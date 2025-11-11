About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Términos y Condiciones – obsequio Magic control por compra de Monitor Smart 32u720sa o 27u511sa

Aviso11/11/2025
Imprimir

    Vigencia. 10 de noviembre de 2025 al 24 de noviembre de 2025


    1. VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD

    Aplica para los consumidores que realicen compras del monitor Smart  32U720SA O 27U511SA durante el periodo de venta a través de LG.com/co.

    El periodo de venta comprende desde las 00:00 horas del 10 de noviembre de 2025 hasta las 23:59 horas del 24 de noviembre de 2025, y/o hasta agotar existencias de las unidades disponibles. También podrá finalizar antes si LG Electronics decide cancelar o modificar la actividad por razones justificadas, lo que ocurra primero. Las modificaciones serán notificadas en LG.com/co y no afectarán a las compras ya realizadas.

    2. ENTREGA DE PRODUCTOS

    Los productos adquiridos durante el periodo de la actividad  serán entregados por LG Electronics Colombia Ltda, conforme a las políticas de entrega establecidas por LG. Puedes consultarlas en el siguiente enlace: https://www.lg.com/co/sales-policy/ .El tiempo estipulado de la entrega del monitor es en un plazo estimado de 10 a 15 días hábiles, contados a partir de la compra del producto y cierre de la orden de compra del (Monitor LG Smart 32U720SA O 27U511SA) en la dirección suministrada por el consumidor final durante el proceso de compra. El obsequio será entregado en un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la compra del producto, la categoría de Monitores desde el área de marketing de LG asume la entrega de los obsequios, que se distribuirán por la transportadora Servientrega en la dirección suministrada por el consumidor final durante el proceso de compra, siempre que la ciudad esté dentro del área de cobertura estipulada por LG para entregas nacionales. Consulte las zonas de cobertura en el siguiente enlace:https://www.lg.com/co/sales-policy/

     

    3. PRODUCTO EN VENTA

     

    • Monitor LG Smart 32U720SA o monitor LG Smart 27U511SA ( 4 unidades disponibles)

    4. OBSEQUIOS

    Las compras realizadas durante la venta en LG.com/co incluirán sin costo adicional los siguientes obsequios, los cuales serán entregados por separado en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la compra del producto la y estarán sujetos a disponibilidad de inventario:

    • 1 magic control MR25GA (Existencias limitadas: 4 unidades disponibles)

     

    Estos obsequios no son canjeables por dinero ni por otros productos, y no constituyen elementos esenciales del contrato de compraventa.

    5. PUNTO DE VENTA AUTORIZADO

     

    • Exclusivamente LG.com/co

    6. CUBRIMIENTO

     

    La cobertura de esta actividad se aplica a las compras realizadas a través de https://www.lg.com/co/ en Colombia, siempre y cuando la ciudad de destino esté dentro del área de cobertura establecida por LG para entregas nacionales. Para consultar las zonas de cobertura, por favor, acceda al siguiente enlace: https://www.lg.com/co/sales-policy/

     

    Departamento

    Ciudad

    Dias promedio

    Meta

    ACACÍAS

    7

    Quindío

    ARMENIA

    4

    Santander

    BARBOSA

    7

    Santander

    BARRANCABERMEJA

    8

    Atlántico

    BARRANQUILLA

    5

    Antioquia

    BELLO

    5

    Bogotá

    BOGOTÁ D.C.

    1

    Santander

    BUCARAMANGA

    5

    Valle del Cauca

    BUENAVENTURA

    7

    Valle del Cauca

    BUGA

    5

    Cundinamarca

    CAJICÁ

    4

    Antioquia

    CALDAS

    4

    Valle del Cauca

    CALI

    3

    Atlántico

    CARTAGENA

    6

    Córdoba

    CERETÉ

    8

    Cundinamarca

    CHÍA

    2

    Cundinamarca

    COTA

    1

    Risaralda

    DOSQUEBRADAS

    5

    Boyacá

    DUITAMA

    8

    Antioquia

    ENVIGADO

    5

    Tolima

    ESPINAL

    7

    Cundinamarca

    FACATATIVÁ

    2

    Santander

    FLORIDABLANCA

    8

    Cundinamarca

    FUNZA

    1

    Atlántico

    GALAPA

    5

    Cundinamarca

    GIRARDOT

    5

    Antioquia

    GIRARDOTA

    7

    Santander

    GIRÓN

    7

    Antioquia

    GUARNE

    7

    Tolima

    IBAGUÉ

    5

    Nariño

    IPIALES

    9

    Antioquia

    ITAGÜÍ

    4

    Valle del Cauca

    JAMUNDÍ

    5

    Caldas

    LA DORADA

    7

    Antioquia

    LA ESTRELLA

    5

    Córdoba

    LORICA

    8

    Cundinamarca

    MADRID

    1

    Atlántico

    MAGANGUE

    8

    Caldas

    MANIZALES

    5

    Tolima

    MARIQUITA

    8

    Antioquia

    MEDELLÍN

    4

    Córdoba

    MONTERÍA

    8

    Cundinamarca

    MOSQUERA

    1

    Huila

    NEIVA

    6

    Valle del Cauca

    PALMIRA

    5

    Nariño

    PASTO

    10

    Risaralda

    PEREIRA

    5

    Santander

    PIEDECUESTA

    8

    Huila

    PITALITO

    8

    Atlántico

    PUERTO COLOMBIA

    8

    Atlántico

    RIOHACHA

    8

    Antioquia

    RIONEGRO

    5

    Atlántico

    SABANA LARGA

    7

    Antioquia

    SABANETA

    5

    Córdoba

    SAHAGÚN

    8

    Atlántico

    SANTA MARTA

    7

    Sucre

    SINCELEJO

    8

    Cundinamarca

    SOACHA

    1

    Boyacá

    SOGAMOSO

    5

    Atlántico

    SOLEDAD

    5

    Cundinamarca

    TOCANCIPÁ

    1

    Valle del Cauca

    TULUÁ

    5

    Boyacá

    TUNJA

    5

    Cesar

    VALLEDUPAR

    8

    Meta

    VILLAVICENCIO

    7

    Casanare

    YOPAL

    9

    Valle del Cauca

    YUMBO

    5

    Cundinamarca

    ZIPAQUIRÁ

    3

     

    7. CONDICIONES GENERALES

    • La participación está limitada a personas naturales mayores de edad con residencia legal en Colombia.
    • La disponibilidad está limitada a 4 unidades de control magic MR25GA (Existencias limitadas: 4 unidades disponibles)
    • El envío del producto es gratuito.

    El envió del obsequio es gratuito y será entregado en un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la compra del producto, la categoría de Monitores desde el área de marketing de LG asume la entrega de los obsequios, que se distribuirán por la transportadora Servientrega en la dirección suministrada por el consumidor final durante el proceso de compra, siempre que la ciudad esté dentro del área de cobertura estipulada por LG para entregas nacionales. Consulte las zonas de cobertura en el siguiente enlace: https://www.lg.com/co/sales-policy/

     

    • Los obsequios no son canjeables por dinero ni otros productos.
    • LGE podrá modificar o cancelar la actividad por razones justificadas. Las modificaciones serán informadas en LG.com/co y no afectarán derechos adquiridos.
    • La garantía del producto se rige por los términos generales de LG disponibles en www.lg.com/co.
    • Para más información o consultas, puede comunicarse con LG al +57 3159605208 o escribir a c.quinterolopez@lge.com o fabian.duran@lgepartner.com

    8. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

    Al participar en esta actividad, el consumidor autoriza el tratamiento de sus datos personales conforme a la Política de Tratamiento de Datos de LG Electronics Colombia Ltda., disponible en www.lg.com/co.

    El titular podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos personales, así como revocar la autorización otorgada, enviando una solicitud al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com. LG podrá contactarlo a través de los medios autorizados en su política de datos personales, tales como correo electrónico, mensajería instantánea, llamada telefónica o mensaje de texto.

    Volver a la lista