We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Cocción
Cómo limpiar un microondas sin sustancias químicas agresivas
Las salpicaduras de comida y la grasa pueden acumularse rápidamente dentro del microondas, sobre todo si lo usas a diario. Con el tiempo, esos residuos pueden dejar manchas difíciles de quitar y olores desagradables. La buena noticia es que no necesitas sustancias químicas agresivas ni estropajos abrasivos para mantener limpio tu microondas. Solo necesitas ingredientes sencillos, como limón y bicarbonato de sodio, para aflojar la suciedad, eliminar los olores y limpiar el interior. Esta guía te explica cómo limpiar un microondas de forma segura, además de algunos hábitos sencillos que te ayudarán a mantenerlo limpio entre cada limpieza a fondo.
Cómo limpiar un microondas de manera eficaz: Guía paso a paso
Una limpieza rápida con un paño después de usarlo puede eliminar las salpicaduras leves, pero aun así tu microondas necesitará una limpieza más profunda de vez en cuando. Empieza por juntar los materiales necesarios, luego limpia el interior, lava el plato giratorio y termina con una limpieza del exterior.
Herramientas y materiales que necesitarás
No necesitas limpiadores químicos agresivos para la mayoría de las manchas en el microondas. Por lo general, estos productos básicos son suficientes para la limpieza diaria:
✓ Tazón apto para microondas (de vidrio o cerámica)
✓ Agua
✓ Limón
✓ Bicarbonato de sodio
✓ Trapo suave o esponja que no raye
✓ Trapo seco de microfibra
✓ Jabón para trastes suave
Cómo limpiar el interior del microondas
La mayor parte de la suciedad del microondas se acumula en las paredes internas, el techo y la puerta. El vapor ayuda a aflojar los restos de comida secos, lo que facilita limpiarlos sin tener que frotar con demasiada fuerza.
- Llena un tazón apto para microondas con más o menos una taza de agua y luego agrega unas rodajas de limón.
- Pon el tazón en el microondas y caliéntalo a máxima potencia durante tres a cinco minutos, o hasta que se forme vapor en el interior.
- Deja la puerta cerrada por otros dos o tres minutos para que el vapor ablande cualquier residuo pegado.
- Saca con cuidado el tazón, porque estará caliente, y luego limpia las paredes, el techo y la puerta con un paño húmedo.
- Para las manchas más difíciles, frota suavemente la zona con una rodaja de limón o usa un poco de pasta de bicarbonato de sodio antes de volver a limpiar.
Cómo lavar el plato giratorio del microondas
Limpia el plato giratorio de vidrio aparte, ya que la comida y los líquidos suelen acumularse alrededor y debajo de él. Deja que se enfríe por completo antes de lavarlo, ya que el vidrio caliente puede agrietarse al entrar en contacto con el agua fría.
- Saca el plato giratorio y el anillo de ruedas del microondas.
- Lava ambas piezas con agua tibia y jabón usando una esponja suave, prestando mucha atención a la parte de abajo del plato giratorio y a las ruedas del anillo de ruedas.
- Si el plato giratorio se puede lavar en el lavaplatos, puedes hacerlo siguiendo las instrucciones del manual de usuario.
- Seca bien ambas piezas con un paño limpio antes de volver a meterlas en el microondas.
Cómo limpiar el exterior del microondas
Una vez que el interior esté limpio, limpia el exterior para quitar las huellas, el polvo y la grasa.
- Mezcla un poco de jabón suave para trastes con agua, humedece un paño suave y escúrrelo bien.
- Limpia la puerta, la manija, los costados y la parte de arriba. No rocíes líquido directamente sobre el panel de control.
- Para la pantalla táctil o los botones, usa un paño de microfibra ligeramente húmedo y límpialos con cuidado.
- Si tu microondas tiene un acabado de acero inoxidable, revisa el manual de usuario para consultar las instrucciones de cuidado recomendadas.
Consejos diarios para mantener limpio tu microondas
La forma más fácil de mantener limpio tu microondas es evitar, desde el principio, que se acumulen grasa y restos de comida. Estos sencillos hábitos pueden facilitar mucho la limpieza habitual.
✓ Cubre los alimentos que tienden a salpicar
La mayor parte de la grasa y suciedad dentro de un microondas proviene de los alimentos que salpican durante el calentamiento. Para sopas, salsas, platillos con aceite y otros alimentos que puedan salpicar, usa una tapa apta para microondas o resistente al calor antes de calentarlos.
✓ Ventílalo después de usarlo
Después de calentar, el interior del microondas puede quedar ligeramente húmedo. Si acabas de calentar algo que tiene un olor fuerte, esa humedad puede hacer que los olores persistan. Deja la puerta abierta unos minutos después de usarla para que se seque por dentro.
✓ Limpia los derrames de inmediato
Es más fácil quitar las manchas antes de que se sequen y se endurezcan. Si se salpica comida dentro del microondas, límpiala de inmediato con un paño húmedo. Para el exterior, por lo general basta con pasarle un paño húmedo con jabón de vez en cuando.
Elige un microondas LG fácil de limpiar
Hay microondas que son más fáciles de mantener que otros. Elegir un modelo con las características de EasyClean™ puede facilitar el mantenimiento diario. Estas son las características que hacen que los microondas LG Smart Inverter sean más fáciles de limpiar.
No. 1
Recubrimiento antibacterial EasyClean™
La tecnología LG EasyClean™ cuenta con un recubrimiento antibacteriano y resistente a las manchas en las paredes interiores del microondas. Esta capa protectora ayuda a evitar que la grasa y los restos de comida se peguen a la superficie, así que puedes limpiar los derrames más fácilmente antes de que se vuelvan manchas difíciles de quitar.
No. 2
Plato giratorio estable y desmontable
El plato giratorio extraíble se puede sacar y lavar por separado, lo que facilita la limpieza de los restos de comida que quedan a su alrededor y debajo de él.
No. 3
Panel de control táctil suave
El panel táctil liso reduce los huecos donde se pueda acumular suciedad o grasa. Si se te cae comida o grasa encima, solo tienes que limpiarlo con un paño suave y ligeramente húmedo.
Descubre los microondas diseñados para cocinar y limpiar sin complicaciones
Limpiar un microondas depende en parte de la técnica, pero contar con las funciones adecuadas puede facilitarte el trabajo. Explora la gama de microondas de LG para encontrar un modelo que se adapte a tu cocina y a tus necesidades culinarias diarias.
Preguntas frecuentes
¿Con qué frecuencia debes limpiar el microondas?
La frecuencia con la que debes limpiar el microondas depende de cuánto lo uses. Si lo utilizas a diario, limpia el interior una vez cada varios días para evitar que se acumulen residuos. Lo mejor es hacer una limpieza más completa, que incluya el plato giratorio y el exterior, más o menos una vez a la semana.
¿Cómo eliminar los olores del microondas?
Los olores pueden quedarse en el aire después de cocinar alimentos con olores fuertes, como el pescado, el tocino o las sobras recalentadas. Deja la puerta abierta unos minutos después de usarla para que se seque el interior; también puedes poner rodajas de limón en agua para refrescar el interior.
¿Tienes que limpiar el microondas antes de usarlo por primera vez?
Un microondas nuevo no necesita una limpieza intensa, pero vale la pena darle una pasada con un paño antes de usarlo por primera vez. Usa un paño suave y húmedo para limpiar las paredes, el techo, el piso y el plato giratorio, y así quitar cualquier polvo o residuo de fábrica. Una vez que el interior esté seco, el microondas ya está listo para usarse.
* Las imágenes del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
* Las especificaciones, las piezas y los accesorios del producto pueden variar según el producto y el país.