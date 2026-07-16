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TERMINOS Y CONDICIONES POLITICA DE INSTALACIÓN GRATIS LG 2026 – CATEGORIA HS-HIPERMERCADO
Vigencia: Desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Los clientes que cuenten con productos de la marca LG, correspondientes a productos de refrigeración, lavado y cocción que requieran instalación de su producto, podrán hacer su solicitud a través de la página de instalaciones en el link www.lg.com/co/soporte/solicitar-instalacion o contactarse con nuestra línea gratuita de atención al cliente 01 8000 910 683.
1. TÉRMINOS Y CONDICIONES
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
Instalación gratuita para Lavadoras, Secadoras WashTower, Nevecones, Estufas y Lavavajillas LG.
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR:
LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA NIT 830065063-4
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO POR PRODUCTO:
La actividad aplica para instalación de Lavadora carga superior, Lavadora carga frontal, secadoras, WashTower, Nevecones, Estufas y Lavavajillas de la marca LG.
Los productos no incluidos en esta Política no contarán con el beneficio.
Por favor tenga en cuenta las siguientes recomendaciones generales para la instalación de todos los productos:
- El producto debe estar en punto cero, es decir que los puntos hidráulicos, eléctricos y de gas no deben estar ubicados a más de un (1) metro de distancia del producto.
- El piso debe ser firme y debe estar nivelado.
- El espacio de instalación debe contar con áreas de ventilación.
- Los daños ocasionados como resultado de la instalación, manipulación, intervención por un tercero no autorizado por LG, aplicará como eximente de la garantía
- Los puntos de conexión deben contar con medida de voltaje (115 v) y/o presión de agua (Mínimo 20 psi – Máximo 120 psi). De no contar con estas medidas, el producto no será instalado por seguridad del consumidor.
- El servicio no incluye Instalación de dispositivos o accesorios externos a ningún producto. Estos servicios adicionales deben ser acordados entre el cliente y el centro de servicio autorizado de LG que realizará la instalación.
- LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA no se hace responsable por accesorios faltantes después de recibido el producto.
- Verifique si su producto cuenta con el kit de instalación: Algunos productos incluyen el kit de instalación en su interior desde el momento de la compra. En otros productos, como WashTower y lavavajillas, el kit será entregado por el técnico el día de la instalación de manera que cumpla con las especificaciones técnicas. Verifica las tablas de referencia.
- Verifica que toda instalación provenga del centro de servicio autorizado y que la misma tenga una orden de ejecución autorizada por LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA con su número de designación (iniciado con el protocolo RNN).
3. PRODUCTOS
Cooking:
|
C&C
|
Modelo
|
Qué incluye el servicio
|
Qué no incluye el servicio
|
Precio
|
RSG314S
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
LRGL5847S.BSTFLGC
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
LRGL5843S.BSTFLGC
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
LRGZ5253S.CSTFLGC
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
Dishwasher:
|
Lavavajillas DW
|
Modelo
|
Qué incluye el servicio
|
Qué no incluye el servicio
|
Precio
|
LDTS5552S.ASSELAT
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
LDNPH654S.DSSELAT
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
LFDFD4441T.ASTELAT
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
LDFN3432T.ASTELAT
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
LDNFC33LS.DSSELAT
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
Refrigeración:
|
REFRIGERACIÓN SXS - FRENCH DOOR - BOTTON FREEZER - TOP FREEZER
|
Modelo
|
Qué incluye el servicio
|
Qué no incluye el servicio
|
Precio
|
GM95SXV.AEVCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GM92SXV.AEVCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GM57SXM.AEPCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GM49MPY.APYCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GM78SGT.AMCCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GM78SGP.APZCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GM90WXY.APYCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GM78BGP.APZCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GM90WPY.APYCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GM22SGT.AMCCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
LM22SGP.APZCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
LS77SXTC.AMCCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GS88SXM.AEPCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GS66SXTC.AMCCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GS66SXSC.ABSCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GS66GPY.APYCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GS77SPP.APZCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GS88SPM.AEPCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GS66SPM.AEPCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GS66SPY.APYCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GS66BPM.AEPCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GS51MPD.AHBCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GS51BPP.AHSCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GS44SPY.APYCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GB45WPT.AMCCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GB45SPP.APZCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GB41WPT.AMCCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GB41WPP.APZCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GB37SPV.AEVCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GB30SPV.AEVCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GB34WPM.AEPCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
VT45APYC.APYCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
VT40APM.AEPCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
VT40SPM.AEPCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
VT38KPM.AEPCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
VT34KPM.AEPCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
VT34WGPX.APZCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
VT32KPM.AEPCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
VT32KPY.APYCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GT29WPY.APYCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
VT26KPM.AEPCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
VT26BPY.APYCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
VT24BPM.AEPCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
VT24BPY.APYCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
VT22BPY.APYCCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
GC30BGW.ADACCLM
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
Wash Tower:
Para este producto debes tener presente las siguientes adecuaciones para instalación:
- Recinto no confinado y con rejillas de ventilación (mínimo 2)
- Punto de gas con válvula de corte individual para el producto
- Puntos de conexión no mayores a un (1) metro de distancia
|
TORRES DE LAVADO WASH TOWER
|
Modelo
|
Qué incluye el servicio
|
Qué no incluye el servicio
|
Precio
|
WK25BS6.ABLECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WK25VS6.ASSECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WK22VS6P.ASSECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WK20BS6R.APBECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WK14BS6R.APBECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WK14BS6R.APBEQOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
Lavadoras carga superior y carga frontal:
|
LAVADORAS CARGA FRONTAL - CARGA SUPERIOR
|
Modelo
|
Qué incluye el servicio
|
Qué no incluye el servicio
|
Precio
|
WH25BFXS6B.ABLECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WD22BV2S6BR.ABLECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WD22VV2S6BR.ASSECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WM25BFXS.ABLECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WM25VFXS.ASSECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WM22VV26R.ASSECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WM20VV26W.ASSECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WD20EGNTS6P.AEGECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WD16EGNTS6P.AEGECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WD20EWNTS6P.AGWECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WO20EGNTS6P.AEGECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WO16EGNTS6P.AEGECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WD14BVC2S6.ABLECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WD14VVC4S6.APTECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WD14MSVX.ASSECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WD12MVC5S6.AMBECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WT25EGTX6.AEGECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WT26EGTX6.AEGECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WT25MT6HK.ABMECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WT26EGTX6P.AEGECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WT23EGTX6.AEGECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WT23NBTX6.ANBECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WT23NBTX6P.ANBECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WT22NBTX6P.ANBECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WT19MV6.ABMECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WT20NBTX6T.ANBECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WT20PBTX6T.APBECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WT19MVTB.ABMECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WT19OBKM.DNBECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WT19DVTB.ASFECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WT19OVTB.ANBECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WT19OBKMT.DNBECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WT18MVTB.ABMECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WT18OBKM.DNBECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WT18OVTB.ANBECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WT18OBKMT.DNBECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WT17OVTB.ANBECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WT17OBKM.DNBECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WT15OBTX6.DNBECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WT13BPB.DBMECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WT13NVTB.DNBECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WT9ELR.DESECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WP15BAR.DBMECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WP13LGAC.DLGECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WP11DGAXR.DDGECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WP8WMR.ABWPCOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
|
WP8DGAXR.DDGECOL
|
Mano de obra
|
Mangueras de instalacion (gas)
|
Instalación Gratis
Política de Instalación de Kit de apilamiento (Stacking kit):
Corresponderá a la compra de lavadoras carga frontal y secadoras de la marca LG bajo las siguientes condiciones:
- Compra de lavadora carga frontal y secadora reflejados en la factura.
- Si el consumidor ya cuenta con una lavadora carga frontal o secadora marca LG y adquiere el electrodoméstico complementario (secadora o lavadora carga frontal, según corresponda), LG Electronics entregará el Stacking Kit, siempre que el consumidor presente la factura y se evidencie que la compra del primer producto no supera 1 (un) año de antigüedad.
- Los modelos de productos deben ser compatibles para el apilamiento según las medidas. Esto será determinado al momento de solicitar la instalación.
4. COBERTURA
La cobertura de la actividad aplicará para las siguientes ciudades dentro de la República de Colombia y su periferia cercana, según el producto correspondiente (Ver tablas), hasta 60 km de distancia por trayecto desde el Centro de Servicio Autorizado de cada ciudad –ASC, ESC, LGC- hasta el domicilio donde será instalado el producto.
4.1 Si el lugar donde se realizará la instalación se ubica a una distancia mayor de 60 km desde el centro de servicio autorizado asignado, el desplazamiento tendrá un costo por cada kilómetro adicional. Este costo será negociado con el centro de servicio y será asumido por el cliente. El precio debe ser confirmado por el cliente antes de agendar la visita del servicio técnico.
4.2 El Servicio de Instalación sin costo podría tener restricciones territoriales de caso fortuito o fuerza mayor, motivo por el cual LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA. tiene la facultad de negar el servicio técnico si se pone en riesgo la seguridad e integridad del personal técnico.
Cobertura 1.
|
LAVADORAS CARGA SUPERIOR / LAVADORA CARGA FRONTAL / NEVECONES
|
AGUACHICA
|
CIMITARRA
|
RIOHACHA
|
ARAUCA
|
CÚCUTA
|
SABANA DE TORRES
|
ARMENIA
|
LA DORADA
|
SAN ANDRÉS ISLAS
|
BARRANCABERMEJA
|
FLORENCIA
|
SAN GIL
|
BARRANQUILLA
|
IBAGUE
|
SANTA MARTA
|
BOGOTA
|
MANIZALES
|
SINCELEJO
|
BARBOSA
|
MEDELLÍN
|
TULUÁ
|
BUCARAMANGA
|
MONTERIA
|
VALLEDUPAR
|
BUENAVENTURA
|
NEIVA
|
VILLAVICENCIO
|
CALI
|
PEREIRA
|
YOPAL
|
CARTAGO
|
PITALITO
|
|
CAUCASIA
|
PUERTO ASIS
|
|
SOLO PERÍMETRO URBANO (NO POBLACIONES)
|
PASTO
|
QUIBDÓ
|
TUMACO
|
POPAYÁN
|
SOGAMOSO
|
APARTADÓ
Cobertura 2.
|
WASHTOWER / ESTUFAS / SECADORAS
|
BARRANQUILLA
|
LA DORADA
|
BOGOTÁ
|
MONTERÍA
|
CARTAGENA
|
NEIVA
|
MEDELLÍN
|
PEREIRA
|
BUCARAMANGA
|
PITALITO
|
CALI
|
SANTA MARTA
|
IBAGUÉ
|
VILLAVICENCIO
|
BARRANCABERMEJA
|
SAN GIL
|
CÚCUTA
|
SINCELEJO
|
SOLO PERÍMETRO URBANO (NO POBLACIONES)
|
PASTO
|
POPAYÁN
Cobertura 3.
|
LAVAVAJILLAS
|
BARRANCABERMEJA
|
NEIVA
|
BARRANQUILLA
|
PEREIRA
|
BOGOTÁ
|
PITALITO
|
BUCARAMANGA
|
SAN ANDRES ISLAS
|
CALI
|
SAN GIL
|
CARTAGENA
|
SANTA MARTA
|
CÚCUTA
|
SINCELEJO
|
MEDELLÍN
|
SABANA DE TORRES
|
SOLO PERÍMETRO URBANO (NO POBLACIONES)
|
PASTO
|
POPAYAN
5. BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD:
Las personas que deseen beneficiarse de los privilegios asociados al Servicio de Instalación gratuito deberán cumplir con los siguientes requisitos:
El consumidor declara que leyó y entendió la presente Política de Instalación de productos LG.
5.1 Condiciones para la prestación del servicio:
5.1.1 Para acceder a este beneficio se debe solicitar el Servicio de Instalación dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la entrega del electrodoméstico y se debe proporcionar factura de compra del producto.
5.1.2 La actividad es válida únicamente en las regiones y territorios descritos de la República de Colombia para los productos importados directamente por LG Electronics Colombia Ltda.
5.1.3 Servicio debe ser realizado únicamente por un centro de servicio autorizado de LG, cumpliendo con los estándares preestablecidos en el manual de usuario y/o instalación que acompaña al producto.
5.1.4 El producto debe estar ubicado en el sitio en el que se realizará la instalación. Cabe señalar que el servicio de instalación básica gratuita para productos descritos estará sujeto al término de disponibilidad de la red de centros de servicio autorizados a nivel nacional.
5.1.5 El servicio de instalación gratuito no incluye:
- a) Obra civil, plomería, modificación del punto hidráulico, cambio de gas propano a gas natural (viceversa), accesorios y materiales adicionales, ni desmonte de puertas.
- b) Actividades extras como: logística de entrega de equipos, provisión de cables, servicios eléctricos (Ejemplo: creación de una toma de corriente, suministro de transformadores, instalación disyuntores y enchufes, etc.).
Servicios hidráulicos, permisos de cualquier tipo para instalación (Ejemplo: condominios, organismos oficiales, ayuntamientos, vecinos, etc.), servicios de acceso a lugares altos o de difícil acceso (Ejemplo: andamios, cuerdas y escaladores industriales).
5.1.6 Si existe la necesidad de integrar el producto instalado con otros equipos, este servicio debe ser negociado entre el Centro de Servicio y el Cliente.
5.2 Costos:
5.2.1 Dado que se generen valores adicionales a la instalación gratuita relacionados a desplazamiento adicional del personal técnico, partes o accesorios faltantes, o demás condiciones que no sean cobijadas por la Política de Garantía, estos deben ser asumidos por el cliente.
5.2.2 LG no otorgará ningún subsidio para la instalación.
5.3 Garantía del servicio:
Artículo 8 de la ley 1480 de 2011 “el servicio técnico tiene garantía de 3 meses contados a partir de la entrega del bien a quien solicito el servicio”.
6. GENERALES
LG Electronics Colombia Ltda. se reserva el derecho a modificar, aclarar, o adicionar el presente términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la página web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con los canales habilitados por LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA en la página web https://www.lg.com/co/soporte/contactenos/
7. REGISTRO BASE DE DATOS
Con el fin de identificar fácilmente a los compradores de la Actividad Promocional, los compradores deberán diligenciar un formato que estará disponible en la página web www.lg.com/co/soporte/solicitar-instalacion, motivo por el cual los participantes y compradores autorizan expresamente a LG Electronics Colombia Ltda. a usar sus datos para alimentar la base de datos que permitirá identificar fácilmente la entrega de los servicios a los que haya lugar, así como también identificar a los consumidores cuando se comunican con los canales de atención al cliente de LG Electronics Colombia Ltda. Publicados en la página web https://www.lg.com/co/soporte/contactenos/ y de conformidad a los términos de la Ley de Habeas Data y la ley 1581 de 2012 de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales de LG Electronics Colombia Ltda
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