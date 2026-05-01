Cómo limpiar un microondas sin sustancias químicas agresivas

No necesitas limpiadores químicos agresivos para la mayoría de las manchas en el microondas. Por lo general, estos productos básicos son suficientes para la limpieza diaria:

✓ Tazón apto para microondas (de vidrio o cerámica)

✓ Agua

✓ Limón

✓ Bicarbonato de sodio

✓ Trapo suave o esponja que no raye

✓ Trapo seco de microfibra

✓ Jabón para trastes suave