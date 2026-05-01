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Cocción
Guía de tamaños y compra de microondas: Explicación de los tipos por parte de LG
Bienvenido a la guía completa de compra de microondas de LG, diseñada para ayudarte a elegir con confianza el microondas perfecto para tu cocina. Conocer las dimensiones, el tipo y las características principales de un microondas puede transformar tu forma de cocinar a diario y hacer que cada comida sea más rápida, más fácil y más placentera. Descubre cómo elegir un horno de microondas que se adapte a tu estilo de vida, la distribución de tu cocina y tus intereses culinarios.
Tamaño y capacidad: Cómo encontrar el tamaño ideal para tu familia
La capacidad del microondas se mide en litros, y el tamaño adecuado depende de cómo lo uses y del espacio que tengas disponible en tu cocina.
Un microondas pequeño, generalmente de hasta 20 L, es ideal para personas solteras o cocinas compactas, mientras que un microondas estándar, de más de 20 L, es adecuado para la mayoría de las parejas y familias pequeñas. Para familias más grandes o aquellos que cocinan con frecuencia, un microondas grande, de hasta 32 L, permite usar recipientes más grandes y preparar comida en grandes cantidades.
- Microondas compacto (hasta 20 L): Ideal para bocadillos rápidos, bebidas o porciones pequeñas
- Microondas de tamaño estándar (de 21 a 27 L): Versátil para platos de cena, cazuelas medianas y comidas para compartir
- Microondas de tamaño familiar (de 28 a 32 L): Perfecto para platos grandes, pollos enteros o para recibir invitados
Mide tu encimera o el espacio empotrado antes de comprarlo y revisa las dimensiones del microondas para asegurarte de que quepa bien. Para familias, pregúntate: ¿qué tamaño de microondas necesito? En general, se considera que un microondas es de tamaño familiar a partir de 25 L.
En pocas palabras, elegir un microondas del tamaño adecuado puede ayudar a minimizar el desperdicio de energía y mejorar el rendimiento al cocinar. Explora nuestra gama de modelos, con opciones que se adaptan a todos los tamaños de microondas para uso familiar.
Comparación de tipos de microondas: Solo, con grill y de convección
En resumen, conocer cada tipo de microondas te permite elegir el modelo que mejor se adapta a tu estilo de cocina. Existen tres categorías principales: microondas solo, microondas con grill y microondas de convección. Cada uno ofrece ventajas únicas:
Microondas solo
Calentamiento y descongelación básicos. Ideal para recalentar alimentos a diario y para tareas sencillas de cocina.
Microondas con grill
Incorpora un elemento de grill especial para dorar, dar textura crujiente y asar tostadas, carnes o verduras.
Para una rutina de cocina flexible, explora nuestra gama de microondas: solo, con grill y de convección para encontrar la opción ideal para comidas sencillas, bocadillos rápidos o una cocina más versátil.
Tipos de instalación: Cómo elegir el que mejor se adapta a la distribución de tu cocina
La mejor manera de integrar un horno de microondas en tu cocina es elegir el tipo de instalación que mejor se adapte a tu espacio y a tus necesidades. Las dos opciones más comunes son el microondas de encimera y el microondas empotrado.
Microondas de encimera
Independiente, solo conéctalo y úsalo sobre la encimera de tu cocina. Flexible y fácil de reubicar—ideal para quienes rentan o tienen espacios cambiantes.
Los requisitos de instalación de los microondas varían: asegúrate de contar con la ventilación adecuada, una toma de corriente accesible y suficiente espacio libre para las puertas y la circulación de aire.
Para una disposición flexible de los electrodomésticos en la cocina, explora nuestra gama de microondas de encimera y empotrados que se adaptan a cualquier diseño de cocina.
Potencia del microondas: Por qué es importante una mayor potencia en vatios
El principal beneficio es que una mayor potencia en vatios hace que los alimentos se cocinen más rápido y con mejores resultados. La potencia en vatios se refiere a la potencia de calentamiento del microondas, no simplemente a su consumo de electricidad, y, por lo general, oscila entre 700 W y 1200 W en los modelos de uso doméstico. En el uso cotidiano, una mayor potencia significa que el microondas puede aplicar más energía a los alimentos, lo que ayuda a cocinarlos, recalentarlos o descongelarlos más rápido y de manera más uniforme.
- De 1000 W a 1200 W: Microondas de alta potencia para una cocción rápida y uniforme, ideal para familias numerosas o recetas complejas.
- De 700 W a 900 W: Adecuado para porciones pequeñas, bebidas o uso ocasional.
Según las normas de prueba de la IEC (IEC 60705), la potencia de salida de un microondas determina la rapidez con la que calienta los alimentos y la uniformidad con la que se obtienen los resultados. Los microondas de alta potencia destacan en la descongelación y cocción de alimentos densos sin que queden zonas sin calentar, mientras que los modelos de menor potencia pueden tener dificultades con porciones más grandes. Para un rendimiento óptimo del microondas, elige la potencia en vatios que se adapte a tus hábitos de cocina.
Características clave que debes buscar en un microondas
Los microondas de hoy son mucho más que simples aparatos para recalentar. La última tendencia en microondas viene repleta de funciones diseñadas para mejorar la conveniencia, la eficiencia y los resultados deliciosos. Esto es lo que debes buscar en un microondas inteligente o en un modelo LG ThinQ™ de alto rendimiento:
✓ Tecnología Smart Inverter para un calentamiento preciso
✓ Funciones de cocción avanzadas como la cocción al vapor y la freidora de aire
✓ Recubrimiento EasyClean™ para un mantenimiento sencillo
✓ Wi-Fi e integración con aplicaciones
✓ Bloqueo de seguridad para niños, descongelamiento automático y menús programables
Explora nuestra gama de microondas LG para encontrar modelos con estas funciones inteligentes, diseñados para cocinas modernas y estilos de vida ocupados. Descubre cómo la tecnología avanzada puede transformar tu rutina diaria de cocina.
Tecnología Smart Inverter para el calentamiento
La tecnología Smart Inverter es el sistema avanzado de control de potencia de LG que ofrece un calentamiento preciso y uniforme en todos los niveles de potencia. A diferencia de los modelos tradicionales, un microondas con inversor ajusta la salida de energía de forma dinámica, sin ciclos de encendido y apagado. Según pruebas realizadas por terceros, la variación de temperatura durante el recalentamiento de la leche se redujo de 23 °C a 3 °C y la tasa de descongelación mejoró del 76% al 93%. La tecnología Smart Inverter también contribuyó a un rendimiento más rápido, con resultados hasta 1.6 veces más rápidos registrados en las pruebas de recalentamiento de leche y cocción de pollo.
Funciones de cocción más allá del recalentamiento
Los microondas modernos están equipados con funciones de cocción avanzadas. Los microondas con modos de vapor o de freidora de aire permiten preparar comidas y platillos crujientes con menos aceite.
El microondas LG con ventilador de convección puede reemplazar varios electrodomésticos, lo que simplifica la preparación de las comidas. Los microondas de convección de LG ofrecen horneado, asado y fritura con aire en un solo aparato. Descubre nuevas posibilidades culinarias con un horno de microondas LG.
Tecnología EasyClean™ para el mantenimiento
EasyClean™ es el recubrimiento de fácil limpieza para microondas de LG, diseñado para un mantenimiento sin complicaciones. Esta superficie avanzada es resistente a las manchas y a la acumulación de residuos, lo que te permite limpiar derrames con solo un paño húmedo, sin necesidad de químicos agresivos. Según investigaciones de LG, los microondas EasyClean™ eliminan el 99.99% de las bacterias*.
Elige un microondas EasyClean™ para un rendimiento de bajo mantenimiento y un interior siempre fresco e higiénico. Explora nuestra línea de microondas con EasyClean™ para simplificar tu rutina diaria.
* Según la prueba de Actividad y eficacia antibacteriana de SGS (2017.08), realizada de conformidad con la norma JIS Z 2801:2010 sobre productos antibacterianos, se ha confirmado que el valor de actividad antibacteriana contra Escherichia coli y Staphylococcus aureus es de al menos 5.9 (equivalente al 99.999%).
Consejos profesionales para elegir, utilizar y mantener tu microondas
✓ Mide dos veces: Siempre verifica el espacio disponible, incluyendo el espacio de apertura de la puerta y los espacios de ventilación, antes de elegir el tamaño del microondas.
✓ Elige el tipo de microondas según tu forma de cocinar: Microondas solo para funciones básicas, con grill para dorar y de convección para una versatilidad todo en uno.
✓ Elige la potencia adecuada: Para familias o personas que cocinan con frecuencia, un microondas de 1000 W o más ofrece velocidad y flexibilidad.
✓ Limpia con frecuencia: Limpia los derrames de inmediato y usa LG EasyClean™ para un mantenimiento sin complicaciones; no necesitas productos químicos agresivos.
✓ Explora nuestra gama: Obtén más información sobre los microondas inteligentes y de bajo consumo de LG y descubre cómo las funciones adecuadas pueden mejorar tu rutina diaria.
Elige el mejor microondas LG para tu hogar
¿Listo para encontrar tu microondas ideal? Estos son nuestros microondas de LG más populares, diseñados para todo tipo de cocinas:
Preguntas frecuentes
¿Qué tamaño de microondas necesito para una familia de 4 personas?
Para una familia de cuatro personas, el tamaño de microondas ideal suele estar entre 25 y 32 litros. Esta capacidad es suficiente para platos de cena completos, cazuelas medianas y la mayoría de las porciones familiares, lo que lo hace práctico tanto para recalentar como para cocinar comidas más grandes de manera eficiente.
¿Un microondas de mayor potencia es mejor para cocinar?
Sí, porque un microondas de mayor potencia <b>(de 1000 a 1200 W)</b> cocina los alimentos más rápido y de manera más uniforme que uno de menor potencia <b>(menos de 1000 W).</b> Estos modelos funcionan de forma más eficiente para las porciones más grandes y las funciones de cocción avanzadas en comparación con las opciones de menor potencia, lo que los hace ideales para cocinas con mucha actividad.
¿Cuál es la diferencia entre un microondas de convección y uno convencional?
La diferencia principal es que un microondas de convección usa un ventilador y una resistencia térmica para hornear y asar, mientras que un microondas estándar calienta los alimentos únicamente con microondas. Los modelos de convección ofrecen mayor versatilidad para asar, hornear y dorar, más allá de simplemente recalentar.
¿Qué puedo hacer con la aplicación LG ThinQ en un microondas inteligente?
Con la aplicación LG ThinQ, puedes iniciar o detener tu microondas inteligente de forma remota, ajustar las configuraciones, descargar recetas, verificar el estado de la cocción y recibir recordatorios de mantenimiento. Esta conectividad suma conveniencia y control a tu rutina diaria en la cocina.
* Las imágenes del producto son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
* Ten en cuenta que las funciones, especificaciones y tipos de productos de los microondas pueden variar según el país o la región. La disponibilidad también puede variar según el mercado.