivos la cual se encuentra en la parte superior, selecciona

la actividad promocional “Life´s good ritmos que cruzan fronteras: una travesía sonora por el Caribe" para participar e inscríbete.

-Mantente atento a la página de Family Club y responde la pregunta de manera correcta, para tener la oportunidad de ganar.

3. SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE GANADORES

La actividad promocional aplicara únicamente para usuarios registrados en LGFamilyClub.com/co/, se dará el premio a las primeras tres (3) personas que se hayan registrado en LG Family Club y respondido la trivia correctamente.

Cada persona solo puede participar una vez. Intentos múltiples resultarán en descalificación.

Los ganadores serán notificados dentro de las 24 a 48 horas posteriores al cierre de la actividad (si termina la actividad promocional un viernes, se contacta al ganador el lunes, si llega a ser festivo entonces el día siguiente), serán notificados por teléfono y/o correo electrónico. Si el ganador no responde en un plazo de un día después de la notificación, perderá el derecho a recibirlo y se seleccionará un nuevo ganador, según el orden establecido en la base de datos de Salesforce.

Las entradas serán enviadas por correo electrónico a la dirección proporcionada por el ganador, una vez que se reciba la confirmación de su asistencia.

PREMIOS Y REDENCIÓN

El premio consiste en una entrada doble para los tres (3) ganadores para ver a Beéle en concierto, en el movistar arena el día 27 de Noviembre de 2025 en Bogotá D.C.

Las entradas serán enviadas por correo electrónico a la dirección proporcionada por el ganador, una vez que se reciba la confirmación de su asistencia.

LG Electronics se reserva el derecho de sustituir el premio por otro de valor equivalente en caso de fuerza mayor o circunstancias imprevistas.

El premio es intransferible, no reembolsable y no se puede canjear por dinero en efectivo o por cualquier otro producto o servicio.

Condiciones adicionales del premio:

Las personas ganadoras serán contactadas mediante correo electrónico o llamada telefónica dentro de las 24 a 48 horas posteriores al cierre de la actividad. Una vez notificada, tendrá un plazo de 24 horas para manifestar su interés en el premio. De no recibir respuesta dentro de este periodo, se procederá a contactar al siguiente ganador según el orden establecido en la base de datos de Salesforce.

Una vez LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA entregue la boleta al consumidor, la custodia y el cuidado de la misma serán responsabilidad exclusiva del consumidor. LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA no se hará responsable por la pérdida, robo, deterioro o cualquier otro inconveniente relacionado con la boleta una vez haya sido entregada al ganador.

Con relación al evento, en el cual LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA realizara una dinámica de entrega de entradas a sus clientes, informamos lo siguiente: LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA no es la organizadora, promotora ni responsable de la producción, logística ni ejecución del mencionado evento. Nuestra participación se limitara exclusivamente a la entrega de las entradas como parte de una actividad promocional, sin ningún tipo de vínculo comercial con los organizadores del evento. Por lo anterior, se informa que en caso de que el evento sea cancelado o reprogramado, LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA no asume ninguna responsabilidad ni obligación frente a posibles cancelaciones, reprogramaciones o cualquier otro cambio relacionado con el evento.

Para garantizar la entrega del premio, el organizador podrá solicitar una verificación de identidad del ganador, como una copia del documento de identidad o cualquier otro documento relevante.

LG Electronics no será responsable de ningún daño, pérdida o lesión que surja de la participación en el concurso o de la aceptación, posesión o uso del premio.

LG Electronics se reserva el derecho de modificar las condiciones de entrega del premio si las circunstancias lo requieren, siempre que se notifique al ganador con suficiente antelación.

Si ninguno de los seleccionados cumple con las condiciones, el premio podrá ser declarado desierto o cancelado por decisión de LG Electronics Colombia , sin lugar a reclamaciones.

El incumplimiento de cualquier condición, intento de fraude o presentación extemporánea de documentos podrá causar la descalificación inmediata. La participación implica aceptación plena de estos términos.

La participación en esta actividad implica la aceptación total de estos Términos y Condiciones.

La entrega de la boleta está sujeta a la disponibilidad y condiciones establecidas para la actividad.

4. CONTACTO Y VALIDACION DEL GANADOR

Los ganadores serán contactados por correo electrónico o teléfono dentro un plazo máximo de 48 horas hábiles.

En caso de que el ganador no responda dentro del plazo establecido, LG Electronics Colombia se reserva el derecho de contactar al siguiente participante en la lista, quien deberá cumplir con los mismos requisitos y plazos establecidos. El incumplimiento de los plazos o condiciones implicará la pérdida automática del derecho al premio.

Si ninguno de los seleccionados cumple con las condiciones, el premio podrá ser declarado desierto o cancelado por decisión de LG Electronics Colombia, sin lugar a reclamaciones.



5. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA PROMOCIÓN



LG Electronics Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar, suspender, cancelar o dar por terminada anticipadamente la promoción en cualquier momento, sin previo aviso, en los siguientes casos:

Por decisión propia, siempre que se garantice el respeto de los derechos adquiridos hasta ese momento.

Por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, entendidos como hechos imprevisibles, irresistibles y ajenos a la voluntad de LG Electronics Colombia, tales como: desastres naturales, actos de autoridad gubernamental, pandemias, fallos técnicos masivos, actos vandálicos, protestas, cierres de establecimientos, o cualquier otra circunstancia que imposibilite la ejecución normal de la promoción.

LGE no será responsable por fallas técnicas, interrupciones en la red, u otros eventos de fuerza mayor que afecten la participación. En estos casos LGE se reserva el derecho de reprogramar o suspender la actividad.

En cualquiera de estos escenarios, LG Electronics Colombia no estará obligada a indemnizar o compensar a los participantes.

6. REGISTRO BASE DE DATOS.

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/