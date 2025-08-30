We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Pantalla de Señalización UHD con LG webOS y Seguridad Avanzada
Calidad de imagen superior en resolución UHD
La serie UH5Q ofrece una experiencia visual inmersiva con resolución 4K Ultra HD, mostrando colores vivos, detalles precisos y un ángulo de visión amplio. Ideal para señalización en retail, restaurantes y espacios corporativos que buscan impactar al cliente con imágenes realistas.
Diseño delgado y biseles uniformes
Con biseles de 11,4 mm equilibrados en todos los lados, el UH5Q asegura una instalación armoniosa y estética. Su diseño simplifica la integración en espacios comerciales, creando pantallas continuas y modernas que atraen la atención del público.
Plataforma webOS para máxima productividad
Equipado con un potente SoC, el UH5Q permite ejecutar múltiples tareas sin necesidad de reproductores externos. La plataforma webOS incluye herramientas intuitivas de gestión, apps de socios y entornos amigables para integradores de sistemas, facilitando la operación empresarial.
*SoC : System en Chip
**SI: Integrador de sistemas
Diseño optimizado para aprovechar el espacio
Gracias a su estructura delgada, gestión simple de cables y entradas de energía ocultas, la pantalla puede instalarse prácticamente al ras de la pared. Esto ahorra espacio y ofrece un acabado limpio y profesional en cualquier entorno B2B.
*La imagen del producto diferirá ligeramente de la apariencia real del producto debido a la variación causada por cada opción de pulgada..
Durabilidad para operaciones seguras y continuas
El UH5Q está protegido con recubrimiento conformal contra humedad, polvo, sal y partículas, garantizando un rendimiento estable. Además, con certificación IP5x y monitoreo de impactos, ofrece confiabilidad incluso en condiciones exigentes.
*Cuando se produce un impacto físico en el producto, se envía una alerta al administrador a través del controlador multimedia.
Seguridad integral con LG Shield
Con un sistema de defensa de cinco niveles (servidor, aplicación, sistema operativo, sistema y hardware), el UH5Q protege contra amenazas de seguridad y asegura la integridad de datos y redes. Además, cumple con la normativa ETSI EN 303 645, ofreciendo tranquilidad a los administradores TI.
Gestión de contenido con SuperSign
La solución LG SuperSign permite crear, programar y distribuir contenido digital de forma centralizada e intuitiva. Disponible en versiones como SuperSign Cloud, se adapta a distintos entornos B2B, optimizando la comunicación visual y la experiencia de los clientes.
*SuperSign debe adquirirse por separado..
