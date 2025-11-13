We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 4K UHD Smart TV | Con Pro:Centric Solutions, Google Cast, AirPlay y Netflix
Televisor 4K UHD para hoteles con Soluciones Pro:Centric
4K UHD, Calidad de imagen vibrante para tu entretenimiento
Disfruta de una experiencia visual impresionante con los televisores LG UHD. Gracias a su resolución 4 veces mayor que el Full HD, cada detalle cobra vida con colores más nítidos y realistas. El potente procesador de LG mejora la imagen a su resolución original, mientras que el 4K Super Upscaling optimiza el brillo y la claridad, brindándote una experiencia envolvente con colores vibrantes y un contraste más marcado, todo potenciado por HDR10 Pro*.
* HDR10 Pro es una tecnología desarrollada por LG Electronics basada en la calidad de imagen estandarizada del estándar «HDR10».
Convierte tu habitación en un centro de entretenimiento con Google Cast
Haz streaming de tus programas y películas favoritas directamente en la pantalla grande con solo escanear un código QR en el televisor. Conecta tus dispositivos fácilmente y, al finalizar tu estancia, disfruta de una eliminación automática de tus datos personales para mayor tranquilidad. Además, la conexión persiste durante toda tu estadía, sin necesidad de reconectar.
* Google Cast es una marca comercial de Google LLC.
Transmitir contenido desde tu iPhone o iPad nunca fue tan fácil con AirPlay
Con Apple AirPlay, transmite contenido directamente desde tu iPhone o iPad a tu televisor LG Pro:Centric Smart. Ya sea para ver películas, programas, o compartir fotos y videos, puedes disfrutar del contenido de tus dispositivos Apple en la pantalla del televisor de forma segura y privada, solo escaneando un código QR al momento de hacer el check-in.
Netflix al alcance de tu mano, justo en tu habitación
Accede de manera sencilla a Netflix desde tu televisor LG con la solución Pro:Centric. Disfruta de miles de opciones de contenido sin salir de tu habitación, como si estuvieras en casa, con el streaming de alta calidad que siempre esperas.
* Se requiere suscripción a Netflix.
Pro:Centric Cloud: Un servicio más inteligente para un hotel más eficiente
Pro:Centric Cloud mejora la experiencia tanto para los huéspedes como para el hotel. Gracias a plantillas de diseño fáciles de usar y a un panel de control visualmente atractivo, podrás disfrutar de una experiencia personalizada. Además, LG Channels* te da acceso a una variedad de contenido de canales de TV en vivo sin necesidad de dispositivos adicionales ni suscripciones. La aplicación de conserjería móvil permite a los huéspedes realizar solicitudes directamente desde sus teléfonos, con respuestas inmediatas.
* Actualmente disponible en Alemania, España, Francia, Finlandia, Irlanda, Austria, Italia, Suiza y Portugal. Para otros países de la UE, consulte con su distribuidor local.
Diseño delgado para un estilo moderno
Con un diseño elegante y delgado, el UK660H se adapta perfectamente a la decoración del hotel, agregando un toque moderno y sofisticado a cualquier habitación. Un televisor que no solo ofrece rendimiento de alta calidad, sino que también complementa el ambiente.
* En caso de pantallas de 65” a 43”.
