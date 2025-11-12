1. VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad es válida exclusivamente para los consumidores que adquieran los monitores 32GX850A-B y 34GX900A-B durante el periodo de venta a través de LG.com/co. Utilizando el código de descuento del 12% de descuento de bymartinlopez12 o Superbites12.

Se aplicará un 12% de descuento en los monitores seleccionados al ingresar uno de los códigos promocionales mencionados.

Este cupón no es acumulable con otras ofertas o cupones.

Esta promoción es válida para un solo uso por cliente.

El periodo de venta comprende desde las 00:00 horas del 15 de noviembre de 2025 hasta las 23:59 horas del 30 de noviembre de 2025, y/o hasta agotar existencias de las unidades disponibles. También podrá finalizar antes si LG Electronics decide cancelar o modificar la actividad por razones justificadas, lo que ocurra primero.

Las modificaciones serán notificadas en LG.com/co y no afectarán a las compras ya realizadas.

2. ENTREGA DE PRODUCTOS

Los productos adquiridos durante el periodo de la actividad serán entregados por LG Electronics Colombia Ltda, conforme a las políticas de entrega establecidas por LG. Puedes consultarlas en el siguiente enlace: https://www.lg.com/co/sales-policy/ . El tiempo estipulado de la entrega del monitor es en un plazo estimado de 10 a 15 días hábiles, contados a partir de la compra del producto y cierre de la orden de compra del (Monitor LG UltraGear 32GX850A-B) o (Monitor LG UltraGear 34GX900A-B) en la dirección suministrada por el consumidor final durante el proceso de compra.

El obsequio será entregado en un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la compra del producto, la categoría de Monitores desde el área de marketing de LG Electronics asume la entrega de los obsequios, que se distribuirán por la transportadora Servientrega en la dirección suministrada por el consumidor final durante el proceso de compra, siempre que la ciudad esté dentro del área de cobertura estipulada por LG para entregas nacionales.

Consulte las zonas de cobertura en el siguiente enlace: https://www.lg.com/co/sales-policy/

3. PRODUCTO EN VENTA

El 12% de descuento y el obsequio son válidos únicamente para la compra de los productos listados a continuación:

Monitor LG UltraGear 32GX850A-B (8 unidades disponibles)

Monitor LG UltraGear 34GX900A-B (3 unidades disponibles)

4. OBSEQUIOS

Las compras realizadas durante la venta en LG.com/co incluirán sin costo adicional los siguientes obsequios, los cuales serán entregados por separado en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la compra del producto y estarán sujetos a disponibilidad de inventario. El stock de cada obsequio está limitado a 11 unidades.

Un Kit gamer que se compone de una tula gamer negra. Inventario limitado de 11 unidades.

Un vaso LG ultragear rojo. Inventario limitado de 11 unidades.

Un Mouse gamer ergonómico Inventario limitado de 11 unidades.

Un par de Audífonos Gamer REDRAGON ARES RGB Inventario limitado de 11 unidades.

Él envió del obsequio es gratuito y será entregado en un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la compra del producto, la categoría de Monitores desde el área de marketing de LG asume la entrega de los obsequios, que se distribuirán por la transportadora Servientrega en la dirección suministrada por el consumidor final durante el proceso de compra, siempre que la ciudad esté dentro del área de cobertura estipulada por LG para entregas nacionales. Consulte las zonas de cobertura en el siguiente enlace: https://www.lg.com/co/sales-policy/

Estos obsequios no son canjeables por dinero ni por otros productos, y no constituyen elementos esenciales del contrato de compraventa.

5. PUNTO DE VENTA AUTORIZADO

Esta actividad es válida exclusivamente para la compra de los productos listados en el punto 3 a través de LG.com/co

6. CUBRIMIENTO

La cobertura de esta actividad se aplica a las compras realizadas a través de https://www.lg.com/co/ en Colombia, siempre y cuando la ciudad de destino esté dentro del área de cobertura establecida por LG para entregas nacionales. Para consultar las zonas de cobertura, por favor, acceda al siguiente enlace: https://www.lg.com/co/sales-policy/

Departamento Ciudad Dias promedio Meta ACACÍAS 7 Quindío ARMENIA 4 Santander BARBOSA 7 Santander BARRANCABERMEJA 8 Atlántico BARRANQUILLA 5 Antioquia BELLO 5 Bogotá BOGOTÁ D.C. 1 Santander BUCARAMANGA 5 Valle del Cauca BUENAVENTURA 7 Valle del Cauca BUGA 5 Cundinamarca CAJICÁ 4 Antioquia CALDAS 4 Valle del Cauca CALI 3 Bolívar CARTAGENA 6 Córdoba CERETÉ 8 Cundinamarca CHÍA 2 Cundinamarca COTA 1 Risaralda DOSQUEBRADAS 5 Boyacá DUITAMA 8 Antioquia ENVIGADO 5 Tolima ESPINAL 7 Cundinamarca FACATATIVÁ 2 Santander FLORIDABLANCA 8 Cundinamarca FUNZA 1 Atlántico GALAPA 5 Cundinamarca GIRARDOT 5 Antioquia GIRARDOTA 7 Santander GIRÓN 7 Antioquia GUARNE 7 Tolima IBAGUÉ 5 Nariño IPIALES 9 Antioquia ITAGÜÍ 4 Valle del Cauca JAMUNDÍ 5 Caldas LA DORADA 7 Antioquia LA ESTRELLA 5 Córdoba LORICA 8 Cundinamarca MADRID 1 Bolívar MAGANGUE 8 Caldas MANIZALES 5 Tolima MARIQUITA 8 Antioquia MEDELLÍN 4 Córdoba MONTERÍA 8 Cundinamarca MOSQUERA 1 Huila NEIVA 6 Valle del Cauca PALMIRA 5 Nariño PASTO 10 Risaralda PEREIRA 5 Santander PIEDECUESTA 8 Huila PITALITO 8 Atlántico PUERTO COLOMBIA 8 La Guajira RIOHACHA 8 Antioquia RIONEGRO 5 Atlántico SABANA LARGA 7 Antioquia SABANETA 5 Córdoba SAHAGÚN 8 Magdalena SANTA MARTA 7 Sucre SINCELEJO 8 Cundinamarca SOACHA 1 Boyacá SOGAMOSO 5 Atlántico SOLEDAD 5 Cundinamarca TOCANCIPÁ 1 Valle del Cauca TULUÁ 5 Boyacá TUNJA 5 Cesar VALLEDUPAR 8 Meta VILLAVICENCIO 7 Casanare YOPAL 9 Valle del Cauca YUMBO 5 Cundinamarca ZIPAQUIRÁ 3

7. CONDICIONES GENERALES

La participación está limitada a personas naturales mayores de edad con residencia legal en Colombia.

La disponibilidad está limitada a 8 unidades del Monitor LG UltraGear 32GX850A-B y 3 unidades del Monitor LG UltraGear 34GX900A-B, sujetas al inventario existente.

El descuento del 12% solo aplica para la compra de una unidad por cliente y no es acumulable con otros cupones.

Cupones validos Superbites12 /o bymartinlopez12

/o El envío del producto es gratuito.

El envió del obsequio es gratuito y será entregado en un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la compra del producto, la categoría de Monitores desde el área de marketing de LG asume la entrega de los obsequios, que se distribuirán por la transportadora Servientrega en la dirección suministrada por el consumidor final durante el proceso de compra, siempre que la ciudad esté dentro del área de cobertura estipulada por LG para entregas nacionales. Consulte las zonas de cobertura en el siguiente enlace:

https://www.lg.com/co/sales-policy/

Los obsequios no son canjeables por dinero ni otros productos.

LGE podrá modificar o cancelar la actividad por razones justificadas. Las modificaciones serán informadas en LG.com/co y no afectarán derechos adquiridos.

La garantía del producto se rige por los términos generales de LG disponibles en www.lg.com/co.

Para más información o consultas, puede comunicarse con LG al +57 3159605208 o escribir a c.quinterolopez@lge.com o fabian.duran@lgepartner.com

Al participar en la promoción, los clientes aceptan los términos y condiciones establecidos.

No acumulable con otras promociones. Aplica solo para productos listados en el punto 3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Al participar en esta actividad, el consumidor autoriza el tratamiento de sus datos personales conforme a la Política de Tratamiento de Datos de LG Electronics Colombia Ltda., disponible en www.lg.com/co.

El titular podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos personales, así como revocar la autorización otorgada, enviando una solicitud al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com. LG podrá contactarlo a través de los medios autorizados en su política de datos personales, tales como correo electrónico, mensajería instantánea, llamada telefónica o mensaje de texto.